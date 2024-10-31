Перевод военных медиков в пехоту остановлен, - Безуглая
Нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что приказ о переводе военных медиков в пехоту был отменен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом депутат написала в своем телеграм-канале.
"Остановлено. Спасибо всем, кто включился и неравнодушен", - отметила Безуглая.
Что предшествовало?
Ранее Безуглая заявила, что Генштаб ВСУ поручил перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады.
В Генштабе ответили, что военных медиков не "переводят в пехоту" - они и дальше будут работать по своей непосредственной специальности.
Впоследствии нардеп назвала это заявление неправдой.
Боже, кого только нет на Цензоре.
Таки послухалися Фьодричя. "Астанавітєсь!"
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням семи ракет, а також 57 авіаударів, скинув 108 КАБ, застосував 1366 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив 4241 обстріл, з них 160 з РСЗВ.(c)
Те що медиків та персонал з госпіталів переводять у піхотні бригади пишуть навіть військові, тому це реально відбувається.
"Зупинено. Дякую всім, хто включився і небайдужий", - зазначила Безугла.
==
Оце і тільки це можна було б публікувати. Все інше що тріщить ця тріщотка не варто уваги.
Висери безмізкої цілком за методикою Геббельса: чим більшою є брехні тим скоріше в неї повірять.
Її завдання - сіяти смуту і вона з ним чудово справляється.
І гірше всього те, що навіть якби ця корова ляпнула, що українським новобранцям видають один автомат на трьох, а за їх спинами чатують загороджувальні загони - багато людей повірили б цій сучці.
Ось це дуже показово для нашої влади. Вони ніколи не беруть відповідальність на себе. І це і Мар'яна Безугла, і Сирський. Вони всі в цій атмосфері ведуть себе однаково. І замість того, щоб згуртуватися і брати відповідальність в команді на себе, вони зайняті тільки одним - перекинути, тикнути пальцем на когось. Звичайно, це йде і від Зеленського із Єрмаком, це продовжують ті люди, яких вони призначають на командні посади. Це однаковий стиль "ябід" таких, які завжди шукають винуватців і ніколи не кажуть: "Це я маю робити, я маю перевірити". Депутат комітету по обороні правлячої партії зайнята тим, що вона просто каже, що якийсь генерал щось там робить. Джерело:
Ви шо хочете,щоб його руські вбили?
Київ. Осінь... Стоїть чолов'яга поруч з великою калюжею та ляпає палкою по воді. Його питають:
- Що ти робиш?
- Крокодилів ганяю!
- Чи ти здурів? Де ж тут візьмуться крокодили? Немає ж жодного!
- Ну ось, бачите! Значить, добре ганяю!
