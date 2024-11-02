РУС
Людей с прикрытия аэродромов, артиллерийских расчетов, даже с Patriot отправляют в пехоту. На фронте - управленческий коллапс, - "слуга народа" Безуглая

Безугла про переведення до піхоти людей з інших підрозділів

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что сейчас "забирают людей из прикрытия аэродромов, артиллерийских расчетов, даже из Patriot" и всех отправляют в пехоту.

Об этом она написала на своих страницах в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

По словам парламентария, командование Медицинских сил и лично Анатолий Казмирчук (командующий Медицинских сил ВСУ, - ред.) распорядился с понедельника "тайком" начать направлять медработников в пехотные части. Нардеп заявляет, что готовятся соответствующие боевые распоряжения.

"Сейчас забирают людей из прикрытия аэродромов, артиллерийских расчетов, даже из Patriot - всех отправляют в пехоту", - утверждает Безуглая.

Кроме этого, народная избранница заявила о проблемах в управлении войсками. Безуглая заявляет, что штабы не сокращаются, а наоборот увеличиваются.

"На фронте - управленческий коллапс. Даже боеприпасы распределяют "любимчикам", а не в соответствии с оперативной обстановкой. Бригадам приходится торговать боеприпасами!", - заявляет парламентарий.

Также депутат заявила, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, "осознав, что Курская операция провалена, перемещается на юг, снова избегая Киева".

"Он пытается показать, что только он - уникальный герой, что он будет "отражать" наступление россиян на юге, что его невозможно заменить. В то же время на Курскую операцию уже назначены "козлы отпущения", а активизация наступления на юге стала возможной, потому что в частности до этого Сырский снял оттуда подразделения и никак не реагировал на очередные предупреждения разведки. По моим данным он вообще уже не общается с Будановым", - заявляет Безуглая.

В своей заметке депутат также обращается к президенту Владимиру Зеленскому с призывом уволить Сырского с должности главкома.

"Господин Президент Владимир Зеленский, выглядит так, что у вас или хитростью забирают власть, или вы одобряете уничтожение ВСУ. Прошу, уберите "Сашеньку" (Сырского, - ред.), умоляю. Стратегия "Сашеньки" проста - "сесть на уши" двух людей и уничтожать всех остальных. Министра обороны в конфигурации принятия решений вообще нет", - пишет депутат.

Что предшествовало?

Ранее Безуглая заявила, что Генштаб ВСУ поручил перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады.

В Генштабе ответили, что военных медиков не "переводят в пехоту" - они и дальше будут работать по своей непосредственной специальности.

Впоследствии нардеп назвала это заявление неправдой.

Позже Безуглая заявила, что приказ о переводе военных медиков в пехоту был отменен.

ВСУ (6938) Александр Сырский (732) Безуглая Марьяна (309)
+60
02.11.2024 22:13 Ответить
+30
https://t.me/MaksymZhorin Жорін ꑭ Третя штурмова

Оскільки ситуація на фронті у нас досить складна, піднімати проблеми в армії необхідно, і вирішувати їх необхідно - при цьому дуже швидко.

Зараз нам не потрібні нові бригади, нам потрібно укомплектувати старі! Серед воюючих бригад складно знайти комплектування навіть більше 40%. В той же час постійно створюються нові підрозділи, які мають особовий склад без жодного досвіду, не мають офіцерів, потребують озброєння та забезпечення з нуля.

Замість інтеграції нових бійців в існуючу бойову бригаду, частину людей пхають по новоствореним підрозділам. В результаті вони не можуть виконати бойові задачі на нормальному рівні. Їх виводять в підпорядкування іншим бригадам, що створює тільки нові проблеми, адже управляти їми складно.

Не можу зрозуміти, навіщо це робиться. Маю лише здогадку - можливо, комусь вигідно на цьому заробляти, тому і лобіюється цей формат. Натомість формат створення дивізій та підняття досвідчених комбригів до цього рівня все ніяк не дійде до реалізації.
02.11.2024 22:14 Ответить
+24
Безугла, на замовлення Банкової, зробила все для того, щоб през прибрав Залужного і призначив цього головкома.
02.11.2024 22:34 Ответить
Вдiяти завжди можно, але потрiбна воля та бажання... У мене Син до двух метрiв зросту та сила е, але вiн змаличку не любила битись...Коли йому було рокiв 12-13, його почав доставати його однолiток, бо у цього хлопця був брат
03.11.2024 08:43 Ответить
який вчився в старших классах. Дiйшло до того, до син перестав ходити до школи. Я пiшла бо дииекторки (касна людина) i та викликала кривдника. Той як вуж на сковорiдцi викручувався...Директора його вiдпустила, а я за ним i от що я йому сказала:"Як що ти або твiй старший брат будете чипати мого Сина, то я буду приходити та на шкiльному дворi Ви будете дратися на одинцi. А ти знаешь силу мого cина..." А вiн менi каже, що за брата вiн не вiдповiдае. На що я йому сказала:"То скажи брату, що отгрiбать за нього буеш ти. Ти зрозумiв?" Вiн вiдповiв що так. I до закiнчення школи бiльше не було эксцесiв... Зараз с ну
03.11.2024 09:03 Ответить
Пане Бутусов, навіщо розкручувати цю бездар?
02.11.2024 22:49 Ответить
Вовка з Борісичем щоб звільнити Залужного призначили головною шавкою що гавкає на нього Марьянку Безумну, шавка виконала свою справу, тепер шавка відводить провину від своїх "хазіяв" ї гавкає на їхнього ж призначенця. Весь сенс в тому що ця **** з самого початку для того й була задіяна щоб гавкати на усіх на кого укажуть з ОПи, хтож відверне від них і їх пройобів увагу як не вірна шавка.
02.11.2024 22:49 Ответить
КОНЧЕННАЯ ДУРА делает вид, что не понимает, что главное МУДИЛО в их ЗЕленом Болоте - это КЛОУН-ГАВНОКОМАНДУЮЩИЙ.
02.11.2024 22:52 Ответить
Партнёр сменился,афтор.
02.11.2024 23:07 Ответить
Так всё значит получается.Отвернуть внимание от янелоха и вперёд на выборы за *********** ухилянта.
02.11.2024 23:09 Ответить
02.11.2024 23:15 Ответить
До кого вона звертається?Дивно,але вона це нам це говорить. Хоча,не впевнений,шо це відкрита інформація.Типу:"Дивіться,що ми робимо."
02.11.2024 23:20 Ответить
Безугла фактично назвала Сирського тупим і нач.генштабу Баргилевича тупим.

"Звернули увагу, що медиків намагаються відправити, а роти охорони та водіїв у госпіталях залишають? Нелогічно.
Що за абсурд?
Логічно за логікою корумпованих військових штабів. Роти охорони та водії - це «блатні». А уявіть, що відбувається в інших підрозділах забезпечення. Скільки «блатних» залишать, а скільки фахівців переведуть. У результаті катастрофічно падає якість тилу, ППО, повітряних сил, інженерних підрозділів тощо, а залишаються ті, хто «порішав». Корупція в армії зростає, а в хаосі управління на фронті людей вбивають для пункту у звіті «спроба відновити положення»
Колапс.
Через тупе управління Сирського.
Чи тупий Сирський?
Чи тупий начальник Генштабу Баргилевич?
Чи це робота на росіян?"
02.11.2024 23:29 Ответить
"сашенька", "валєра" - курва, це саме фірмовий стиль спілкування зеленого їбаната... мерзенне, ублюдочне шапіто...
показать весь комментарий
Неначасі?
показать весь комментарий
П'ятихвилинка шаленого лайномету.
показать весь комментарий
Треба Мар'яну призначити Головкомом! А Н. Савченко їй у заступники! Може вони одна одну з їдять від люті...або хоча б покусають..
показать весь комментарий
Савченко давно на фронте.
показать весь комментарий
Безмозгла рупор ОПи , завдання її сіяти паніку , страх ..що вона добре робить . Щоб ми стали на коліна і попросили "миру "
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Уберите это пугало безмозглое куда-то и навсегда. Лучше в безвести пропавшие. Есть же успешный аргентинский опыт.
показать весь комментарий
А чому Порошенко, Тимошенко та інші кишенькові опозиціонери мовчать! Влада зливає все!!!
показать весь комментарий
Цікава новина, в Луцькому соборі Святої Трійці намалювали фрески з зображенням депутата і бізнесменів. Це потолок...
показать весь комментарий
Військові - хрінові, зеленский - цяця - тіки так можна розуміти цю паскуду зелену.
показать весь комментарий
Вернуть Залужного
показать весь комментарий
Тут вона не бреше
показать весь комментарий
Вона бреше завжди
показать весь комментарий
Ви сумніваєтесь у здатності земразєй зробити те що говорить Безугла?Нещодавно вона заявила що тилових медиків переводять у піхотні підрозділи,а потім генштаб це підтвердив,але заявив що медиків на переводять а відправляють у відрядження (мабуть для того щоб не платити бойові).
показать весь комментарий
Нажаль, ця курва права, так воно і є
показать весь комментарий
Ублюдочна?
показать весь комментарий
А при проСирському іншого бути і не могло...
показать весь комментарий
народ тримають за баранів,солдат - за тупих рабів,а казну - для особистого збагачення.якщо ми не зупинимо кагал напротязі 2 місяців - України нема.
показать весь комментарий
Розстріляти ОПу?
показать весь комментарий
вона, безугла, нічого нового не відкрила. Самі все бачите. Не треба сварити дзеркало, якщо морда є кривою...
показать весь комментарий
Колдапс створюється умисно і безугла про це каже умисно.
Владі потрібен паблік опініон для підписання болячих для України угод з Путіним.
Патріотичні підрозділи сточують а ті що на курщині, як в Маріуполі можна швиденько захлопнути дверцята і ву а ля.
Я би дуже хотів помилятися.
03.11.2024 09:56 Ответить
Все це правда. А Безумна дуже професійно цим маніпулює.
показать весь комментарий
УТОЧНЮЮ. Не відправляють, а я (Без(у)мна відправляю після пАтужних ротацій Генштабу. Тепер "мальчікі" у генеральських погонах стали слухняні ?
показать весь комментарий
показать весь комментарий
В той самий час,продовжують добивати ДФТГ, які можна використати для тилових завдань.
показать весь комментарий
