Рашисти вдарили "Шахедом" по багатоповерхівці в Харкові: 6 постраждалих, серед них - 12-річна дівчинка, є руйнування (оновлено)

Увечері 20 грудня російські війська вдарили по житловому будинку в Харкові.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Удар "Шахедом" по житловому будинку у Салтівському району міста. Станом на зараз - без постраждалих", - зазначив він.

За його словами, удар прийшовся між першим та другим поверхом багатоповерхівки, на місці влучання пожежа.

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Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що було влучання у девʼятиповерховий житловий будинок. Є руйнування перших двох поверхів. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків.

Він додав, що станом на зараз є два звернення щодо гострої реакції на стрес. Медики надали допомогу на місці.

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Станом на 22:12 є інформація про двох постраждалих, уточнив Терехов.

"Наразі четверо постраждалих серед яких яких дівчинка 12 років", - повідомив мер Харкова станом на 22:26.

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Згодом стало відомо про шістьох постраждалих. Пʼять - із гострими реакціями на стрес.

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