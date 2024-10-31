УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9753 відвідувача онлайн
Новини
12 797 42

Переведення військових медиків у піхоту зупинено, - Безугла

Нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що наказ про переведення військових медиків у піхоту було скасовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це депутатка написала в своєму телеграм-каналі.

"Зупинено. Дякую всім, хто включився і небайдужий", - зазначила Безугла.

Пост Безуглої про скасування наказу про переведення військових медиків у піхоту

Читайте на "Цензор.НЕТ": Втрата людських життів та ключових позицій довкола Вугледару є наслідком публічних заяв Безуглої, - нардеп

Що передувало?

Раніше Безугла заявила, що Генштаб ЗСУ доручив перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад.

У Генштабі відповіли, що військових медиків не "переводять у піхоту" - вони і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом.

Згодом нардепка назвала цю заяву неправдою.

Автор: 

медицина (2165) ЗСУ (7940) Безугла Мар’яна (316)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Створити проблему потім з нею боротись і перемогти, видаючи це за потужну незламну переможеньку... Цим ******* займаються вже 6 рік, а ти досі не второпав, йой.
Те що медиків та персонал з госпіталів переводять у піхотні бригади пишуть навіть військові, тому це реально відбувається.
показати весь коментар
31.10.2024 22:44 Відповісти
+14
Коли слуг уроду разом з Єрмаком і Татаровим переведуть у піхоту?! Я св'ято влаштую.
показати весь коментар
31.10.2024 23:05 Відповісти
+8
Остановлено... Но тех кого перевели уже, ведь назад не вернут?
показати весь коментар
31.10.2024 22:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А авіатехніків перевід не зупинено?
показати весь коментар
31.10.2024 22:24 Відповісти
А менеджеров по продажам?
показати весь коментар
01.11.2024 00:57 Відповісти
ідиии гет каза зільона адіотка канчьоная!!!!
показати весь коментар
31.10.2024 22:27 Відповісти
Украинский - олбанский?
Боже, кого только нет на Цензоре.
показати весь коментар
01.11.2024 07:24 Відповісти
не зрозумів але погоджуюся.
показати весь коментар
01.11.2024 09:57 Відповісти
Остановлено... Но тех кого перевели уже, ведь назад не вернут?
показати весь коментар
31.10.2024 22:28 Відповісти
Тільки заміна, на авіатехника чи пілота винищувача.
показати весь коментар
01.11.2024 09:19 Відповісти
А воно було, те "переведення в піхтоту"?
показати весь коментар
31.10.2024 22:36 Відповісти
думаю тетка как всегда, все попутала, хотели медиками доукомплектовать посады в бригадах... все равно конечно бред..надо давно готовить военных медиков, пусть по сокращенной программе, гоовить в училищах офицеров, призывать и готовить молодежь по восстребованным вус, на западном оружии а не затыкать дыры 50+ дезертирами...
показати весь коментар
31.10.2024 22:55 Відповісти
безуглая и коня наскаку остановит, и в горящую избу войдет і зупинить перевод медиків
показати весь коментар
31.10.2024 22:38 Відповісти
Что-то слишком часто эта особа появляется в медийном пространстве...
показати весь коментар
04.11.2024 07:54 Відповісти
Переведення військових медиків у піхоту зупинено Джерело:

Таки послухалися Фьодричя. "Астанавітєсь!"

показати весь коментар
31.10.2024 22:38 Відповісти
Розпочалась дев'ятсот вісімдесят друга доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням семи ракет, а також 57 авіаударів, скинув 108 КАБ, застосував 1366 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив 4241 обстріл, з них 160 з РСЗВ.(c)
показати весь коментар
01.11.2024 08:40 Відповісти
Дожилися що безумна зупиня зелених гнід
показати весь коментар
31.10.2024 22:38 Відповісти
Зеленіше безуглої тільки сам Зеленський...
показати весь коментар
31.10.2024 22:39 Відповісти
Створити проблему потім з нею боротись і перемогти, видаючи це за потужну незламну переможеньку... Цим ******* займаються вже 6 рік, а ти досі не второпав, йой.
Те що медиків та персонал з госпіталів переводять у піхотні бригади пишуть навіть військові, тому це реально відбувається.
показати весь коментар
31.10.2024 22:44 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2024 04:03 Відповісти
Вы будете смеяться но на фронте для хирурга самая лучшая практика. Нужно признать что набивать руку при минимуме ответственности лучше на фронте
показати весь коментар
01.11.2024 07:28 Відповісти
Хірурги добре розуміються на якісному чорному гуморі.
показати весь коментар
01.11.2024 08:02 Відповісти
Не правда, в госпіталі краще. На стабіку вимагається перша лікарська допомога. Для хірурга це ПХО ран, тампонада кровотеч і ампутація кінцівок на тканинному лоскуті.
показати весь коментар
01.11.2024 09:20 Відповісти
А вона , що , не зелена вша ⁉️🦠💩🦠💩🦠💩🤢🦠Гівно на гниді іпокидьком поганяє!
показати весь коментар
31.10.2024 23:11 Відповісти
А це обов"язково - Безуглу наніч
показати весь коментар
31.10.2024 22:48 Відповісти
Мар'яна Безугла заявила, що віддала наказ зупинити війну. Наказ про виведення російських військових було віддано.

"Зупинено. Дякую всім, хто включився і небайдужий", - зазначила Безугла.

==
Оце і тільки це можна було б публікувати. Все інше що тріщить ця тріщотка не варто уваги.
показати весь коментар
31.10.2024 22:51 Відповісти
Дуже сильно сумніваюсь що воно взагалі було.
Висери безмізкої цілком за методикою Геббельса: чим більшою є брехні тим скоріше в неї повірять.
Її завдання - сіяти смуту і вона з ним чудово справляється.
І гірше всього те, що навіть якби ця корова ляпнула, що українським новобранцям видають один автомат на трьох, а за їх спинами чатують загороджувальні загони - багато людей повірили б цій сучці.
показати весь коментар
31.10.2024 22:57 Відповісти

Ось це дуже показово для нашої влади. Вони ніколи не беруть відповідальність на себе. І це і Мар'яна Безугла, і Сирський. Вони всі в цій атмосфері ведуть себе однаково. І замість того, щоб згуртуватися і брати відповідальність в команді на себе, вони зайняті тільки одним - перекинути, тикнути пальцем на когось. Звичайно, це йде і від Зеленського із Єрмаком, це продовжують ті люди, яких вони призначають на командні посади. Це однаковий стиль "ябід" таких, які завжди шукають винуватців і ніколи не кажуть: "Це я маю робити, я маю перевірити". Депутат комітету по обороні правлячої партії зайнята тим, що вона просто каже, що якийсь генерал щось там робить. Джерело:
показати весь коментар
01.11.2024 09:11 Відповісти
Коли слуг уроду разом з Єрмаком і Татаровим переведуть у піхоту?! Я св'ято влаштую.
показати весь коментар
31.10.2024 23:05 Відповісти
Ну ніззя так.татаров-баканов же той во чєчєнцав стрєляв.
Ви шо хочете,щоб його руські вбили?
показати весь коментар
01.11.2024 04:15 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2024 23:08 Відповісти
Є така професія - критик. Хто нічого сам не вміє - критикує...Як кажуть армійці ,п...ти - не мішки носити!
показати весь коментар
31.10.2024 23:17 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2024 23:26 Відповісти
І сюди теж підходить отой анекдот про крокодилів. Для тих, хто ще не бачив, повторю:

Київ. Осінь... Стоїть чолов'яга поруч з великою калюжею та ляпає палкою по воді. Його питають:
- Що ти робиш?
- Крокодилів ганяю!
- Чи ти здурів? Де ж тут візьмуться крокодили? Немає ж жодного!
- Ну ось, бачите! Значить, добре ганяю!
показати весь коментар
01.11.2024 00:01 Відповісти
Якого хріна! А служити за мене хто тут буде?
показати весь коментар
01.11.2024 01:26 Відповісти
Только трое осталось, Ганнибал, Борменталь и Айболит. Кого в Румынию на ротацию слать?
показати весь коментар
01.11.2024 07:39 Відповісти
Шліть Ватсона, я зараз на Запорізькому напрямку.
показати весь коментар
01.11.2024 07:45 Відповісти
Во первых он с 52-го (1800). Во вторых получил ранение при Майванде.
Берите самого молодого Ганнибала Лектора.
Надеюсь Охлобыстина и Интернов мы не рассматриваем?
показати весь коментар
01.11.2024 08:04 Відповісти
Ніхто нічого не зупиняв! Навіщо ця маячня? Вже озвучені накази!
показати весь коментар
01.11.2024 07:39 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2024 08:17 Відповісти
По логіці безумної, лікарі в бригадах не потрібні. Все одно, там довго не живуть.
показати весь коментар
01.11.2024 09:06 Відповісти
Скажена ****. Здохни.
показати весь коментар
01.11.2024 09:20 Відповісти
Жаль подмога не пришла, подкрепленье не прислали.
Чтож обычные дела, нас похоже нае…ли
показати весь коментар
01.11.2024 09:24 Відповісти
 
 