Зеленський про зниження мобілізаційного віку: Недостатньо зброї, а не людей. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість зниження мобілізаційного віку в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Щодо віку. Скажіть, будь ласка, якщо людина стоїть перед вами без зброї, яка різниця - 20 років цій людині чи 30? Ніякої немає різниці. Тобто партнери звертають увагу на фізичні можливості того чи іншого військового. А ми звертаємо увагу, що в нас "голі" бригади є. Я просто не хочу це повторювати", - сказав Зеленський на пресконференції у Брюсселі.
Зеленський зазначив, що в Україні є сильні бригади, а є ті, які не укомплектовані, насамперед зброєю. Президент назвав "не дуже справедливим", коли з партнерами рік тому домовлялися про тренування 14 бригад, а укомплектовані на сьогодні дві.
"Коли ми говорили про тренування 14 бригад, щонайменше 12 бригад за кордоном домовлялися рік тому. Це мало розпочатися зі США і європейськими колегами, що буде розподілена і чітка таблиця, де та чи інша наша бригада тренується. Це дуже важливо. Не окремі люди, а бригада. Вона тренується повністю: одразу зі спорядженням, одразу зі зброєю, зі своїми командирами, щоб це був один колектив", - пояснив президент.
Він зазначив, що це впливає на здібності та моральний стан бригади потім на фронті.
"І коли ми про це домовлялися, і на сьогодні ми маємо одну бригаду, яку ми тренували у Франції, і одну бригаду, яка сьогодні додатково тренується в Німеччині (тренують США, до речі). І якщо з цього блоку ми маємо з вами дві бригади, - ми говоримо тут про зброю, а не про людей", - заявив Зеленський.
За його словами, "недостатньо зброї, а не недостатньо людей".
"Безумовно, людей завжди недостатньо. Безумовно, командири на полі бою також хочуть, але дуже важливим є укомплектування бригад, щоб вони були й захищали державу", - додав Зеленський.
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А от 20-30 хз що.
То з нкономіки висмикують найбільш цінних робітників, притримуючи ніякий заради рейтингів.
літо 2023 : провал вікна можливостей вибудувати оборонні рубежі, натомість "контрнаступ на вуха"
2024 : провал мобілізації, заповідник дубів у генералітеті, "курськ наш" і претензії до всіх навколо
безперервно : камінгаут високопосадових агентів впливу і корупційні скандали без наслідків
За все це відповідають одні і ті самі 5-6 потужних менеджерів, які не збираються робити
висновки з провалів (все ОК) і будуть продовжувати у тому ж дусі, доки ... що має статися ?
Наразі маємо тоненьку червону лінію із залишків боєздатних підрозділів що стримують орду
і незбагненну надію на чудодійно швидке завершення війни, причому на наших умовах.
А що, як ні ? "Я ваш вирок".
А то зараз "партнери" навідправляють ще більше ручних гранатометів і гвинтівок з патронами і касками і скажуть - "ну ось тобі зброя, бери 18-річних і воюй".
Сирський буквально недавно казав, що фронт тріщить саме через нестачу людей.
В ідеалі ворог не повинен взагалі через ближній тил добиратися "на нуль", жива сила і техніка повинні знищуватися на підході, а для цього потрібне важке озброєння, яке для нас життєво важливе, і яким Захід з нами достатньо не поділився. За деякими винятками, як наприклад Данія, країни Балтії ..., Якби стільки, скільки вони стосовно свого ВНП, надали б протягом цих майже трьох років США і найбільші економіки Європи, у нас би всього було вдосталь, і набагато кращою була б ситуація на фронті, і людей наших більше живих залишилося б.
Але ж не дали, і грошики жаль, і заспокоїлися, все чекають "голуба миру" від Х-уйла, який не прилетить. Ще гірше з постачанням зброї буде, США після 20 січня перестануть допомагати, або перетворять допомогу на знущально-символічну.
Доведеться, щоб вижити, масштабувати те, що можемо порівняно швидко виробляти власною національної економікою. Добре, що воєнний збір підняли з 1,5 до 5 відсотків від зарплати.
і до повного руйнування суверенітета Української держави.
Відповідно--це його ЛЕХТОРАТ!!! І надія на поточні перевибори.....Та він за них віддасть всю Україну з патрохами...а їх НЕ чіпатиме...( а за оту зашморгану . --1000 грн. він вже вважає нас закупленими на всі-100%)
Зелене лайно все частіше булькає через край. Не торкаючись дуже важкої теми мобілізації.
А якщо перед вами стоїть порожній танк - це краще? Зеленський бреше, бреше і бреше - бо військові з усіх напрямків вже криком кричать, що немє людей. Навіть відбудовані оборонні споруди інколи "заповнити" ніким. А це небрите зелене мурло тулить, що не витачає зброї.
Ясно ж як день - це тупа зелена хитрість - дешеве намагання звалити все на наших партнерів. Бо в Зеленського вже підгорає - кремлівські хазяї Зеленського лютують. Та й тема 18-річних зеленими мародерами підсунута спеціяльно - щоб відволікти від теми мобілізації усяких товстомордих "пенсіонерів" та "інвалідів", яких нараховуються сотні тисяч, якщо не мільйони.
Загнали холопів у окопи - все, справа зроблена?
Пофантазував? А тепер подивися на карту DeepStateMap і подивись на темпи окупації наших територій, щоденну кількість кортежів "На щиті" в містах і селах, кількість зниклих безвісти і полонених в реєстрах у тицкунів. Тоді розкажеш, чого бракує в ЗСУ : гарматного м'ямса, чи озброєнь і *********** до неї