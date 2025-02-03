База даних "Викрадена спадщина" містить 828 об’єктів, вкрадених росіянами, - ГУР
На "Культурному Рамштайні" презентували проєкт ГУР "Викрадена спадщина".
Про це повідомляє ГУР у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"1 лютого 2025 року в межах першої міжнародної конференції з питань культури "Співпраця заради стійкості" представники ГУР МО України презентували базу даних "Викрадена спадщина" порталу War&Sanctions", - повідомили в ГУР
Як зазначається, захід відбувся в Ужгороді за участю Єврокомісії, ЮНЕСКО та 28 делегацій країн-партнерів ― 19 з них були представлені на рівні міністрів і заступників міністрів культури.
Що таке "Викрадена спадщина"?
Публічна база даних "Викрадена спадщина", започаткована ГУР МО України спільно з Міністерством культури та стратегічних комунікацій України і представниками експертного середовища, запрацювала на початку жовтня 2024 року.
Вона містить відомості про викрадені державою-агресором українські витвори мистецтва, культурні цінності, знищені ворогом археологічні пам’ятки, пограбовані музеї, а також інформацію про причетних до цього осіб.
Скільки об'єктів у базі?
Наразі база містить 828 об'єктів культурної спадщини, вкрадених російськими загарбниками, та майже 300 причетних до цього осіб та організацій. Інформація постійно оновлюється та поповнюється.
"Знищення та привласнення культурної спадщини України є елементом широкомасштабної агресії рф. Мета росії — позбавити український народ права на існування через знищення його національної пам’яті та ідентичності, привласнення історії", ― заявив під час виступу представник ГУР МО України.
В ГУР зауважили, що публікація інформації про викрадені росією культурні цінності та витвори мистецтва є ефективним демократичним інструментом боротьби із їхнім незаконним обігом та політикою культурного геноциду з боку держави-агресора росії.
"Культурний Рамштайн"
19 листопада 2024 року президент Володимир Зеленський анонсував "культурний Рамштайн" для України.
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