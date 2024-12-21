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Новини Війна
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В Україні створено підрозділ ЗСУ для захисту культурної спадщини, - Генштаб

ЗСУ створили підрозділ для захисту культурної спадщини

Збройні Сили України створили новий підрозділ, що відповідатиме за захист культурної спадщини, зокрема для збереження об'єктів культури під час бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Підрозділ функціонуватиме в рамках цивільно-військового співробітництва ЗСУ і включатиме військовослужбовців із фаховою освітою та досвідом у галузях культури, археології та музейної справи.

Основною метою нового підрозділу є координація заходів, спрямованих на захист, збереження та запобігання знищенню культурних об'єктів, які можуть опинитися під загрозою в умовах бойових дій.

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Це також підкреслює зобов’язання України дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Гаазької конвенції 1954 року, яка забезпечує захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.

"Ця ініціатива є ще одним доказом того, що Україна дотримується норм міжнародного права, виконує взяті на себе зобов’язання, максимально використовує всі існуючі механізми та інструменти захисту і збереження культурних цінностей в умовах збройного конфлікту", - зазначається в повідомленні.

Створення підрозділу є частиною реалізації положень цієї конвенції на національному рівні. Україна, яка ратифікувала Перший Протокол конвенції у 1956 році і Другий - у 2020 році, продовжує імплементувати міжнародні зобов'язання.

Рішення про створення підрозділу було ухвалене спільно Міністерством оборони України та Генеральним штабом ЗСУ після консультацій з міжнародними партнерами та Міністерством культури України.

Як повідомлялося раніше, лише за цей тиждень ворог застосував проти України 550 КАБів, майже 550 дронів та понад 20 ракет.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6570) культура (434)


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Топ коментарі
+21
Потужно....!!! Підрозділ ухилянтів із хорошою платнею
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21.12.2024 14:54
+19
Тепер жека кошовий може навіть бригадним генералом стати. Аве Лідор!💩
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21.12.2024 14:58
+10
а підроздріл для налажування з інопланетянами та межпланетних зв,язків??
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21.12.2024 15:04
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Потужно....!!! Підрозділ ухилянтів із хорошою платнею
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21.12.2024 14:54 Відповісти
Це саме подумав!!! Кормушка для ухилянтів!!! І відмазка Женевська конвенція!!! А може цим повинні займатися мерії міст?????
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21.12.2024 15:04 Відповісти
мерії міст відсторонені - ввели ОВА, МВА, РВА....
Там теж ухилянти в тих о/р/м/ ВА красиво живуть і платня теж хороша!
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21.12.2024 15:09 Відповісти
Факт.........
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21.12.2024 18:33 Відповісти
Ну - там же написано - "під час ведення бойових дій" ... Питання в іншому - під час "ведення бойових дій" ці бійці підрозділу чим саме будуть займаться? Враженням противника, чи закриванням своїми тілами культурних пам"яток?
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21.12.2024 15:42 Відповісти
Тепер жека кошовий може навіть бригадним генералом стати. Аве Лідор!💩
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21.12.2024 14:58 Відповісти
а підроздріл для налажування з інопланетянами та межпланетних зв,язків??
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21.12.2024 15:04 Відповісти
Американских фильмов пересмотрели? "Охотники за сокровищами"?
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21.12.2024 15:18 Відповісти
може цей спец.підрозділ повинен бути у складі СБУ, а не ЗСУ? - бо завдання ЗСУ на фронті - успішно вести бойові дії, а рятувати об,єкти нац.культури повинний той, хто відповідає за нац.безпеку.
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21.12.2024 15:25 Відповісти
Убийство рашистов есть настоящая защита культуры
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21.12.2024 17:07 Відповісти
за цим підрозділомбудуть створені підрозділИ із захисту тварин, рослин, комах, на чолі яких обов'язково буде генерал, заступники-5 полковників і т.д.
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21.12.2024 18:39 Відповісти
Головне далі від фронту та ближче до бабла. І як вони збираються це робити. І де потім шукати ці захищені цінності
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21.12.2024 18:42 Відповісти
Послиці, тцк+менти, та багато тупиць - шапіто пробиває чергове дно і впевнений не останнє...
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21.12.2024 20:39 Відповісти
Нормас, бабки капают еще и на фронт не отправят еще и плюхи от армии. Хорошо жить не запретишь. Одни песни сочиняют вместо оркестров во время войны получая бабки как военные еще и боевые наверное за выезды в штабы для видосиков, вторые культурным наследием занимаются (ждём спец шевроны для спец войск😁) 200к мусоров тоже чилят в тылу. Не войнушка а кайф чисто.. Эххххх гуляем пацаны
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21.12.2024 21:33 Відповісти
 
 