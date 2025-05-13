УКР
2 792 26

Проти РФ введуть нові санкції, якщо "найближчими днями" не буде припинення вогню, - Макрон

Макрон

Росія зіштовхнеться з новими санкціями, якщо "найближчими днями" не буде досягнуто режиму тиші в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Він пояснив, що метою Франції та європейських держав загалом є перемирʼя "на землі, в повітрі та на морі для обговорення питання територій та гарантій безпеки".

"Наш намір полягає у тому, щоб накласти нові санкції проти Росії в найближчі дні, якщо вона не піде на припинення вогню", - заявив Макрон.

Читайте: Єврокомісія розпочне роботу над 18-м пакетом санкцій проти Росії після затвердження 17-го, - Домбровскіс

Також він зазначив, що європейські держави координують свої санкційні кроки.

Автор: 

росія (67242) санкції (12573) Макрон Емманюель (1570) припинення вогню (329)
Топ коментарі
+12
Франція тобі точно нічого не винна, на відміну від цієї шобла.

показати весь коментар
13.05.2025 23:00 Відповісти
+7
Найкращими санкціями були б - суттєво наростити виробництво зброї та її постачання в Україну.
показати весь коментар
13.05.2025 22:50 Відповісти
+6
А як же ваше :" є час до вечора"? Тепер пару днів, через пару днів буде пару тижнів ітд.
показати весь коментар
13.05.2025 23:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а його НЕ БУДЕ. Бо ціль РФ - знищення етносу і нічого іншого
показати весь коментар
13.05.2025 22:40 Відповісти
Там уже летят "голуби мира"... И "лидер", наверное, уже в Турцию свалил.

P.s. А "ближайшие дни" это сколько недель/месяцев?
показати весь коментар
13.05.2025 22:41 Відповісти
От якби кацапам таких союзників, а не Іран, П.Корея, Китай...
показати весь коментар
13.05.2025 22:46 Відповісти
"Таки союзники" нам постачають гроші і зброю безкоштовно. Без їх грошей грн. була б вже за 200.
А з ними за 200, як прогнозую кацапський олігарх **********, за 200 скоро буде у срупля.
показати весь коментар
13.05.2025 22:55 Відповісти
Але рубль сьогодні вже менше 80 $. Ймовірно, він міцніє в очікуванні скасування санкцій.
показати весь коментар
13.05.2025 23:14 Відповісти
Його штучно утримують спалюючи держ резерви і резервний фонд. У нас так само штучно тримають гривню, але витрачаємо ми на це гроші партнерів.
Як довго сможуть тримати срупель якщо вартість нафти залишиться на таком ж рівні?
Гадаю Деріпаска щось таке знає.
показати весь коментар
13.05.2025 23:20 Відповісти
Для експортерів зростаючий рубль, це як серпом по яйцях. Достатньо було б його стабілізувати у межах інфляції. Відбувається, щось не зрозуміле. Іноземці за долари купують рублі, щоб розбагатіти на високих відсотках, всередині росії доларові накопичення обесцінюються і від нього позбавляються. Навіщо його штучно посилювати? Який Ви бачите сенс у діях центробанку?
показати весь коментар
14.05.2025 07:41 Відповісти
Все вірно. Але. Чи роблять вони багато? Так. Чи роблять вони це швидко? Ні. Чи роблять вони достатньо? Ні. Виходить і без них ніяк і з ними...
показати весь коментар
14.05.2025 09:40 Відповісти
Вводьте зараз - дайте більше зброї - може кацапи й соп"ятяться
показати весь коментар
13.05.2025 22:46 Відповісти
Позорище.
показати весь коментар
13.05.2025 22:50 Відповісти
Позоріще це керивництво України,яке окрім як брехати,мородерити,збагачуватись на крові Українців,дерибанити бюджет нічого не робить, а притензії до лідерів ЄС є непотрібними,безглуздими.
показати весь коментар
14.05.2025 09:38 Відповісти
Останнє китайське французьке попередження
показати весь коментар
13.05.2025 22:56 Відповісти
А як же ваше :" є час до вечора"? Тепер пару днів, через пару днів буде пару тижнів ітд.
показати весь коментар
13.05.2025 23:00 Відповісти
Чергові пугалки.
А шо хіба рашка не під санкціями ? І який результат ? Вже пішов четвертий рік війни,ось такі санкції.
показати весь коментар
13.05.2025 23:14 Відповісти
А чому не спробувати навпаки - спочатку ввести додаткові санкції на нафту, а вже потім щось вимагати?

З гопотою краще працює, коли спочатку бьють, а вже потім запитують.
показати весь коментар
13.05.2025 23:14 Відповісти
Щось орбан притих. Може, застосували безкоштовну лоботомію?
показати весь коментар
13.05.2025 23:38 Відповісти
просто Орбана предупредили, что Брюссель может сделать ему ущемление финансовой мошонки в виде блокировки ежегодной дармовой помощи на сумму 12 миллиардов евро... Для страны с населением 9 миллионов человек сумма 12 миллиардов просто огромная:

это как если бы Польше из Брюсселя предоставляли бы по 50 миллиардов евро каждый год в виде дармовой безвозвратной помощи...
показати весь коментар
15.05.2025 01:26 Відповісти
Від слів"найближчими днями" цапки дуже перелякалися! Бо це ж не за горами,27-28 рік скоро.
показати весь коментар
14.05.2025 05:55 Відповісти
Останнє європейське попередження.. ))
показати весь коментар
14.05.2025 08:56 Відповісти
Вже "найближчими днями". Цу коли? 2, 3, 5 днів чи 235? А де ж " негайно введемо, як тільки путін вівдмовиться" Це розпрочинається здриск. І вони здриснуть. Я особисто в цьому не сумнівався з самого початку. путін водить їх мородою по підлозі а вони видається мають від цього задоволення.
показати весь коментар
14.05.2025 09:44 Відповісти
Як бачимо для моськовського гітлера ніякі санкції не лякають, цих потвор треба тільки знищити....
показати весь коментар
14.05.2025 12:25 Відповісти
Ці "китайські попередження" вже задовбали. Казали що якщо 12-го не буде припинення вогню то введете нові санкції, та ще "розгромні", то вводіть, тримайте слово, а що таке "найближчі дні" по європейські та по американські ми вже неодноразово бачили, коли води розтягувалися на місяці, а іноді й на роки!!!
показати весь коментар
14.05.2025 13:43 Відповісти
Этот бред про санкции временные надоел всем. Оружие давайте дыбилы западные
показати весь коментар
15.05.2025 06:18 Відповісти
 
 