1,7 млн артефактов находятся на оккупированных территориях Украины, - министр культуры Точицкий
На оккупированных Россией территориях Украины на сегодня находится 1,7 миллиона артефактов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом рассказал министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий.
"Только на сегодня мы имеем 1,7 млн артефактов, которые находятся на оккупированных территориях. И они под риском того, что Российская Федерация вывезет их не просто в Россию, а за границу. И здесь мы с нашими американскими коллегами работаем над тем, чтобы выявить и вернуть их", - отметил он.
Точицкий сообщил, что несколько дней назад произошло такое возвращение: это были сабли времен Киевской Руси, по оценкам американских и украинских специалистов, они датируются концом IX - началом XIII века.
"Они поступили по почте, где было написано, что это инструменты для барбекю. И американские коллеги почувствовали, что это что-то не то и прибыли со всей командой, и когда открыли, то увидели эти мечи. Это уже третья такая находка наших американских коллег и третье возвращение. Поэтому мы тоже будем работать над тем, как выявлять, хранить и возвращать похищенные украинские артефакты", - рассказал министр.
Кроме того, Точицкий отметил, что на сегодня новые технологии позволяют оцифровать каждый артефакт, чтобы потом отслеживать его дальнейшую судьбу и иметь дополнительные доказательства в международных судах.
"Когда мы говорим, что Россия должна заплатить, мы не забываем, что она должна заплатить за уничтожение культурного наследия Украины", - подчеркнул министр культуры.
Напомним, ранее Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что похищенные оккупантами в Украине артефакты начали появляться на международном черном рынке. Кроме того, в Офисе Генпрокурора создано специальное подразделение, которое, среди прочего, занимается попытками незаконной продажи культурного наследия Украины за рубежом.
Памʼятайте шикарний фільм « як украсти мильон?».
якщо влада турбується за артефакти - нехай усі каталогу передає міжнародним детективам.
А ЯКЩО У ВЛАД ( в т ч минулих) морди у сметані, то вони побояться співпраці з детективами
а якщо каталогів в електронному вигляді нема- то таких директорів музеїв треба судити за розкрадання фондів
Чому вони там перебувають?
Чому не були евакуйовані вчасно?
То ваша ПРЯМА відповідальність.
ці питання тягнуть на кримінальну справу.
А Точицький міг би на нього подати до суду , ЯКЩО Б ДІЙСНО ТУРБУВАВСЯ ЗА УКРАЇНСЬКІ АРТЕФАКТИ
на Вашому місці , я б давно зібрала списки усіх вивезених артефактів з України за 300 років і подала би у суд на Ермітаж і третьяковку щодо повернення українських цінностей.
за що вам тількі зарплату сплачують ?
А табачник крав зі львівський бібліотеки старовинні книги - де судебні іски?
Тепер треба запитати хто і чому цього не зробив, може треба наказувати, або орден за колабораціонізм вручити ?