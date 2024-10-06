РУС
Похищенные оккупантами в Украине артефакты начали появляться на международном черном рынке, - Костин. ВИДЕО

Россияне уничтожают культурное наследие Украины, а также прибегают к кражам культурных ценностей, которые уже появляются на международном черном рынке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Сообщается, что при поддержке Генпрокурора США была проведена встреча в Вашингтоне со специальной командой ФБР, которая специализируется исключительно на расследовании преступлений, направленных против культурного наследия.

"Кроме систематического уничтожения культурного наследия, Россия прибегает к еще одному преступлению - краже культурных ценностей. Эти артефакты, похищенные из наших музеев и археологических памятников, теперь появляются на международном черном рынке. Мы уже имеем достаточно доказательств для открытия новых уголовных производств по этим преступлениям", - отметил Костин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": G7 поможет Украине восстановить культурное наследие, которому нанесен ущерб в результате вторжения России

Также он сообщил, что в Офисе Генпрокурора создано специальное подразделение, которое, среди прочего, занимается попытками незаконной продажи культурного наследия Украины за рубежом.

"Благодаря тесному сотрудничеству с нашими коллегами из ФБР и Министерства юстиции США, мы смогли собрать воедино все пазлы. На основе полученной информации мы создали специальное подразделение в моем офисе. Это подразделение занимается не только расследованием случаев разрушения культурного наследия в результате обстрелов, но и случаями, когда наше культурное наследие пытаются незаконно продать за рубежом", - добавил генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет ЮНЕСКО впервые официально зафиксировал, что РФ является причиной угрозы объектам культурного наследия Украины

культура (848) черный рынок (10) Костин Андрей (181)
А як в взагалі артефакти опинилися в руках ворога? Там є хтось відповідальний за їхнє зберігання?
Напевно люди зарплати отримували.
Чи знову українське: ОПС! ТАК СЯ СТАЛО ?
06.10.2024 14:10
А чому вони викрадені ? Бо зебіл ніфіга не робив.
Він їх віддав кацапам.
06.10.2024 14:35
Ну так подавай в міжнародний чорний суд. Чорних зараз *******.
06.10.2024 14:03
Такий міністр культури був Ткаченко - він замість вивозу архівів музеїв до шашликів готувався
07.10.2024 03:16
знову Стурбований..
Може призначити слідчу групу з 25 ухилянтів
06.10.2024 14:15
Єдина культурна спадщина це шапіто 95 та їхні брати по розуму дизеля.
06.10.2024 14:45
Там навіть дороговартісні комбайни з шахт не вивозяться,хоч є зацікавлені,а до української спадщини команда зелені,відноситься як до якихось "черепків".
06.10.2024 15:09
Поки з Вернадського будуть пи*дити цінні книжки Вам, покид*кам ніякого скіфського золота не втрамати.
06.10.2024 15:50
Величний Лідор ********** разом з шістьма менеджерами готувався до війни,евакуації музеїв,інтернатів,стратегічних підприємств були в першу чергу,їх прикривали тільки Татаров з Малюком,коли мочили чеченців,ну вас там всіх не було з відки вам знати про все.
06.10.2024 16:06
👍
07.10.2024 03:18
може то дмитруки-одарченки вивезли..піди *** розберись, одна лайно...
06.10.2024 18:52
.... якби аматори із влади розуміли ситуацію ,то рятували б завчасно, а вони тільки патужно зачитували недолугі проповіді...
06.10.2024 20:34
Аматори ‼️ влучно
07.10.2024 03:17
07.10.2024 03:22
Валерія Айдіна

1 дн. ·

Скрєпні вже давно нічого не брешуть про святість своїх намірів, але це ж не значить, що не доведеться за це відповідати?

храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці в Новоекономічному

Святині було 110 років - храм залишався цілим і в часи більшовицької влади, і в часи Другої світової війни
07.10.2024 03:24
 
 