Ворог ударив КАБами по онкоцентру в Херсоні: є значні руйнування. ФОТОрепортаж
Вчора, 20 грудня 2024 року, ввечері російські війська здійснили чергову терористичну атаку на медичний об’єкт - завдали удару двома керованими авіабомбами по Херсонському регіональному онкоцентру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр міністерства охорони здоров'я України.
Як зазначається, будівля медзакладу зазнала значних руйнувань.
"На щастя, пацієнти та медичні працівники перебували в укритті й не постраждали", - наголошують у МОЗ.
Нагадаємо, російські війська вранці 20 грудня здійснили масований артилерійський обстріл Херсону. Повідомлялося про двох загиблих та дев’ятьох поранених
Топ коментарі
+16 ZoV KobZona
показати весь коментар21.12.2024 10:13
+14 ALEX SUROVV #593022
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+6 володимир омельянов
показати весь коментар21.12.2024 10:07
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Щодо F-16, то чім далі, то більше зростає впевненість що АІМ-120С8 або 120D нам не дали взагалі, а літати західніше Херсона з АІМ-9 - дурна справа. У нас пілотів на таку дурню нема. Тому "сушки" і надалі будуть скадати КАБ на Херсон ще над Благодатним, або навіть над Брилівкою.
Поки не почне літати ASC890, поки не підключать до Link16, і поки не нададуть відповідну зброю до наявних бортів, Херсон, Запоріжжя і Харків будуть планомірно розносити КАБами.
Тому ваше питання як мінімум риторичне, а як максимум недоречне.
Якщо цього не робити, то це гра в піддавки, або саботаж керівництвом країни своїх обов'язків по захисту населення .
Таке "керівництво" треба викинути якомога швидше .