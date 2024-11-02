Людей із прикриття аеродромів, артилерійських розрахунків, навіть з Patriot - відправляють у піхоту. На фронті управлінський колапс, - "слуга народу" Безугла
Народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що зараз "забирають людей із прикриття аеродромів, артилерійських розрахунків, навіть з Patriot" й усіх відправляють у піхоту.
Про це вона написала на своїх сторінках у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
За словами парламентарки, командування Медичних сил та особисто Анатолій Казмірчук (командувач Медичних сил ЗСУ, - ред.) розпорядився з понеділка "потайки" почати направляти медпрацівників у піхотні частини. Нардепка заявляє, що готуються відповідні бойові розпорядження.
"Зараз забирають людей із прикриття аеродромів, артилерійських розрахунків, навіть з Patriot - усіх відправляють у піхоту", - стверджує Безугла.
Крім цього, народна обраниця заявила про проблеми в управлінні військами. Безугла заявляє, що штаби не скорочуються, а навпаки збільшуються.
"На фронті - управлінський колапс. Навіть боєприпаси розподіляють "любимчикам", а не відповідно до оперативної обстановки. Бригадам доводиться торгувати боєприпасами!", - заявляє парламентарка.
Також депутатка заявила, що Головнокомадувач ЗСУ Олександр Сирський, "усвідомивши, що Курська операція провалена, переміщається на південь, знову уникаючи Києва".
"Він намагається показати, що лише він - унікальний герой, що він буде "відбивати" наступ росіян на півдні, що його не можливо замінити. Водночас на Курську операцію вже призначено "цапів-відбувайлів", а активізація наступу на півдні стала можливою, бо зокрема до цього Сирський зняв звідти підрозділи й ніяк не реагував на чергові попередження розвідки. За моїми даними він узагалі вже не спілкується з Будановим", - заявляє Безугла.
У своєму дописі депутатка також звертається до президента Володимира Зеленського із закликом звільнити Сирського із посади головкома.
"Пане Президенте Володимир Зеленський, виглядає так, що у Вас або хитрістю забирають владу, або Ви схвалюєте знищення ЗСУ. Прошу, приберіть "Сашеньку" (Сирського, - ред.), благаю. Стратегія "Сашеньки" проста - "сісти на вуха" двох людей і знищувати всіх інших. Міністра оборони в конфігурації прийняття рішень взагалі немає", - пише депутатка.
Що передувало?
Раніше Безугла заявила, що Генштаб ЗСУ доручив перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад.
У Генштабі відповіли, що військових медиків не "переводять у піхоту" - вони і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом.
Згодом нардепка назвала цю заяву неправдою.
Пізніше Безугла заявила, що наказ про переведення військових медиків у піхоту було скасовано.
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"Звернули увагу, що медиків намагаються відправити, а роти охорони та водіїв у госпіталях залишають? Нелогічно.
Що за абсурд?
Логічно за логікою корумпованих військових штабів. Роти охорони та водії - це «блатні». А уявіть, що відбувається в інших підрозділах забезпечення. Скільки «блатних» залишать, а скільки фахівців переведуть. У результаті катастрофічно падає якість тилу, ППО, повітряних сил, інженерних підрозділів тощо, а залишаються ті, хто «порішав». Корупція в армії зростає, а в хаосі управління на фронті людей вбивають для пункту у звіті «спроба відновити положення»
Колапс.
Через тупе управління Сирського.
Чи тупий Сирський?
Чи тупий начальник Генштабу Баргилевич?
Чи це робота на росіян?"
Владі потрібен паблік опініон для підписання болячих для України угод з Путіним.
Патріотичні підрозділи сточують а ті що на курщині, як в Маріуполі можна швиденько захлопнути дверцята і ву а ля.
Я би дуже хотів помилятися.