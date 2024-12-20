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Новини Війна
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2 загиблих та 9 поранених: наслідки масованого артобстрілу Херсону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські війська вранці здійснили масований артилерійський обстріл Херсона.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Херсон прокинувся від численних ударів армії рф. Окупанти влаштували у місті пекло. Вибухи – у всіх районах обласного центру. Ворог цілеспрямовано атакував житлову забудову, соціальну та критичну інфраструктуру", - зазначив він.

У прокуратурі розповіли про наслідки ворожого обстрілу.

"Наразі відомо про двох загиблих чоловіків 60 та 75 років, а також дев'ять цивільних, які отримали поранення. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено цивільні обʼєкти, серед яких приватні та багатоквартирні житлові будинки, а також лінії електромереж.

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Наслідки обстрілу Херсону 20 грудня
Наслідки обстрілу Херсону 20 грудня
Наслідки обстрілу Херсону 20 грудня

Автор: 

обстріл (28449) Херсон (3356) Херсонська область (5750) Херсонський район (263) війна в Україні (3858)


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Давно что то не слышно чтобы Белгород и Курск ответку получали
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20.12.2024 10:05 Відповісти
 
 