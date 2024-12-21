За тиждень ворог застосував проти України 550 КАБів, майже 550 дронів та понад 20 ракет, - Зеленський
Цієї ночі російські терористи застосували понад 110 ударних дронів проти України.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що зруйновано онкодиспансер у Херсоні, влучання в багатоквартирні будинки у Харкові та Запоріжжі, раніше - балістика по Києву, обстріли Сум, Кривого Рогу, Дніпровщини, Донеччини.
"Понад 550 керованих авіаційних бомб, майже 550 ударних дронів і понад 20 ракет різних типів терористи застосували лише цього одного тижня.
Це російський терор, якому ми протидіємо. Я дякую партнерам, які надалі підтримують Україну та посилюють тиск на Росію. Спільною силою ми забезпечимо стабільний мир", - наголосив Зеленський.
Як повідомлялося, рашисти вдарили "Шахедом" по багатоповерхівці в Харкові: 6 постраждалих, серед них - 12-річна дівчинка, є руйнування.
За даними Повітряних сил, ППО знищила 57 зі 113 "Шахедів", 56 безпілотників - не досягли цілей.
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Як пише видання з посиланням на військових у ППО, дефіцит на фронті став настільки гострим, що Генштаб наказав підрозділам протиповітряної оборони вивільнити більше людей, щоб відправити їх на фронт як піхотинців.
Співрозмовник видання повідомив, що деякі з бійців пройшли навчання на Заході, а тепер їх відправляють на фронт як піхотинців - "без жодної підготовки".