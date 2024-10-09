1,7 млн артефактів перебувають на окупованих територіях України, - міністр культури Точицький

На окупованих Росією територіях України на сьогодні перебуває 1,7 мільйона артефактів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це розповів міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.

"Лише на сьогодні ми маємо 1,7 млн артефактів, які перебувають на окупованих територіях. І вони під ризиком того, що Російська Федерація вивезе їх не просто до Росії, а за кордон. І тут ми з нашими американськими колегами працюємо над тим, щоби виявити і повернути їх", - зазначив він.

Точицький повідомив, що кілька днів тому відбулося таке повернення: це були шаблі часів Київської Русі, за оцінками американських та українських фахівців, вони датуються кінцем IX - початком XIII ст.

"Вони надійшли поштою, де було написано, що це знаряддя для барбекю. І американські колеги відчули, що це щось не те і прибули з всією командою, і коли відкрили, то побачили ці мечі. Це уже третя така знахідка наших американських колег і третє повернення. Тому ми теж будемо працювати над тим, як виявляти, зберігати та повертати викрадені українські артефакти", - розповів міністр.

Крім того, Точицький зауважив, що на сьогодні нові технології дозволяють оцифрувати кожен артефакт, щоб потім відслідковувати його подальшу долю та мати додаткові докази у міжнародних судах.

"Коли ми говоримо, що Росія має заплатити, ми не забуваємо, що вона має заплатити за знищення культурної спадщини України", - наголосив міністр культури.

Нагадаємо, раніше Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що викрадені окупантами в Україні артефакти почали з’являтися на міжнародному чорному ринку. Крім того, в Офісі Генпрокурора створено спеціальний підрозділ, який, серед іншого, займається спробами незаконного продажу культурної спадщини України за кордоном.