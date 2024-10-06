Похищенные оккупантами в Украине артефакты начали появляться на международном черном рынке, - Костин. ВИДЕО
Россияне уничтожают культурное наследие Украины, а также прибегают к кражам культурных ценностей, которые уже появляются на международном черном рынке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
Сообщается, что при поддержке Генпрокурора США была проведена встреча в Вашингтоне со специальной командой ФБР, которая специализируется исключительно на расследовании преступлений, направленных против культурного наследия.
"Кроме систематического уничтожения культурного наследия, Россия прибегает к еще одному преступлению - краже культурных ценностей. Эти артефакты, похищенные из наших музеев и археологических памятников, теперь появляются на международном черном рынке. Мы уже имеем достаточно доказательств для открытия новых уголовных производств по этим преступлениям", - отметил Костин.
Также он сообщил, что в Офисе Генпрокурора создано специальное подразделение, которое, среди прочего, занимается попытками незаконной продажи культурного наследия Украины за рубежом.
"Благодаря тесному сотрудничеству с нашими коллегами из ФБР и Министерства юстиции США, мы смогли собрать воедино все пазлы. На основе полученной информации мы создали специальное подразделение в моем офисе. Это подразделение занимается не только расследованием случаев разрушения культурного наследия в результате обстрелов, но и случаями, когда наше культурное наследие пытаются незаконно продать за рубежом", - добавил генпрокурор.
Напевно люди зарплати отримували.
Чи знову українське: ОПС! ТАК СЯ СТАЛО ?
Може призначити слідчу групу з 25 ухилянтів
Він їх віддав кацапам.
https://www.facebook.com/valeria.aidina/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZVJaP9gMOsXxtipVCsTfA01XwzUfwrPPKKpdXcuugEnCKRmr0NkVFUpJGXFixz5BQyNdnU0NUQ2fzLR7EkMb1s5ezQVHaVUrbtQPj_TSHsJrZAWC_QyiIRAQNLuLqyht6Bqf8esGWEpbtjYgjcnu5wZ79lZYny4Ss3CoWtEXqpINRDDw9m8dtJlsdU3MqZvG-F6GJo2L_gXtqeDuFF1dvB4MNYYguzAl26F_BcGEhHxdQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 дн. ·
Скрєпні вже давно нічого не брешуть про святість своїх намірів, але це ж не значить, що не доведеться за це відповідати?
храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці в Новоекономічному
Святині було 110 років - храм залишався цілим і в часи більшовицької влади, і в часи Другої світової війни