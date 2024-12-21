За тиждень ворог застосував проти України 550 КАБів, майже 550 дронів та понад 20 ракет, - Зеленський

Цієї ночі російські терористи застосували понад 110 ударних дронів проти України.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що зруйновано онкодиспансер у Херсоні, влучання в багатоквартирні будинки у Харкові та Запоріжжі, раніше - балістика по Києву, обстріли Сум, Кривого Рогу, Дніпровщини, Донеччини.

"Понад 550 керованих авіаційних бомб, майже 550 ударних дронів і понад 20 ракет різних типів терористи застосували лише цього одного тижня.

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Це російський терор, якому ми протидіємо. Я дякую партнерам, які надалі підтримують Україну та посилюють тиск на Росію. Спільною силою ми забезпечимо стабільний мир", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, рашисти вдарили "Шахедом" по багатоповерхівці в Харкові: 6 постраждалих, серед них - 12-річна дівчинка, є руйнування.

За даними Повітряних сил, ППО знищила 57 зі 113 "Шахедів", 56 безпілотників - не досягли цілей.