В результате российской агрессии повреждены 1179 объектов культурного наследия, - Минкульт
Из-за российской войны в Украине пострадали 1179 объектов культурного наследия.
Об этом информирует пресс-служба Министерства культуры и стратегических коммуникаций, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в октябре 2024 года пострадало 10 памятников культурного наследия.
А всего с начала полномасштабного вторжения повреждены и разрушены 1179 объектов. Из них национального значения - 120, местного - 990, только что выявленных - 69.
"Повторные попадания в поврежденные ранее памятники культурного наследия произошли в Запорожской, Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях. Новые - в Донецкой, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях", - отмечают в Минкульте.
На сегодня повреждения получили памятники культуры в 18 областях и Киеве, в частности:
- Харьковской - 316,
- Донецкой - 163,
- Херсонской - 157,
- Одесской - 116,
- Киевской области и г. Киеве - 81,
- Черниговской - 65,
- Львовской - 60,
- Запорожской - 53,
- Николаевской и Днепропетровской - по 41,
- Луганской - 31,
- Сумской - 29,
- Хмельницкой - 10,
- Полтавской - 6,
- Винницкой и Житомирской - 4,
- Кировоградской и Черкасской - 1.
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