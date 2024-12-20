Херсон перебуває під масованим обстрілом рашистів, є загиблий. Кількість поранених зросла до 9 (оновлено)
Зранку російські загарбники здійснюють масований обстріл Херсону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Роман Мрочко.
"Відбувається масований обстріл міста Херсону! Перебувайте в укриттях!!! Не підходьте до вікон та не виходьте на вулицю", - йдеться в повідомленні.
Згодом він зазначив, що ворог продовжує масований обстріл Херсону.
"Є постраждалі цивільні! Багато влучань в багатоквартирні житлові будинки", - додав Мрочко.
За інформацією першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського, рашисти обстрілюють Центральний район міста з РСЗВ.
Постраждалі внаслідок обстрілу
У тяжкому стані доправлено до лікарні 76-річного херсонця. Внаслідок ранкового масованого обстрілу міста з боку російських окупаційних військ він отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини.
Ще один чоловік 63 років ушпиталений з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами. Наразі лікарі його дообстежують.
Третій постраждалий внаслідок ворожого обстрілу Херсона доправлений до лікарні. У 44-річного чоловіка вибухова травма та травматична ампутація пальців правої руки.
Оновлення 7:15
З Центрального району Херсона до лікарні доставили 55-річну жінку. Внаслідок ранкової ворожої атаки вона отримала мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, множинні уламкові поранення ноги. Наразі триває дообстеження.
Також Мрочко повідомив, що внаслідок обстрілу є загиблий.
"Травми, несумісні з життям, отримав 60-річний чоловік. На момент ворожого удару він був у приміщенні", - йдеться в повідомленні.
У лікарню доставлений чоловік 86 років. Йому діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення.
Кількість поранених у Херсоні зросла до 6.
Ушпиталено 42-річного чоловіка з контузією та мінно-вибуховою травмою.
Оновлення 8:10
За інформацією Херсонської ОВА, кількість поранених через ранковий російський масований обстріл Херсона зросла до девʼяти.
До лікарні звернувся 42-річний чоловік, який дістав вибухову травму, поранення руки та ноги.
Ще одна постраждала – 56-річна жінка, в якої діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини та передпліччя.
Також меддопомога знадобилася 69-річній жінці. У неї – вибухова травма та поранення обличчя.
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весь этот обстрел связан с попытками пидоров занять район Антоновского моста (район Наири)
прямо сейчас штурмовые группы в районе Олешек пытаются двигаться ближе к Антохе под прикрытием этого же самого обстрела, развед. ****** висят в основном над отрезком от Антохи до Конковского моста
«неожиданностью» это не было, по ним работают, идет бой
больше информации напишу попозже
угроза обстрела пока остается, сейчас больше стволкой работают с лесов
в телегі було написано, що орки під «прикриттям» арти хотіли дістатися Херсона в районі Антонівськооо мосту, АЛЕ наши їх «привітали»