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Новини Війна
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Понад 2100 об’єктів культурної інфраструктури зазнали пошкоджень через агресію РФ, - Мінкульт

Зруйнована бібліотека в Херсоні

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні зазнали пошкоджень чи руйнувань 2109 об’єктів культурної інфраструктури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

"Cтаном на 25 жовтня 2024 року збитків зазнали 2109 об’єктів культурної інфраструктури без урахування пам’яток культурної спадщини. З них 368 – знищені (17,45%). Загально найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Запорізькій, Луганській областях", - зазначають в Мінкульті.

Загалом постраждали:

  • клубні заклади – 1018;
  • бібліотеки – 750;
  • заклади мистецької освіти – 163;
  • музеї та галереї – 120;
  • театри, кінотеатри та філармонії – 38;
  • заповідники – 7;
  • парки, зоопарки – 9;
  • цирки – 4.

Читайте: Впродовж жовтня у Харкові внаслідок російських обстрілів були пошкоджені 380 будинків. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

культура (437) руйнування (261)


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Топ коментарі
+2
і тут пацан з поправкою вліз....
папа наш верховний - ми тута виконуємо наказ на мільяд дерев як вже можемо, а кацапня нищіть по 2 мілльярди дерев за місяць - може нас до інвалідів прирівняти і якби додати трохі?
шо робити національний папа? - садити, чи ну його в асфальт?
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06.11.2024 02:23 Відповісти
+2
це тільки почяток шоу - майте терпіння
це буде довга ніч...
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06.11.2024 03:01 Відповісти
+2
доленоносні вибори в Україні були в далекому 2019 році - все було просрано саме тоді...
вибори в штатах? - пацани, ви і справді думаєте, шо комусь крім мене і жінкі і ще деяким небайдужим українцям ви не похій?
вся українська спільнота голосує за трампа! - срати вони на Україну хотіли.
така от доленосна правда...
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06.11.2024 05:04 Відповісти
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Ще одне міністерство - статист. Тоже вже не на дні, заривається нижче.
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06.11.2024 02:07 Відповісти
Думка проскочила. Стараються більше, що всьо пагано. Хтось поспівчуває і підкине грошинят. Що потім? Посел у "загниваючому заході" і з не малим рахунком в офшорах.
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06.11.2024 02:17 Відповісти
і тут пацан з поправкою вліз....
папа наш верховний - ми тута виконуємо наказ на мільяд дерев як вже можемо, а кацапня нищіть по 2 мілльярди дерев за місяць - може нас до інвалідів прирівняти і якби додати трохі?
шо робити національний папа? - садити, чи ну його в асфальт?
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06.11.2024 02:23 Відповісти
Під асвальтом має бути ще якісна "подушка", щебінь. Не все так просто.
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06.11.2024 02:34 Відповісти
ви теж діпломований будівник?
слава всім богам всіх народів - я нічого не побудував і нікому не нашкодив.
коли не моє тоді не моє...
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06.11.2024 02:45 Відповісти
Ні. Я по вищим матеріям.🤣
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06.11.2024 02:51 Відповісти
І дивлюся онлайн інтерактивну карту по штатах голосування виборів Президента США.
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06.11.2024 02:54 Відповісти
це тільки почяток шоу - майте терпіння
це буде довга ніч...
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06.11.2024 03:01 Відповісти
Я, нікуди не спішу з 4-ю бойовою повісткою.
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06.11.2024 03:06 Відповісти
Якщо інтересує. Не сплю.
https://usa.deepstatemap.live/
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06.11.2024 03:15 Відповісти
what are you talking about? - CNN and Fox live...
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06.11.2024 03:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VUSSMbMswiw
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06.11.2024 03:23 Відповісти
я б вам сфоткав і надіслав картинку з мого тб, як би у Цензора було копі пейст.
але мене драконить це цензеровське, ьсохраніть свій пейзаж на якомусь третьму хості, а порім з нього надайте посилання...
вже давно в поганих програмістів не граю...
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06.11.2024 03:30 Відповісти
Я, знаю. Ні одної картинки і фото не гружу. Геморой.😒
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06.11.2024 03:35 Відповісти
Параша вболіває за перемогу Трампа у виборах.
Ну, ну. Пуйло же "велікій стратег".
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06.11.2024 02:39 Відповісти
Ну зовсім не тільки Параша^^ Тут пів-України не спить і вподобання ну дуже відрізняються від офіційної точки зору

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06.11.2024 03:54 Відповісти
"Меня терзают смутные сомнения" говоров Бунши. Я на рахунок Камали.
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06.11.2024 04:01 Відповісти
Хочу подивитись на перевзування в повітрі деяких медійщиків) https://usa.deepstatemap.live/
От так же всі сили зла програють і в Україні, тільки чекати довго.
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06.11.2024 04:35 Відповісти
слово терпіння нам таки незнайомо, включяючі
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06.11.2024 04:43 Відповісти
Доленосні вибори, що поробиш...
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06.11.2024 04:51 Відповісти
доленоносні вибори в Україні були в далекому 2019 році - все було просрано саме тоді...
вибори в штатах? - пацани, ви і справді думаєте, шо комусь крім мене і жінкі і ще деяким небайдужим українцям ви не похій?
вся українська спільнота голосує за трампа! - срати вони на Україну хотіли.
така от доленосна правда...
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06.11.2024 05:04 Відповісти
Республіканці
310
Перемога

Вітаннячко шановні!) А трампісти Цензору тепер стануть в пригоді, нас тут всього штук 5. Пропагандони всім перевзутися, ать-два!)

Ви невірно сприймаєте мотивацію українців, які голосують за Трампа, як і не розумієте всіх, хто голосував в 2019. От що для вас є перемога, який світ навколо був би комфортним, щоб в ньому жити? Тільки +- з урахуванням реалій. Ви ж розумієте, що у кожного своя мотивація. Хочу нагадати, що свого часу https://mil.in.ua/uk/bombarduvalnyky-b-52-litaly-poblyzu-okupovanogo-krymu/ саме Трамп відправив сюди Б52 , і він же роздовбав Томагавками російську базу в Сирії. Насправді ніхто не знає, що він відмочить, це темна конячка, але якщо вже так, то так. Яка буде його політика, буде видно з першого тижня правління.
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06.11.2024 05:12 Відповісти
мені висточiть, шо українці, які вже ні і не зовсім
сприймають ідіота за свого...
але завжди є ті - 25%, які не по клованам.
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06.11.2024 05:19 Відповісти
Трамп переміг.
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06.11.2024 05:05 Відповісти
ви за шо - шановний?
далеко не всі штати голоснули і далеко не все підрахуєвано...
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06.11.2024 05:11 Відповісти
Не все, але ну подивіться https://usa.deepstatemap.live/
Це ж абсолютний розгром демократів, ніщивний. А тепер поділіться думками, як корінний, прогнозами що буде і як.
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06.11.2024 05:14 Відповісти
Я дивлюся як долар росте. Ясно брокери щось знають. Так і ставили на перемогу Трампа.
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06.11.2024 05:21 Відповісти
ви теж вважаєте, як і *****, шо з кацапами бьється нато?
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06.11.2024 05:31 Відповісти
Ну звісно ні, я притомний) І хати у мене в Києві, так що якщо ******, то вже остаточний. Але разом з тим багато чого хочеться змінити на краще. От скажімо припинити війну і змінити владу в Україні. Поки дрова справно кладуться на цей вівтар, припинення не буде ніколи, бо така властивість вогню, це навіть не політика, а логіка. У мене вже ностальгія за дніпровськими схилами, я їх не бачив три роки.
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06.11.2024 05:38 Відповісти
Скоріше за все. Ну, я непретендую на звання Нострадамуса.
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06.11.2024 05:15 Відповісти
як казала моя знаойма - ми все побачимо в кінці...
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06.11.2024 05:26 Відповісти
Знайома і на кінці?👍
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06.11.2024 05:35 Відповісти
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06.11.2024 05:39 Відповісти
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06.11.2024 05:44 Відповісти
Я не за Трампа і не за Гарріс. Я, за Україну.
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06.11.2024 05:37 Відповісти
Якщо Трамп переможе, куйлу може задом потім вилізти в чемодан. Нам то же, але полегше.
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06.11.2024 06:09 Відповісти
"Понад 2100 об'єктів культурної інфраструктури зазнали пошкоджень через агресію РФ" і непідготовкою Укрваїни до війни, які спочатку вибрали собі хрипластого брехуна-малороса у 2019 році і для монобільшість в Раді, щоб жодна політична сила не змогла Гундоса виковиряти з крісла і відібрати булаву, як він буде бикувати, і весь час з 2019 і по 2022 роки закопували всі гроші і час в асфальт, не забуваючи відводити наші війська і розміновувати перед ворогом мінні поля. Заслуга тут кацапів і слугориг.
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06.11.2024 07:28 Відповісти
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06.11.2024 09:05 Відповісти
 
 