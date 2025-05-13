РУС
Против РФ введут новые санкции, если "в ближайшие дни" не будет прекращения огня, - Макрон

Макрон

Россия столкнется с новыми санкциями, если "в ближайшие дни" не будет достигнут режим тишины в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он пояснил, что целью Франции и европейских государств в целом является перемирие "на земле, в воздухе и на море для обсуждения вопроса территорий и гарантий безопасности".

"Наше намерение состоит в том, чтобы наложить новые санкции против России в ближайшие дни, если она не пойдет на прекращение огня", - заявил Макрон.

Читайте: Еврокомиссия начнет работу над 18-м пакетом санкций против России после утверждения 17-го, - Домбровскис

Также он отметил, что европейские государства координируют свои санкционные шаги.

россия (96910) санкции (11765) Макрон Эмманюэль (1416) прекращения огня (330)
Франція тобі точно нічого не винна, на відміну від цієї шобла.

13.05.2025 23:00 Ответить
Найкращими санкціями були б - суттєво наростити виробництво зброї та її постачання в Україну.
13.05.2025 22:50 Ответить
А як же ваше :" є час до вечора"? Тепер пару днів, через пару днів буде пару тижнів ітд.
13.05.2025 23:00 Ответить
а його НЕ БУДЕ. Бо ціль РФ - знищення етносу і нічого іншого
13.05.2025 22:40 Ответить
Там уже летят "голуби мира"... И "лидер", наверное, уже в Турцию свалил.

P.s. А "ближайшие дни" это сколько недель/месяцев?
13.05.2025 22:41 Ответить
От якби кацапам таких союзників, а не Іран, П.Корея, Китай...
13.05.2025 22:46 Ответить
"Таки союзники" нам постачають гроші і зброю безкоштовно. Без їх грошей грн. була б вже за 200.
А з ними за 200, як прогнозую кацапський олігарх **********, за 200 скоро буде у срупля.
13.05.2025 22:55 Ответить
Але рубль сьогодні вже менше 80 $. Ймовірно, він міцніє в очікуванні скасування санкцій.
13.05.2025 23:14 Ответить
Його штучно утримують спалюючи держ резерви і резервний фонд. У нас так само штучно тримають гривню, але витрачаємо ми на це гроші партнерів.
Як довго сможуть тримати срупель якщо вартість нафти залишиться на таком ж рівні?
Гадаю Деріпаска щось таке знає.
13.05.2025 23:20 Ответить
Для експортерів зростаючий рубль, це як серпом по яйцях. Достатньо було б його стабілізувати у межах інфляції. Відбувається, щось не зрозуміле. Іноземці за долари купують рублі, щоб розбагатіти на високих відсотках, всередині росії доларові накопичення обесцінюються і від нього позбавляються. Навіщо його штучно посилювати? Який Ви бачите сенс у діях центробанку?
14.05.2025 07:41 Ответить
Все вірно. Але. Чи роблять вони багато? Так. Чи роблять вони це швидко? Ні. Чи роблять вони достатньо? Ні. Виходить і без них ніяк і з ними...
14.05.2025 09:40 Ответить
Вводьте зараз - дайте більше зброї - може кацапи й соп"ятяться
13.05.2025 22:46 Ответить
Позорище.
13.05.2025 22:50 Ответить
Позоріще це керивництво України,яке окрім як брехати,мородерити,збагачуватись на крові Українців,дерибанити бюджет нічого не робить, а притензії до лідерів ЄС є непотрібними,безглуздими.
14.05.2025 09:38 Ответить
13.05.2025 22:50 Ответить
13.05.2025 23:00 Ответить
Останнє китайське французьке попередження
13.05.2025 22:56 Ответить
13.05.2025 23:00 Ответить
Чергові пугалки.
А шо хіба рашка не під санкціями ? І який результат ? Вже пішов четвертий рік війни,ось такі санкції.
13.05.2025 23:14 Ответить
А чому не спробувати навпаки - спочатку ввести додаткові санкції на нафту, а вже потім щось вимагати?

З гопотою краще працює, коли спочатку бьють, а вже потім запитують.
13.05.2025 23:14 Ответить
Щось орбан притих. Може, застосували безкоштовну лоботомію?
13.05.2025 23:38 Ответить
просто Орбана предупредили, что Брюссель может сделать ему ущемление финансовой мошонки в виде блокировки ежегодной дармовой помощи на сумму 12 миллиардов евро... Для страны с населением 9 миллионов человек сумма 12 миллиардов просто огромная:

это как если бы Польше из Брюсселя предоставляли бы по 50 миллиардов евро каждый год в виде дармовой безвозвратной помощи...
15.05.2025 01:26 Ответить
Від слів"найближчими днями" цапки дуже перелякалися! Бо це ж не за горами,27-28 рік скоро.
14.05.2025 05:55 Ответить
Останнє європейське попередження.. ))
14.05.2025 08:56 Ответить
Вже "найближчими днями". Цу коли? 2, 3, 5 днів чи 235? А де ж " негайно введемо, як тільки путін вівдмовиться" Це розпрочинається здриск. І вони здриснуть. Я особисто в цьому не сумнівався з самого початку. путін водить їх мородою по підлозі а вони видається мають від цього задоволення.
14.05.2025 09:44 Ответить
Як бачимо для моськовського гітлера ніякі санкції не лякають, цих потвор треба тільки знищити....
14.05.2025 12:25 Ответить
Ці "китайські попередження" вже задовбали. Казали що якщо 12-го не буде припинення вогню то введете нові санкції, та ще "розгромні", то вводіть, тримайте слово, а що таке "найближчі дні" по європейські та по американські ми вже неодноразово бачили, коли води розтягувалися на місяці, а іноді й на роки!!!
14.05.2025 13:43 Ответить
Этот бред про санкции временные надоел всем. Оружие давайте дыбилы западные
15.05.2025 06:18 Ответить
 
 