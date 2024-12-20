Рашисти знову б’ють по Херсону
У Херсоні, вдруге за ранок, лунають потужні вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Херсон - знову під ударами російських військ! Перебувайте у безпечних місцях і без потреби не виходьте на вулицю", - йдеться в повідомленні.
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