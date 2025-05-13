Минкульт предлагает ЕС учесть культурный аспект в следующих пакетах санкций

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины обратилось к представителям Европейского Союза с предложением учесть культурный аспект при формировании следующих пакетов санкций.

Об этом сообщает Министерство культуры, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 13 мая состоялась встреча представителей Минкультуры с представителями Консультативной миссии Европейского Союза, ответственными за вопросы противодействия незаконным действиям в отношении культурного наследия. Обсуждались наработки механизмов борьбы с незаконными действиями в отношении культурного наследия в условиях российской вооруженной агрессии.

Заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос подчеркнул, что война России против Украины имеет не только военное, но и четко выраженное культурное измерение, что требует соответствующей реакции как со стороны государства, так и международных партнеров.

Также читайте: Россия похитила более 1,7 млн украинских ценностей с оккупированных территорий: торгует ими на черном рынке, - Точицкий

"Отдельно стороны обсудили дальнейшее усиление санкционной политики в отношении лиц и организаций, причастных к разграблению и незаконному перемещению украинских культурных ценностей с временно оккупированных территорий. МКСК обратилось к представителям ЕС с предложением учесть культурный аспект при формировании следующих пакетов санкций", - рассказали в Минкульте.

Также было отмечено, что Украина активно сотрудничает с Нидерландами и Германией в возвращении незаконно вывезенных культурных ценностей. Стороны согласились с тем, что создание полноценного национального реестра музейного фонда безусловно будет способствовать идентификации похищенных артефактов, что облегчит международное сотрудничество по этому вопросу. Европейские партнеры обозначили готовность и в дальнейшем оказывать всю необходимую поддержку через обмен опытом и лучшими национальными практиками для ведения баз данных культурных потерь.

Читайте: База данных "Похищенное наследие" содержит 828 объектов, украденных россиянами, - ГУР

Сообщается, что представители Европейского Союза подтвердили поддержку украинских инициатив и подчеркнули важность комплексного подхода, сочетающего санкционные инструменты с международным правовым сотрудничеством в борьбе с преступлениями против культурного наследия.