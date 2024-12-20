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Близько тисячі снарядів випустили окупанти по Херсону під час ранкової атаки, - ОВА

Наслідки обстрілу Херсону 20 грудня

Сьогодні вранці, 20 грудня, російські війська випустили по Херсону близько тисячі снарядів приблизно за 40 хвилин.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в телеефірі.

"Із п'ятої ранку десь за 40 хвилин близько тисячі снарядів впало лише на Херсона. Ворог цілеспрямовано атакував житлову забудову, соціальну, критичну інфраструктуру, прильоти були в усіх районах обласного центру", - розповів Прокудін.

Також він повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджено залізничний вокзал, понад 30 багатоповерхових будинків і близько 15 приватних, адмінбудівлі поліції, освітні, медичні заклади, багато транспортних засобів, гаражі, господарські споруди. У місцях ударів виникали пожежі, які вже ліквідовано.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілу Херсона пошкоджено два медичні заклади. ВIДЕО

Стосовно поранених голова ОВА зазначив, що в них діагностовано вибухові травми, осколкові поранення та контузії. Один чоловік перебуває у дуже тяжкому стані.

Нагадаємо, російські війська вранці 20 грудня здійснили масований артилерійський обстріл Херсону. Повідомлялося про двох загиблих та дев’ятьох поранених

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обстріл (28449) Херсон (3356) Херсонська область (5750)


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Підори кацапсячі!
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20.12.2024 19:47 Відповісти
А де наша "отвєтка"?? Де контрбатарейна стрільба?? Таким темпом місто за пару тижнів перемелять на щебінь! Чи може zеленський Херсон вже запланував віддати прутіну?....
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20.12.2024 19:51 Відповісти
Вони шо, розтрілювали місто як мішень? Безкарно 1000 снарядів? Як так? Якщо так, то вони знищать город. Так не можна, сидіти та рахувати ворожі снаряди.
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20.12.2024 20:30 Відповісти
Що москалі 3,14дори відомо давно. Питання в тому, скільки тисяч мін випущено по ним і який відсоток долетів і спрацював. Скільки тисяч ударів безпілотниками завдано по окупантам у відповідь з числа мільйонної арміії дронів від зелі.
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20.12.2024 21:22 Відповісти
 
 