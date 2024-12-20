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Новини
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Після скасування статусу "обмежено придатний" 83% військових повторно пройшли медогляд, - Центральна ВЛК

Центральна ВЛК про медогляди військових

Після скасування статусу "обмежено придатний" понад 83% чинних військовослужбовців пройшли повторний медичний огляд. Решта військових мають зробити це до лютого 2025 року.

Про це під час брифінгу повідомив голова Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ Дмитро Мірошниченко, передає LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

Мірошниченко не став називати точні цифри, але зазначив, що наразі "серед чинних військовослужбовців понад 83% уже цей медичний огляд перепройшли".

За його словами, в районах, де тривають активні бойові дії, рівень переогляду військовослужбовців перевищує 90%.

Водночас він заявив, що процес повторного огляду військовозобов’язаних затягується, оскільки їхня кількість більша, ніж кількість військових, і цим питанням займається комісія територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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Мірошниченко не уточнив, скільки наразі військовозобов'язаних пройшли повторний медогляд, однак наголосив, що робота триває, хоч і повільніше, ніж у випадку з чинними військовослужбовцями.

"Разом із тим у нас ще є грудень і січень, до 5 лютого цей захід повинні завершити щодо військовозобов'язаних",- сказав голова Центральної ВЛК ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров'я запустили реформу військово-лікарських комісій (ВЛК), яка дає змогу проходити медогляд у будь-якому цивільному закладі охорони здоров'я за власним вибором.

Читайте також: Під час воєнного стану військовозобов’язані мають проходити медичний огляд раз на рік, - Центральна ВЛК

Автор: 

військовослужбовці (4744) ЗСУ (7544) військово-лікарська комісія (209)


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Топ коментарі
+10
А тих яких тцкуни обсмалили в машині який статус отримають? Може пора увести статус -"покалічений тцкунами".
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20.12.2024 19:25
+8
Я доброволець з 2022 року, Київ., коли пішли проплати виведений з штату роти, послали в квітні на ВЛК, 58 років плюс, признали обмеженим придатним. Без рапорту (я його не писав) переведений під час проходження ВЛК, переведений в інший батальйон з яким вийшов на нуль, пробувши всю ротацію. Нікого на 2022 рік не.бало мій статус обмеженого придатного. За Київ , а мій батальон був включений в БР, я гроші не отримав, як всі хто був переведен. Все я пишу про ТрО , коли Бергелович був нач. штабу ТрО, а зараз ви хочете щось позитивно, коли він начальник штабу всія ЗСУ.
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20.12.2024 19:24
+7
всі здорові!!!
це ж не обмежено, це здорові...без обмежень!
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20.12.2024 19:15
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всі здорові!!!
це ж не обмежено, це здорові...без обмежень!
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20.12.2024 19:15 Відповісти
Більшість переводяться в категорію "Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони". Куди їх усіх переводити ніхто не знає...
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20.12.2024 20:18 Відповісти
в Офіс дЄрмака, заступниками, радниками - місць там вистачить всім, в 3 рази фінансове забезпечення збільшили на 2025 рік....
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20.12.2024 20:50 Відповісти
Я доброволець з 2022 року, Київ., коли пішли проплати виведений з штату роти, послали в квітні на ВЛК, 58 років плюс, признали обмеженим придатним. Без рапорту (я його не писав) переведений під час проходження ВЛК, переведений в інший батальйон з яким вийшов на нуль, пробувши всю ротацію. Нікого на 2022 рік не.бало мій статус обмеженого придатного. За Київ , а мій батальон був включений в БР, я гроші не отримав, як всі хто був переведен. Все я пишу про ТрО , коли Бергелович був нач. штабу ТрО, а зараз ви хочете щось позитивно, коли він начальник штабу всія ЗСУ.
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20.12.2024 19:24 Відповісти
А тих яких тцкуни обсмалили в машині який статус отримають? Може пора увести статус -"покалічений тцкунами".
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20.12.2024 19:25 Відповісти
Убоге у тебе який статус? Інвалід дитинства?
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20.12.2024 19:28 Відповісти
Ну например у меня был тройной перелом голеностопа со смещением. Две операции (установка титана и снятие). Посттравматический остеоартроз 3 степени.
А дебил нач тцк отправляет меня в ПЕХОТУ, в ПЕХОТУ ***.
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20.12.2024 19:51 Відповісти
Травма бойова, чи катався на моцику?
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20.12.2024 19:57 Відповісти
А яка в х.. різниця?
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20.12.2024 20:47 Відповісти
Ти все зрозумієш тільки тоді, коли буряти вломляться в твою хату.
Ще древні греки знали, що "Воювати за свій дім, треба якнайдалі від свого дому".
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20.12.2024 20:09 Відповісти
Eugen, ти цитуєш Соловйова. Будь обережніший. СБУ не спить.
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21.12.2024 05:32 Відповісти
Це вже не працює.
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20.12.2024 20:49 Відповісти
Це вже не працює? Не полінуйся, зайди в гуртожиток, де живуть біженці. Там обов'язково будуть люди, котрі були під окупацією. От вони тобі розкажуть, працює чи не працює.
P.S. Не забудь купити трошки смаколиків для діток.
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21.12.2024 05:28 Відповісти
Вийди на вулицю подивись, скільки там мерзенної наволочі тиняється поки хтось за них воює.
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21.12.2024 06:53 Відповісти
Ти думаєш, що "мерзенна наволоч" буде воювати за Україну?
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21.12.2024 07:05 Відповісти
двічі отруєний....
тричі....
Так і героєм України можна стати, а не так як бойко!
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20.12.2024 19:28 Відповісти
Я що хочу сказати: статус обмежено придатного , це фікція з 2022 року, не треба розганяти хвилю. Приходить перед виходом на нуль ВСП бату і починає тобі втирати , що ти зрадник Батьківщини, що цікаво на нулі я його не бачив.
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20.12.2024 19:44 Відповісти
Народ швидко просьок, що ОП можуть відмовлятися від небезпечних завдань і пішов в "отказніки".
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20.12.2024 20:21 Відповісти
Цікава цифра 83 і шо всі ....
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20.12.2024 19:48 Відповісти
Про що я хочу сказати, я служив за СРСР, " сорочку" в 40 років знятий з військового обліку, як солдат. В 58 років мені кажуть, що окуєний воїн і можу служити в легкій піхоті (ТрО), хоча служив в зв'язку ППО, я працюючи у держпридприємствах. платив податки, щоб з 1991 офіцери і прапорщики виходили на пенсію в 45 років максимум. Я не державний чиновник, присягу давав в ТрО, щоб мати зброя, бо не мав надію на тих , хто отримував гроші з моїх податків.
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20.12.2024 19:53 Відповісти
А я у 57 теж воїн хоч куди . У 22 в ТРО пішов теж щоб мати зброю , на блок посту стояв 12 км до пі*орів було . Привезли пару плитоносок з саморобними плитами , після 2-х неділь чергувань по 5-6 годин з ними раком почав ходити бо спина. У травні , коли автомати забрали , пішов з ТРО , бо зрозумів , що буду м'ясом , із спорядженням бігати не зможу . У 23 році пройшов ВЛК , 4 статті записали , висновок - годен без обмежень! Такі як ми повинні в тилу зброю клепати , а не по полях бігати , але владі треба ж якось Україну ворогові здати , то усіх хто побіг за зброєю у 22 треба винищити! Отакі мої думки.
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20.12.2024 20:14 Відповісти
Я був на правому березі Сіверського Донця, на лівому під Святогірськом підори. Пішов на ДМБ в 60, дякуячи Богу і побратимам.
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20.12.2024 20:19 Відповісти
Я навіть собі уявити не можу ,як ти і інші хлопці сиділи і сидять в окопах , а тут здорові бики ходять гуляють. Особливо взимку.Я всього лише пару місяців у бліндажі посидів та на блок посту постояв і згадую холод, вітер , дощ зі снігом , кожну хвилину чекаєш то диверсантів то обстрілу то дрону (вже тоді боялись ,хоча їх ще не було ) . Нам не видали нічого , мені автомат(плювальниця як у ментів ) і рожок . Зараз як бачу у пікселі , знаючи сьогоднішню сраку на фронті , сльози навертаються. А в тилу то мартіні не те , то ікра мілка . Огидно все це бачити .Кілька хлопців з села які зі мною в ТРО були вже повернулись після поранень та контузій з осколками , списані , є що не повернулись, є що ще воює. Я найстарший був серед них.
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20.12.2024 22:19 Відповісти
АКСУ (плювальниця, як у ментів) б'є не погано до 400 метрів, але після двох магазинів чергами, ствол починає грітися.
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20.12.2024 22:37 Відповісти
Хто обирав ту владу? Завезені мексиканці? От з цього і треба починати.
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21.12.2024 07:09 Відповісти
Найбільша притензії до кадрових з часів нульових. Ти безоплатно отримав вищу освіту у військовому ВНЗ, добре , якщо хоч пару років відслужив, а так списався, бо в тебе голова в шолом не влазить. А мій син, коли вчився в цивільному ВНЗ, уходив бакалавром, бо дальше , щоб вчитись треба було платити за військову кафедру!!! Прапорщики, контрактники, як і пенсіонери СБУ, МВС, держслужбовці отримували з моїх податків платню, не погані пенсії, а чомусь служив я і зараз мій син.
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20.12.2024 20:05 Відповісти
Розумію.. Оце зайшли болотні у Київ - а тут або розносчики піцці по 20 років, або аспіранти з ВУСом... І усі паспорти понесли на обмін - або воду відключать, або житло зовсім бур'ятам з й кутами віддадуть. А ВНЗ працювати будуть - КПІ за окупації вчило...
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21.12.2024 00:50 Відповісти
Знову "военньіе должньі». Не військо а ватага вічних боржників
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20.12.2024 20:27 Відповісти
Сладко ели, крепко пили (с).
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20.12.2024 20:34 Відповісти
Введено штрафи для обмежено придатних, що до 5.02.2024 не пройдуть ВЛК.
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21.12.2024 07:00 Відповісти
 
 