Более 2100 объектов культурной инфраструктуры получили повреждения из-за агрессии РФ, - Минкульт
С начала полномасштабного вторжения в Украине получили повреждения или разрушения 2109 объектов культурной инфраструктуры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и стратегических коммуникаций.
"По состоянию на 25 октября 2024 года убытки понесли 2109 объектов культурной инфраструктуры без учета памятников культурного наследия. Из них 368 - уничтожены (17,45%). В целом наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Луганской областях", - отмечают в Минкульте.
В общей сложности пострадали:
- клубные заведения - 1018;
- библиотеки - 750;
- учреждения художественного образования - 163;
- музеи и галереи - 120;
- театры, кинотеатры и филармонии - 38;
- заповедники - 7;
- парки, зоопарки - 9;
- цирки - 4.
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папа наш верховний - ми тута виконуємо наказ на мільяд дерев як вже можемо, а кацапня нищіть по 2 мілльярди дерев за місяць - може нас до інвалідів прирівняти і якби додати трохі?
шо робити національний папа? - садити, чи ну його в асфальт?
слава всім богам всіх народів - я нічого не побудував і нікому не нашкодив.
коли не моє тоді не моє...
це буде довга ніч...
https://usa.deepstatemap.live/
але мене драконить це цензеровське, ьсохраніть свій пейзаж на якомусь третьму хості, а порім з нього надайте посилання...
вже давно в поганих програмістів не граю...
Ну, ну. Пуйло же "велікій стратег".
От так же всі сили зла програють і в Україні, тільки чекати довго.
вибори в штатах? - пацани, ви і справді думаєте, шо комусь крім мене і жінкі і ще деяким небайдужим українцям ви не похій?
вся українська спільнота голосує за трампа! - срати вони на Україну хотіли.
така от доленосна правда...
310
Перемога
Вітаннячко шановні!) А трампісти Цензору тепер стануть в пригоді, нас тут всього штук 5. Пропагандони всім перевзутися, ать-два!)
Ви невірно сприймаєте мотивацію українців, які голосують за Трампа, як і не розумієте всіх, хто голосував в 2019. От що для вас є перемога, який світ навколо був би комфортним, щоб в ньому жити? Тільки +- з урахуванням реалій. Ви ж розумієте, що у кожного своя мотивація. Хочу нагадати, що свого часу https://mil.in.ua/uk/bombarduvalnyky-b-52-litaly-poblyzu-okupovanogo-krymu/ саме Трамп відправив сюди Б52 , і він же роздовбав Томагавками російську базу в Сирії. Насправді ніхто не знає, що він відмочить, це темна конячка, але якщо вже так, то так. Яка буде його політика, буде видно з першого тижня правління.
сприймають ідіота за свого...
але завжди є ті - 25%, які не по клованам.
далеко не всі штати голоснули і далеко не все підрахуєвано...
Це ж абсолютний розгром демократів, ніщивний. А тепер поділіться думками, як корінний, прогнозами що буде і як.