12 797 42

Перевод военных медиков в пехоту остановлен, - Безуглая

Нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что приказ о переводе военных медиков в пехоту был отменен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом депутат написала в своем телеграм-канале.

"Остановлено. Спасибо всем, кто включился и неравнодушен", - отметила Безуглая.

Пост Безуглої про скасування наказу про переведення військових медиків у піхоту

Что предшествовало?

Ранее Безуглая заявила, что Генштаб ВСУ поручил перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады.

В Генштабе ответили, что военных медиков не "переводят в пехоту" - они и дальше будут работать по своей непосредственной специальности.

Впоследствии нардеп назвала это заявление неправдой.

Автор: 

медицина (2542) ВСУ (6934) Безуглая Марьяна (309)
Топ комментарии
+17
Створити проблему потім з нею боротись і перемогти, видаючи це за потужну незламну переможеньку... Цим ******* займаються вже 6 рік, а ти досі не второпав, йой.
Те що медиків та персонал з госпіталів переводять у піхотні бригади пишуть навіть військові, тому це реально відбувається.
31.10.2024 22:44
+14
Коли слуг уроду разом з Єрмаком і Татаровим переведуть у піхоту?! Я св'ято влаштую.
31.10.2024 23:05
+8
Остановлено... Но тех кого перевели уже, ведь назад не вернут?
31.10.2024 22:28
А авіатехніків перевід не зупинено?
31.10.2024 22:24
А менеджеров по продажам?
01.11.2024 00:57
ідиии гет каза зільона адіотка канчьоная!!!!
31.10.2024 22:27
Украинский - олбанский?
Боже, кого только нет на Цензоре.
01.11.2024 07:24
не зрозумів але погоджуюся.
01.11.2024 09:57
Остановлено... Но тех кого перевели уже, ведь назад не вернут?
31.10.2024 22:28
Тільки заміна, на авіатехника чи пілота винищувача.
показать весь комментарий
А воно було, те "переведення в піхтоту"?
показать весь комментарий
31.10.2024 22:36
думаю тетка как всегда, все попутала, хотели медиками доукомплектовать посады в бригадах... все равно конечно бред..надо давно готовить военных медиков, пусть по сокращенной программе, гоовить в училищах офицеров, призывать и готовить молодежь по восстребованным вус, на западном оружии а не затыкать дыры 50+ дезертирами...
31.10.2024 22:55
безуглая и коня наскаку остановит, и в горящую избу войдет і зупинить перевод медиків
31.10.2024 22:38
Что-то слишком часто эта особа появляется в медийном пространстве...
04.11.2024 07:54
Переведення військових медиків у піхоту зупинено Джерело:

Таки послухалися Фьодричя. "Астанавітєсь!"

31.10.2024 22:38
Розпочалась дев'ятсот вісімдесят друга доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням семи ракет, а також 57 авіаударів, скинув 108 КАБ, застосував 1366 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив 4241 обстріл, з них 160 з РСЗВ.(c)
01.11.2024 08:40
Дожилися що безумна зупиня зелених гнід
31.10.2024 22:38
Зеленіше безуглої тільки сам Зеленський...
31.10.2024 22:39
Створити проблему потім з нею боротись і перемогти, видаючи це за потужну незламну переможеньку... Цим ******* займаються вже 6 рік, а ти досі не второпав, йой.
Те що медиків та персонал з госпіталів переводять у піхотні бригади пишуть навіть військові, тому це реально відбувається.
31.10.2024 22:44
01.11.2024 04:03 Ответить
Вы будете смеяться но на фронте для хирурга самая лучшая практика. Нужно признать что набивать руку при минимуме ответственности лучше на фронте
01.11.2024 07:28
Хірурги добре розуміються на якісному чорному гуморі.
01.11.2024 08:02
Не правда, в госпіталі краще. На стабіку вимагається перша лікарська допомога. Для хірурга це ПХО ран, тампонада кровотеч і ампутація кінцівок на тканинному лоскуті.
показать весь комментарий
01.11.2024 09:20
А вона , що , не зелена вша ⁉️🦠💩🦠💩🦠💩🤢🦠Гівно на гниді іпокидьком поганяє!
31.10.2024 23:11
А це обов"язково - Безуглу наніч
31.10.2024 22:48
Мар'яна Безугла заявила, що віддала наказ зупинити війну. Наказ про виведення російських військових було віддано.

"Зупинено. Дякую всім, хто включився і небайдужий", - зазначила Безугла.

==
Оце і тільки це можна було б публікувати. Все інше що тріщить ця тріщотка не варто уваги.
31.10.2024 22:51
Дуже сильно сумніваюсь що воно взагалі було.
Висери безмізкої цілком за методикою Геббельса: чим більшою є брехні тим скоріше в неї повірять.
Її завдання - сіяти смуту і вона з ним чудово справляється.
І гірше всього те, що навіть якби ця корова ляпнула, що українським новобранцям видають один автомат на трьох, а за їх спинами чатують загороджувальні загони - багато людей повірили б цій сучці.
31.10.2024 22:57

Ось це дуже показово для нашої влади. Вони ніколи не беруть відповідальність на себе. І це і Мар'яна Безугла, і Сирський. Вони всі в цій атмосфері ведуть себе однаково. І замість того, щоб згуртуватися і брати відповідальність в команді на себе, вони зайняті тільки одним - перекинути, тикнути пальцем на когось. Звичайно, це йде і від Зеленського із Єрмаком, це продовжують ті люди, яких вони призначають на командні посади. Це однаковий стиль "ябід" таких, які завжди шукають винуватців і ніколи не кажуть: "Це я маю робити, я маю перевірити". Депутат комітету по обороні правлячої партії зайнята тим, що вона просто каже, що якийсь генерал щось там робить. Джерело:
01.11.2024 09:11
Коли слуг уроду разом з Єрмаком і Татаровим переведуть у піхоту?! Я св'ято влаштую.
31.10.2024 23:05
Ну ніззя так.татаров-баканов же той во чєчєнцав стрєляв.
Ви шо хочете,щоб його руські вбили?
01.11.2024 04:15
31.10.2024 23:08
Є така професія - критик. Хто нічого сам не вміє - критикує...Як кажуть армійці ,п...ти - не мішки носити!
31.10.2024 23:17
31.10.2024 23:26
І сюди теж підходить отой анекдот про крокодилів. Для тих, хто ще не бачив, повторю:

Київ. Осінь... Стоїть чолов'яга поруч з великою калюжею та ляпає палкою по воді. Його питають:
- Що ти робиш?
- Крокодилів ганяю!
- Чи ти здурів? Де ж тут візьмуться крокодили? Немає ж жодного!
- Ну ось, бачите! Значить, добре ганяю!
01.11.2024 00:01
Якого хріна! А служити за мене хто тут буде?
01.11.2024 01:26
Только трое осталось, Ганнибал, Борменталь и Айболит. Кого в Румынию на ротацию слать?
01.11.2024 07:39
Шліть Ватсона, я зараз на Запорізькому напрямку.
01.11.2024 07:45
Во первых он с 52-го (1800). Во вторых получил ранение при Майванде.
Берите самого молодого Ганнибала Лектора.
Надеюсь Охлобыстина и Интернов мы не рассматриваем?
01.11.2024 08:04
Ніхто нічого не зупиняв! Навіщо ця маячня? Вже озвучені накази!
01.11.2024 07:39
01.11.2024 08:17
По логіці безумної, лікарі в бригадах не потрібні. Все одно, там довго не живуть.
01.11.2024 09:06
Скажена ****. Здохни.
01.
Жаль подмога не пришла, подкрепленье не прислали.
Чтож обычные дела, нас похоже нае…ли
01.11.2024 09:24 Ответить
 
 