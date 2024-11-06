Понад 2100 об’єктів культурної інфраструктури зазнали пошкоджень через агресію РФ, - Мінкульт
Від початку повномасштабного вторгнення в Україні зазнали пошкоджень чи руйнувань 2109 об’єктів культурної інфраструктури.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій.
"Cтаном на 25 жовтня 2024 року збитків зазнали 2109 об’єктів культурної інфраструктури без урахування пам’яток культурної спадщини. З них 368 – знищені (17,45%). Загально найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Запорізькій, Луганській областях", - зазначають в Мінкульті.
Загалом постраждали:
- клубні заклади – 1018;
- бібліотеки – 750;
- заклади мистецької освіти – 163;
- музеї та галереї – 120;
- театри, кінотеатри та філармонії – 38;
- заповідники – 7;
- парки, зоопарки – 9;
- цирки – 4.
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папа наш верховний - ми тута виконуємо наказ на мільяд дерев як вже можемо, а кацапня нищіть по 2 мілльярди дерев за місяць - може нас до інвалідів прирівняти і якби додати трохі?
шо робити національний папа? - садити, чи ну його в асфальт?
слава всім богам всіх народів - я нічого не побудував і нікому не нашкодив.
коли не моє тоді не моє...
це буде довга ніч...
https://usa.deepstatemap.live/
але мене драконить це цензеровське, ьсохраніть свій пейзаж на якомусь третьму хості, а порім з нього надайте посилання...
вже давно в поганих програмістів не граю...
Ну, ну. Пуйло же "велікій стратег".
От так же всі сили зла програють і в Україні, тільки чекати довго.
вибори в штатах? - пацани, ви і справді думаєте, шо комусь крім мене і жінкі і ще деяким небайдужим українцям ви не похій?
вся українська спільнота голосує за трампа! - срати вони на Україну хотіли.
така от доленосна правда...
310
Перемога
Вітаннячко шановні!) А трампісти Цензору тепер стануть в пригоді, нас тут всього штук 5. Пропагандони всім перевзутися, ать-два!)
Ви невірно сприймаєте мотивацію українців, які голосують за Трампа, як і не розумієте всіх, хто голосував в 2019. От що для вас є перемога, який світ навколо був би комфортним, щоб в ньому жити? Тільки +- з урахуванням реалій. Ви ж розумієте, що у кожного своя мотивація. Хочу нагадати, що свого часу https://mil.in.ua/uk/bombarduvalnyky-b-52-litaly-poblyzu-okupovanogo-krymu/ саме Трамп відправив сюди Б52 , і він же роздовбав Томагавками російську базу в Сирії. Насправді ніхто не знає, що він відмочить, це темна конячка, але якщо вже так, то так. Яка буде його політика, буде видно з першого тижня правління.
сприймають ідіота за свого...
але завжди є ті - 25%, які не по клованам.
далеко не всі штати голоснули і далеко не все підрахуєвано...
Це ж абсолютний розгром демократів, ніщивний. А тепер поділіться думками, як корінний, прогнозами що буде і як.