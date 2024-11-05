В результате российской агрессии повреждены 1179 объектов культурного наследия, - Минкульт

Из-за российской войны в Украине пострадали 1179 объектов культурного наследия.

Об этом информирует пресс-служба Министерства культуры и стратегических коммуникаций, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в октябре 2024 года пострадало 10 памятников культурного наследия.

А всего с начала полномасштабного вторжения повреждены и разрушены 1179 объектов. Из них национального значения - 120, местного - 990, только что выявленных - 69.

"Повторные попадания в поврежденные ранее памятники культурного наследия произошли в Запорожской, Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях. Новые - в Донецкой, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях", - отмечают в Минкульте.

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На сегодня повреждения получили памятники культуры в 18 областях и Киеве, в частности:

Харьковской - 316,

Донецкой - 163,

Херсонской - 157,

Одесской - 116,

Киевской области и г. Киеве - 81,

Черниговской - 65,

Львовской - 60,

Запорожской - 53,

Николаевской и Днепропетровской - по 41,

Луганской - 31,

Сумской - 29,

Хмельницкой - 10,

Полтавской - 6,

Винницкой и Житомирской - 4,

Кировоградской и Черкасской - 1.

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