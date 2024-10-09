УКР
1,7 млн артефактів перебувають на окупованих територіях України, - міністр культури Точицький

Точицький: 1,7 млн артефактів перебувають на ТОТ

На окупованих Росією територіях України на сьогодні перебуває 1,7 мільйона артефактів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це розповів міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.

"Лише на сьогодні ми маємо 1,7 млн артефактів, які перебувають на окупованих територіях. І вони під ризиком того, що Російська Федерація вивезе їх не просто до Росії, а за кордон. І тут ми з нашими американськими колегами працюємо над тим, щоби виявити і повернути їх", - зазначив він.

Точицький повідомив, що кілька днів тому відбулося таке повернення: це були шаблі часів Київської Русі, за оцінками американських та українських фахівців, вони датуються кінцем IX - початком XIII ст.

Також читайте: G7 допоможе Україні відновити культурну спадщину, якій завдано шкоди внаслідок вторгнення Росії

"Вони надійшли поштою, де було написано, що це знаряддя для барбекю. І американські колеги відчули, що це щось не те і прибули з всією командою, і коли відкрили, то побачили ці мечі. Це уже третя така знахідка наших американських колег і третє повернення. Тому ми теж будемо працювати над тим, як виявляти, зберігати та повертати викрадені українські артефакти", - розповів міністр.

Крім того, Точицький зауважив, що на сьогодні нові технології дозволяють оцифрувати кожен артефакт, щоб потім відслідковувати його подальшу долю та мати додаткові докази у міжнародних судах.

"Коли ми говоримо, що Росія має заплатити, ми не забуваємо, що вона має заплатити за знищення культурної спадщини України", - наголосив міністр культури.

Читайте: Комітет ЮНЕСКО вперше офіційно зафіксував, що РФ є причиною загрози об’єктам культурної спадщини України

Нагадаємо, раніше Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що викрадені окупантами в Україні артефакти почали з’являтися на міжнародному чорному ринку. Крім того, в Офісі Генпрокурора створено спеціальний підрозділ, який, серед іншого, займається спробами незаконного продажу культурної спадщини України за кордоном.

культура (441) Точицький Микола (77)
+5
Так перебувають,. то до вас питання міністр культури і президент країни, ...
Чому вони там перебувають?
Чому не були евакуйовані вчасно?
То ваша ПРЯМА відповідальність.
ці питання тягнуть на кримінальну справу.
показати весь коментар
09.10.2024 14:50 Відповісти
+3
А де ж попередній розкрадач гробниць ткачєнка, і чи справді нічого не вивезли перед 24 лютого? Це скоріш риторичне питання, бо напевно вже навіть самі упороті свідки сватів побачили як працює шашлична шобло.
показати весь коментар
09.10.2024 15:04 Відповісти
+2
Цікаво і хто ж їх там залишив готуючись до шашликів? А точно Порошенко .
показати весь коментар
09.10.2024 14:36 Відповісти
Цікаво і хто ж їх там залишив готуючись до шашликів? А точно Порошенко .
показати весь коментар
09.10.2024 14:36 Відповісти
це ж скільки бабла за них зелень могла б в свої закрома покласти, в співпраці з непідкупною таможнею, за долю свою нємалою, дающєю "добро!"
показати весь коментар
09.10.2024 14:46 Відповісти
більша частина скоріш за все розтягнута по приватним колекціям й це все..., шансів на повернення майже немає..., частина переїхала до окупантів та десь у загашниках, теж майже 0 шансів, а ось ті, що на продаж - якась надія на повернення існує...
показати весь коментар
09.10.2024 14:47 Відповісти
Е каталоги . І е міжнародні детективи з пошуку вкрадених артефактів.
Памʼятайте шикарний фільм « як украсти мильон?».

якщо влада турбується за артефакти - нехай усі каталогу передає міжнародним детективам.
А ЯКЩО У ВЛАД ( в т ч минулих) морди у сметані, то вони побояться співпраці з детективами

а якщо каталогів в електронному вигляді нема- то таких директорів музеїв треба судити за розкрадання фондів
показати весь коментар
09.10.2024 15:11 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 14:48 Відповісти
Так перебувають,. то до вас питання міністр культури і президент країни, ...
Чому вони там перебувають?
Чому не були евакуйовані вчасно?
То ваша ПРЯМА відповідальність.
ці питання тягнуть на кримінальну справу.
показати весь коментар
09.10.2024 14:50 Відповісти
Тому що Ткаченко до шашликів готувався.

А Точицький міг би на нього подати до суду , ЯКЩО Б ДІЙСНО ТУРБУВАВСЯ ЗА УКРАЇНСЬКІ АРТЕФАКТИ
показати весь коментар
09.10.2024 15:06 Відповісти
Таке Кацапія традиційно вивозить все в свої центральні музеї.
показати весь коментар
09.10.2024 14:55 Відповісти
Ви, Мінкульт, ні фіга не робите для української історії.
на Вашому місці , я б давно зібрала списки усіх вивезених артефактів з України за 300 років і подала би у суд на Ермітаж і третьяковку щодо повернення українських цінностей.
за що вам тількі зарплату сплачують ?
А табачник крав зі львівський бібліотеки старовинні книги - де судебні іски?
показати весь коментар
09.10.2024 15:04 Відповісти
А де ж попередній розкрадач гробниць ткачєнка, і чи справді нічого не вивезли перед 24 лютого? Це скоріш риторичне питання, бо напевно вже навіть самі упороті свідки сватів побачили як працює шашлична шобло.
показати весь коментар
09.10.2024 15:04 Відповісти
А хто відповість за те що своєчастно не вивезли....це ваша провина министре
показати весь коментар
09.10.2024 16:14 Відповісти
.... партнери попереджали про наступ ,треба було організувати вивезення найцінніших експонатів.
Тепер треба запитати хто і чому цього не зробив, може треба наказувати, або орден за колабораціонізм вручити ?
показати весь коментар
09.10.2024 18:51 Відповісти
 
 