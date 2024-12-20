Після скасування статусу "обмежено придатний" 83% військових повторно пройшли медогляд, - Центральна ВЛК

Після скасування статусу "обмежено придатний" понад 83% чинних військовослужбовців пройшли повторний медичний огляд. Решта військових мають зробити це до лютого 2025 року.

Про це під час брифінгу повідомив голова Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ Дмитро Мірошниченко, передає LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

Мірошниченко не став називати точні цифри, але зазначив, що наразі "серед чинних військовослужбовців понад 83% уже цей медичний огляд перепройшли".

За його словами, в районах, де тривають активні бойові дії, рівень переогляду військовослужбовців перевищує 90%.

Водночас він заявив, що процес повторного огляду військовозобов’язаних затягується, оскільки їхня кількість більша, ніж кількість військових, і цим питанням займається комісія територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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Мірошниченко не уточнив, скільки наразі військовозобов'язаних пройшли повторний медогляд, однак наголосив, що робота триває, хоч і повільніше, ніж у випадку з чинними військовослужбовцями.

"Разом із тим у нас ще є грудень і січень, до 5 лютого цей захід повинні завершити щодо військовозобов'язаних",- сказав голова Центральної ВЛК ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров'я запустили реформу військово-лікарських комісій (ВЛК), яка дає змогу проходити медогляд у будь-якому цивільному закладі охорони здоров'я за власним вибором.

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