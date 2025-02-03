База даних "Викрадена спадщина" містить 828 об’єктів, вкрадених росіянами, - ГУР

На "Культурному Рамштайні" презентували проєкт ГУР "Викрадена спадщина".

Про це повідомляє ГУР у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"1 лютого 2025 року в межах першої міжнародної конференції з питань культури "Співпраця заради стійкості" представники ГУР МО України презентували базу даних "Викрадена спадщина" порталу War&Sanctions", - повідомили в ГУР

Як зазначається, захід відбувся в Ужгороді за участю Єврокомісії, ЮНЕСКО та 28 делегацій країн-партнерів ― 19 з них були представлені на рівні міністрів і заступників міністрів культури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 1333 пам’ятки культурної спадщини постраждали в Україні через російську агресію, 78 - у січні, - Мінкульт

Що таке "Викрадена спадщина"?

Публічна база даних "Викрадена спадщина", започаткована ГУР МО України спільно з Міністерством культури та стратегічних комунікацій України і представниками експертного середовища, запрацювала на початку жовтня 2024 року.



Вона містить відомості про викрадені державою-агресором українські витвори мистецтва, культурні цінності, знищені ворогом археологічні пам’ятки, пограбовані музеї, а також інформацію про причетних до цього осіб.

Скільки об'єктів у базі?

Наразі база містить 828 об'єктів культурної спадщини, вкрадених російськими загарбниками, та майже 300 причетних до цього осіб та організацій. Інформація постійно оновлюється та поповнюється.

"Знищення та привласнення культурної спадщини України є елементом широкомасштабної агресії рф. Мета росії — позбавити український народ права на існування через знищення його національної пам’яті та ідентичності, привласнення історії", ― заявив під час виступу представник ГУР МО України.

Також читайте: В Україні створено підрозділ ЗСУ для захисту культурної спадщини, - Генштаб

В ГУР зауважили, що публікація інформації про викрадені росією культурні цінності та витвори мистецтва є ефективним демократичним інструментом боротьби із їхнім незаконним обігом та політикою культурного геноциду з боку держави-агресора росії.

"Культурний Рамштайн"

19 листопада 2024 року президент Володимир Зеленський анонсував "культурний Рамштайн" для України.