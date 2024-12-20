Близько тисячі снарядів випустили окупанти по Херсону під час ранкової атаки, - ОВА

Сьогодні вранці, 20 грудня, російські війська випустили по Херсону близько тисячі снарядів приблизно за 40 хвилин.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в телеефірі.

"Із п'ятої ранку десь за 40 хвилин близько тисячі снарядів впало лише на Херсона. Ворог цілеспрямовано атакував житлову забудову, соціальну, критичну інфраструктуру, прильоти були в усіх районах обласного центру", - розповів Прокудін.

Також він повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджено залізничний вокзал, понад 30 багатоповерхових будинків і близько 15 приватних, адмінбудівлі поліції, освітні, медичні заклади, багато транспортних засобів, гаражі, господарські споруди. У місцях ударів виникали пожежі, які вже ліквідовано.

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Стосовно поранених голова ОВА зазначив, що в них діагностовано вибухові травми, осколкові поранення та контузії. Один чоловік перебуває у дуже тяжкому стані.

Нагадаємо, російські війська вранці 20 грудня здійснили масований артилерійський обстріл Херсону. Повідомлялося про двох загиблих та дев’ятьох поранених