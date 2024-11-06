Понад 2100 об’єктів культурної інфраструктури зазнали пошкоджень через агресію РФ, - Мінкульт

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні зазнали пошкоджень чи руйнувань 2109 об’єктів культурної інфраструктури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

"Cтаном на 25 жовтня 2024 року збитків зазнали 2109 об’єктів культурної інфраструктури без урахування пам’яток культурної спадщини. З них 368 – знищені (17,45%). Загально найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Запорізькій, Луганській областях", - зазначають в Мінкульті.

Загалом постраждали:

клубні заклади – 1018;

бібліотеки – 750;

заклади мистецької освіти – 163;

музеї та галереї – 120;

театри, кінотеатри та філармонії – 38;

заповідники – 7;

парки, зоопарки – 9;

цирки – 4.

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