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Більше не потрібно звертатися до ТЦК, медогляд можна пройти в зручному місці, - Умєров про реформу ВЛК

Умєров про реформу влк

Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров'я запустили реформу військово-лікарських комісій (ВЛК), яка дає змогу проходити медогляд у будь-якому цивільному закладі охорони здоров'я за власним вибором.

Про це у соцмережі Facebook повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Більше не потрібно буде звертатися до ТЦК – медогляд можна пройти у зручному місці", - наголосив очільник оборонного відомства.

Реформа, розроблена спільно із МОЗ, передбачає таке:

  • Медичний огляд проводитимуть цивільні лікарі, які вноситимуть висновки безпосередньо в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ);
  • Інформація з ЕСОЗ автоматично надходитиме до електронної системи Міністерства оборони за лічені хвилини;
  • Військово-лікарські комісії отримуватимуть лише медичні дані без ідентифікації особи. Це гарантує об’єктивність та неупередженість під час ухвалення висновків про придатність до служби;
  • Кожен етап процесу матиме цифровий слід – висновки лікарів та ВЛК фіксуватимуться за допомогою електронних підписів і зберігатимуться в реєстрі "Оберіг".

"Такий підхід дозволить оперативно перевіряти роботу медичних установ у разі виникнення сумнівів щодо результатів медоглядів", - сказав міністр.

Умєров додав, що Міноборони працює над тим, щоб державні послуги для військовозобов’язаних та захисників були зручними, прозорими та позбавленими зайвої бюрократії. І реформа ВЛК - це ще один важливий крок на цьому шляху, сказав міністр. 

Нагадаємо, що раніше була представлена концепція реформи ВЛК.

Читайте також: Заклади, які проводять ВЛК, планують перевірити, - речник Міноборони Лазуткін

Автор: 

Міноборони (7318) реформи (3206) військово-лікарська комісія (204) Умєров Рустем (588)


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Топ коментарі
+10
Військово-лікарські комісії отримуватимуть лише медичні дані без ідентифікації особи. Це гарантує об'єктивність та неупередженість під час ухвалення висновків

а тобто зараз якщо приходиш з купою бумажок, і вони буй на них ложать, то це стара система, а якщо в електронному вигляді - то вони не будуть буй ложити. ага. зрозуміло.
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03.12.2024 21:25
+9
Для мене зручне місце для медогляду Австралія, відкрийте кордони я поїду проходити ☺️
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03.12.2024 22:54
+8
Залишився останній крок:
Проходження ВЛК онлайн.
Кнопку надав - ГОДЕН!
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03.12.2024 21:23
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03.12.2024 21:15 Відповісти
навіть в Сеулі ?

як там сержантрезніковяйця17грнзакіло поживає?
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03.12.2024 21:21 Відповісти
Залишився останній крок:
Проходження ВЛК онлайн.
Кнопку надав - ГОДЕН!
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03.12.2024 21:23 Відповісти
я навіть програму написав

begin
print('придатний')
end;
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04.12.2024 03:24 Відповісти
Військово-лікарські комісії отримуватимуть лише медичні дані без ідентифікації особи. Це гарантує об'єктивність та неупередженість під час ухвалення висновків

а тобто зараз якщо приходиш з купою бумажок, і вони буй на них ложать, то це стара система, а якщо в електронному вигляді - то вони не будуть буй ложити. ага. зрозуміло.
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03.12.2024 21:25 Відповісти
Тому, що в електронній системі нібуя не буде.
Перевірила, за весь час в системі хелсі жодного запису про.проходження межогляду, лікування і вакцінації. Нібуя!
Чисто наче тільки но збираюсь народитися.
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03.12.2024 22:27 Відповісти
вони конкурують з хелс24 тож там повний бардак
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04.12.2024 03:26 Відповісти
на оцифровку записей ЗАГС запад давал деньги, там конечно косо-криво, но все -таки есть оцифрованный реестр... в Хелси, где в принципе есть медицинские книжки у людей, не могли посадить девочек - практиканток и оцифровать.....
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04.12.2024 10:17 Відповісти
в мене в хелсі відображається КОЖНИЙ прийом у лікаря, кожне направлення, вакцинація, абсолютно все! що у вас за хелсі гадки не маю
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20.12.2024 19:16 Відповісти
А в мене нічого.
Мій сімейний лікар підтвердив, що в них своя база, а не хелсі
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20.12.2024 19:44 Відповісти
Медичний огляд проводитимуть цивільні лікарі, які вноситимуть висновки безпосередньо в Електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ); Джерело: https://censor.net/ua/n3523264
-----------
Здійснилася мрія ідіотів, тутешніх диванних воїнів. Хоча їм це до одного місця, вони воюють на дивані.
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03.12.2024 21:30 Відповісти
рішення все одно буде приймати та сама влк. Влк і зараз відправляють на дообстеження до тих самих лікарів.
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03.12.2024 21:33 Відповісти
Не хвилюйся, це стосується тільки бідного плебсу, всім іншим це до лампочки
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03.12.2024 22:50 Відповісти
А воювати також можна буде у зручному місці, наприклад на дивані?
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03.12.2024 21:37 Відповісти
😁😂🙄👍
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03.12.2024 22:45 Відповісти
А можна мені диван новий, бо цей за три роки подістаскался ?
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04.12.2024 09:07 Відповісти
У новому дивані не буде стільки накопиченого досвіду пилу та клопів.
Не шкода старого друга?
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04.12.2024 09:41 Відповісти
Не подумав про це
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04.12.2024 09:48 Відповісти
Так ВЛК не бере до уваги висновки приватних лікарів
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03.12.2024 21:42 Відповісти
Це правда. Так само як і приватні лікарі не вносять.данні про обстеження, діагноз і лікування до бази хелсі, хоча і державні лікарі ніхріна туди не вносять.також, в кожній лікарні.якась своя є-система
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03.12.2024 22:29 Відповісти
Може вам лікаря змінити? Бо у мене все вноситься. Ну, точніше вносилось, зараз я до приватного... давно не ходив вопчєм. Короче все залежить від продвинутості лікаря/лікарні. Можливість вносити є у абсолютно всіх лікарів... ну, всмислє які зареєстровані в системі... ну, всмислє поідеї вони всі мають бути там зареєстровані.
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03.12.2024 23:13 Відповісти
так вони ПОВИННІ вносити під страхом звільнення
інакше то не система а херня для попилу бабла
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04.12.2024 03:27 Відповісти
що у вас за лікарі? абсолютно все вноситься!
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20.12.2024 19:17 Відповісти
План по придатним, ніхто не відміняв. Єтам хвамілія, чи немає...
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03.12.2024 21:42 Відповісти
Представители ТЦК, чтобы выполнить план, пытаются поймать возле рекрутинговых центров мужчин, которые планировали добровольно присоединиться к ВСУ, - начальник центра комплектования 12-й бригады спецназначения "Азов" Гаврилишин
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03.12.2024 21:49 Відповісти
А навіщо перекладати ? Він казав це в ефірі українською мовою.
"Для виконання плану представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки очікують біля рекрутингових центрів і намагаються зловити чоловіків, які планували добровільно приєднатися до лав ЗСУ. Про це повідомив начальник центру комплектування 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Юрій "Мілан" Гаврилишин в ефірі Radio NV.

Він розповів, що після створення рекрутингових центрів в кол-центр бригади "Азов" почали телефонувати кандидати, які виявляли бажання служити саме в цій бригаді. Водночас чоловіки розповідали, що під центром чекали працівники ТЦК.

Юрій Гаврилишин зазначив, що в цьому випадку можна зробити направлення на ВЛК. Тоді під час зустрічі з працівниками ТЦК особа може показати відповідний документ, зазначивши, що це є ймовірною бронею перед бригадою."
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04.12.2024 07:58 Відповісти
Та відмініть вже той медогляд, пишіть усім калікам і психам - годен, як у 2 світову писали совки. Ви ж до цього ведете, так?
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03.12.2024 22:11 Відповісти
Вау...
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03.12.2024 22:43 Відповісти
Чергова локшина для лохторату. Лікарі просто отримають вказівку з гори писати всім "годєн" незважаючи на реальний стан здоров"я. А якщо лікар цього не зробить, то по ньому одразу зроблять "оргвиводи" з передбачуваними наслідками. Тіпа чому ти призначив цьому військовму місяць лікування? Що хабар взяв? Причому пресувати передусім будуть чесних лікарів, бо ті, хто заробляє мільйони баксів на фейкових діагнозах, ті роками працюють під дахом чинуш з влади і ніхто їх не чіпає, до особливого розпорядження.
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03.12.2024 22:48 Відповісти
ПРИДАТНИЙ
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04.12.2024 12:22 Відповісти
Для мене зручне місце для медогляду Австралія, відкрийте кордони я поїду проходити ☺️
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03.12.2024 22:54 Відповісти
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04.12.2024 07:11 Відповісти
Та таких би як ти туди і треба. Я б за те, щоб відпускати. Тільки з позбавленням громадянства і конфіскацією майна, які ти не хочеш захищати.
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04.12.2024 12:57 Відповісти
ну тепер цивільні лікарі заживуть! нарешті! а то лише крупа жила добре. Тепер буд їм омріяне щастя за правильний висновок в ЄСОЗ!
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04.12.2024 00:18 Відповісти
ТАК У ЛЮДЕЙ БОЛЯЧЕК БІЛЬШЕ НІЖ ЗНАЙШЛИ ЗРАЗУ ЦІ ЗАКЛАДИ !)
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04.12.2024 00:32 Відповісти
МЕНЕ УМЕРОВ НЕ ЗРОЗУМІЄ ! МЕНЕ ЗРОЗУМІЄ БОГОМОЛЕЦЬ !
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04.12.2024 00:33 Відповісти
Нова кормушка відкривається. І здесь можно неплохо прібарахлітса, хватіт даже внукам. А ВЛК можна пройти іна стадіоні!
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04.12.2024 12:25 Відповісти
 
 