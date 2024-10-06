Викрадені окупантами в Україні артефакти почали з’являтися на міжнародному чорному ринку, - Костін. ВIДЕО
Росіяни знищують культурну спадщину України, а також вдаються до крадіжок культурних цінностей, які вже з’являються на міжнародному чорному ринку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Голосу Америки" розповів Генеральний прокурор України Андрій Костін.
Повідомляється, що за підтримки Генпрокурора США була проведена зустріч у Вашингтоні зі спеціальною командою ФБР, яка спеціалізується виключно на розслідуванні злочинів, спрямованих проти культурної спадщини.
"Крім систематичного знищення культурної спадщини, Росія вдається до ще одного злочину – крадіжки культурних цінностей. Ці артефакти, викрадені з наших музеїв та археологічних пам'яток, тепер з’являються на міжнародному чорному ринку. Ми вже маємо достатньо доказів для відкриття нових кримінальних проваджень щодо цих злочинів", - зазначив Костін.
Також він повідомив, що в Офісі Генпрокурора створено спеціальний підрозділ, який, серед іншого, займається спробами незаконного продажу культурної спадщини України за кордоном.
"Завдяки тісній співпраці з нашими колегами з ФБР та Міністерства юстиції США, ми змогли зібрати воєдино всі пазли. На основі отриманої інформації ми створили спеціальний підрозділ у моєму офісі. Цей підрозділ займається не лише розслідуванням випадків руйнування культурної спадщини внаслідок обстрілів, але й випадками, коли нашу культурну спадщину намагаються незаконно продати за кордоном", - додав генпрокурор.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Напевно люди зарплати отримували.
Чи знову українське: ОПС! ТАК СЯ СТАЛО ?
Може призначити слідчу групу з 25 ухилянтів
Він їх віддав кацапам.
https://www.facebook.com/valeria.aidina/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZVJaP9gMOsXxtipVCsTfA01XwzUfwrPPKKpdXcuugEnCKRmr0NkVFUpJGXFixz5BQyNdnU0NUQ2fzLR7EkMb1s5ezQVHaVUrbtQPj_TSHsJrZAWC_QyiIRAQNLuLqyht6Bqf8esGWEpbtjYgjcnu5wZ79lZYny4Ss3CoWtEXqpINRDDw9m8dtJlsdU3MqZvG-F6GJo2L_gXtqeDuFF1dvB4MNYYguzAl26F_BcGEhHxdQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 дн. ·
Скрєпні вже давно нічого не брешуть про святість своїх намірів, але це ж не значить, що не доведеться за це відповідати?
храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці в Новоекономічному
Святині було 110 років - храм залишався цілим і в часи більшовицької влади, і в часи Другої світової війни