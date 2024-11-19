РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11494 посетителя онлайн
Новости
2 452 30

Зеленский анонсировал "культурный Рамштайн" для Украины

Культурний Рамштайн

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "культурный Рамштайн" для Украины, который планируется реализовать уже в следующем году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент заявил во время выступления в Верховной Раде.

"Мы провели серию встреч с различными украинскими деятелями. На одной встрече был предложен формат, который может стать очень продуктивным для обновления украинской культурной политики. Фактически было предложено собрать большую культурную коалицию на регулярной основе. Всех тех, кто имеет видение культурной политики в Украине... Мы обязательно реализуем такой формат. Мы реализуем формат культурного Рамштайна для Украины", - сказал президент.

Он отметил, что министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий представит детали этого формата, который планируется реализовать уже в следующем году.

Также читайте: Более 2100 объектов культурной инфраструктуры получили повреждения из-за агрессии РФ, - Минкульт

Также, по словам президента, необходимо разработать календарь мероприятий для украинской культуры во всех регионах мира на весь год, чтобы на уровне государства была возможность целенаправленно, системно поддерживать украинский контент и украинский культурный продукт.

"Нам нужна культурная дипломатия, активное продвижение наших украинских нарративов через культурные художественные проекты за рубежом. Нужно построение долговременных профессиональных связей", - сказал глава государства.

Он отметил, что необходимо фактическое системное содействие созданию кафедр украинистики в мировых университетах.

"Следующее - создание современных культурных пространств и современных культурных возможностей просмотра, обновление культурной инфраструктуры. Защита, поиск, возвращение нашей украинской культуры и исторического наследия. Сбор доказательств преступлений против культурного наследия и обеспечение ответственности России. Сохранение имеющихся музейных коллекций и развитие инфраструктуры современного искусства. И самое точное - целенаправленное системное создание нашего украинского контента, такого контента, который способен полностью заместить российский контент. Это инвестиции в создание украинского культурного продукта для разных социальных групп разных возрастных категорий, прежде всего для наших детей. И это вопрос об устойчивости. Это вопрос о нашей безопасности сейчас и потом. Мы должны переиграть Россию в этом", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из пяти деятелей культуры, которые по разрешению от Минкульта выезжают за границу, один не возвращается, - Точицкий

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) культура (839)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
показать весь комментарий
19.11.2024 14:07
+7
Закрийте вже йому рота, на сьогодні вдосталь
показать весь комментарий
19.11.2024 14:07
+7
Нашу Бубочку вже реально винесло у недосяжний Всесвіт...

Але це вже було - звалося Нью Васюки
показать весь комментарий
19.11.2024 14:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
19.11.2024 14:05 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2024 14:07 Ответить
Починаємо з віри
показать весь комментарий
19.11.2024 14:07 Ответить
Пропоную вівчати у школі Біблію та інши религійні книги.
показать весь комментарий
19.11.2024 14:09 Ответить
І заодно коран і основні книги усіх інших релігій...
показать весь комментарий
19.11.2024 14:12 Ответить
Україна - земля Христиан.
Ось наприклад в Словаччини законом заборонено будівництво мечетей.
у Австрії теж нещодавно заборонили
показать весь комментарий
19.11.2024 14:16 Ответить
а чому це християн, а не язичників, а яких християн?
показать весь комментарий
19.11.2024 17:45 Ответить
Закрийте вже йому рота, на сьогодні вдосталь
показать весь комментарий
19.11.2024 14:07 Ответить
йому дерьмак ввечері закриє рота ..смоктати вован буде
показать весь комментарий
19.11.2024 16:05 Ответить
Квартал 95 forever!
показать весь комментарий
19.11.2024 14:09 Ответить
Мені розповідали , що деякі захисні політики передивляюттся програми 95 кварталу щоб зрозуміти Зе.
показать весь комментарий
19.11.2024 14:25 Ответить
Умом Зе не понять .......
показать весь комментарий
19.11.2024 15:13 Ответить
чому це, навіть дуже все зрозуміло, бабло і завищене его.
показать весь комментарий
19.11.2024 17:46 Ответить
!!!
показать весь комментарий
19.11.2024 17:58 Ответить
Нашу Бубочку вже реально винесло у недосяжний Всесвіт...

Але це вже було - звалося Нью Васюки
показать весь комментарий
19.11.2024 14:09 Ответить
Х...м по роялю. Твій культурний, потвора
показать весь комментарий
19.11.2024 14:10 Ответить
@банат..цензурні для нього закінчились..
показать весь комментарий
19.11.2024 14:12 Ответить
"культурний Рамштайн" - я спочатку подумав, що це позвати групу rammstein (любителів росії).

А якщо без сарказму, ідея правильна, але реалізувати з кварталом неможливо.

До того ж, де взяти гроші на "інвестиції створення українського культурного продукту" ?
показать весь комментарий
19.11.2024 14:22 Ответить
Може потрібно згадати джерела
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov
показать весь комментарий
19.11.2024 14:30 Ответить
Угу, і той рамштайн буде організовувати рускоязична організація Мінкульт.
показать весь комментарий
19.11.2024 14:34 Ответить
У віслюка дах поїхав!!!! Мабуть хреновасто з грошима у 95му кварталі!!!! Хрипло-пнх!!!
показать весь комментарий
19.11.2024 14:49 Ответить
"фактичне системне сприяння створенню кафедр україністики"

У підсумку не побільшає ні на одну, а гроші прогуляють.
показать весь комментарий
19.11.2024 14:51 Ответить
На черзі ,,спортивний рамштайн" !
показать весь комментарий
19.11.2024 15:00 Ответить
Трясця, ну що не слово, то хоч у психарню звертайся. Анонсував, оголосив, звернувся і т.п. А що виконано з усього, що набалакав за п'ять років ? Ось що хоче почути звичайна людина. Обіцянок українець вже наслухався до не схочу.
показать весь комментарий
19.11.2024 15:11 Ответить
так язиком єлозить - це не мішки тягати
показать весь комментарий
19.11.2024 16:06 Ответить
Мішки важко, а ось язик без кісток ! Тому зєлєнський і пішов ... куди пішов. Спочатку КВН, потім на сцену Юрмали, потім на зйомки ШЕДЕВРАЛЬНЕ кіно для кацапні та хАхлів, які звикли сміятись та прикалюватись зі своєї держави, ЩОБ ДОГОДИТИ цій же кацапні. І все важка праця язиком. І тут БАЦ
показать весь комментарий
19.11.2024 16:34 Ответить
Понесло...
показать весь комментарий
19.11.2024 15:14 Ответить
https://x.com/RudijLis





https://x.com/RudijLis

Pandamonium



https://x.com/RudijLis

@RudijLis

·

https://x.com/RudijLis/status/1858840553917497468 3 ч

Дзюрело, близьке до Охвісу пріпіздєнта, заявило, що всі плани і промови Зюзідєнту пише Литвин за допомогою чату GPT...
показать весь комментарий
19.11.2024 16:56 Ответить
 
 