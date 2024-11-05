Внаслідок російської агресії пошкоджені 1179 об’єктів культурної спадщини, - Мінкульт
Через російську війну в Україні постраждали 1179 об’єктів культурної спадщини.
Про це інформує пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, в жовтні 2024 року постраждало 10 пам’яток культурної спадщини.
А загалом з початку повномасштабного вторгнення пошкоджено та зруйновано 1179 об’єктів. З них національного значення — 120, місцевого — 990, щойно виявлених — 69.
"Повторні влучання у пошкоджені раніше пам’ятки культурної спадщини відбулися в Запорізькій, Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Нові — в Донецькій, Харківській, Херсонській та Запорізькій областях", - зазначають в Мінкульті.
На сьогодні пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема:
- Харківській — 316,
- Донецькій — 163,
- Херсонській — 157,
- Одеській — 116,
- Київській області та м. Києві — 81,
- Чернігівській — 65,
- Львівській — 60,
- Запорізькій — 53,
- Миколаївській та Дніпропетровській — по 41,
- Луганській — 31,
- Сумській — 29,
- Хмельницькій — 10,
- Полтавській — 6,
- Вінницькій та Житомирській — 4,
- Кіровоградській та Черкаській — 1.
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