Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 5

Ввечері 19 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу, частково зруйнований 2-поверховий багатоквартирний житловий будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Аварійно-рятувальну операцію завершено. На зараз 5 постраждалих - дівчинка 15 років, двоє чоловіків 38 та 49 років, і дві жінки 30 та 82 років. З них двох людей врятовано з-під завалів завдяки патрульній поліції та ДСНС. Усі середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Вілкул зазначив, що внаслідок ворожого удару також постраждали прилеглі багатоповерхівки та приватник сектор.

"Займаємося перевезенням пацієнтів найближчої лікарні, у якій вибито усі вікна, в інші", - додав Вілкул.

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