Ворог ударив КАБами по онкоцентру в Херсоні: є значні руйнування. ФОТОрепортаж

Вчора, 20 грудня 2024 року, ввечері російські війська здійснили чергову терористичну атаку на медичний об’єкт - завдали удару двома керованими авіабомбами по Херсонському регіональному онкоцентру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр міністерства охорони здоров'я України.

Як зазначається, будівля медзакладу зазнала значних руйнувань.

"На щастя, пацієнти та медичні працівники перебували в укритті й не постраждали", - наголошують у МОЗ.

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Нагадаємо, російські війська вранці 20 грудня здійснили масований артилерійський обстріл Херсону. Повідомлялося про двох загиблих та дев’ятьох поранених