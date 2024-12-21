Дефіцит особового складу на фронті в Україні став настільки гострим, що Генеральний штаб наказує "виснаженим підрозділам ППО" переводити своїх військових на фронт як піхоту. Це загрожує функціонуванню протиповітряної оборони, бо у війську залишаються чоловіки старше 50 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Guradian із посиланням на джерела у підрозділах ППО.

У піхоту переводять тих, які не мають відповідної підготовки

Стверджується, що ситуація нібито досягає критичного рівня і викликає сумніви щодо здатності протиповітряної оборони України функціонувати належним чином.

Він також розповів, що в піхоту переводять і тих, які пройшли навчання на Заході, а тепер їх відправляють воювати там, для чого вони не мають підготовки.

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У ППО залишаються ті, кому за 50 років

Як зазначає видання, також є практика відправлення на фронт "неугодних" командирам солдатів, а в ППО залишають тих, кому за 50 років.

Через це існує побоювання, що, володіючи конфіденційною інформацією про позиції й тактику української ППО, ці солдати ризикують розкрити важливі дані, якщо вони потраплять до російських окупантів у полон.

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The Guardian нагадує, що про це минулого місяця повідомляла нардепка Мар’яна Безугла. За її словами, це призвело до того, що "шахеди" стали збивати гірше".

Зниження мобілізаційного віку

The Guardian також пише, що дефіцит особового складу погіршив відносини між Києвом і Вашингтоном протягом останніх місяців.

Чиновники в адміністрації Байдена були роздратовані тим, що Зеленський та інші посадовці часто вимагали більше зброї, але не змогли мобілізувати необхідну кількість людей для поповнення рядів.

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Водночас українські військові вважають, що рівень мобілізації можна підвищити не зниженням призовного віку, а наданням кращих стимулів і якісною підготовкою.

"18-річні - це ще діти. Можливо, вони могли б знизити вік до 23, якщо це необхідно, але в Києві все ще достатньо людей, яких можна мобілізувати, але вони не хочуть іти", - додає військовий 114 бригади.

Представник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат підтвердив, що усі види та роди Збройних Сил направляють людей в підрозділи та частини Сухопутних військ, зокрема й Повітряні Сили, і це "загальновідомий факт".

Водночас Ігнат заперечив, що в піхоту переводили військовослужбовців, які проходили навчання за кордоном на системах Patriot, NASAMS та IRIS-T.

За його словами, українська ППО не стала менш ефективною через переведення фахівців Повітряних сил ЗСУ у піхоту, а збиття ворожих цілей залишається на рівні 95 відсотків.

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