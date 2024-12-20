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Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 5

Наслідки російської атаки на Кривий Ріг 19 грудня

Ввечері 19 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу, частково зруйнований 2-поверховий багатоквартирний житловий будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Аварійно-рятувальну операцію завершено. На зараз 5 постраждалих - дівчинка 15 років, двоє чоловіків 38 та 49 років, і дві жінки 30 та 82 років. З них двох людей врятовано з-під завалів завдяки патрульній поліції та ДСНС. Усі середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Вілкул зазначив, що внаслідок ворожого удару також постраждали прилеглі багатоповерхівки та приватник сектор.

"Займаємося перевезенням пацієнтів найближчої лікарні, у якій вибито усі вікна, в інші", - додав Вілкул.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили ракетою по будинку в Кривому Розі, з-під завалів врятували дівчинку та чоловіка. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кривий Ріг (1358) обстріл (28449) балістичні ракети (409) Дніпропетровська область (3718) Криворізький район (132)


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20.12.2024 06:32 Відповісти
Келог скаже що це ескалація тепер ударити по ним...на думку що Трампа що Байдена НЕ ЕСКАЛАЦІЯ смерті українців.
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20.12.2024 07:13 Відповісти
 
 