Людей із прикриття аеродромів, артилерійських розрахунків, навіть з Patriot - відправляють у піхоту. На фронті управлінський колапс, - "слуга народу" Безугла

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що зараз "забирають людей із прикриття аеродромів, артилерійських розрахунків, навіть з Patriot" й усіх відправляють у піхоту.

Про це вона написала на своїх сторінках у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

За словами парламентарки, командування Медичних сил та особисто Анатолій Казмірчук (командувач Медичних сил ЗСУ, - ред.) розпорядився з понеділка "потайки" почати направляти медпрацівників у піхотні частини. Нардепка заявляє, що готуються відповідні бойові розпорядження.

"Зараз забирають людей із прикриття аеродромів, артилерійських розрахунків, навіть з Patriot - усіх відправляють у піхоту", - стверджує Безугла.

Крім цього, народна обраниця заявила про проблеми в управлінні військами. Безугла заявляє, що штаби не скорочуються, а навпаки збільшуються.

"На фронті - управлінський колапс. Навіть боєприпаси розподіляють "любимчикам", а не відповідно до оперативної обстановки. Бригадам доводиться торгувати боєприпасами!", - заявляє парламентарка.

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Також депутатка заявила, що Головнокомадувач ЗСУ Олександр Сирський, "усвідомивши, що Курська операція провалена, переміщається на південь, знову уникаючи Києва".

"Він намагається показати, що лише він - унікальний герой, що він буде "відбивати" наступ росіян на півдні, що його не можливо замінити. Водночас на Курську операцію вже призначено "цапів-відбувайлів", а активізація наступу на півдні стала можливою, бо зокрема до цього Сирський зняв звідти підрозділи й ніяк не реагував на чергові попередження розвідки. За моїми даними він узагалі вже не спілкується з Будановим", - заявляє Безугла.

У своєму дописі депутатка також звертається до президента Володимира Зеленського із закликом звільнити Сирського із посади головкома.

"Пане Президенте Володимир Зеленський, виглядає так, що у Вас або хитрістю забирають владу, або Ви схвалюєте знищення ЗСУ. Прошу, приберіть "Сашеньку" (Сирського, - ред.), благаю. Стратегія "Сашеньки" проста - "сісти на вуха" двох людей і знищувати всіх інших. Міністра оборони в конфігурації прийняття рішень взагалі немає", - пише депутатка.

Що передувало?

Раніше Безугла заявила, що Генштаб ЗСУ доручив перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад.

У Генштабі відповіли, що військових медиків не "переводять у піхоту" - вони і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом.

Згодом нардепка назвала цю заяву неправдою.

Пізніше Безугла заявила, що наказ про переведення військових медиків у піхоту було скасовано.

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