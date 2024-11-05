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Новости Война
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В результате российской агрессии повреждены 1179 объектов культурного наследия, - Минкульт

Скільки об'єктів культурної спадщини постраждали через війну

Из-за российской войны в Украине пострадали 1179 объектов культурного наследия.

Об этом информирует пресс-служба Министерства культуры и стратегических коммуникаций, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в октябре 2024 года пострадало 10 памятников культурного наследия.

А всего с начала полномасштабного вторжения повреждены и разрушены 1179 объектов. Из них национального значения - 120, местного - 990, только что выявленных - 69.

"Повторные попадания в поврежденные ранее памятники культурного наследия произошли в Запорожской, Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях. Новые - в Донецкой, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях", - отмечают в Минкульте.

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На сегодня повреждения получили памятники культуры в 18 областях и Киеве, в частности:

  • Харьковской - 316,
  • Донецкой - 163,
  • Херсонской - 157,
  • Одесской - 116,
  • Киевской области и г. Киеве - 81,
  • Черниговской - 65,
  • Львовской - 60,
  • Запорожской - 53,
  • Николаевской и Днепропетровской - по 41,
  • Луганской - 31,
  • Сумской - 29,
  • Хмельницкой - 10,
  • Полтавской - 6,
  • Винницкой и Житомирской - 4,
  • Кировоградской и Черкасской - 1.

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Автор: 

культура (844) Министерство культуры и информационной политики (780) разрушение (168)


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05.11.2024 12:02 Ответить
 
 