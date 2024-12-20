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Радник комітету ВР Волянський заявив про зниження мобілізаційного віку до 18-20 років у 2025 році. "Слуга народу" Наталуха заперечив. ВIДЕО

Радник комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Назарій Волянський заявив, що у 2025 році нібито планується зниження мобілізаційного віку до 18-20 років, бо на це "тисне саме американська адміністрація". У парламенті цю заяву спростували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Волянський сказав в етері "Новини.LIVE".

За його словами, європейські та американські партнери ще з 2022 року закликають Київ знизити мобілізаційний вік до 18 років.

Коли мене запитують, чи знизиться він, то, звичайно, знизиться. Наприклад, наступного року, я думаю, в перших місяцях — січень-лютий-березень — буде ухвалено таке рішення зі зниження мобілізаційного віку, тому що на це тисне саме американська адміністрація", - сказав радник комітету Ради.

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Волянський стверджує, що причиною, через яку Україна погодилася б на цей крок, є нібито умова зменшення або припинення військової допомоги з боку партнерів.

"Слуга народу" Наталуха спростував заяву радника комітету

Голова комітету з питань економічного розвитку та народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Наталуха запевнив, що Верховна Рада не ухвалювала і не планує ухвалювати "жодного рішення", про яке заявив Волянський.

"Він справді є радником комітету з питань економічного розвитку на громадських засадах, але, як і десятку інших радників, йому надали цей статус, щоб саме радити, а не шкодити малозрозумілими й спекулятивними заявами", - написав нардеп.

За його словами, на наступному комітеті винесуть питання про позбавлення Волянського статусу радника та проведуть "додаткову розʼяснювальну роботу з іншими радниками щодо їхнього функціоналу і публічного статусу".

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Чи знизять в Україні мобілізаційний вік: У Раді спростували

Зниження мобілізаційного віку

Нагадаємо, раніше високопоставлений посадовець сказав ЗМІ, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена закликає Україну негайно збільшити чисельність Збройних сил шляхом призову більшої кількості бійців і перегляду мобілізаційного законодавства, щоб дозволити призов до армії осіб віком від 18 років.

19 листопада радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна повинна посилити мобілізацію, щоб покращити ситуацію на фронті. Однак жодна окрема система озброєнь не є вирішальною у російсько-українській війні.

У МЗС повідомили, що Україна на переговорах із західними партнерами дійсно обговорює тему мобілізації та зниження мобілізаційного віку, однак нині проблемою є затримання обіцяних постачань необхідного озброєння.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має ухвалити непрості рішення про подальшу мобілізацію.

Видання WP зазначало, що навіть попри прискорення постачань необхідної зброї Україні, в адміністрації чинного президента США Джо Байдена зростає розчарування відмовою українських лідерів знизити призовний вік із 25 до 18 років.

У Держдепі заявили, що у разі зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років Сполучені Штати та їхні союзники готові забезпечити спорядженням українських призовників.

Президент України Володимир Зеленський згодом заявив, що виступає проти зниження мобілізаційного віку. Натомість він закликає постачати техніку і знижувати військові спроможності Росії.

За даними The Telegraph, суперечки щодо зниження мобілізаційного віку призвели до напруги у відносинах Володимира Зеленського та Джо Байдена.

Також читайте: Сигнали про зниження мобілізаційного віку - це не чесна розмова. Важливо зберегти життя наших людей, нашої молоді, - Зеленський

Автор: 

ВР (14972) мобілізація (3054) Наталуха Дмитро (34)


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Топ коментарі
+9
давно пора! хватить старих дідів на фронт гнати! 18и річні мають абсолютно всі права як і 50и річні! хай воюють!
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20.12.2024 22:35
+8
чоловіки 18-20 років будуть захищати свою країну або після окупації їх мобілізуе рф проти европи
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20.12.2024 22:50
+7
Ніхто не бачив і не чув, що конкретно якась американська державна установа, чи політичний діяч вимагав від України знизити (чи підняти ) призовний вік , → (а начебто якась жовта американська газета щось таке надрукувала. )
Ця нелигітимна і прострочена укр.влада може дозволити собі п#здити що завгодно.
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20.12.2024 23:07
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🤡
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20.12.2024 22:29 Відповісти
Відомо знову кого в цю категорію мобілізують(Тобто,дітей тих,хто першими або пішли добровільно,або чесно прийшли на виклик(
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20.12.2024 22:31 Відповісти
давно пора! хватить старих дідів на фронт гнати! 18и річні мають абсолютно всі права як і 50и річні! хай воюють!
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20.12.2024 22:35 Відповісти
Коли кацапи захоплять лівий берег Дніпра тоді вже мобілізовувати 18-20 річних
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20.12.2024 22:52 Відповісти
гомов, ти з якого окопу пишеш?
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20.12.2024 23:15 Відповісти
з того що й ти!
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20.12.2024 23:29 Відповісти
Румунский патриот ты че на укр сайте забыл?
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21.12.2024 00:31 Відповісти
По коментах видно, що ще не всіх зі старшої вікової групи вибрали, зниження мобілізаційного віку поки не потрібно. Як максимум замінити всіх заброньованих молоддю до 25 років ось і мобресурс у 1,5 млн з'явиться.
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21.12.2024 00:37 Відповісти
Ти хто такий щоб когось відправляти на фронт? Сам чого не воєш?
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21.12.2024 09:25 Відповісти
Ну і як вам % ця новина , класно ви наголосували за 🤡 ,для своїх дітей !!! Іді* ти !!!
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20.12.2024 22:38 Відповісти
Ми за пиню не голосували.
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21.12.2024 02:31 Відповісти
От і реєстри боржників так вчасно " лягли", щоб до кінця 2024 не повивозили дітей.
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20.12.2024 22:48 Відповісти
Єврапійці переживають... https://ibb.co/M7qspKJ
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20.12.2024 22:50 Відповісти
то болотні під впн
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20.12.2024 23:16 Відповісти
Точно. Все, хто проти потужного наркомана і його ідей- все болотні. Амінь
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21.12.2024 00:10 Відповісти
Ну это классика. Самые патриоты это типочки с тризубами на аватарках с флагами стран ес. Заграницей болеют за неньку Украину аж сердце кровью обливается как переживают ахах
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21.12.2024 00:33 Відповісти
чоловіки 18-20 років будуть захищати свою країну або після окупації їх мобілізуе рф проти европи
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20.12.2024 22:50 Відповісти
Тобто пєнсія 30 років галасувала, а розгрібати діти повинні?? Тоді після війни жодного пенса на гарматний постріл до виборчих дільниць не допускати.
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20.12.2024 22:53 Відповісти
Молоді чоловіки мають виїхати в будь-яку країну світу і ніхто їх не пожене на м'ясо.
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21.12.2024 09:30 Відповісти
Кто служил, тот знает, что в 18 лет организм ещё в росте,
а оптимальный возраст- 21-22года. Это не выводы депутатов,
которые даже БСЛ-110 не держали в руках, а тех кто сам прошёл
эту школу жизни.
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20.12.2024 22:59 Відповісти
Ніхто не бачив і не чув, що конкретно якась американська державна установа, чи політичний діяч вимагав від України знизити (чи підняти ) призовний вік , → (а начебто якась жовта американська газета щось таке надрукувала. )
Ця нелигітимна і прострочена укр.влада може дозволити собі п#здити що завгодно.
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20.12.2024 23:07 Відповісти
Это вброс в общество перед тем как принять законопроект про снижение возраста чтобы особенно одаренные не были в шоке сразу. Я еще летом говорил что будет снижение после того как пошли периодические вбросы в сми
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21.12.2024 00:35 Відповісти
И с большой вероятностью, снизят не до 18, а до 20. И подадут это так, что "незламный лидер" все порешал и не позволил снижать до 18.
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21.12.2024 05:55 Відповісти
Стоп накуй.. где Трамп, где его желание остановить войну, кровопролитие , переговоры будут это неизбежно, люди жить хотят .... Хватит! Мир нужен , если войдут союзники спору нет , но сыпать патроны в окоп это не победа..
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20.12.2024 23:17 Відповісти
Это администрация бидона как обычно. Трампон я думаю заинтересован в перемирии больше зели. Дай бог добазарятся пора уже этот цирк заканчивать
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21.12.2024 00:36 Відповісти
якщо за майбутнє своїх дітей не хочуть воювати батьки,
тотоді дітям самим прийдеться за своє майбутнє воювати....
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20.12.2024 23:54 Відповісти
Якщо батьки не хочуть, то дітям воно нах всралось.
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21.12.2024 09:35 Відповісти
дійсно, а какая разніца..
якщо батьки манкурти, вср**лись,
то і діти..
нах вср**уться
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21.12.2024 15:06 Відповісти
Призов краще, ніж бігати автівки палити! Або на моциках по Києву фото робити, немов би "доставка"....
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21.12.2024 00:27 Відповісти
Вже воюєш чи забився під диван та надієшся сховатись за життям вчорашніх дітей?
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21.12.2024 09:33 Відповісти
Не вірю Натахі
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21.12.2024 01:15 Відповісти
Я згідна, дітей від 18 до 25 років всіх депутатів, різних рівнів, олігархів, держслужбовців, поліцейських, прокурорів, суддів, працівників усіх структур, які мають зброю і починаються на букву і інших шаройобщиків потрібно мобілізувати, а діти трактористів, комбайнерів, робітників потім колись підтягнутися.
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21.12.2024 07:41 Відповісти
Ніхто не може знайти офіційних заяв партнерів про зниження віку призовників до 18 років, але СН активно педалюють і розкручують цю тему...
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21.12.2024 10:24 Відповісти
А пан Волянський в армії служив? Не хоче особистим прикладом показати молоді, що таке обов'язок чоловіка?
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22.12.2024 12:29 Відповісти
 
 