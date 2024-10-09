РУС
1,7 млн ​​артефактов находятся на оккупированных территориях Украины, - министр культуры Точицкий

Точицький: 1,7 млн артефактів перебувають на ТОТ

На оккупированных Россией территориях Украины на сегодня находится 1,7 миллиона артефактов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом рассказал министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий.

"Только на сегодня мы имеем 1,7 млн артефактов, которые находятся на оккупированных территориях. И они под риском того, что Российская Федерация вывезет их не просто в Россию, а за границу. И здесь мы с нашими американскими коллегами работаем над тем, чтобы выявить и вернуть их", - отметил он.

Точицкий сообщил, что несколько дней назад произошло такое возвращение: это были сабли времен Киевской Руси, по оценкам американских и украинских специалистов, они датируются концом IX - началом XIII века.

Также читайте: G7 поможет Украине восстановить культурное наследие, которому нанесен ущерб в результате вторжения России

"Они поступили по почте, где было написано, что это инструменты для барбекю. И американские коллеги почувствовали, что это что-то не то и прибыли со всей командой, и когда открыли, то увидели эти мечи. Это уже третья такая находка наших американских коллег и третье возвращение. Поэтому мы тоже будем работать над тем, как выявлять, хранить и возвращать похищенные украинские артефакты", - рассказал министр.

Кроме того, Точицкий отметил, что на сегодня новые технологии позволяют оцифровать каждый артефакт, чтобы потом отслеживать его дальнейшую судьбу и иметь дополнительные доказательства в международных судах.

"Когда мы говорим, что Россия должна заплатить, мы не забываем, что она должна заплатить за уничтожение культурного наследия Украины", - подчеркнул министр культуры.

Читайте: Комитет ЮНЕСКО впервые официально зафиксировал, что РФ является причиной угрозы объектам культурного наследия Украины

Напомним, ранее Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что похищенные оккупантами в Украине артефакты начали появляться на международном черном рынке. Кроме того, в Офисе Генпрокурора создано специальное подразделение, которое, среди прочего, занимается попытками незаконной продажи культурного наследия Украины за рубежом.

Автор: 

культура (848) Точицкий Николай (76)
Топ комментарии
+5
Так перебувають,. то до вас питання міністр культури і президент країни, ...
Чому вони там перебувають?
Чому не були евакуйовані вчасно?
То ваша ПРЯМА відповідальність.
ці питання тягнуть на кримінальну справу.
09.10.2024 14:50
09.10.2024 14:50 Ответить
+3
А де ж попередній розкрадач гробниць ткачєнка, і чи справді нічого не вивезли перед 24 лютого? Це скоріш риторичне питання, бо напевно вже навіть самі упороті свідки сватів побачили як працює шашлична шобло.
09.10.2024 15:04
09.10.2024 15:04 Ответить
+2
Цікаво і хто ж їх там залишив готуючись до шашликів? А точно Порошенко .
09.10.2024 14:36
09.10.2024 14:36 Ответить
Цікаво і хто ж їх там залишив готуючись до шашликів? А точно Порошенко .
09.10.2024 14:36
09.10.2024 14:36 Ответить
це ж скільки бабла за них зелень могла б в свої закрома покласти, в співпраці з непідкупною таможнею, за долю свою нємалою, дающєю "добро!"
09.10.2024 14:46
09.10.2024 14:46 Ответить
більша частина скоріш за все розтягнута по приватним колекціям й це все..., шансів на повернення майже немає..., частина переїхала до окупантів та десь у загашниках, теж майже 0 шансів, а ось ті, що на продаж - якась надія на повернення існує...
09.10.2024 14:47
09.10.2024 14:47 Ответить
Е каталоги . І е міжнародні детективи з пошуку вкрадених артефактів.
Памʼятайте шикарний фільм « як украсти мильон?».

якщо влада турбується за артефакти - нехай усі каталогу передає міжнародним детективам.
А ЯКЩО У ВЛАД ( в т ч минулих) морди у сметані, то вони побояться співпраці з детективами

а якщо каталогів в електронному вигляді нема- то таких директорів музеїв треба судити за розкрадання фондів
09.10.2024 15:11
09.10.2024 15:11 Ответить
09.10.2024 14:48
09.10.2024 14:48 Ответить
Так перебувають,. то до вас питання міністр культури і президент країни, ...
Чому вони там перебувають?
Чому не були евакуйовані вчасно?
То ваша ПРЯМА відповідальність.
ці питання тягнуть на кримінальну справу.
09.10.2024 14:50
09.10.2024 14:50 Ответить
Тому що Ткаченко до шашликів готувався.

А Точицький міг би на нього подати до суду , ЯКЩО Б ДІЙСНО ТУРБУВАВСЯ ЗА УКРАЇНСЬКІ АРТЕФАКТИ
09.10.2024 15:06
09.10.2024 15:06 Ответить
Таке Кацапія традиційно вивозить все в свої центральні музеї.
09.10.2024 14:55
09.10.2024 14:55 Ответить
Ви, Мінкульт, ні фіга не робите для української історії.
на Вашому місці , я б давно зібрала списки усіх вивезених артефактів з України за 300 років і подала би у суд на Ермітаж і третьяковку щодо повернення українських цінностей.
за що вам тількі зарплату сплачують ?
А табачник крав зі львівський бібліотеки старовинні книги - де судебні іски?
09.10.2024 15:04
09.10.2024 15:04 Ответить
А де ж попередній розкрадач гробниць ткачєнка, і чи справді нічого не вивезли перед 24 лютого? Це скоріш риторичне питання, бо напевно вже навіть самі упороті свідки сватів побачили як працює шашлична шобло.
09.10.2024 15:04
09.10.2024 15:04 Ответить
А хто відповість за те що своєчастно не вивезли....це ваша провина министре
09.10.2024 16:14
09.10.2024 16:14 Ответить
.... партнери попереджали про наступ ,треба було організувати вивезення найцінніших експонатів.
Тепер треба запитати хто і чому цього не зробив, може треба наказувати, або орден за колабораціонізм вручити ?
09.10.2024 18:51
09.10.2024 18:51 Ответить
 
 