Перевод военных медиков в пехоту остановлен, - Безуглая

Нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что приказ о переводе военных медиков в пехоту был отменен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом депутат написала в своем телеграм-канале.

"Остановлено. Спасибо всем, кто включился и неравнодушен", - отметила Безуглая.

Что предшествовало?

Ранее Безуглая заявила, что Генштаб ВСУ поручил перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады.

В Генштабе ответили, что военных медиков не "переводят в пехоту" - они и дальше будут работать по своей непосредственной специальности.

Впоследствии нардеп назвала это заявление неправдой.