Переведення військових медиків у піхоту зупинено, - Безугла

Нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що наказ про переведення військових медиків у піхоту було скасовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це депутатка написала в своєму телеграм-каналі.

"Зупинено. Дякую всім, хто включився і небайдужий", - зазначила Безугла.

Що передувало?

Раніше Безугла заявила, що Генштаб ЗСУ доручив перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад.

У Генштабі відповіли, що військових медиків не "переводять у піхоту" - вони і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом.

Згодом нардепка назвала цю заяву неправдою.