2 загиблих та 9 поранених: наслідки масованого артобстрілу Херсону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські війська вранці здійснили масований артилерійський обстріл Херсона.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Херсон прокинувся від численних ударів армії рф. Окупанти влаштували у місті пекло. Вибухи – у всіх районах обласного центру. Ворог цілеспрямовано атакував житлову забудову, соціальну та критичну інфраструктуру", - зазначив він.

У прокуратурі розповіли про наслідки ворожого обстрілу.

"Наразі відомо про двох загиблих чоловіків 60 та 75 років, а також дев'ять цивільних, які отримали поранення. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено цивільні обʼєкти, серед яких приватні та багатоквартирні житлові будинки, а також лінії електромереж.

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