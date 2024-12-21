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Новини
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Ворог ударив КАБами по онкоцентру в Херсоні: є значні руйнування. ФОТОрепортаж

Вчора, 20 грудня 2024 року, ввечері російські війська здійснили чергову терористичну атаку на медичний об’єкт - завдали удару двома керованими авіабомбами по Херсонському регіональному онкоцентру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр міністерства охорони здоров'я України.

Як зазначається, будівля медзакладу зазнала значних руйнувань.

"На щастя, пацієнти та медичні працівники перебували в укритті й не постраждали", - наголошують у МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько тисячі снарядів випустили окупанти по Херсону під час ранкової атаки, - ОВА

Удар по онкоцентру в Херсоні
Удар по онкоцентру в Херсоні
Удар по онкоцентру в Херсоні
Удар по онкоцентру в Херсоні
Удар по онкоцентру в Херсоні
Удар по онкоцентру в Херсоні

Нагадаємо, російські війська вранці 20 грудня здійснили масований артилерійський обстріл Херсону. Повідомлялося про двох загиблих та дев’ятьох поранених

Автор: 

Херсон (3356) Херсонська область (5750) Херсонський район (263)


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Топ коментарі
+16
Здесь лечат высокопоставленных свинособак. Координаты подсказать?
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21.12.2024 10:13
+14
Пипец, рашисты уже и Херсон КАБами сносят. Неужели нельзя их подловить хотя бы в Херсоне блуждающими Петриотами или F-16.
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21.12.2024 10:00
+6
Жодного дня не проходить що б рашиська орда не воювала з мирним населенням ,це свідомий геноцид проти українського народу і всі мовчать.
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21.12.2024 10:07
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Пипец, рашисты уже и Херсон КАБами сносят. Неужели нельзя их подловить хотя бы в Херсоне блуждающими Петриотами или F-16.
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21.12.2024 10:00 Відповісти
"петріоти" по правобережній Херсонщині не їздять, і не поїдуть, бо там від самого Херсона і до Миколаєва у повітрі регулярно шугають "орлани" і "зали", і це ще не кажучі про місцевих тєлєграмних *******, які за міфічну винагороду здадуть не тільки "петріот", а і рідну матір з батьком.
Щодо F-16, то чім далі, то більше зростає впевненість що АІМ-120С8 або 120D нам не дали взагалі, а літати західніше Херсона з АІМ-9 - дурна справа. У нас пілотів на таку дурню нема. Тому "сушки" і надалі будуть скадати КАБ на Херсон ще над Благодатним, або навіть над Брилівкою.
Поки не почне літати ASC890, поки не підключать до Link16, і поки не нададуть відповідну зброю до наявних бортів, Херсон, Запоріжжя і Харків будуть планомірно розносити КАБами.
Тому ваше питання як мінімум риторичне, а як максимум недоречне.
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21.12.2024 10:42 Відповісти
Насколько знаю у наших Ф16 не самый дальний радар из существующих,а так-же нам не дали самыедальнобойныеракеты воздух-воздух(на 120-180км) и еще дляуспешного перехвата и чтобы не рисковаь Ф 16-м нужен АВАКС которыйс безопасного расстояния300 км вычислит российский самолет и в прямом ефире будет отслеживать цель и передавать координаты ф16-му. В этом случае с вышеперечисленным мы могли-бы отогнать рашсамодеты более чем на 80 км от линии фронта и они не смогли-бы использовать КАБы. А сейчас ф 16 это только перехват крылатых ракет в глубине Украины
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21.12.2024 11:55 Відповісти
Жодного дня не проходить що б рашиська орда не воювала з мирним населенням ,це свідомий геноцид проти українського народу і всі мовчать.
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21.12.2024 10:07 Відповісти
Вони до х.йла на уклін їздять, там ще один Олух зібрався.
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21.12.2024 10:15 Відповісти
Здесь лечат высокопоставленных свинособак. Координаты подсказать?
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21.12.2024 10:13 Відповісти
Обов'зково треба у відповідь знищувати кацапськи , лікарні, школи, торгівельні центри, короче все, де кучкується кацапське бидло. 👈
Якщо цього не робити, то це гра в піддавки, або саботаж керівництвом країни своїх обов'язків по захисту населення .
Таке "керівництво" треба викинути якомога швидше .
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21.12.2024 10:36 Відповісти
Чому Зеля не скликає Радбез ООН?
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21.12.2024 11:00 Відповісти
Тексту виступу ще не написали.
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21.12.2024 14:51 Відповісти
 
 