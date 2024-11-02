Людей с прикрытия аэродромов, артиллерийских расчетов, даже с Patriot отправляют в пехоту. На фронте - управленческий коллапс, - "слуга народа" Безуглая

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что сейчас "забирают людей из прикрытия аэродромов, артиллерийских расчетов, даже из Patriot" и всех отправляют в пехоту.

Об этом она написала на своих страницах в соцсетях.

По словам парламентария, командование Медицинских сил и лично Анатолий Казмирчук (командующий Медицинских сил ВСУ, - ред.) распорядился с понедельника "тайком" начать направлять медработников в пехотные части. Нардеп заявляет, что готовятся соответствующие боевые распоряжения.

"Сейчас забирают людей из прикрытия аэродромов, артиллерийских расчетов, даже из Patriot - всех отправляют в пехоту", - утверждает Безуглая.

Кроме этого, народная избранница заявила о проблемах в управлении войсками. Безуглая заявляет, что штабы не сокращаются, а наоборот увеличиваются.

"На фронте - управленческий коллапс. Даже боеприпасы распределяют "любимчикам", а не в соответствии с оперативной обстановкой. Бригадам приходится торговать боеприпасами!", - заявляет парламентарий.

Перевод военных медиков в пехоту остановлен, - Безуглая

Также депутат заявила, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, "осознав, что Курская операция провалена, перемещается на юг, снова избегая Киева".

"Он пытается показать, что только он - уникальный герой, что он будет "отражать" наступление россиян на юге, что его невозможно заменить. В то же время на Курскую операцию уже назначены "козлы отпущения", а активизация наступления на юге стала возможной, потому что в частности до этого Сырский снял оттуда подразделения и никак не реагировал на очередные предупреждения разведки. По моим данным он вообще уже не общается с Будановым", - заявляет Безуглая.

В своей заметке депутат также обращается к президенту Владимиру Зеленскому с призывом уволить Сырского с должности главкома.

"Господин Президент Владимир Зеленский, выглядит так, что у вас или хитростью забирают власть, или вы одобряете уничтожение ВСУ. Прошу, уберите "Сашеньку" (Сырского, - ред.), умоляю. Стратегия "Сашеньки" проста - "сесть на уши" двух людей и уничтожать всех остальных. Министра обороны в конфигурации принятия решений вообще нет", - пишет депутат.

Что предшествовало?

Ранее Безуглая заявила, что Генштаб ВСУ поручил перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады.

В Генштабе ответили, что военных медиков не "переводят в пехоту" - они и дальше будут работать по своей непосредственной специальности.

Впоследствии нардеп назвала это заявление неправдой.

Позже Безуглая заявила, что приказ о переводе военных медиков в пехоту был отменен.

