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Новини Війна
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Рашисти вдарили "Шахедом" по багатоповерхівці в Харкові: 6 постраждалих, серед них - 12-річна дівчинка, є руйнування (оновлено)

Окупанти атакували Харків ввечері 20 грудня

Увечері 20 грудня російські війська вдарили по житловому будинку в Харкові.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Удар "Шахедом" по житловому будинку у Салтівському району міста. Станом на зараз - без постраждалих", - зазначив він.

За його словами, удар прийшовся між першим та другим поверхом багатоповерхівки, на місці влучання пожежа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували Салтівський район Харкова безпілотником "Молния": без жертв та постраждалих

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що було влучання у девʼятиповерховий житловий будинок. Є руйнування перших двох поверхів. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків.

Він додав, що станом на зараз є два звернення щодо гострої реакції на стрес. Медики надали допомогу на місці.

Оновлено

Станом на 22:12 є інформація про двох постраждалих, уточнив Терехов. 

"Наразі четверо постраждалих серед яких яких дівчинка 12 років", - повідомив мер Харкова станом на 22:26.

Оновлена інформація

Згодом стало відомо про шістьох постраждалих. Пʼять - із гострими реакціями на стрес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали ракетного удару по Київському району Харкова: постраждала жінка (оновлено). ФОТО

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обстріл (28449) Харків (5594) Харківська область (786) Харківський район (233) війна в Україні (3858)


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додаткові мобільні вогневі групи в Харкові на часі.....
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20.12.2024 22:12 Відповісти
Есть подозрение что это упал как раз сбитый шахед, за пару минут до этого в каналах было сообщение что ПВО отработало, даже звуки работы
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20.12.2024 22:39 Відповісти
Да, в Харькове почему-то МВГ ********* прямо в черте города работать, помню тот прилет на Есенина, после сбития над СЯ.
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21.12.2024 10:37 Відповісти
Салтовка находится буквально в 1км от окружной дороги. И если МВГ стреляла по мопеду за городом и повредила его - то он спокойно мог пролететь еще какое то расстояние и только потом упасть на жилые дома. Мопед дура достаточно большая, и пулевая пробоина совершенно не означает что он сразу упадет. Да и в принципе что он упадетне означает.
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21.12.2024 11:50 Відповісти
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22.12.2024 08:18 Відповісти
мастурбований світ ігнорує терористів рашистів , які б'ють по населенню і інфраструктурі... А попа римська і всякі гамнесті інтернешнл це підтримують... Кончений лицемірний світ ще жахливіший ніж показано в "світ дикий захід"
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22.12.2024 10:18 Відповісти
 
 