Викрадені окупантами в Україні артефакти почали з’являтися на міжнародному чорному ринку, - Костін. ВIДЕО

Росіяни знищують культурну спадщину України, а також вдаються до крадіжок культурних цінностей, які вже з’являються на міжнародному чорному ринку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Голосу Америки" розповів Генеральний прокурор України Андрій Костін.

Повідомляється, що за підтримки Генпрокурора США була проведена зустріч у Вашингтоні зі спеціальною командою ФБР, яка спеціалізується виключно на розслідуванні злочинів, спрямованих проти культурної спадщини.

"Крім систематичного знищення культурної спадщини, Росія вдається до ще одного злочину – крадіжки культурних цінностей. Ці артефакти, викрадені з наших музеїв та археологічних пам'яток, тепер з’являються на міжнародному чорному ринку. Ми вже маємо достатньо доказів для відкриття нових кримінальних проваджень щодо цих злочинів", - зазначив Костін.

Також він повідомив, що в Офісі Генпрокурора створено спеціальний підрозділ, який, серед іншого, займається спробами незаконного продажу культурної спадщини України за кордоном.

"Завдяки тісній співпраці з нашими колегами з ФБР та Міністерства юстиції США, ми змогли зібрати воєдино всі пазли. На основі отриманої інформації ми створили спеціальний підрозділ у моєму офісі. Цей підрозділ займається не лише розслідуванням випадків руйнування культурної спадщини внаслідок обстрілів, але й випадками, коли нашу культурну спадщину намагаються незаконно продати за кордоном", - додав генпрокурор.

