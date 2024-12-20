Під час воєнного стану військовозобов’язані мають проходити медичний огляд раз на рік, - Центральна ВЛК

Під час дії воєнного стану військовозобов’язані мають проходити медичний огляд раз на рік, а у мирний час - раз на п’ять років.

Про це заявив голова Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ полковник медичної служби Дмитро Мірошниченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Згідно із вимогами положення про військово-лікарську експертизу, медичний огляд військовозобов’язаних з обліковою метою проводиться один раз на п'ять років (у мирний час - ред.). ТЦК та СП повинні мати оновлену інформацію про кількість людського та технічного мобілізаційного ресурсу на території своєї адміністративно-територіальної відповідальності, щоб знати, на яку категорію населення можна розраховувати в організації призову на військову службу. З цією метою повинні оновлюватися дані про стан здоров’я", - зазначив Мірошниченко.

Водночас, заявив він, під час дії воєнного стану військовозобов’язані мають проходити ВЛК не рідше ніж раз на рік.

"Положенням про військово-лікарську експертизу передбачено, що постанова ВЛК для ТЦК та СП про придатність до військової служби дійсна один рік. Це для того, щоб керівник ТЦК динамічно, щороку знав, яку кількість людей він може спланувати для залучення до мобілізаційних заходів. Відповідно ці дані повинні постійно оновлюватися, адже зміни в стані здоров’я людини так само відбуваються постійно", - зазначив Мірошниченко.

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У цьому зв'язку він нагадав, що в разі невчасного оновлення даних військовозобов’язаного викличуть повісткою і відправляють на ВЛК.