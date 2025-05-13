Против РФ введут новые санкции, если "в ближайшие дни" не будет прекращения огня, - Макрон

Россия столкнется с новыми санкциями, если "в ближайшие дни" не будет достигнут режим тишины в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он пояснил, что целью Франции и европейских государств в целом является перемирие "на земле, в воздухе и на море для обсуждения вопроса территорий и гарантий безопасности".

"Наше намерение состоит в том, чтобы наложить новые санкции против России в ближайшие дни, если она не пойдет на прекращение огня", - заявил Макрон.

Также он отметил, что европейские государства координируют свои санкционные шаги.