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Рашисти знову б’ють по Херсону

20 грудня ворог обстрілює Херсон

У Херсоні, вдруге за ранок, лунають потужні вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Херсон - знову під ударами російських військ! Перебувайте у безпечних місцях і без потреби не виходьте на вулицю", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Херсон перебуває під масованим обстрілом рашистів, є загиблий. Кількість поранених зросла до 9 (оновлено)

Автор: 

обстріл (28449) Херсон (3356) Херсонська область (5750) Херсонський район (263)


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