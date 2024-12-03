Більше не потрібно звертатися до ТЦК, медогляд можна пройти в зручному місці, - Умєров про реформу ВЛК

Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров'я запустили реформу військово-лікарських комісій (ВЛК), яка дає змогу проходити медогляд у будь-якому цивільному закладі охорони здоров'я за власним вибором.

Про це у соцмережі Facebook повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Більше не потрібно буде звертатися до ТЦК – медогляд можна пройти у зручному місці", - наголосив очільник оборонного відомства.

Реформа, розроблена спільно із МОЗ, передбачає таке:

Медичний огляд проводитимуть цивільні лікарі, які вноситимуть висновки безпосередньо в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ);

Інформація з ЕСОЗ автоматично надходитиме до електронної системи Міністерства оборони за лічені хвилини;

Військово-лікарські комісії отримуватимуть лише медичні дані без ідентифікації особи. Це гарантує об’єктивність та неупередженість під час ухвалення висновків про придатність до служби;

Кожен етап процесу матиме цифровий слід – висновки лікарів та ВЛК фіксуватимуться за допомогою електронних підписів і зберігатимуться в реєстрі "Оберіг".

"Такий підхід дозволить оперативно перевіряти роботу медичних установ у разі виникнення сумнівів щодо результатів медоглядів", - сказав міністр.

Умєров додав, що Міноборони працює над тим, щоб державні послуги для військовозобов’язаних та захисників були зручними, прозорими та позбавленими зайвої бюрократії. І реформа ВЛК - це ще один важливий крок на цьому шляху, сказав міністр.

Нагадаємо, що раніше була представлена концепція реформи ВЛК.

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