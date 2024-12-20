Херсон перебуває під масованим обстрілом рашистів, є загиблий. Кількість поранених зросла до 9 (оновлено)

Зранку російські загарбники здійснюють масований обстріл Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Роман Мрочко.

"Відбувається масований обстріл міста Херсону! Перебувайте в укриттях!!! Не підходьте до вікон та не виходьте на вулицю", - йдеться в повідомленні.

Згодом він зазначив, що ворог продовжує масований обстріл Херсону.

"Є постраждалі цивільні! Багато влучань в багатоквартирні житлові будинки", - додав Мрочко.

За інформацією першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського, рашисти обстрілюють Центральний район міста з РСЗВ.

Постраждалі внаслідок обстрілу

У тяжкому стані доправлено до лікарні 76-річного херсонця. Внаслідок ранкового масованого обстрілу міста з боку російських окупаційних військ він отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини.

Ще один чоловік 63 років ушпиталений з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами. Наразі лікарі його дообстежують.

Третій постраждалий внаслідок ворожого обстрілу Херсона доправлений до лікарні. У 44-річного чоловіка вибухова травма та травматична ампутація пальців правої руки.

Оновлення 7:15

З Центрального району Херсона до лікарні доставили 55-річну жінку. Внаслідок ранкової ворожої атаки вона отримала мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, множинні уламкові поранення ноги. Наразі триває дообстеження.

Також Мрочко повідомив, що внаслідок обстрілу є загиблий.

"Травми, несумісні з життям, отримав 60-річний чоловік. На момент ворожого удару він був у приміщенні", - йдеться в повідомленні.

У лікарню доставлений чоловік 86 років. Йому діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення.

Кількість поранених у Херсоні зросла до 6.

Ушпиталено 42-річного чоловіка з контузією та мінно-вибуховою травмою.

Оновлення 8:10

За інформацією Херсонської ОВА, кількість поранених через ранковий російський масований обстріл Херсона зросла до девʼяти.

До лікарні звернувся 42-річний чоловік, який дістав вибухову травму, поранення руки та ноги.

Ще одна постраждала – 56-річна жінка, в якої діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини та передпліччя.

Також меддопомога знадобилася 69-річній жінці. У неї – вибухова травма та поранення обличчя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 5