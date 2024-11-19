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Новини
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Зеленський анонсував "культурний Рамштайн" для України

Культурний Рамштайн

Президент України Володимир Зеленський анонсував "культурний Рамштайн" для України, який планується реалізувати вже наступного року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент заявив під час виступу у Верховній Раді.

"Ми провели серію зустрічей з різними українськими діячами. На одній зустрічі було запропоновано формат, який може стати дуже продуктивним для оновлення української культурної політики. Фактично було запропоновано зібрати велику культурну коаліцію на регулярній основі. Всіх тих, хто має бачення культурної політики в Україні... Ми обов'язково реалізуємо такий формат. Ми реалізуємо формат культурного Рамштайну для України", - сказав президент.

Він зазначив, що міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький представить деталі цього формату, який планується реалізувати вже в наступному році.

Також читайте: Понад 2100 об’єктів культурної інфраструктури зазнали пошкоджень через агресію РФ, - Мінкульт

Також, за словами президента, необхідно розробити календар заходів для української культури в усіх регіонах світу на весь рік, щоб на рівні держави була можливість цілеспрямовано, системно підтримувати український контент та український культурний продукт.

"Нам потрібна культурна дипломатія, активне просування наших українських наративів через культурні мистецькі проєкти за кордоном. Потрібна побудова довготривалих професійних зв'язків", - сказав глава держави.

Він зауважив, що необхідне фактичне системне сприяння створенню кафедр україністики у світових університетах.

"Наступне - створення сучасних культурних просторів та сучасних культурних можливостей перегляду, оновлення культурної інфраструктури. Захист, пошук, повернення нашої української культури та історичної спадщини. Збір доказів щодо злочинів проти культурної спадщини і забезпечення відповідальності Росії. Збереження наявних музейних колекцій і розвиток інфраструктури сучасного мистецтва. І найточніше - цілеспрямоване системне створення нашого українського контенту, такого контенту, який здатний повністю замістити російський контент. Це інвестиції створення українського культурного продукту для різних соціальних груп різних вікових категорій, передусім для наших дітей. І це питання про стійкість. Це питання про нашу безпеку зараз і потім. Ми повинні переграти Росію в цьому", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із п’яти діячів культури, які за дозволом від Мінкульта виїжджають за кордон, один не повертається, - Точицький

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) культура (434) культурний Рамштайн (4)


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Топ коментарі
+11
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19.11.2024 14:07
+7
Закрийте вже йому рота, на сьогодні вдосталь
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19.11.2024 14:07
+7
Нашу Бубочку вже реально винесло у недосяжний Всесвіт...

Але це вже було - звалося Нью Васюки
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19.11.2024 14:09
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19.11.2024 14:05 Відповісти
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19.11.2024 14:07 Відповісти
Починаємо з віри
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19.11.2024 14:07 Відповісти
Пропоную вівчати у школі Біблію та інши религійні книги.
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19.11.2024 14:09 Відповісти
І заодно коран і основні книги усіх інших релігій...
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19.11.2024 14:12 Відповісти
Україна - земля Христиан.
Ось наприклад в Словаччини законом заборонено будівництво мечетей.
у Австрії теж нещодавно заборонили
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19.11.2024 14:16 Відповісти
а чому це християн, а не язичників, а яких християн?
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19.11.2024 17:45 Відповісти
Закрийте вже йому рота, на сьогодні вдосталь
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19.11.2024 14:07 Відповісти
йому дерьмак ввечері закриє рота ..смоктати вован буде
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19.11.2024 16:05 Відповісти
Квартал 95 forever!
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19.11.2024 14:09 Відповісти
Мені розповідали , що деякі захисні політики передивляюттся програми 95 кварталу щоб зрозуміти Зе.
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19.11.2024 14:25 Відповісти
Умом Зе не понять .......
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19.11.2024 15:13 Відповісти
чому це, навіть дуже все зрозуміло, бабло і завищене его.
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19.11.2024 17:46 Відповісти
!!!
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19.11.2024 17:58 Відповісти
Нашу Бубочку вже реально винесло у недосяжний Всесвіт...

Але це вже було - звалося Нью Васюки
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19.11.2024 14:09 Відповісти
Х...м по роялю. Твій культурний, потвора
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19.11.2024 14:10 Відповісти
@банат..цензурні для нього закінчились..
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19.11.2024 14:12 Відповісти
"культурний Рамштайн" - я спочатку подумав, що це позвати групу rammstein (любителів росії).

А якщо без сарказму, ідея правильна, але реалізувати з кварталом неможливо.

До того ж, де взяти гроші на "інвестиції створення українського культурного продукту" ?
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19.11.2024 14:22 Відповісти
Може потрібно згадати джерела
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov
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19.11.2024 14:30 Відповісти
Угу, і той рамштайн буде організовувати рускоязична організація Мінкульт.
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19.11.2024 14:34 Відповісти
У віслюка дах поїхав!!!! Мабуть хреновасто з грошима у 95му кварталі!!!! Хрипло-пнх!!!
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19.11.2024 14:49 Відповісти
"фактичне системне сприяння створенню кафедр україністики"

У підсумку не побільшає ні на одну, а гроші прогуляють.
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19.11.2024 14:51 Відповісти
На черзі ,,спортивний рамштайн" !
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19.11.2024 15:00 Відповісти
Трясця, ну що не слово, то хоч у психарню звертайся. Анонсував, оголосив, звернувся і т.п. А що виконано з усього, що набалакав за п'ять років ? Ось що хоче почути звичайна людина. Обіцянок українець вже наслухався до не схочу.
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19.11.2024 15:11 Відповісти
так язиком єлозить - це не мішки тягати
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19.11.2024 16:06 Відповісти
Мішки важко, а ось язик без кісток ! Тому зєлєнський і пішов ... куди пішов. Спочатку КВН, потім на сцену Юрмали, потім на зйомки ШЕДЕВРАЛЬНЕ кіно для кацапні та хАхлів, які звикли сміятись та прикалюватись зі своєї держави, ЩОБ ДОГОДИТИ цій же кацапні. І все важка праця язиком. І тут БАЦ
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19.11.2024 16:34 Відповісти
Понесло...
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19.11.2024 15:14 Відповісти
https://x.com/RudijLis





https://x.com/RudijLis

Pandamonium



https://x.com/RudijLis

@RudijLis

·

https://x.com/RudijLis/status/1858840553917497468 3 ч

Дзюрело, близьке до Охвісу пріпіздєнта, заявило, що всі плани і промови Зюзідєнту пише Литвин за допомогою чату GPT...
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19.11.2024 16:56 Відповісти
 
 