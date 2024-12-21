The Guardian запевняє, що Генштаб ЗСУ наказав відправляти військових ППО на фронт через брак піхоти
Дефіцит особового складу на фронті в Україні став настільки гострим, що Генеральний штаб наказує "виснаженим підрозділам ППО" переводити своїх військових на фронт як піхоту. Це загрожує функціонуванню протиповітряної оборони, бо у війську залишаються чоловіки старше 50 років.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Guradian із посиланням на джерела у підрозділах ППО.
У піхоту переводять тих, які не мають відповідної підготовки
Стверджується, що ситуація нібито досягає критичного рівня і викликає сумніви щодо здатності протиповітряної оборони України функціонувати належним чином.
Він також розповів, що в піхоту переводять і тих, які пройшли навчання на Заході, а тепер їх відправляють воювати там, для чого вони не мають підготовки.
У ППО залишаються ті, кому за 50 років
Як зазначає видання, також є практика відправлення на фронт "неугодних" командирам солдатів, а в ППО залишають тих, кому за 50 років.
Через це існує побоювання, що, володіючи конфіденційною інформацією про позиції й тактику української ППО, ці солдати ризикують розкрити важливі дані, якщо вони потраплять до російських окупантів у полон.
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The Guardian нагадує, що про це минулого місяця повідомляла нардепка Мар’яна Безугла. За її словами, це призвело до того, що "шахеди" стали збивати гірше".
Зниження мобілізаційного віку
The Guardian також пише, що дефіцит особового складу погіршив відносини між Києвом і Вашингтоном протягом останніх місяців.
Чиновники в адміністрації Байдена були роздратовані тим, що Зеленський та інші посадовці часто вимагали більше зброї, але не змогли мобілізувати необхідну кількість людей для поповнення рядів.
Водночас українські військові вважають, що рівень мобілізації можна підвищити не зниженням призовного віку, а наданням кращих стимулів і якісною підготовкою.
"18-річні - це ще діти. Можливо, вони могли б знизити вік до 23, якщо це необхідно, але в Києві все ще достатньо людей, яких можна мобілізувати, але вони не хочуть іти", - додає військовий 114 бригади.
Представник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат підтвердив, що усі види та роди Збройних Сил направляють людей в підрозділи та частини Сухопутних військ, зокрема й Повітряні Сили, і це "загальновідомий факт".
Водночас Ігнат заперечив, що в піхоту переводили військовослужбовців, які проходили навчання за кордоном на системах Patriot, NASAMS та IRIS-T.
За його словами, українська ППО не стала менш ефективною через переведення фахівців Повітряних сил ЗСУ у піхоту, а збиття ворожих цілей залишається на рівні 95 відсотків.
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Він наголосив, що понад 500 мобільних і стаціонарних вогневих груп НГУ посилюють систему ППО держави, знищують ворожі ударні дрони і ракети щодня. "Лише у вересні мобільними вогневими групами Нацгвардії знищено 12 "шахедів". А загалом з початку року завдяки їхній роботі збито 103 таких БПЛА", - зазначив Музичук. Джерело: https://censor.net/ua/n3510251
Все залежить від місць дислокації. НГУ це грубо мусора... Де вони стоять? Волинь, Львів, Закарпаття, Франківськ...
А якщо ти стоїш на Запоріжжі, або в Сумах то і кількість збитих шахедів зовсім інша...
І ні в якому разі не переводити в піхоту медичних працівників і фахівців ппо, бо це злочин ! А цивільних потрібно якісно довготривало готувати до військової діяльності, щоб ефективно воювати, а не бути м'ясом у піхоті.
Язиком воно легко...
І доповідаю, маг це не два три рази по тривозі... Це 12 годин ти на позиції (і в жару і в мороз), а наступні 12 виїжджаєш по тривозі ..
шовоно таке.
Ну, і за провалену мобілізацію - також. Хоча, за мобілізацію відповідає ЕрЗе...
Дронщиков уже гнали в пехоту. Кто ответил за это? Никто.
Сейчас гонят ПВО... Точно кто-то уже подметил, что завра в пехоту погонят летчиков и авиатехников. Тех, кого не может уничтожить пуйло, уничожит наш генштаб. Оман?
Но ума не хватает, например, выловить мажеров в злачных местах.
В Буковели например. От их количества там снега не видно. И все здоровые и молодые.
Больные там на лыжах не съедят на скорости с гор.
Или взять за жабры 200 000 ментов. Кто стране важнее, пвоошники и летчики или зажравшиеся менты (они же в большей части ждуны).
Більше для поразки, ніж ця зелена влада, не зробив ніхто! Навіть *****.
Це яка качка летить зі швидкістю 300 км на годину?
І яких качок по Дельті відслідковують?
А в кінці ще ж потрібно паливо списати, БК списати, не вбити нікого з сусіднього села своїм залпом... Там є ще таке картка ведення вогню... Де прої... І в селі два трупа, а ти в тюрмі...
Мисливці... Дома мисливці сидять...
Дивно... А чому я то Шахи збиваю, то кацапів по посадках, під Синьківкою, відстрілюю? Напевне, тому що браконьєр...
Зеля береже молодих , як резерв для армії пуйла, також ментів, прокурорів, чиновників, митників, прикордонників західного кордону, суддів, депутатів, ітд.
Всі ці чиновники радо будуть служити пуйлу, коли той захопить Україну.
А старики за 50 років не потрібні пуйлу, це баласт, тому Зеля й утилізує їх на фронті.
Все для пуйла, все заради перемоги пуйла та знищення України робить Зеля.
єрмак і сирок свідомо здають Україну і знищують бойовий потенціал!
У мене був знайомий, близько 50 років, у минулому льотчик, замість підготувати його та посадити на літак, його відправили у піхоту, де він загинув.
Після чого мобілізація посилюється, вік знижується, а ліваки з радістю надають дешеве озброєння для піхоти замість дорогої важкої і далекобійної зброї. Генерали продовжують виконувати бойові завдання за допомогою "мобілізаційного ресурсу".
Фронт продовжує рухатись на захід, тільки тепер в домовинах з фронту привозять молодших. Після чого повторюється перший пункт.
негайно мобілізовувати до ВСУ потрібно усіх,
кому зараз від 18 до 60 років. А зараз середній
вік українських військовослужбовців складає
більш як 42 роки. Відповідно, українська армія вважається найстарішою у світі. Це неприпустимо.
І в цей час якщо подивитися то видно, що молодь
в основному 17 - 24 років величезними табунами
гудуть у шинках. І вона навіть у комендантську
годину нишпорить у дворах де балуються коксом, алкоголем…. влаштовують моторошні мордобії.
Так б'ють один одного та тих хто попаде їм під
руку що мама не журись. І б'ють вони таки міцно,
та на жаль, що не кацапів окупантів.
А взагалі я щось не поняв, у нас що президент береше ? Він же стверджує що втрати максимум 30 тисяч загиблими і 300 тисяч пораненими з яких 150 тисяч повернулись у стрій, а тцк каже що наберає кожний місяць 30 тисяч людей. То куди всі ці люди поділись ?