Еврокомиссия начнет работу над 18-м пакетом санкций против России после утверждения 17-го, - Домбровскис

После утверждения 17-го пакета санкций Европейский Союз начнет работу над следующим - 18-м.

Об этом на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по экономике и финансам в Брюсселе, заявил вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Со стороны Еврокомиссии мы, безусловно, готовы продолжать оказывать давление на Россию, в том числе работая над новыми санкциями",- сказал Домбровскис.

Говоря о возможных сферах усиления санкционного давления на РФ со стороны Евросоюза, еврокомиссар напомнил, что "основным источником доходов России является экспорт ископаемого топлива". В частности, он отметил, что ЕС уже запретил импорт российского угля, установил ценовой предел на нефть вместе с партнерами по G7 и представил стратегию поэтапного отказа от импорта российского газа.

"Вместе с партнерами по G7 мы можем установить верхний предел цены на российскую нефть, а также работать над тем, чтобы Россия не обходила этот предел с помощью теневого флота", - сказал еврокомиссар.

В свою очередь министр финансов Польши Анджей Доманский, чья страна председательствует в Совете ЕС, подчеркнул важность ограничения экспорта российских энергоносителей как ключевого элемента санкционного давления.

"Мы готовы работать над продолжением давления на Россию-агрессора, как с точки зрения введения новых санкций, так и с точки зрения более сильной имплементации и борьбы с обходом существующих санкций", - сказал Доманский.

