Внаслідок російської агресії пошкоджені 1179 об’єктів культурної спадщини, - Мінкульт

Через російську війну в Україні постраждали 1179 об’єктів культурної спадщини.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, в жовтні 2024 року постраждало 10 пам’яток культурної спадщини.

А загалом з початку повномасштабного вторгнення пошкоджено та зруйновано 1179 об’єктів. З них національного значення — 120, місцевого — 990, щойно виявлених — 69.

"Повторні влучання у пошкоджені раніше пам’ятки культурної спадщини відбулися в Запорізькій, Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Нові — в Донецькій, Харківській, Херсонській та Запорізькій областях", - зазначають в Мінкульті.

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На сьогодні пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема:

Харківській — 316,

Донецькій — 163,

Херсонській — 157,

Одеській — 116,

Київській області та м. Києві — 81,

Чернігівській — 65,

Львівській — 60,

Запорізькій — 53,

Миколаївській та Дніпропетровській — по 41,

Луганській — 31,

Сумській — 29,

Хмельницькій — 10,

Полтавській — 6,

Вінницькій та Житомирській — 4,

Кіровоградській та Черкаській — 1.

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