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Новини
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Росіяни вдарили ракетою по будинку в Кривому Розі, з-під завалів врятували дівчинку та чоловіка. ФОТОрепортаж

Ввечері 19 грудня війська РФ атакували ракетами Кривий Ріг.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Можливі повторні виходи. Бережіть себе", - написав він.

Згодом він повідомив, що росіяни вдарили по житловому будинку.

Пізніше очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що з-під завалів будинку дістали дівчинку-підлітка та чоловіка.

Станом на 01:07 ДСНС, інформує, що внаслідок атаки постраждали 3 особи. З-під завалів надзвичайники врятували 2 людей: 38-річного чоловіка та 15-річну дівчинку.

Пошукові та аварійно-рятувальні роботи завершені.

Наслідки російської атаки на Кривий Ріг 19 грудня

Рятувальники на місці російського удару по Кривому Рогу
Рятувальники розбирають на місці російського удару по Кривому Рогу

Собака яку врятували після російського удару по Кривому Рогу

Нагадаємо пізно ввечері 18 грудня російські загарбники атакували Кривий Ріг балістичною ракетою.

Дивіться: РФ обстріляла освітній заклад у центрі Херсону. ВIДЕО

Автор: 

Кривий Ріг (1358) обстріл (28449) ракети (4023) Дніпропетровська область (3718) Криворізький район (132)


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3.14дараси! Інших слів важко підібрати! Кривий Ріг, тримаємося....
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19.12.2024 23:16 Відповісти
Гірші за 3.14дарасів лише русскіє...
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19.12.2024 23:22 Відповісти
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19.12.2024 23:35 Відповісти
********
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19.12.2024 23:47 Відповісти
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20.12.2024 00:47 Відповісти
Він - не "гей"... Він - звичайний московський ПДРС...
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20.12.2024 05:53 Відповісти
Кацапи і їхній кремлівський ублюдок -
кончені істоти і особи , яких потрібно знищити ,
як генерала кірілова і його адʼютанта 🥶
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20.12.2024 00:33 Відповісти
Сажа в тебе не у трубі, сажа в тебе в голові замість мізків. І тут тобі ні один сервіс не допоможе.
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20.12.2024 03:24 Відповісти
 
 