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Під час воєнного стану військовозобов’язані мають проходити медичний огляд раз на рік, - Центральна ВЛК

влк

Під час дії воєнного стану військовозобов’язані мають проходити медичний огляд раз на рік, а у мирний час - раз на п’ять років.

Про це заявив голова Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ полковник медичної служби Дмитро Мірошниченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Згідно із вимогами положення про військово-лікарську експертизу, медичний огляд військовозобов’язаних з обліковою метою проводиться один раз на п'ять років (у мирний час - ред.). ТЦК та СП повинні мати оновлену інформацію про кількість людського та технічного мобілізаційного ресурсу на території своєї адміністративно-територіальної відповідальності, щоб знати, на яку категорію населення можна розраховувати в організації призову на військову службу. З цією метою повинні оновлюватися дані про стан здоров’я", - зазначив Мірошниченко.

Водночас, заявив він, під час дії воєнного стану військовозобов’язані мають проходити ВЛК не рідше ніж раз на рік.

"Положенням про військово-лікарську експертизу передбачено, що постанова ВЛК для ТЦК та СП про придатність до військової служби дійсна один рік. Це для того, щоб керівник ТЦК динамічно, щороку знав, яку кількість людей він може спланувати для залучення до мобілізаційних заходів. Відповідно ці дані повинні постійно оновлюватися, адже зміни в стані здоров’я людини так само відбуваються постійно", - зазначив Мірошниченко.

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У цьому зв'язку він нагадав, що в разі невчасного оновлення даних військовозобов’язаного викличуть повісткою і відправляють на ВЛК.

Автор: 

військовий обов’язок (92) мобілізація (3054) військово-лікарська комісія (209) ТЦК та СП (570)


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Топ коментарі
+13
61-б. Посттравматический остеоартроз 3 степени. Неизлечимо по факту, вот вообще это не лечится от слова СОВСЕМ. Но это фигня ещё, многим нужно каждый год подтверждтать что у них рука/нога не отросла. Дебилы реально 😡
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20.12.2024 19:20
+8
Цей Дмитро Мірошниченко живе у якомусь вигаданому всесвіті. У реальному всесвіті, ніхто сам до ТЦК не піде. (Якщо, звичайно, на войну не хоче.) Тим більш, що після ВЛК видають бойову повістку.
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20.12.2024 19:26
+7
У нас не воєнний стан, а війна, під час якої хоча б не проводиться Євробачення, а всі необхідні гроші відправляються на озброєння армії.
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20.12.2024 19:07
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У нас не воєнний стан, а війна, під час якої хоча б не проводиться Євробачення, а всі необхідні гроші відправляються на озброєння армії.
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20.12.2024 19:07 Відповісти
Юля, я теж проти всих цих заходів, але артистам теж треба шось їсти, за шось жити. А євробачення в Україні зараз і не проводять.
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20.12.2024 19:13 Відповісти
грицько зрадник, а що, артисти в піхоту не хочуть? там нормально платять.
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20.12.2024 19:18 Відповісти
З чого ти взяв шо я зрадник? А ти мабуть з окопа строчиш?
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20.12.2024 19:34 Відповісти
я артист. Ми ж вчора вияснили, що ти зрадник.
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20.12.2024 19:35 Відповісти
Я бачу шо ти артист. Я не знаю шо там вчора виясняв, вас артистів хер поймеш. А ти мабуть на передовій артистируєш?
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20.12.2024 19:41 Відповісти
з якого дива на передовій? я ж артист, і нам теж треба шось їсти, працюю потихеньку.
я вчора вияснив, що ти зрадник.
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20.12.2024 20:00 Відповісти
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20.12.2024 20:25 Відповісти
не забувайте ще у воїнів, що на передку, вимагати проходження ВЛК раз на рік, ага.
Ну а також тих, хто за кордоном - неважливо від того, хто і як там знаходиться - хай раз на пʼять років їздять на Батьківщину проходити ВЛК.

Доки ВЛК не зроблять онлайн (навіть не питайте, як це можливо) - ця норма працювати не буде!
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20.12.2024 19:10 Відповісти
ВЛК треба просто ДЕЦЕНТРАЛІЗУВАТИ - дозволити проходити в будь-якому державному чи приватному (за свої гроші) медичному закладі, який має ліцензію. За аналогією з профоглядами на роботі - тобі дають папірець, а ти з ним ідеш туди, куди тобі зручно - головне необхідних лікарів пройти.
І саме лікарі при огляді (а не ВЛК) мають встановлювати придатність/непридатність особи, бо вони є вузькоспеціалізованими фахівцями...
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20.12.2024 19:43 Відповісти
а що зробимо з тими, хто за кордоном? В посольстві цим займатись не будуть, а іноземною мовою результати мед.огляду наші дурні не приймуть
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20.12.2024 19:47 Відповісти
А як ви хочете брати аналізи онлайн чи флюорографію робити?)))
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20.12.2024 19:52 Відповісти
А ніяк. Я взагалі вважаю, що ВЛК без необхідності - це дурне діло. Це черговий "закон" (бо це навіть не закон), який не буде виконуватись, але буде застосовуватись тоді, коли Міноборони це буде вигідно.
Також, якщо за недотримання цієї норми немає ніякого покарання - значить це не норма, а рекомендація. І працювати вона не буде
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20.12.2024 20:01 Відповісти
яка нахрін флюорографія? навіщо? ну от дайте відповідь - навіщо проходити флюорографію на ВЛК ???
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20.12.2024 20:54 Відповісти
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20.12.2024 19:10 Відповісти
... крім тих, хто потонув в Тисі....
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20.12.2024 19:16 Відповісти
61-б. Посттравматический остеоартроз 3 степени. Неизлечимо по факту, вот вообще это не лечится от слова СОВСЕМ. Но это фигня ещё, многим нужно каждый год подтверждтать что у них рука/нога не отросла. Дебилы реально 😡
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20.12.2024 19:20 Відповісти
Угу, влк ж має десь харчуватися
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20.12.2024 19:21 Відповісти
Як казав вєлікій вождь всєх врємьон і народов - Я ВАМ НІЧЄВО НЄДОЛЖЕН !
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20.12.2024 19:23 Відповісти
Цей Дмитро Мірошниченко живе у якомусь вигаданому всесвіті. У реальному всесвіті, ніхто сам до ТЦК не піде. (Якщо, звичайно, на войну не хоче.) Тим більш, що після ВЛК видають бойову повістку.
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20.12.2024 19:26 Відповісти
МСЕКи розігнали ,а замість них комусь треба гроші заробляти .
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20.12.2024 19:27 Відповісти
Как только у нас "начальники" что то затеют, сразу в этом направлении намечается "затык"! Только 83% военных, обмежено придатных, смогли пройти перекомиссии. А военнообязанных раз в 10 больше!
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20.12.2024 19:28 Відповісти
Ще одні. У нас ВЛК проходиться за повісткою, де повинні вручити направлення на ВЛК
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20.12.2024 19:34 Відповісти
Сегодня пропагандистский ролик посмотрел, мол, у кацапов плохие контрактники! Чучело кацапское, в возрасте 59 лет, подписало контракт и уже навоевалось, ходит еле ноги волочит. Так то чучело, само поперлось! У нас таких после ВЛК призывают. После изменений МО 402 приказа по медицинским показателям все инвалиды 3 группы практически годны и половина 2 группы годны к несению службы.
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20.12.2024 19:40 Відповісти
У нас воєнний стан?? А можна фотокопію документа подивитися? Щось я не можу в інеті це знайти!
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20.12.2024 19:47 Відповісти
Він мабуть має на увазі, що якби був воєнний стан... Він просто розмірковує.
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20.12.2024 23:09 Відповісти
Цікаво як мій роботодавець сприйме новину, що я буду додатково відсутній приблизно три тижні на рік? А ще цікаво за рахунок кого будуть проводитися обстеження та аналізи, щоб підтвердити діагнози?
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20.12.2024 20:17 Відповісти
Бідолахи, ніяк не можуть всіх порахувати )))
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20.12.2024 20:18 Відповісти
Хм, малувато буде. Треба ВЛК проходити щомісяця бо здоровʼя щомісяця міняється. Прокурори можуть підтвердити🤪
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20.12.2024 20:25 Відповісти
За чий рахунок цей банкет? В бюджеті гроші на це не передбачені(див.проект бюджету 2025р). Мед послуги стали безоплатні? Проїзд до медзакладу та назад безоплатний?. Чи просто МСЕК повинні розуміти надходження грошових потоків. Із них вони самі це все оплатять? Лох заплатить за все?
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20.12.2024 20:40 Відповісти
Пропоную просто вилучати новонароджених хлопчиків з родин, і вирощувати їх на спеціальних фермах до 18 років, а потім на штурм посадок. Навіщо оці зайві рухи з закриттям кордонів, щорічних ВЛК, оновленням даних та бусифікацією. Можна ж просто одразу виховувати тупе бидло і скот, яке не вмітиме читати, і житиме тільки для того щоб здохнути в посадці.
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21.12.2024 03:51 Відповісти
Я підтримую необхідність щорічних медоглядів для військовозобов'язаних, адже здоров'я - це ключ до ефективності та готовності. Але важливо, щоб цей процес був організований чітко, без зайвої бюрократії.
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23.12.2024 00:16 Відповісти
 
 