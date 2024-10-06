Похищенные оккупантами в Украине артефакты начали появляться на международном черном рынке, - Костин. ВИДЕО

Россияне уничтожают культурное наследие Украины, а также прибегают к кражам культурных ценностей, которые уже появляются на международном черном рынке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Сообщается, что при поддержке Генпрокурора США была проведена встреча в Вашингтоне со специальной командой ФБР, которая специализируется исключительно на расследовании преступлений, направленных против культурного наследия.

"Кроме систематического уничтожения культурного наследия, Россия прибегает к еще одному преступлению - краже культурных ценностей. Эти артефакты, похищенные из наших музеев и археологических памятников, теперь появляются на международном черном рынке. Мы уже имеем достаточно доказательств для открытия новых уголовных производств по этим преступлениям", - отметил Костин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": G7 поможет Украине восстановить культурное наследие, которому нанесен ущерб в результате вторжения России

Также он сообщил, что в Офисе Генпрокурора создано специальное подразделение, которое, среди прочего, занимается попытками незаконной продажи культурного наследия Украины за рубежом.

"Благодаря тесному сотрудничеству с нашими коллегами из ФБР и Министерства юстиции США, мы смогли собрать воедино все пазлы. На основе полученной информации мы создали специальное подразделение в моем офисе. Это подразделение занимается не только расследованием случаев разрушения культурного наследия в результате обстрелов, но и случаями, когда наше культурное наследие пытаются незаконно продать за рубежом", - добавил генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет ЮНЕСКО впервые официально зафиксировал, что РФ является причиной угрозы объектам культурного наследия Украины