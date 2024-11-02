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Людей із прикриття аеродромів, артилерійських розрахунків, навіть з Patriot - відправляють у піхоту. На фронті управлінський колапс, - "слуга народу" Безугла

Безугла про переведення до піхоти людей з інших підрозділів

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що зараз "забирають людей із прикриття аеродромів, артилерійських розрахунків, навіть з Patriot" й усіх відправляють у піхоту.

Про це вона написала на своїх сторінках у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

За словами парламентарки, командування Медичних сил та особисто Анатолій Казмірчук (командувач Медичних сил ЗСУ, - ред.)  розпорядився з понеділка "потайки" почати направляти медпрацівників у піхотні частини. Нардепка заявляє, що готуються відповідні бойові розпорядження.

"Зараз забирають людей із прикриття аеродромів, артилерійських розрахунків, навіть з Patriot - усіх відправляють у піхоту", - стверджує Безугла.

Крім цього, народна обраниця заявила про проблеми в управлінні військами. Безугла заявляє, що штаби не скорочуються, а навпаки збільшуються.

"На фронті - управлінський колапс. Навіть боєприпаси розподіляють "любимчикам", а не відповідно до оперативної обстановки. Бригадам доводиться торгувати боєприпасами!", - заявляє парламентарка.

Читайте також: Сирський дав розпорядження перевести в піхоту не тільки медиків, а й авіатехніків, - Безугла. ДОКУМЕНТ

Також депутатка заявила, що Головнокомадувач ЗСУ Олександр Сирський, "усвідомивши, що Курська операція провалена, переміщається на південь, знову уникаючи Києва".

"Він намагається показати, що лише він - унікальний герой, що він буде "відбивати" наступ росіян на півдні, що його не можливо замінити. Водночас на Курську операцію вже призначено "цапів-відбувайлів", а активізація наступу на півдні стала можливою, бо зокрема до цього Сирський зняв звідти підрозділи й ніяк не реагував на чергові попередження розвідки. За моїми даними він узагалі вже не спілкується з Будановим", - заявляє Безугла.

У своєму дописі депутатка також звертається до президента Володимира Зеленського із закликом звільнити Сирського із посади головкома.

"Пане Президенте Володимир Зеленський, виглядає так, що у Вас або хитрістю забирають владу, або Ви схвалюєте знищення ЗСУ. Прошу, приберіть "Сашеньку" (Сирського, - ред.), благаю. Стратегія "Сашеньки" проста - "сісти на вуха" двох людей і знищувати всіх інших. Міністра оборони в конфігурації прийняття рішень взагалі немає", - пише депутатка.

Безугла про переведення до піхоти людей з інших підрозділів

Безугла про переведення до піхоти людей з інших підрозділів

Що передувало?

Раніше Безугла заявила, що Генштаб ЗСУ доручив перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад.

У Генштабі відповіли, що військових медиків не "переводять у піхоту" - вони і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом.

Згодом нардепка назвала цю заяву неправдою.

Пізніше Безугла заявила, що наказ про переведення військових медиків у піхоту було скасовано.

Читайте також: Переведення військових медиків у піхоту зупинено, - Безугла

Автор: 

ЗСУ (7714) Сирський Олександр (663) Безугла Мар’яна (303)


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Топ коментарі
+60
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02.11.2024 22:13 Відповісти
+30
https://t.me/MaksymZhorin Жорін ꑭ Третя штурмова

Оскільки ситуація на фронті у нас досить складна, піднімати проблеми в армії необхідно, і вирішувати їх необхідно - при цьому дуже швидко.

Зараз нам не потрібні нові бригади, нам потрібно укомплектувати старі! Серед воюючих бригад складно знайти комплектування навіть більше 40%. В той же час постійно створюються нові підрозділи, які мають особовий склад без жодного досвіду, не мають офіцерів, потребують озброєння та забезпечення з нуля.

Замість інтеграції нових бійців в існуючу бойову бригаду, частину людей пхають по новоствореним підрозділам. В результаті вони не можуть виконати бойові задачі на нормальному рівні. Їх виводять в підпорядкування іншим бригадам, що створює тільки нові проблеми, адже управляти їми складно.

Не можу зрозуміти, навіщо це робиться. Маю лише здогадку - можливо, комусь вигідно на цьому заробляти, тому і лобіюється цей формат. Натомість формат створення дивізій та підняття досвідчених комбригів до цього рівня все ніяк не дійде до реалізації.
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02.11.2024 22:14 Відповісти
+24
Безугла, на замовлення Банкової, зробила все для того, щоб през прибрав Залужного і призначив цього головкома.
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02.11.2024 22:34 Відповісти
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Вдiяти завжди можно, але потрiбна воля та бажання... У мене Син до двух метрiв зросту та сила е, але вiн змаличку не любила битись...Коли йому було рокiв 12-13, його почав доставати його однолiток, бо у цього хлопця був брат
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03.11.2024 08:43 Відповісти
який вчився в старших классах. Дiйшло до того, до син перестав ходити до школи. Я пiшла бо дииекторки (касна людина) i та викликала кривдника. Той як вуж на сковорiдцi викручувався...Директора його вiдпустила, а я за ним i от що я йому сказала:"Як що ти або твiй старший брат будете чипати мого Сина, то я буду приходити та на шкiльному дворi Ви будете дратися на одинцi. А ти знаешь силу мого cина..." А вiн менi каже, що за брата вiн не вiдповiдае. На що я йому сказала:"То скажи брату, що отгрiбать за нього буеш ти. Ти зрозумiв?" Вiн вiдповiв що так. I до закiнчення школи бiльше не було эксцесiв... Зараз с ну
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03.11.2024 09:03 Відповісти
Пане Бутусов, навіщо розкручувати цю бездар?
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02.11.2024 22:49 Відповісти
Вовка з Борісичем щоб звільнити Залужного призначили головною шавкою що гавкає на нього Марьянку Безумну, шавка виконала свою справу, тепер шавка відводить провину від своїх "хазіяв" ї гавкає на їхнього ж призначенця. Весь сенс в тому що ця **** з самого початку для того й була задіяна щоб гавкати на усіх на кого укажуть з ОПи, хтож відверне від них і їх пройобів увагу як не вірна шавка.
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02.11.2024 22:49 Відповісти
КОНЧЕННАЯ ДУРА делает вид, что не понимает, что главное МУДИЛО в их ЗЕленом Болоте - это КЛОУН-ГАВНОКОМАНДУЮЩИЙ.
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02.11.2024 22:52 Відповісти
Партнёр сменился,афтор.
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02.11.2024 23:07 Відповісти
Так всё значит получается.Отвернуть внимание от янелоха и вперёд на выборы за *********** ухилянта.
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02.11.2024 23:09 Відповісти
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02.11.2024 23:15 Відповісти
До кого вона звертається?Дивно,але вона це нам це говорить. Хоча,не впевнений,шо це відкрита інформація.Типу:"Дивіться,що ми робимо."
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02.11.2024 23:20 Відповісти
Безугла фактично назвала Сирського тупим і нач.генштабу Баргилевича тупим.

"Звернули увагу, що медиків намагаються відправити, а роти охорони та водіїв у госпіталях залишають? Нелогічно.
Що за абсурд?
Логічно за логікою корумпованих військових штабів. Роти охорони та водії - це «блатні». А уявіть, що відбувається в інших підрозділах забезпечення. Скільки «блатних» залишать, а скільки фахівців переведуть. У результаті катастрофічно падає якість тилу, ППО, повітряних сил, інженерних підрозділів тощо, а залишаються ті, хто «порішав». Корупція в армії зростає, а в хаосі управління на фронті людей вбивають для пункту у звіті «спроба відновити положення»
Колапс.
Через тупе управління Сирського.
Чи тупий Сирський?
Чи тупий начальник Генштабу Баргилевич?
Чи це робота на росіян?"
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02.11.2024 23:29 Відповісти
"сашенька", "валєра" - курва, це саме фірмовий стиль спілкування зеленого їбаната... мерзенне, ублюдочне шапіто...
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02.11.2024 23:30 Відповісти
Неначасі?
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02.11.2024 23:31 Відповісти
П'ятихвилинка шаленого лайномету.
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02.11.2024 23:40 Відповісти
Треба Мар'яну призначити Головкомом! А Н. Савченко їй у заступники! Може вони одна одну з їдять від люті...або хоча б покусають..
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03.11.2024 00:16 Відповісти
Савченко давно на фронте.
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03.11.2024 08:11 Відповісти
Безмозгла рупор ОПи , завдання її сіяти паніку , страх ..що вона добре робить . Щоб ми стали на коліна і попросили "миру "
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03.11.2024 00:22 Відповісти
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03.11.2024 19:38 Відповісти
Уберите это пугало безмозглое куда-то и навсегда. Лучше в безвести пропавшие. Есть же успешный аргентинский опыт.
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03.11.2024 00:54 Відповісти
А чому Порошенко, Тимошенко та інші кишенькові опозиціонери мовчать! Влада зливає все!!!
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03.11.2024 01:41 Відповісти
Цікава новина, в Луцькому соборі Святої Трійці намалювали фрески з зображенням депутата і бізнесменів. Це потолок...
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03.11.2024 04:34 Відповісти
Військові - хрінові, зеленский - цяця - тіки так можна розуміти цю паскуду зелену.
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03.11.2024 05:26 Відповісти
Вернуть Залужного
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03.11.2024 06:00 Відповісти
Тут вона не бреше
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03.11.2024 06:31 Відповісти
Вона бреше завжди
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03.11.2024 10:13 Відповісти
Ви сумніваєтесь у здатності земразєй зробити те що говорить Безугла?Нещодавно вона заявила що тилових медиків переводять у піхотні підрозділи,а потім генштаб це підтвердив,але заявив що медиків на переводять а відправляють у відрядження (мабуть для того щоб не платити бойові).
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03.11.2024 12:35 Відповісти
Нажаль, ця курва права, так воно і є
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03.11.2024 06:32 Відповісти
Ублюдочна?
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03.11.2024 06:42 Відповісти
А при проСирському іншого бути і не могло...
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03.11.2024 07:31 Відповісти
народ тримають за баранів,солдат - за тупих рабів,а казну - для особистого збагачення.якщо ми не зупинимо кагал напротязі 2 місяців - України нема.
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03.11.2024 07:58 Відповісти
Розстріляти ОПу?
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03.11.2024 19:41 Відповісти
вона, безугла, нічого нового не відкрила. Самі все бачите. Не треба сварити дзеркало, якщо морда є кривою...
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03.11.2024 09:54 Відповісти
Колдапс створюється умисно і безугла про це каже умисно.
Владі потрібен паблік опініон для підписання болячих для України угод з Путіним.
Патріотичні підрозділи сточують а ті що на курщині, як в Маріуполі можна швиденько захлопнути дверцята і ву а ля.
Я би дуже хотів помилятися.
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03.11.2024 09:56 Відповісти
Все це правда. А Безумна дуже професійно цим маніпулює.
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03.11.2024 10:06 Відповісти
УТОЧНЮЮ. Не відправляють, а я (Без(у)мна відправляю після пАтужних ротацій Генштабу. Тепер "мальчікі" у генеральських погонах стали слухняні ?
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03.11.2024 10:08 Відповісти
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03.11.2024 19:42 Відповісти
В той самий час,продовжують добивати ДФТГ, які можна використати для тилових завдань.
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03.11.2024 12:35 Відповісти
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