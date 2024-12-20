Радник комітету ВР Волянський заявив про зниження мобілізаційного віку до 18-20 років у 2025 році. "Слуга народу" Наталуха заперечив. ВIДЕО

Радник комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Назарій Волянський заявив, що у 2025 році нібито планується зниження мобілізаційного віку до 18-20 років, бо на це "тисне саме американська адміністрація". У парламенті цю заяву спростували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Волянський сказав в етері "Новини.LIVE".

За його словами, європейські та американські партнери ще з 2022 року закликають Київ знизити мобілізаційний вік до 18 років.

Коли мене запитують, чи знизиться він, то, звичайно, знизиться. Наприклад, наступного року, я думаю, в перших місяцях — січень-лютий-березень — буде ухвалено таке рішення зі зниження мобілізаційного віку, тому що на це тисне саме американська адміністрація", - сказав радник комітету Ради.

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Волянський стверджує, що причиною, через яку Україна погодилася б на цей крок, є нібито умова зменшення або припинення військової допомоги з боку партнерів.

"Слуга народу" Наталуха спростував заяву радника комітету

Голова комітету з питань економічного розвитку та народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Наталуха запевнив, що Верховна Рада не ухвалювала і не планує ухвалювати "жодного рішення", про яке заявив Волянський.

"Він справді є радником комітету з питань економічного розвитку на громадських засадах, але, як і десятку інших радників, йому надали цей статус, щоб саме радити, а не шкодити малозрозумілими й спекулятивними заявами", - написав нардеп.

За його словами, на наступному комітеті винесуть питання про позбавлення Волянського статусу радника та проведуть "додаткову розʼяснювальну роботу з іншими радниками щодо їхнього функціоналу і публічного статусу".

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Зниження мобілізаційного віку

Нагадаємо, раніше високопоставлений посадовець сказав ЗМІ, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена закликає Україну негайно збільшити чисельність Збройних сил шляхом призову більшої кількості бійців і перегляду мобілізаційного законодавства, щоб дозволити призов до армії осіб віком від 18 років.

19 листопада радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна повинна посилити мобілізацію, щоб покращити ситуацію на фронті. Однак жодна окрема система озброєнь не є вирішальною у російсько-українській війні.

У МЗС повідомили, що Україна на переговорах із західними партнерами дійсно обговорює тему мобілізації та зниження мобілізаційного віку, однак нині проблемою є затримання обіцяних постачань необхідного озброєння.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має ухвалити непрості рішення про подальшу мобілізацію.

Видання WP зазначало, що навіть попри прискорення постачань необхідної зброї Україні, в адміністрації чинного президента США Джо Байдена зростає розчарування відмовою українських лідерів знизити призовний вік із 25 до 18 років.

У Держдепі заявили, що у разі зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років Сполучені Штати та їхні союзники готові забезпечити спорядженням українських призовників.

Президент України Володимир Зеленський згодом заявив, що виступає проти зниження мобілізаційного віку. Натомість він закликає постачати техніку і знижувати військові спроможності Росії.

За даними The Telegraph, суперечки щодо зниження мобілізаційного віку призвели до напруги у відносинах Володимира Зеленського та Джо Байдена.

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