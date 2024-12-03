Більше не потрібно звертатися до ТЦК, медогляд можна пройти в зручному місці, - Умєров про реформу ВЛК
Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров'я запустили реформу військово-лікарських комісій (ВЛК), яка дає змогу проходити медогляд у будь-якому цивільному закладі охорони здоров'я за власним вибором.
Про це у соцмережі Facebook повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
"Більше не потрібно буде звертатися до ТЦК – медогляд можна пройти у зручному місці", - наголосив очільник оборонного відомства.
Реформа, розроблена спільно із МОЗ, передбачає таке:
- Медичний огляд проводитимуть цивільні лікарі, які вноситимуть висновки безпосередньо в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ);
- Інформація з ЕСОЗ автоматично надходитиме до електронної системи Міністерства оборони за лічені хвилини;
- Військово-лікарські комісії отримуватимуть лише медичні дані без ідентифікації особи. Це гарантує об’єктивність та неупередженість під час ухвалення висновків про придатність до служби;
- Кожен етап процесу матиме цифровий слід – висновки лікарів та ВЛК фіксуватимуться за допомогою електронних підписів і зберігатимуться в реєстрі "Оберіг".
"Такий підхід дозволить оперативно перевіряти роботу медичних установ у разі виникнення сумнівів щодо результатів медоглядів", - сказав міністр.
Умєров додав, що Міноборони працює над тим, щоб державні послуги для військовозобов’язаних та захисників були зручними, прозорими та позбавленими зайвої бюрократії. І реформа ВЛК - це ще один важливий крок на цьому шляху, сказав міністр.
Нагадаємо, що раніше була представлена концепція реформи ВЛК.
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як там сержантрезніковяйця17грнзакіло поживає?
Проходження ВЛК онлайн.
Кнопку надав - ГОДЕН!
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print('придатний')
end;
а тобто зараз якщо приходиш з купою бумажок, і вони буй на них ложать, то це стара система, а якщо в електронному вигляді - то вони не будуть буй ложити. ага. зрозуміло.
Перевірила, за весь час в системі хелсі жодного запису про.проходження межогляду, лікування і вакцінації. Нібуя!
Чисто наче тільки но збираюсь народитися.
Мій сімейний лікар підтвердив, що в них своя база, а не хелсі
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Здійснилася мрія
ідіотів,тутешніх диванних воїнів. Хоча їм це до одного місця, вони воюють на дивані. досвідупилу та клопів.
Не шкода старого друга?
інакше то не система а херня для попилу бабла
"Для виконання плану представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки очікують біля рекрутингових центрів і намагаються зловити чоловіків, які планували добровільно приєднатися до лав ЗСУ. Про це повідомив начальник центру комплектування 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Юрій "Мілан" Гаврилишин в ефірі Radio NV.
Він розповів, що після створення рекрутингових центрів в кол-центр бригади "Азов" почали телефонувати кандидати, які виявляли бажання служити саме в цій бригаді. Водночас чоловіки розповідали, що під центром чекали працівники ТЦК.
Юрій Гаврилишин зазначив, що в цьому випадку можна зробити направлення на ВЛК. Тоді під час зустрічі з працівниками ТЦК особа може показати відповідний документ, зазначивши, що це є ймовірною бронею перед бригадою."