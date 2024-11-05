УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8897 відвідувачів онлайн
Новини Війна
335 1

Внаслідок російської агресії пошкоджені 1179 об’єктів культурної спадщини, - Мінкульт

Скільки об'єктів культурної спадщини постраждали через війну

Через російську війну в Україні постраждали 1179 об’єктів культурної спадщини.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, в жовтні 2024 року постраждало 10 пам’яток культурної спадщини.

А загалом з початку повномасштабного вторгнення пошкоджено та зруйновано 1179 об’єктів. З них національного значення — 120, місцевого — 990, щойно виявлених — 69.

"Повторні влучання у пошкоджені раніше пам’ятки культурної спадщини відбулися в Запорізькій, Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Нові — в Донецькій, Харківській, Херсонській та Запорізькій областях", - зазначають в Мінкульті.

Читайте також: Мінкультури неефективно та безсистемно витратило понад 500 мільйонів, – Рахункова палата

На сьогодні пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема:

  • Харківській — 316,
  • Донецькій — 163,
  • Херсонській — 157,
  • Одеській — 116,
  • Київській області та м. Києві — 81,
  • Чернігівській — 65,
  • Львівській — 60,
  • Запорізькій — 53,
  • Миколаївській та Дніпропетровській — по 41,
  • Луганській — 31,
  • Сумській — 29,
  • Хмельницькій — 10,
  • Полтавській — 6,
  • Вінницькій та Житомирській — 4,
  • Кіровоградській та Черкаській — 1.

Читайте: 1,7 млн артефактів перебувають на окупованих територіях України, - міністр культури Точицький

Автор: 

культура (437) Міністерство культури (763) руйнування (261)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не відволікайте Зеленского. Він чекає прихід Трампа.
показати весь коментар
05.11.2024 12:02 Відповісти
 
 