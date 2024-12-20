Унаслідок обстрілу Херсона пошкоджено два медичні заклади. ВIДЕО
Вранці 20 грудня російські війська завдали масованих ударів по Херсону, внаслідок чого постраждали два медичні заклади.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у будівлях було пошкоджено фасади, вибито вікна та частково зруйновано внутрішні приміщення.
Для оцінки збитків і координації аварійно-відновлювальних робіт до медзакладів оперативно прибув заступник начальника Херсонської ОВА Ярослав Шанько. Він провів зустріч із працівниками лікарень, щоб з’ясувати їхні потреби.
Невдовзі до пошкоджених об’єктів прибудуть аварійно-відновлювальні бригади, які розпочнуть роботи для відновлення функціонування закладів.
Постраждалі внаслідок обстрілу
У тяжкому стані доправлено до лікарні 76-річного херсонця. Внаслідок ранкового масованого обстрілу міста з боку російських окупаційних військ він отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини.
Ще один чоловік 63 років ушпиталений з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами. Наразі лікарі його дообстежують.
Третій постраждалий внаслідок ворожого обстрілу Херсона доправлений до лікарні. У 44-річного чоловіка вибухова травма та травматична ампутація пальців правої руки.
Оновлення 7:15
З Центрального району Херсона до лікарні доставили 55-річну жінку. Внаслідок ранкової ворожої атаки вона отримала мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, множинні уламкові поранення ноги. Наразі триває дообстеження.
Також Мрочко повідомив, що внаслідок обстрілу є загиблий.
"Травми, несумісні з життям, отримав 60-річний чоловік. На момент ворожого удару він був у приміщенні", - йдеться в повідомленні.
У лікарню доставлений чоловік 86 років. Йому діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення.
Кількість поранених у Херсоні зросла до 6.
Ушпиталено 42-річного чоловіка з контузією та мінно-вибуховою травмою.
Оновлення 8:10
За інформацією Херсонської ОВА, кількість поранених через ранковий російський масований обстріл Херсона зросла до девʼяти.
До лікарні звернувся 42-річний чоловік, який дістав вибухову травму, поранення руки та ноги.
Ще одна постраждала - 56-річна жінка, в якої діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини та передпліччя.
Також меддопомога знадобилася 69-річній жінці. У неї - вибухова травма та поранення обличчя.
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