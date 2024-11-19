Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "культурный Рамштайн" для Украины, который планируется реализовать уже в следующем году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент заявил во время выступления в Верховной Раде.

"Мы провели серию встреч с различными украинскими деятелями. На одной встрече был предложен формат, который может стать очень продуктивным для обновления украинской культурной политики. Фактически было предложено собрать большую культурную коалицию на регулярной основе. Всех тех, кто имеет видение культурной политики в Украине... Мы обязательно реализуем такой формат. Мы реализуем формат культурного Рамштайна для Украины", - сказал президент.

Он отметил, что министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий представит детали этого формата, который планируется реализовать уже в следующем году.

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Также, по словам президента, необходимо разработать календарь мероприятий для украинской культуры во всех регионах мира на весь год, чтобы на уровне государства была возможность целенаправленно, системно поддерживать украинский контент и украинский культурный продукт.

"Нам нужна культурная дипломатия, активное продвижение наших украинских нарративов через культурные художественные проекты за рубежом. Нужно построение долговременных профессиональных связей", - сказал глава государства.

Он отметил, что необходимо фактическое системное содействие созданию кафедр украинистики в мировых университетах.

"Следующее - создание современных культурных пространств и современных культурных возможностей просмотра, обновление культурной инфраструктуры. Защита, поиск, возвращение нашей украинской культуры и исторического наследия. Сбор доказательств преступлений против культурного наследия и обеспечение ответственности России. Сохранение имеющихся музейных коллекций и развитие инфраструктуры современного искусства. И самое точное - целенаправленное системное создание нашего украинского контента, такого контента, который способен полностью заместить российский контент. Это инвестиции в создание украинского культурного продукта для разных социальных групп разных возрастных категорий, прежде всего для наших детей. И это вопрос об устойчивости. Это вопрос о нашей безопасности сейчас и потом. Мы должны переиграть Россию в этом", - добавил Зеленский.

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