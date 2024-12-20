Росіяни вдарили ракетою по будинку в Кривому Розі, з-під завалів врятували дівчинку та чоловіка. ФОТОрепортаж

Ввечері 19 грудня війська РФ атакували ракетами Кривий Ріг.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Можливі повторні виходи. Бережіть себе", - написав він.

Згодом він повідомив, що росіяни вдарили по житловому будинку.

Пізніше очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що з-під завалів будинку дістали дівчинку-підлітка та чоловіка.

Станом на 01:07 ДСНС, інформує, що внаслідок атаки постраждали 3 особи. З-під завалів надзвичайники врятували 2 людей: 38-річного чоловіка та 15-річну дівчинку.

Пошукові та аварійно-рятувальні роботи завершені.





Нагадаємо пізно ввечері 18 грудня російські загарбники атакували Кривий Ріг балістичною ракетою.

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