Президент України Володимир Зеленський анонсував "культурний Рамштайн" для України, який планується реалізувати вже наступного року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент заявив під час виступу у Верховній Раді.

"Ми провели серію зустрічей з різними українськими діячами. На одній зустрічі було запропоновано формат, який може стати дуже продуктивним для оновлення української культурної політики. Фактично було запропоновано зібрати велику культурну коаліцію на регулярній основі. Всіх тих, хто має бачення культурної політики в Україні... Ми обов'язково реалізуємо такий формат. Ми реалізуємо формат культурного Рамштайну для України", - сказав президент.

Він зазначив, що міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький представить деталі цього формату, який планується реалізувати вже в наступному році.

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Також, за словами президента, необхідно розробити календар заходів для української культури в усіх регіонах світу на весь рік, щоб на рівні держави була можливість цілеспрямовано, системно підтримувати український контент та український культурний продукт.

"Нам потрібна культурна дипломатія, активне просування наших українських наративів через культурні мистецькі проєкти за кордоном. Потрібна побудова довготривалих професійних зв'язків", - сказав глава держави.

Він зауважив, що необхідне фактичне системне сприяння створенню кафедр україністики у світових університетах.

"Наступне - створення сучасних культурних просторів та сучасних культурних можливостей перегляду, оновлення культурної інфраструктури. Захист, пошук, повернення нашої української культури та історичної спадщини. Збір доказів щодо злочинів проти культурної спадщини і забезпечення відповідальності Росії. Збереження наявних музейних колекцій і розвиток інфраструктури сучасного мистецтва. І найточніше - цілеспрямоване системне створення нашого українського контенту, такого контенту, який здатний повністю замістити російський контент. Це інвестиції створення українського культурного продукту для різних соціальних груп різних вікових категорій, передусім для наших дітей. І це питання про стійкість. Це питання про нашу безпеку зараз і потім. Ми повинні переграти Росію в цьому", - додав Зеленський.

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