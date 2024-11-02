Людей с прикрытия аэродромов, артиллерийских расчетов, даже с Patriot отправляют в пехоту. На фронте - управленческий коллапс, - "слуга народа" Безуглая
Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что сейчас "забирают людей из прикрытия аэродромов, артиллерийских расчетов, даже из Patriot" и всех отправляют в пехоту.
Об этом она написала на своих страницах в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
По словам парламентария, командование Медицинских сил и лично Анатолий Казмирчук (командующий Медицинских сил ВСУ, - ред.) распорядился с понедельника "тайком" начать направлять медработников в пехотные части. Нардеп заявляет, что готовятся соответствующие боевые распоряжения.
"Сейчас забирают людей из прикрытия аэродромов, артиллерийских расчетов, даже из Patriot - всех отправляют в пехоту", - утверждает Безуглая.
Кроме этого, народная избранница заявила о проблемах в управлении войсками. Безуглая заявляет, что штабы не сокращаются, а наоборот увеличиваются.
"На фронте - управленческий коллапс. Даже боеприпасы распределяют "любимчикам", а не в соответствии с оперативной обстановкой. Бригадам приходится торговать боеприпасами!", - заявляет парламентарий.
Также депутат заявила, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, "осознав, что Курская операция провалена, перемещается на юг, снова избегая Киева".
"Он пытается показать, что только он - уникальный герой, что он будет "отражать" наступление россиян на юге, что его невозможно заменить. В то же время на Курскую операцию уже назначены "козлы отпущения", а активизация наступления на юге стала возможной, потому что в частности до этого Сырский снял оттуда подразделения и никак не реагировал на очередные предупреждения разведки. По моим данным он вообще уже не общается с Будановым", - заявляет Безуглая.
В своей заметке депутат также обращается к президенту Владимиру Зеленскому с призывом уволить Сырского с должности главкома.
"Господин Президент Владимир Зеленский, выглядит так, что у вас или хитростью забирают власть, или вы одобряете уничтожение ВСУ. Прошу, уберите "Сашеньку" (Сырского, - ред.), умоляю. Стратегия "Сашеньки" проста - "сесть на уши" двух людей и уничтожать всех остальных. Министра обороны в конфигурации принятия решений вообще нет", - пишет депутат.
Что предшествовало?
Ранее Безуглая заявила, что Генштаб ВСУ поручил перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады.
В Генштабе ответили, что военных медиков не "переводят в пехоту" - они и дальше будут работать по своей непосредственной специальности.
Впоследствии нардеп назвала это заявление неправдой.
Позже Безуглая заявила, что приказ о переводе военных медиков в пехоту был отменен.
"Звернули увагу, що медиків намагаються відправити, а роти охорони та водіїв у госпіталях залишають? Нелогічно.
Що за абсурд?
Логічно за логікою корумпованих військових штабів. Роти охорони та водії - це «блатні». А уявіть, що відбувається в інших підрозділах забезпечення. Скільки «блатних» залишать, а скільки фахівців переведуть. У результаті катастрофічно падає якість тилу, ППО, повітряних сил, інженерних підрозділів тощо, а залишаються ті, хто «порішав». Корупція в армії зростає, а в хаосі управління на фронті людей вбивають для пункту у звіті «спроба відновити положення»
Колапс.
Через тупе управління Сирського.
Чи тупий Сирський?
Чи тупий начальник Генштабу Баргилевич?
Чи це робота на росіян?"
Владі потрібен паблік опініон для підписання болячих для України угод з Путіним.
Патріотичні підрозділи сточують а ті що на курщині, як в Маріуполі можна швиденько захлопнути дверцята і ву а ля.
Я би дуже хотів помилятися.