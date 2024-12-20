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Новини
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Херсон перебуває під масованим обстрілом рашистів, є загиблий. Кількість поранених зросла до 9 (оновлено)

Масований обстріл Херсону 20 грудня

Зранку російські загарбники здійснюють масований обстріл Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Роман Мрочко.

 "Відбувається масований обстріл міста Херсону! Перебувайте в укриттях!!! Не підходьте до вікон та не виходьте на вулицю", - йдеться в повідомленні. 

Згодом він зазначив, що ворог продовжує масований обстріл Херсону. 

"Є постраждалі цивільні! Багато влучань в багатоквартирні житлові будинки", - додав Мрочко.

За інформацією першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського, рашисти обстрілюють Центральний район міста з РСЗВ.

Постраждалі внаслідок обстрілу

У тяжкому стані доправлено до лікарні 76-річного херсонця. Внаслідок ранкового масованого обстрілу міста з боку російських окупаційних військ він отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини.

Ще один чоловік 63 років ушпиталений з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами. Наразі лікарі його дообстежують.

Третій постраждалий внаслідок ворожого обстрілу Херсона доправлений до лікарні. У 44-річного чоловіка вибухова травма та травматична ампутація пальців правої руки.

Оновлення 7:15

З Центрального району Херсона до лікарні доставили 55-річну жінку. Внаслідок ранкової ворожої атаки вона отримала мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, множинні уламкові поранення ноги. Наразі триває дообстеження.

Також Мрочко повідомив, що внаслідок обстрілу є загиблий.

"Травми, несумісні з життям, отримав 60-річний чоловік. На момент ворожого удару він був у приміщенні", - йдеться в повідомленні.

У лікарню доставлений чоловік 86 років. Йому діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення.

Кількість поранених у Херсоні зросла до 6.

Ушпиталено 42-річного чоловіка з контузією та мінно-вибуховою травмою.

Оновлення 8:10

За інформацією Херсонської ОВА, кількість поранених через ранковий російський масований обстріл Херсона зросла до девʼяти.  

До лікарні звернувся 42-річний чоловік, який дістав вибухову травму, поранення руки та ноги.

Ще одна постраждала – 56-річна жінка, в якої діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини та передпліччя.

Також меддопомога знадобилася 69-річній жінці. У неї – вибухова травма та поранення обличчя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 5

Автор: 

обстріл (28449) Херсон (3356) Херсонська область (5750) Херсонський район (263)


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https://t.me/vanek_nikolaev Николаевский Ванёк

https://t.me/vanek_nikolaev/29535

весь этот обстрел связан с попытками пидоров занять район Антоновского моста (район Наири)

прямо сейчас штурмовые группы в районе Олешек пытаются двигаться ближе к Антохе под прикрытием этого же самого обстрела, развед. ****** висят в основном над отрезком от Антохи до Конковского моста

«неожиданностью» это не было, по ним работают, идет бой

больше информации напишу попозже

угроза обстрела пока остается, сейчас больше стволкой работают с лесов
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20.12.2024 06:44 Відповісти
Зачем обстрелевать Херсон? Там же нету никого практически! Какой в этом смысл вообще?
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20.12.2024 06:45 Відповісти
путіну цікаво
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20.12.2024 07:28 Відповісти
Щоб місцеві захотіли миру на будь-яких умовах.
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20.12.2024 07:42 Відповісти
Мої щойно відписалися. В Херсоні сьогодні дійсно жопа була…….

в телегі було написано, що орки під «прикриттям» арти хотіли дістатися Херсона в районі Антонівськооо мосту, АЛЕ наши їх «привітали»
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20.12.2024 06:47 Відповісти
Обиженное ***** решило террором мирных городов и граждаских выбивать рождественское перемирие. Ради блага людей конечно же как гавкал Орбан
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20.12.2024 07:26 Відповісти
це путін образився на dumbass
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20.12.2024 07:29 Відповісти
Це не армія це злочина рашиська орда ,з ким ці варвари ще як не з мирним населенням можуть воювати ?особливо після вчорашнього виступу терориста душевно хворого маняка вбивці.
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20.12.2024 08:27 Відповісти
 
 