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Новини Війна
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The Guardian запевняє, що Генштаб ЗСУ наказав відправляти військових ППО на фронт через брак піхоти

Військових ППО України переводять у піхоту за наказом Генштабу

Дефіцит особового складу на фронті в Україні став настільки гострим, що Генеральний штаб наказує "виснаженим підрозділам ППО" переводити своїх військових на фронт як піхоту.  Це загрожує функціонуванню протиповітряної оборони, бо у війську залишаються чоловіки старше 50 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Guradian із посиланням на джерела у підрозділах ППО.

У піхоту переводять тих, які не мають відповідної підготовки

Стверджується, що ситуація нібито досягає критичного рівня і викликає сумніви щодо здатності протиповітряної оборони України функціонувати належним чином.

Він також розповів, що в піхоту переводять і тих, які пройшли навчання на Заході, а тепер їх відправляють воювати там, для чого вони не мають підготовки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Радник комітету ВР Волянський заявив про зниження мобілізаційного віку до 18-20 років у 2025 році. "Слуга народу" Наталуха заперечив. ВIДЕО 

У ППО залишаються ті, кому за 50 років

Як зазначає видання, також є практика відправлення на фронт "неугодних" командирам солдатів, а в ППО залишають тих, кому за 50 років.

Через це існує побоювання, що, володіючи конфіденційною інформацією про позиції й тактику української ППО, ці солдати ризикують розкрити важливі дані, якщо вони потраплять до російських окупантів у полон.

Читайте також: Після скасування статусу "обмежено придатний" 83% військових повторно пройшли медогляд, - Центральна ВЛК

The Guardian нагадує, що про це минулого місяця повідомляла нардепка Мар’яна Безугла. За її словами, це призвело до того, що "шахеди" стали збивати гірше".

Зниження мобілізаційного віку

The Guardian також пише, що дефіцит особового складу погіршив відносини між Києвом і Вашингтоном протягом останніх місяців.

Чиновники в адміністрації Байдена були роздратовані тим, що Зеленський та інші посадовці часто вимагали більше зброї, але не змогли мобілізувати необхідну кількість людей для поповнення рядів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про зниження мобілізаційного віку: Недостатньо зброї, а не людей. ВIДЕО

Водночас українські військові вважають, що рівень мобілізації можна підвищити не зниженням призовного віку, а наданням кращих стимулів і якісною підготовкою.

"18-річні - це ще діти. Можливо, вони могли б знизити вік до 23, якщо це необхідно, але в Києві все ще достатньо людей, яких можна мобілізувати, але вони не хочуть іти", - додає військовий 114 бригади.

Представник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат підтвердив, що усі види та роди Збройних Сил направляють людей в підрозділи та частини Сухопутних військ, зокрема й Повітряні Сили, і це "загальновідомий факт".

Водночас Ігнат заперечив, що в піхоту переводили військовослужбовців, які проходили навчання за кордоном на системах Patriot, NASAMS та IRIS-T.

За його словами, українська ППО не стала менш ефективною через переведення фахівців Повітряних сил ЗСУ у піхоту, а збиття ворожих цілей залишається на рівні 95 відсотків.

Читайте також: Переведення в піхоту створює проблемні питання з кадрами всередині Повітряних сил, але ефективність ППО - на рівні 95%, - Ігнат

Автор: 

Генштаб ЗС (6570) ППО (3185) мобілізація (3054) ЗСУ (7544) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+43
200тис. мусорів не призначені для окопів. Не забудьте. Клименко зуб дає.
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21.12.2024 14:12
+22
все іде по-плану...по-оманському плану.......
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21.12.2024 14:08
+20
Замість квартального та стендаперського отребя в піхоту фахівців ППО. Дуже розумно. На черзі пілоти ВПС.
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21.12.2024 14:22
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все іде по-плану...по-оманському плану.......
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21.12.2024 14:08 Відповісти
Frick,по собі не суди... У мене 4 стадія онкозахворювання і єдиний шанс хоч трошки продовжити своє життя-лікування у німеченні. В Україні я вже б помер. І з тих грошей, що я тут отримую я кожного місяця відправляю гроші на передок. То ж завали своє патякало, патріот хренов!!!!
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21.12.2024 15:06 Відповісти
Співчуваю,але хвороба не привід писати дурниці
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21.12.2024 15:24 Відповісти
200тис. мусорів не призначені для окопів. Не забудьте. Клименко зуб дає.
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21.12.2024 14:12 Відповісти
Все так і є. Тільки проблема ППО це ще й відсутність ракет...
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21.12.2024 14:13 Відповісти
Якась х..ня, а не новина. Можливо десь і є така проблема. Не заперечую факт, що прой.би закривають людським ресурсом, але точно не з ППО. Кому тоді прикривати стратегічні об'єкти й "теплі" місця.
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21.12.2024 14:18 Відповісти
Сам ти х...ня! А ми, мобільні вогневі групи 114 бригади, вже пів-року як в піхоті. А раніше дуже добре збивали Шахеди.
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21.12.2024 14:28 Відповісти
Ефективність кулеметів проти шахедів нижче плінтуса. Відправляти їх на фронт - правильне рішення.

Він наголосив, що понад 500 мобільних і стаціонарних вогневих груп НГУ посилюють систему ППО держави, знищують ворожі ударні дрони і ракети щодня. "Лише у вересні мобільними вогневими групами Нацгвардії знищено 12 "шахедів". А загалом з початку року завдяки їхній роботі збито 103 таких БПЛА", - зазначив Музичук. Джерело: https://censor.net/ua/n3510251
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21.12.2024 14:49 Відповісти
У мого батальйону більше 100 за жовтень.
Все залежить від місць дислокації. НГУ це грубо мусора... Де вони стоять? Волинь, Львів, Закарпаття, Франківськ...
А якщо ти стоїш на Запоріжжі, або в Сумах то і кількість збитих шахедів зовсім інша...
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21.12.2024 15:01 Відповісти
І тому "тупорилі" США виділяють кошти на створення ще 800 МВГ???
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21.12.2024 15:06 Відповісти
В другу світову з кулеметів спокійно літаки збивали. Що Цей дебіл меле?
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21.12.2024 15:09 Відповісти
У першу світову теж. І ефективність була теж вкрай мала. Зараз 21 століття. Які кулемети проти дрібних "шахедів"? Об'єктивних відео поразку мети можна перерахувати по пальцях престарілого фрезерувальника. Всіх на фронт.
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21.12.2024 15:17 Відповісти
Збиваються вони добре, але головне це ціна, чи ти думаєш хтось буде збивати шахед ракетою як коштує в сто разів дорожче ? Хіба що він підлітає до стратегічного об'єкту.
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21.12.2024 18:02 Відповісти
Не сперчайся з кацапом. Зразу в спам
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24.12.2024 11:32 Відповісти
Це ЗЕлена х..ня в вона достовірна.
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21.12.2024 14:37 Відповісти
Нагальну потребу в мобілізованих мають задовільнити численні силовики та пенсіонери до 50 років, прокурори, тилові сбушники, податкова поліція - навчені поводитись зі зброєю, які давали присягу охороняти Батьківщину.
І ні в якому разі не переводити в піхоту медичних працівників і фахівців ппо, бо це злочин ! А цивільних потрібно якісно довготривало готувати до військової діяльності, щоб ефективно воювати, а не бути м'ясом у піхоті.
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21.12.2024 14:19 Відповісти
Це логічно, а якщо це логічно, то нам таке не підходить
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21.12.2024 18:03 Відповісти
Що заважає у ППО (практично завжди по місцю проживання) набрати добровольців 60+? Серед таких людей багато мисливців, та і просто людей з гарним життєвим досвідом, і яким 20000 грн+ харчування+ форма не завадять, а виїзити 2-3 рази на день по тривозі вони теж в змозі. Знаю особисто 4-х таких...
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21.12.2024 14:19 Відповісти
Заважає обмежена кількість таких пенсіонерів, що мають досвід керування Петріот.
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21.12.2024 14:25 Відповісти
Жоден пенс Петріот в очи не бачив. А , наприклад, "Волхов М3", до Єгіпту продали.
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21.12.2024 14:27 Відповісти
Ви просто не розумієтє шо таке ЗРК у ППО, та у якому режимі вони зараз працюють.
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21.12.2024 14:25 Відповісти
60+?!!! Висота кузова пікапа - близько 1,1 метра, висота турелі ще 1,6 метри, вага Браунінг М2А1 - 40 кг, вага коробу набоїв -16 кг. + це все таскать в броніку. Тривога триває, іноді, до 36 годин. Ще багато, в тебе, інфарктників 60+?
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21.12.2024 14:36 Відповісти
Кому Вы это объясняете! Что одно дебилятко под немецким флагом, что другое домашний теоретик!
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21.12.2024 15:31 Відповісти
А бронік нафіга?
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21.12.2024 15:41 Відповісти
А коло тебе, колись, Шах падав?
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21.12.2024 18:22 Відповісти
в 60+ ви браунінг на станіну поцепите? Картку вогню заповните? По планшету цілі визначите? Тепловізор не засвітите?
Язиком воно легко...
І доповідаю, маг це не два три рази по тривозі... Це 12 годин ти на позиції (і в жару і в мороз), а наступні 12 виїжджаєш по тривозі ..
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21.12.2024 14:43 Відповісти
ППО не тільки пікап ППО це і ЗРВ і РТВ. У 60+ можливо бути командиром зрдн і то не всі потягнуть. А розразунок стартовікив тощо? Ручку помаслати. Люди мало розуміють шо воно таке.
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21.12.2024 15:34 Відповісти
Теоретикам просто побегать раза два за ночь на позиции, занять боевые посты, привести технику в БП, потом в дежурное и так каждую ночь хотя бы неделю! Не воюя, просто, потренироваться! И они бы, здесь фуйни не писали.
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21.12.2024 15:44 Відповісти
А зміна позиції майже шодобова? Топоприв'язка тощо. А шо таке бойова праця? Вони ж не розкміють шо воно таке.
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21.12.2024 22:12 Відповісти
А КФС? А поствйні несправности?
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21.12.2024 22:13 Відповісти
Звичайно зможу. Я зараз підтягуюсь 15+ разів, а ви скільки?)) І тривоги в нашому районі 2 раза на день по 30 хвилин. тому "заваліть хлібало" ))
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21.12.2024 17:42 Відповісти
Ну то давайте данні. Випишу відношення до мене в частину. Підете і на практиці покажете як ви в 60+ справитесь...
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22.12.2024 23:48 Відповісти
Там вродє 50 тис + премія.
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21.12.2024 20:54 Відповісти
Замість квартального та стендаперського отребя в піхоту фахівців ППО. Дуже розумно. На черзі пілоти ВПС.
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21.12.2024 14:22 Відповісти
якщо це правда, то за це генштаб розстрілювати треба.
Ну, і за провалену мобілізацію - також. Хоча, за мобілізацію відповідає ЕрЗе...
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21.12.2024 14:24 Відповісти
Але призивати 20-25 річних ми не будемо, бо спорядження на них нема, а на 50-60 річних є
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21.12.2024 14:26 Відповісти
Кожному 60річному по ЗРК!
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21.12.2024 14:34 Відповісти
Несколько дней назад в Пентагоне заявили, что экипируют за свой счет любое количество призванных в возрасте от 18 до 25 лет.
Дронщиков уже гнали в пехоту. Кто ответил за это? Никто.
Сейчас гонят ПВО... Точно кто-то уже подметил, что завра в пехоту погонят летчиков и авиатехников. Тех, кого не может уничтожить пуйло, уничожит наш генштаб. Оман?
Но ума не хватает, например, выловить мажеров в злачных местах.
В Буковели например. От их количества там снега не видно. И все здоровые и молодые.
Больные там на лыжах не съедят на скорости с гор.
Или взять за жабры 200 000 ментов. Кто стране важнее, пвоошники и летчики или зажравшиеся менты (они же в большей части ждуны).
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21.12.2024 14:47 Відповісти
Із Генштаба потрібно "генеральську бригаду" сформувати на "0"- ворог навіть на відстань скиду КАБів не зможе підійти....
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21.12.2024 14:30 Відповісти
Давно вже. З 23 року. Знайому бригаду розформували ще тоді, так що це не новина. А потім дивуємося, чого дрони до АЕС долітають. А тому, що крім ППОшників, воювати на думку зелені, немає кому. Ідіоти і зрадники.
Більше для поразки, ніж ця зелена влада, не зробив ніхто! Навіть *****.
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21.12.2024 14:30 Відповісти
ППО-ППО -дві великі різниці. Одне мобільні вогневі групи ,де й мисливці справляться, інше бути оператором ********* та ще й закордонного комплексу ЗРК , де майже весь склад офіцери відповідної ВОС. Це не кажучи вже про те що спеців для служби на таких комплексах навчають пару років.
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21.12.2024 14:31 Відповісти
Ти великий спеціаліст зі стрільби з великокаліберного кулимета по повітряних цілях??? То чому досі не в ППО?
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21.12.2024 14:40 Відповісти
На жаль знятий з обліку15 років тому.ВОС441501. Не чекав?
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21.12.2024 14:49 Відповісти
Тобто тобі десь близько 60. Ну так назви на облік і в ППО! Не чекав?
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21.12.2024 14:54 Відповісти
Молоде -зелене ,з обліку знімають в 60 років. Не знав? Вік живи-вік учись?
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21.12.2024 15:05 Відповісти
із дозволу МО можуть призвати (продовжити якщо хто служить) - закон дозволяє....
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21.12.2024 15:26 Відповісти
Сняли с облику! Так сиди, в диван перди! А не рассказывай "как родину любить".
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21.12.2024 15:55 Відповісти
Я "совєтов" не потребую. А ти я бачу із "страни совєтов". Вона закінчилась в 91-ому.
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21.12.2024 16:23 Відповісти
Мисливці? По шахедах на відстані 1-2 км?
Це яка качка летить зі швидкістю 300 км на годину?
І яких качок по Дельті відслідковують?
А в кінці ще ж потрібно паливо списати, БК списати, не вбити нікого з сусіднього села своїм залпом... Там є ще таке картка ведення вогню... Де прої... І в селі два трупа, а ти в тюрмі...
Мисливці... Дома мисливці сидять...
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21.12.2024 14:48 Відповісти
Ти даремно так багато написав. Звичайно піся відповідної підготовки. І ті хто дійсно знає, що таке випередження, а це якраз мисливці з цим нормально справляютья і буває що й без лазерної указки. . В мене є такі знайомі які зараз служать і з якими ми разом колись полювали.
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21.12.2024 14:59 Відповісти
От бачиш, всі мисливці, хто хотів, ну крім тебе, вже воюють. То кого набирати в ППО? Чи може, мисливців, краще в снайпери? Їм це звичніше?
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21.12.2024 15:04 Відповісти
Дома мисливці сидять...
Дивно... А чому я то Шахи збиваю, то кацапів по посадках, під Синьківкою, відстрілюю? Напевне, тому що браконьєр...
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21.12.2024 14:59 Відповісти
Та відправляють і тих кому майже 60!
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21.12.2024 14:31 Відповісти
Тому і постійний відступ на фронті.
Зеля береже молодих , як резерв для армії пуйла, також ментів, прокурорів, чиновників, митників, прикордонників західного кордону, суддів, депутатів, ітд.
Всі ці чиновники радо будуть служити пуйлу, коли той захопить Україну.
А старики за 50 років не потрібні пуйлу, це баласт, тому Зеля й утилізує їх на фронті.
Все для пуйла, все заради перемоги пуйла та знищення України робить Зеля.
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21.12.2024 14:39 Відповісти
Папу Сашу у ППО!
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21.12.2024 14:35 Відповісти
В ОП предлагают каждому оставшемуся пехотинцу выдавать по два парабеллума . Пока Зе определится с мобилизацией или выборами, пусть стреляют по македонски.
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21.12.2024 14:42 Відповісти
Це більше схоже на свідомий саботаж!!!
єрмак і сирок свідомо здають Україну і знищують бойовий потенціал!
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21.12.2024 15:02 Відповісти
Тцкашники, мусора, СБУ, митники-резервів більше ніж достатньо. Але зе влада судиться, бо відчуває свій кінець.
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21.12.2024 15:08 Відповісти
Висококваліфікованих спеціалістів можуть знищувати лише зрадники
У мене був знайомий, близько 50 років, у минулому льотчик, замість підготувати його та посадити на літак, його відправили у піхоту, де він загинув.
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21.12.2024 15:14 Відповісти
Перед кожним підсиленням мобілізації чи зниженням мобілізаційного віку, лівацькі західні ЗМІ починають нити про "брак піхоти" на фронті.
Після чого мобілізація посилюється, вік знижується, а ліваки з радістю надають дешеве озброєння для піхоти замість дорогої важкої і далекобійної зброї. Генерали продовжують виконувати бойові завдання за допомогою "мобілізаційного ресурсу".
Фронт продовжує рухатись на захід, тільки тепер в домовинах з фронту привозять молодших. Після чого повторюється перший пункт.
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21.12.2024 15:44 Відповісти
Ми знаходимося у такому важкому стані, коли
негайно мобілізовувати до ВСУ потрібно усіх,
кому зараз від 18 до 60 років. А зараз середній
вік українських військовослужбовців складає
більш як 42 роки. Відповідно, українська армія вважається найстарішою у світі. Це неприпустимо.
І в цей час якщо подивитися то видно, що молодь
в основному 17 - 24 років величезними табунами
гудуть у шинках. І вона навіть у комендантську
годину нишпорить у дворах де балуються коксом, алкоголем…. влаштовують моторошні мордобії.
Так б'ють один одного та тих хто попаде їм під
руку що мама не журись. І б'ють вони таки міцно,
та на жаль, що не кацапів окупантів.
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21.12.2024 16:02 Відповісти
Ми знаходимось в такому важкому стані, бо дехто дескредитував і армію в владу. Дали зрозуміти людям що поки їх виживають як ресурс, влада себе чудово почуває, заробляє бабло і їздить відпочивати з дівчатами. Тому молодь ставиться до влади так само як і до русні. Тобто як до ворога. Але про кокс смішно. Особливо якщо загуглити ціни то виходить що молодь у нас гарно заробляє ))
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21.12.2024 17:55 Відповісти
Украина должна обратиться ко всем западным странам, с просьбой и требованием, запретить некоторым своим продажным пропутинским СМИ печатать дезинформацию и ложь об Украине, это вредит нашим с ними отношениям!
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21.12.2024 16:32 Відповісти
Кого завгодно аби тільки не мусарів з тецекунами, прокурорами і суддями.
А взагалі я щось не поняв, у нас що президент береше ? Він же стверджує що втрати максимум 30 тисяч загиблими і 300 тисяч пораненими з яких 150 тисяч повернулись у стрій, а тцк каже що наберає кожний місяць 30 тисяч людей. То куди всі ці люди поділись ?
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21.12.2024 17:58 Відповісти
Тільки у середині 22 року вже було до мільйона в силах оборони. За 3 роки примусової тотальної мобілізації всього безправного цивільного населення мали б наловити не менше 3млн. особового складу. Напевно злочинна кремлядська зевлада їх усіх в тилу тримає, шантажем і вимаганням привласнюючи 20-30тис.грн. їх щомісячної зарплати за невідправку на фронт. 100млрд.грн. фактично вкрадених щомісячних бюджетних видатків на зарплати військовим не з пальця висосані
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24.12.2024 11:53 Відповісти
 
 