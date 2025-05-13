Проти РФ введуть нові санкції, якщо "найближчими днями" не буде припинення вогню, - Макрон
Росія зіштовхнеться з новими санкціями, якщо "найближчими днями" не буде досягнуто режиму тиші в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Він пояснив, що метою Франції та європейських держав загалом є перемирʼя "на землі, в повітрі та на морі для обговорення питання територій та гарантій безпеки".
"Наш намір полягає у тому, щоб накласти нові санкції проти Росії в найближчі дні, якщо вона не піде на припинення вогню", - заявив Макрон.
Також він зазначив, що європейські держави координують свої санкційні кроки.
P.s. А "ближайшие дни" это сколько недель/месяцев?
А з ними за 200, як прогнозую кацапський олігарх **********, за 200 скоро буде у срупля.
Як довго сможуть тримати срупель якщо вартість нафти залишиться на таком ж рівні?
Гадаю Деріпаска щось таке знає.
китайськефранцузьке попередження
А шо хіба рашка не під санкціями ? І який результат ? Вже пішов четвертий рік війни,ось такі санкції.
З гопотою краще працює, коли спочатку бьють, а вже потім запитують.
это как если бы Польше из Брюсселя предоставляли бы по 50 миллиардов евро каждый год в виде дармовой безвозвратной помощи...