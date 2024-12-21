В Україні створено підрозділ ЗСУ для захисту культурної спадщини, - Генштаб

Збройні Сили України створили новий підрозділ, що відповідатиме за захист культурної спадщини, зокрема для збереження об'єктів культури під час бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Підрозділ функціонуватиме в рамках цивільно-військового співробітництва ЗСУ і включатиме військовослужбовців із фаховою освітою та досвідом у галузях культури, археології та музейної справи.

Основною метою нового підрозділу є координація заходів, спрямованих на захист, збереження та запобігання знищенню культурних об'єктів, які можуть опинитися під загрозою в умовах бойових дій.

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Це також підкреслює зобов’язання України дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Гаазької конвенції 1954 року, яка забезпечує захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.

"Ця ініціатива є ще одним доказом того, що Україна дотримується норм міжнародного права, виконує взяті на себе зобов’язання, максимально використовує всі існуючі механізми та інструменти захисту і збереження культурних цінностей в умовах збройного конфлікту", - зазначається в повідомленні.

Створення підрозділу є частиною реалізації положень цієї конвенції на національному рівні. Україна, яка ратифікувала Перший Протокол конвенції у 1956 році і Другий - у 2020 році, продовжує імплементувати міжнародні зобов'язання.

Рішення про створення підрозділу було ухвалене спільно Міністерством оборони України та Генеральним штабом ЗСУ після консультацій з міжнародними партнерами та Міністерством культури України.

Як повідомлялося раніше, лише за цей тиждень ворог застосував проти України 550 КАБів, майже 550 дронів та понад 20 ракет.

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