Війська РФ завдали ракетного удару по Київському району Харкова: постраждала жінка (оновлено). ФОТО

Зранку 15 грудня 2024 року війська РФ атакували Харків.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, є вороже влучання у Київському районі Харкова. Профільні служби виїхали на огляд", - йдеться у повідомленні.

За даними медиків, одна людина постраждала.

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Як зазначив своєю чергою мер Харкова Ігор Терехов, попередньо, по Київському району міста ворог ударив ракетою.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Оновлена інформація

За даними ОВА, окупанти влучили в землю, пошкоджено скління житлового будинку.

48-річна жінка госпіталізована до медичної установи.

Як згодом повідомили в облпрокуратурі, було зафіксовано влучання у землю на території спорткомплексу у Київському районі міста.

"48-річна жінка отримала поранення, її доставлено до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Чим бив ворог?

Попередньо, російська армія вдарила по Харкову балістичною ракетою "Іскандер-М".











Нагадаємо, 13 грудня близько 01:40 війська РФ завдали удару безпілотником по житловому будинку у Харкові. БпЛА влучив у дах п'ятиповерхівки.