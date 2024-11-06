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Более 2100 объектов культурной инфраструктуры получили повреждения из-за агрессии РФ, - Минкульт

Зруйнована бібліотека в Херсоні

С начала полномасштабного вторжения в Украине получили повреждения или разрушения 2109 объектов культурной инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

"По состоянию на 25 октября 2024 года убытки понесли 2109 объектов культурной инфраструктуры без учета памятников культурного наследия. Из них 368 - уничтожены (17,45%). В целом наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Луганской областях", - отмечают в Минкульте.

В общей сложности пострадали:

  • клубные заведения - 1018;
  • библиотеки - 750;
  • учреждения художественного образования - 163;
  • музеи и галереи - 120;
  • театры, кинотеатры и филармонии - 38;
  • заповедники - 7;
  • парки, зоопарки - 9;
  • цирки - 4.

Также читайте: В результате российской агрессии повреждены 1179 объектов культурного наследия, - Минкульт

Автор: 

культура (844) разрушение (168)


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Топ комментарии
+2
і тут пацан з поправкою вліз....
папа наш верховний - ми тута виконуємо наказ на мільяд дерев як вже можемо, а кацапня нищіть по 2 мілльярди дерев за місяць - може нас до інвалідів прирівняти і якби додати трохі?
шо робити національний папа? - садити, чи ну його в асфальт?
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06.11.2024 02:23 Ответить
+2
це тільки почяток шоу - майте терпіння
це буде довга ніч...
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06.11.2024 03:01 Ответить
+2
доленоносні вибори в Україні були в далекому 2019 році - все було просрано саме тоді...
вибори в штатах? - пацани, ви і справді думаєте, шо комусь крім мене і жінкі і ще деяким небайдужим українцям ви не похій?
вся українська спільнота голосує за трампа! - срати вони на Україну хотіли.
така от доленосна правда...
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06.11.2024 05:04 Ответить
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Ще одне міністерство - статист. Тоже вже не на дні, заривається нижче.
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06.11.2024 02:07 Ответить
Думка проскочила. Стараються більше, що всьо пагано. Хтось поспівчуває і підкине грошинят. Що потім? Посел у "загниваючому заході" і з не малим рахунком в офшорах.
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06.11.2024 02:17 Ответить
і тут пацан з поправкою вліз....
папа наш верховний - ми тута виконуємо наказ на мільяд дерев як вже можемо, а кацапня нищіть по 2 мілльярди дерев за місяць - може нас до інвалідів прирівняти і якби додати трохі?
шо робити національний папа? - садити, чи ну його в асфальт?
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06.11.2024 02:23 Ответить
Під асвальтом має бути ще якісна "подушка", щебінь. Не все так просто.
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06.11.2024 02:34 Ответить
ви теж діпломований будівник?
слава всім богам всіх народів - я нічого не побудував і нікому не нашкодив.
коли не моє тоді не моє...
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06.11.2024 02:45 Ответить
Ні. Я по вищим матеріям.🤣
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06.11.2024 02:51 Ответить
І дивлюся онлайн інтерактивну карту по штатах голосування виборів Президента США.
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06.11.2024 02:54 Ответить
це тільки почяток шоу - майте терпіння
це буде довга ніч...
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06.11.2024 03:01 Ответить
Я, нікуди не спішу з 4-ю бойовою повісткою.
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06.11.2024 03:06 Ответить
Якщо інтересує. Не сплю.
https://usa.deepstatemap.live/
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06.11.2024 03:15 Ответить
what are you talking about? - CNN and Fox live...
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06.11.2024 03:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VUSSMbMswiw
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06.11.2024 03:23 Ответить
я б вам сфоткав і надіслав картинку з мого тб, як би у Цензора було копі пейст.
але мене драконить це цензеровське, ьсохраніть свій пейзаж на якомусь третьму хості, а порім з нього надайте посилання...
вже давно в поганих програмістів не граю...
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06.11.2024 03:30 Ответить
Я, знаю. Ні одної картинки і фото не гружу. Геморой.😒
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06.11.2024 03:35 Ответить
Параша вболіває за перемогу Трампа у виборах.
Ну, ну. Пуйло же "велікій стратег".
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06.11.2024 02:39 Ответить
Ну зовсім не тільки Параша^^ Тут пів-України не спить і вподобання ну дуже відрізняються від офіційної точки зору

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06.11.2024 03:54 Ответить
"Меня терзают смутные сомнения" говоров Бунши. Я на рахунок Камали.
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06.11.2024 04:01 Ответить
Хочу подивитись на перевзування в повітрі деяких медійщиків) https://usa.deepstatemap.live/
От так же всі сили зла програють і в Україні, тільки чекати довго.
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06.11.2024 04:35 Ответить
слово терпіння нам таки незнайомо, включяючі
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06.11.2024 04:43 Ответить
Доленосні вибори, що поробиш...
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06.11.2024 04:51 Ответить
доленоносні вибори в Україні були в далекому 2019 році - все було просрано саме тоді...
вибори в штатах? - пацани, ви і справді думаєте, шо комусь крім мене і жінкі і ще деяким небайдужим українцям ви не похій?
вся українська спільнота голосує за трампа! - срати вони на Україну хотіли.
така от доленосна правда...
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06.11.2024 05:04 Ответить
Республіканці
310
Перемога

Вітаннячко шановні!) А трампісти Цензору тепер стануть в пригоді, нас тут всього штук 5. Пропагандони всім перевзутися, ать-два!)

Ви невірно сприймаєте мотивацію українців, які голосують за Трампа, як і не розумієте всіх, хто голосував в 2019. От що для вас є перемога, який світ навколо був би комфортним, щоб в ньому жити? Тільки +- з урахуванням реалій. Ви ж розумієте, що у кожного своя мотивація. Хочу нагадати, що свого часу https://mil.in.ua/uk/bombarduvalnyky-b-52-litaly-poblyzu-okupovanogo-krymu/ саме Трамп відправив сюди Б52 , і він же роздовбав Томагавками російську базу в Сирії. Насправді ніхто не знає, що він відмочить, це темна конячка, але якщо вже так, то так. Яка буде його політика, буде видно з першого тижня правління.
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06.11.2024 05:12 Ответить
мені висточiть, шо українці, які вже ні і не зовсім
сприймають ідіота за свого...
але завжди є ті - 25%, які не по клованам.
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06.11.2024 05:19 Ответить
Трамп переміг.
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06.11.2024 05:05 Ответить
ви за шо - шановний?
далеко не всі штати голоснули і далеко не все підрахуєвано...
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06.11.2024 05:11 Ответить
Не все, але ну подивіться https://usa.deepstatemap.live/
Це ж абсолютний розгром демократів, ніщивний. А тепер поділіться думками, як корінний, прогнозами що буде і як.
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06.11.2024 05:14 Ответить
Я дивлюся як долар росте. Ясно брокери щось знають. Так і ставили на перемогу Трампа.
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06.11.2024 05:21 Ответить
ви теж вважаєте, як і *****, шо з кацапами бьється нато?
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06.11.2024 05:31 Ответить
Ну звісно ні, я притомний) І хати у мене в Києві, так що якщо ******, то вже остаточний. Але разом з тим багато чого хочеться змінити на краще. От скажімо припинити війну і змінити владу в Україні. Поки дрова справно кладуться на цей вівтар, припинення не буде ніколи, бо така властивість вогню, це навіть не політика, а логіка. У мене вже ностальгія за дніпровськими схилами, я їх не бачив три роки.
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06.11.2024 05:38 Ответить
Скоріше за все. Ну, я непретендую на звання Нострадамуса.
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06.11.2024 05:15 Ответить
як казала моя знаойма - ми все побачимо в кінці...
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06.11.2024 05:26 Ответить
Знайома і на кінці?👍
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06.11.2024 05:35 Ответить
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06.11.2024 05:39 Ответить
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06.11.2024 05:44 Ответить
Я не за Трампа і не за Гарріс. Я, за Україну.
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06.11.2024 05:37 Ответить
Якщо Трамп переможе, куйлу може задом потім вилізти в чемодан. Нам то же, але полегше.
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06.11.2024 06:09 Ответить
"Понад 2100 об'єктів культурної інфраструктури зазнали пошкоджень через агресію РФ" і непідготовкою Укрваїни до війни, які спочатку вибрали собі хрипластого брехуна-малороса у 2019 році і для монобільшість в Раді, щоб жодна політична сила не змогла Гундоса виковиряти з крісла і відібрати булаву, як він буде бикувати, і весь час з 2019 і по 2022 роки закопували всі гроші і час в асфальт, не забуваючи відводити наші війська і розміновувати перед ворогом мінні поля. Заслуга тут кацапів і слугориг.
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06.11.2024 07:28 Ответить
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06.11.2024 09:05 Ответить
 
 