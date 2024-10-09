1,7 млн ​​артефактов находятся на оккупированных территориях Украины, - министр культуры Точицкий

На оккупированных Россией территориях Украины на сегодня находится 1,7 миллиона артефактов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом рассказал министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий.

"Только на сегодня мы имеем 1,7 млн артефактов, которые находятся на оккупированных территориях. И они под риском того, что Российская Федерация вывезет их не просто в Россию, а за границу. И здесь мы с нашими американскими коллегами работаем над тем, чтобы выявить и вернуть их", - отметил он.

Точицкий сообщил, что несколько дней назад произошло такое возвращение: это были сабли времен Киевской Руси, по оценкам американских и украинских специалистов, они датируются концом IX - началом XIII века.

"Они поступили по почте, где было написано, что это инструменты для барбекю. И американские коллеги почувствовали, что это что-то не то и прибыли со всей командой, и когда открыли, то увидели эти мечи. Это уже третья такая находка наших американских коллег и третье возвращение. Поэтому мы тоже будем работать над тем, как выявлять, хранить и возвращать похищенные украинские артефакты", - рассказал министр.

Кроме того, Точицкий отметил, что на сегодня новые технологии позволяют оцифровать каждый артефакт, чтобы потом отслеживать его дальнейшую судьбу и иметь дополнительные доказательства в международных судах.

"Когда мы говорим, что Россия должна заплатить, мы не забываем, что она должна заплатить за уничтожение культурного наследия Украины", - подчеркнул министр культуры.

Напомним, ранее Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что похищенные оккупантами в Украине артефакты начали появляться на международном черном рынке. Кроме того, в Офисе Генпрокурора создано специальное подразделение, которое, среди прочего, занимается попытками незаконной продажи культурного наследия Украины за рубежом.