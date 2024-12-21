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Новини
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За тиждень ворог застосував проти України 550 КАБів, майже 550 дронів та понад 20 ракет, - Зеленський

Запуск КАБів

Цієї ночі російські терористи застосували понад 110 ударних дронів проти України.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що зруйновано онкодиспансер у Херсоні, влучання в багатоквартирні будинки у Харкові та Запоріжжі, раніше - балістика по Києву, обстріли Сум, Кривого Рогу, Дніпровщини, Донеччини.

"Понад 550 керованих авіаційних бомб, майже 550 ударних дронів і понад 20 ракет різних типів терористи застосували лише цього одного тижня.

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Це російський терор, якому ми протидіємо. Я дякую партнерам, які надалі підтримують Україну та посилюють тиск на Росію. Спільною силою ми забезпечимо стабільний мир", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, рашисти вдарили "Шахедом" по багатоповерхівці в Харкові: 6 постраждалих, серед них - 12-річна дівчинка, є руйнування.

За даними Повітряних сил, ППО знищила 57 зі 113 "Шахедів", 56 безпілотників - не досягли цілей.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) обстріл (28449) КАБ (355) Шахед (990)


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Топ коментарі
+3
Генштаб ЗСУ наказав відправити більше людей з протиповітряної оборони у піхоту, - The Guardian

Як пише видання з посиланням на військових у ППО, дефіцит на фронті став настільки гострим, що Генштаб наказав підрозділам протиповітряної оборони вивільнити більше людей, щоб відправити їх на фронт як піхотинців.

Співрозмовник видання повідомив, що деякі з бійців пройшли навчання на Заході, а тепер їх відправляють на фронт як піхотинців - "без жодної підготовки".
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21.12.2024 13:31
+3
А що застосував Зеленський? І які досягнення?
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21.12.2024 13:53
+2
Краще б президент повідомляв скільки ми застосовуємо вітчизняних КАБ-ів. Ото було б потужно.
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21.12.2024 14:34
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Генштаб ЗСУ наказав відправити більше людей з протиповітряної оборони у піхоту, - The Guardian

Як пише видання з посиланням на військових у ППО, дефіцит на фронті став настільки гострим, що Генштаб наказав підрозділам протиповітряної оборони вивільнити більше людей, щоб відправити їх на фронт як піхотинців.

Співрозмовник видання повідомив, що деякі з бійців пройшли навчання на Заході, а тепер їх відправляють на фронт як піхотинців - "без жодної підготовки".
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21.12.2024 13:31 Відповісти
Головне молодняк не чипати.
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21.12.2024 13:50 Відповісти
То лохторат найшашличнішого, стратегічний запас
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21.12.2024 14:50 Відповісти
А що застосував Зеленський? І які досягнення?
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21.12.2024 13:53 Відповісти
Потужний та незламний пердь! І це лише початок
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21.12.2024 14:49 Відповісти
Краще б президент повідомляв скільки ми застосовуємо вітчизняних КАБ-ів. Ото було б потужно.
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21.12.2024 14:34 Відповісти
І тому бійців з ППО кидають в піхоту
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21.12.2024 14:48 Відповісти
зеленский казав шо він випускає по 20 САУ Богдана на місяць. Чому, **** кончена, ти не поставив вже 200 САУ Богдана на тому Успенському мішку - де ти кинув на смерть ЗСУ, і не перетворив тих шакалів на добрива та не прийняв контрнаступ шоб всі військові війшли, а не були нові Оленівці. А закінчеться б/к у хлопців - цеж їх одразу розтріляють як і сотні іншіх військових у котрих закінчився б/к і вони вирішили здатись у полон. Сидиш у теплому кабінеті, жреш мівіну і тобі похер на ЗСУ. Кончена тварина.
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21.12.2024 15:55 Відповісти
А ми виробляємо десять Громів в рік, круто.
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21.12.2024 17:24 Відповісти
 
 