Против РФ введут новые санкции, если "в ближайшие дни" не будет прекращения огня, - Макрон
Россия столкнется с новыми санкциями, если "в ближайшие дни" не будет достигнут режим тишины в Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Он пояснил, что целью Франции и европейских государств в целом является перемирие "на земле, в воздухе и на море для обсуждения вопроса территорий и гарантий безопасности".
"Наше намерение состоит в том, чтобы наложить новые санкции против России в ближайшие дни, если она не пойдет на прекращение огня", - заявил Макрон.
Также он отметил, что европейские государства координируют свои санкционные шаги.
Топ комментарии
+12 Алла Новосад #194524
показать весь комментарий13.05.2025 23:00 Ответить Ссылка
+7 Alessandro Moretti
показать весь комментарий13.05.2025 22:50 Ответить Ссылка
+6 Ron Noiill
показать весь комментарий13.05.2025 23:00 Ответить Ссылка
P.s. А "ближайшие дни" это сколько недель/месяцев?
А з ними за 200, як прогнозую кацапський олігарх **********, за 200 скоро буде у срупля.
Як довго сможуть тримати срупель якщо вартість нафти залишиться на таком ж рівні?
Гадаю Деріпаска щось таке знає.
китайськефранцузьке попередження
А шо хіба рашка не під санкціями ? І який результат ? Вже пішов четвертий рік війни,ось такі санкції.
З гопотою краще працює, коли спочатку бьють, а вже потім запитують.
это как если бы Польше из Брюсселя предоставляли бы по 50 миллиардов евро каждый год в виде дармовой безвозвратной помощи...