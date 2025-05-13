Мінкульт пропонує ЄС врахувати культурний аспект у наступних пакетах санкцій

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України звернулося до представників Європейського Союзу з пропозицією врахувати культурний аспект під час формування наступних пакетів санкцій.

Як зазначається, 13 травня відбулася зустріч представників Мінкультури з представниками Консультативної місії Європейського Союзу, відповідальними за питання протидії незаконним діям щодо культурної спадщини. Обговорювалися напрацювання механізмів боротьби з незаконними діями щодо культурної спадщини в умовах російської збройної агресії.

Заступник міністра культури та стратегічних комунікацій з питань європейської інтеграції Андрій Наджос наголосив, що війна Росії проти України має не лише військовий, але й чітко виражений культурний вимір, що вимагає відповідної реакції як з боку держави, так і міжнародних партнерів.

"Окремо сторони обговорили подальше посилення санкційної політики щодо осіб та організацій, причетних до розграбування та незаконного переміщення українських культурних цінностей з тимчасово окупованих територій. МКСК звернулося до представників ЄС з пропозицією врахувати культурний аспект при формуванні наступних пакетів санкцій", - розповіли в Мінкульті.

Також було наголошено, що Україна активно співпрацює з Нідерландами та Німеччиною у поверненні незаконно вивезених культурних цінностей. Сторони погодилися з тим, що створення повноцінного національного реєстру музейного фонду безумовно сприятиме ідентифікації викрадених артефактів, що полегшить міжнародну співпрацю з цього питання. Європейські партнери окреслили готовність і надалі надавати усю необхідну підтримку через обмін досвідом та кращими національними практиками для ведення баз даних культурних втрат.

Повідомляється, що представники Європейського Союзу підтвердили підтримку українських ініціатив та наголосили на важливості комплексного підходу, що поєднує санкційні інструменти з міжнародною правовою співпрацею у боротьбі зі злочинами проти культурної спадщини.