Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу: у лікарнях залишаються двоє людей, яких дістали з-під завалів зруйнованого будинку. ФОТОрепортаж
У Кривому Розі внаслідок ракетної атаки ввечері 19 грудня майже зруйнований двоповерховий житловий будинок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Другу ніч поспіль росіяни безжально цілять по місту. Під ударом - цивільні мешканці, будинки, інфраструктура.
У лікарнях залишаються двоє людей, яких дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Їхньому життю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.
Розгорнутий штаб допомоги, де видають ОСБ, плівку, інші будматеріали. Приймають заяви на матеріальну допомогу. З тими, хто пережив жахливу ніч, працюють психологи.
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