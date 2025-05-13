Проти РФ введуть нові санкції, якщо "найближчими днями" не буде припинення вогню, - Макрон

Росія зіштовхнеться з новими санкціями, якщо "найближчими днями" не буде досягнуто режиму тиші в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Він пояснив, що метою Франції та європейських держав загалом є перемирʼя "на землі, в повітрі та на морі для обговорення питання територій та гарантій безпеки".

"Наш намір полягає у тому, щоб накласти нові санкції проти Росії в найближчі дні, якщо вона не піде на припинення вогню", - заявив Макрон.

Також він зазначив, що європейські держави координують свої санкційні кроки.