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Новини Мобілізація
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Зеленський про зниження мобілізаційного віку: Недостатньо зброї, а не людей. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість зниження мобілізаційного віку в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо віку. Скажіть, будь ласка, якщо людина стоїть перед вами без зброї, яка різниця - 20 років цій людині чи 30? Ніякої немає різниці. Тобто партнери звертають увагу на фізичні можливості того чи іншого військового. А ми звертаємо увагу, що в нас "голі" бригади є. Я просто не хочу це повторювати", - сказав Зеленський на пресконференції у Брюсселі.

Зеленський зазначив, що в Україні є сильні бригади, а є ті, які не укомплектовані, насамперед зброєю. Президент назвав "не дуже справедливим", коли з партнерами рік тому домовлялися про тренування 14 бригад, а укомплектовані на сьогодні дві.

"Коли ми говорили про тренування 14 бригад, щонайменше 12 бригад за кордоном домовлялися рік тому. Це мало розпочатися зі США і європейськими колегами, що буде розподілена і чітка таблиця, де та чи інша наша бригада тренується. Це дуже важливо. Не окремі люди, а бригада. Вона тренується повністю: одразу зі спорядженням, одразу зі зброєю, зі своїми командирами, щоб це був один колектив", - пояснив  президент.

Читайте також: Партнери обіцяли оснастити 10 бригад, але повністю оснастили тільки дві з половиною, - Зеленський

Він зазначив, що це впливає на здібності та моральний стан бригади потім на фронті.

"І коли ми про це домовлялися, і на сьогодні ми маємо одну бригаду, яку ми тренували у Франції, і одну бригаду, яка сьогодні додатково тренується в Німеччині (тренують США, до речі). І якщо з цього блоку ми маємо з вами дві бригади, - ми говоримо тут про зброю, а не про людей", - заявив Зеленський.

За його словами, "недостатньо зброї, а не недостатньо людей".

"Безумовно, людей завжди недостатньо. Безумовно, командири на полі бою також хочуть, але дуже важливим є укомплектування бригад, щоб вони були й захищали державу", - додав Зеленський.

Читайте також: Не варто компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) мобілізація (3054) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+23
А навіщо тоді дідів виловлюють, якщо люди є,а зброї немає?
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19.12.2024 17:04
+17
Спочатку ти, ЗЕлена курва, закатав всю нашу зброю в асфальт, а тепер у нас немає зброї та вже люди закінчуються, а ти, наволоч, все стрєлкі на наших партнерів переводиш. Чи може ти забув, що в 2019 тебе обирали президентом та гарантом цілісності держави, а не Байдена з Шольцем. І це саме ти саботував нашу оборонку, а потім зробив все, щоб дискредитувати та зірвати мобілізацію, перетворивши її на ганебну бусифікацію. І якщо ти вже декілька років поспіль не виконуєш свої обов"язки, то геть з посади!!!, бо ти вже занадто дорого коштуєш нашому народу.
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19.12.2024 17:13
+14
Всі військові, реальні, а не ті, яких ****** Марафон, кажуть, що одна з найбільших проблем якраз нестача людей в підрозділах, які воюють.
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19.12.2024 17:10
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Невже оборонні гроші припинили зкатувати в асфальт? Бути такого не може.
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19.12.2024 17:03 Відповісти
Вони як ракети- локацвйно зникли .
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19.12.2024 17:27 Відповісти
РЛС бачить крилаті ракети по максимуму до 50 км від місця розташування. Локаційно зникли- не значить що їх збили. Просто локальна РЛС їх більше не спостерігає.
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19.12.2024 17:46 Відповісти
"або ракети знизилися нижче рівня видимості РЛС на відповідній відстані від РЛС " - експерт? Теж?
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19.12.2024 21:29 Відповісти
Крилата ракета летить низько. Саме тому її дальше 50 км не видно в ідеальних умовах. В реальних ситуація дещо гірша.
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23.12.2024 13:08 Відповісти
під...с
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19.12.2024 17:03 Відповісти
********** - це медичний термін.
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19.12.2024 17:06 Відповісти
Толерантніше треба бути, толерантніше...
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19.12.2024 17:06 Відповісти
Може підкинуть зброі - Європа обіцяла напружитись
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19.12.2024 17:03 Відповісти
Кошового і сраний квартал не думав направити повоювати? Звідки ж люди появляться на передові?
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19.12.2024 18:58 Відповісти
Кошовии до рук не иде - каже шо з нього вояка - як з гімна куля
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19.12.2024 19:03 Відповісти
Вже час прийшов і гівном гармати заряджати.
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19.12.2024 19:21 Відповісти
Міномети вже заряджають
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19.12.2024 19:22 Відповісти
А навіщо тоді дідів виловлюють, якщо люди є,а зброї немає?
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19.12.2024 17:04 Відповісти
Чому не служить тато Саша? Грошове утримання від держави персональне отримує, а служити не бажає.
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19.12.2024 17:30 Відповісти
https://prm.ua/ru/pust-eta-merzost-idet-v-ato-otets-zelenskogo-nazval-uchastnikov-aktsii-net-kapitulyatsii-kuplennoy-*********/ Пусть эта мерзость идет в АТО
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20.12.2024 00:29 Відповісти
Так завпнтаж власний ВПК а не асфальтні заводи. Український ВПК завантажено лише на 30%, а воно скавчить - дайте та дайте.
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19.12.2024 17:04 Відповісти
Чим завантажити? Зерном?)))
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19.12.2024 17:54 Відповісти
Мабуть ви з клубу свідкив ЗЕленого месії.
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19.12.2024 18:25 Відповісти
Боярє плохіє царю нє докладивают!!!!
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19.12.2024 17:05 Відповісти
Де? В Бельгії?
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19.12.2024 17:08 Відповісти
В армії
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19.12.2024 17:10 Відповісти
Так, різниця 20 і 30 років невелика. Але 20 і 50+ просто прірва.
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19.12.2024 17:07 Відповісти
Якщо розглянути з точки зору економіки, то 30-50 якраз самий продуктивний ресурс.
А от 20-30 хз що.

То з нкономіки висмикують найбільш цінних робітників, притримуючи ніякий заради рейтингів.
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19.12.2024 17:39 Відповісти
А як буде зброя, моб.вік знизять?
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19.12.2024 17:09 Відповісти
снизят, когда доноры припрут....
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19.12.2024 19:19 Відповісти
Всі військові, реальні, а не ті, яких ****** Марафон, кажуть, що одна з найбільших проблем якраз нестача людей в підрозділах, які воюють.
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19.12.2024 17:10 Відповісти
Ясен пень.. загнали.. в учебку.. сиди.. дивись (кушай).. діду.. як твої сини воюють.. і тобі на учебку харчі передають. А хто *** сіять буде.. Весна вже ось.. через плече.. Ціни зашквар..
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19.12.2024 17:10 Відповісти
Спочатку ти, ЗЕлена курва, закатав всю нашу зброю в асфальт, а тепер у нас немає зброї та вже люди закінчуються, а ти, наволоч, все стрєлкі на наших партнерів переводиш. Чи може ти забув, що в 2019 тебе обирали президентом та гарантом цілісності держави, а не Байдена з Шольцем. І це саме ти саботував нашу оборонку, а потім зробив все, щоб дискредитувати та зірвати мобілізацію, перетворивши її на ганебну бусифікацію. І якщо ти вже декілька років поспіль не виконуєш свої обов"язки, то геть з посади!!!, бо ти вже занадто дорого коштуєш нашому народу.
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19.12.2024 17:13 Відповісти
весна 2021-зима 2022 : провал підготовки до війни, натомість "шашлики у травні"
літо 2023 : провал вікна можливостей вибудувати оборонні рубежі, натомість "контрнаступ на вуха"
2024 : провал мобілізації, заповідник дубів у генералітеті, "курськ наш" і претензії до всіх навколо
безперервно : камінгаут високопосадових агентів впливу і корупційні скандали без наслідків
За все це відповідають одні і ті самі 5-6 потужних менеджерів, які не збираються робити
висновки з провалів (все ОК) і будуть продовжувати у тому ж дусі, доки ... що має статися ?
Наразі маємо тоненьку червону лінію із залишків боєздатних підрозділів що стримують орду
і незбагненну надію на чудодійно швидке завершення війни, причому на наших умовах.
А що, як ні ? "Я ваш вирок".
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19.12.2024 17:22 Відповісти
Так треба уточнювати що немає саме важкої зброї - танків, РСЗВ, літаків, гармат, ОТРК.
А то зараз "партнери" навідправляють ще більше ручних гранатометів і гвинтівок з патронами і касками і скажуть - "ну ось тобі зброя, бери 18-річних і воюй".
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19.12.2024 17:23 Відповісти
Через свою ОПу створив фейк, що його примушують мобілізувати дітей і сам на нього героїчно відповідає.
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19.12.2024 17:27 Відповісти
Відповідно до міжнародного та українського законодавства, дитиною є особа віком до 18 років
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19.12.2024 17:38 Відповісти
Я мав на увазі хлопців з 18 років. Для мене вони діти.
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19.12.2024 20:04 Відповісти
Для 90 літніх 70 літні це діти.
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19.12.2024 20:07 Відповісти
І тут погоджуюся. Але я мав на увазі призив з 18 років. Визнаю свою помилку.
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19.12.2024 21:52 Відповісти
Я вважаю, що призивати таки з 18. Армія це не лише передова, бо передова, це вже верхівка айзбергу, до якої ще треба дійти. Навіть на Майдані простих статистів без захисту на передову просто не пускали. Має все ж бути рубіж, що дитинство вже позаду.
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19.12.2024 22:03 Відповісти
Я про це мову не вів, я наголошував, що ОПа президента створила фейк про зниження призивного віку і Боневтік геройські відповів, що він цього робити не буде. Десь так!!!
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19.12.2024 23:09 Відповісти
Та я це розумію...ОПі треба озвучити причини такої стрімкої втрати території України і щоб винними у цьому були хто і що завгодно, але не вони. Ну й підготовка до можливих виборів.
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19.12.2024 23:20 Відповісти
*******.

Сирський буквально недавно казав, що фронт тріщить саме через нестачу людей.
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19.12.2024 17:35 Відповісти
Якщо в деяких бригадах некомплект 30-40%, то так і є.
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19.12.2024 18:53 Відповісти
Такого брехуна ,ще світ не бачив!
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19.12.2024 17:36 Відповісти
З асфальту зброю виколупуй!
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19.12.2024 17:38 Відповісти
Зеленскому не нужен мир, Зеленскому нужна постоянная война ибо только война обосновывает его сидение в кресле Президента после окончания 20 мая 2024 года его конституционной пятилетки .
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19.12.2024 17:40 Відповісти
Прикацаплений, чому ти не пишеш про перемогу? Який ще мир може бути при окупованих територіях? Від України становлення миру не залежить зовсім, лише від касапів, якщо вони виведуть свої війська з України.
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21.12.2024 17:32 Відповісти
Зброї недостатньо?! А 100 мільярдів невикористаних МО коштів це що-"заначка"?!
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19.12.2024 17:40 Відповісти
Сразу и коню понятно, просроченный *идор ехперт, рука набита, осталось только морда...Народа хоть пруд пруди, а то что каждый день втрачается очередная деревня или село на Востоке виноват кто? Правильно пехотинец котрый тусуется на курорте под назвой @нуль@, это место очень похожее на Лазурный берег если кто не знает....без ротации по несколько месяцев...И этот пехотинец о*уел до такой степени что не может сдержать орков, которые толпами прут на позиции? Это что такое? А как тогда будет докладывать Луценко, Тарнавский, тот же Сырский *идору? Сколько штыков защищали хутор Селидове, в котором перед войной жили всего то несколько десятков тысяч жителей? говорят что ВСУ там було тма...целых 60 штук, в каждом окопе по 7-8 пехотинца, так с такими силами можно и до кордонов с оркостаном дойти...И каков результат? Про****** Селидове, и кто? Конечно не Сырский а пехотинцы...Було бы там штук 30 или 40 скорей всего Селидове удержали бы стопудово...Так что не надо нам призивный вик снижать, а нужно оружие, а ещё лучше була бы помощь баблом и побольше, а то знаете сколько стоит проживание в Ростове? А в Тель-Авиве?...*идор по любому не лох...он думает что *охи украинцы, поетому так и себя ведёт....но кто знает, кто знает...виктор янукович тоже был впевненый что будет правит вечно...не срослось...
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19.12.2024 17:41 Відповісти
Думаю, не вистачає як людей, так і зброї.
В ідеалі ворог не повинен взагалі через ближній тил добиратися "на нуль", жива сила і техніка повинні знищуватися на підході, а для цього потрібне важке озброєння, яке для нас життєво важливе, і яким Захід з нами достатньо не поділився. За деякими винятками, як наприклад Данія, країни Балтії ..., Якби стільки, скільки вони стосовно свого ВНП, надали б протягом цих майже трьох років США і найбільші економіки Європи, у нас би всього було вдосталь, і набагато кращою була б ситуація на фронті, і людей наших більше живих залишилося б.
Але ж не дали, і грошики жаль, і заспокоїлися, все чекають "голуба миру" від Х-уйла, який не прилетить. Ще гірше з постачанням зброї буде, США після 20 січня перестануть допомагати, або перетворять допомогу на знущально-символічну.
Доведеться, щоб вижити, масштабувати те, що можемо порівняно швидко виробляти власною національної економікою. Добре, що воєнний збір підняли з 1,5 до 5 відсотків від зарплати.
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19.12.2024 17:43 Відповісти
А ти не думай якщо немає чим, то ще розіб'єш лоба своєю думалкою
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21.12.2024 17:36 Відповісти
Єрмака прибери і зброя з'явиться. І захід дасть, і власна буде робитись
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19.12.2024 17:58 Відповісти
Воно саме , своїм підписом зупинив ракетну програму , зупинив все виробництво зброї ,а зараз у нього зброї немає. Що б ти гнида брехлива здохло в муках !
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19.12.2024 18:03 Відповісти
Так яка там для нього мобілизація. Коли з такою мобілізацією ( некомлет бригад ЗСУ 30%- 40% ) і через це з такими «успіхами» на фронті все йде до капітуляції Україи, і зиищення територіальної цілостності. І навіть до часткового а може
і до повного руйнування суверенітета Української держави.
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19.12.2024 18:04 Відповісти
Ну вєдь кончене ЗЕлене брехло... Де людей хватає? В Генштабі ? А ось під Покровськом повний ... з особовим складом.
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19.12.2024 18:11 Відповісти
Зє- здун.
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19.12.2024 18:17 Відповісти
І так впевнено бреше і навіть НЕ кривиться... цей РЕВНИЙ "ЗАХИСНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДОСТІ Головна причина в тому. що саме !8-річні і Є отими бездумними прихильниками ( дівчатка--мавпізянки--поголовно...)із кагорти-- ЗЕ- прикол--73%... Він їх рже- кумир
Відповідно--це його ЛЕХТОРАТ!!! І надія на поточні перевибори.....Та він за них віддасть всю Україну з патрохами...а їх НЕ чіпатиме...( а за оту зашморгану . --1000 грн. він вже вважає нас закупленими на всі-100%)
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19.12.2024 18:17 Відповісти
"...якщо людина стоїть перед вами без зброї, яка різниця..."

Зелене лайно все частіше булькає через край. Не торкаючись дуже важкої теми мобілізації.
А якщо перед вами стоїть порожній танк - це краще? Зеленський бреше, бреше і бреше - бо військові з усіх напрямків вже криком кричать, що немє людей. Навіть відбудовані оборонні споруди інколи "заповнити" ніким. А це небрите зелене мурло тулить, що не витачає зброї.
Ясно ж як день - це тупа зелена хитрість - дешеве намагання звалити все на наших партнерів. Бо в Зеленського вже підгорає - кремлівські хазяї Зеленського лютують. Та й тема 18-річних зеленими мародерами підсунута спеціяльно - щоб відволікти від теми мобілізації усяких товстомордих "пенсіонерів" та "інвалідів", яких нараховуються сотні тисяч, якщо не мільйони.
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19.12.2024 18:27 Відповісти
Тобто тема, наприклад, ротації військових на передовій взагалі вже нікого не цікавить?
Загнали холопів у окопи - все, справа зроблена?
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19.12.2024 18:34 Відповісти
.. і попереду у холопа вибір , або померти тут або бути закатованим у полоні .. у командира відповідь - а в мене нема ким вас міняти .. !
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19.12.2024 19:33 Відповісти
.. повно 30 літніх бугаїв , які покупляли " непридатність , провести їм ще незалежну ВЛК не по місцю прописки і 90 проц будуть здоровими , і протрузій у хребті не буде , і язви заживуть липові , і коліна окажуться здорові .. а ще " студенти " 30-40 років раптово кинулись у науку .. , " доглядальники " матусь-бабусь , до яких вони роками не навідувались , раптові " женильники " на мамах одиначках з трьома дітьми .. і тд...
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19.12.2024 19:30 Відповісти
"какая разніца?" десь я це вже чув раніше
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19.12.2024 18:30 Відповісти
«14 бригад» так і сидять без зброі?!
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19.12.2024 18:40 Відповісти
На ПІДєр біріжот укрАінцеф, - подумає малорос, виборець зе-пліснявого виродка, споглядаючи зєбломарафон.
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19.12.2024 18:57 Відповісти
ЕСЛИ НУЖНЫ РЕСУРСЫ - ОБЪЯВЛЯЙ ВОЙНУ !!! СЛЮНЬТЯЙ !)
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19.12.2024 19:00 Відповісти
шо воно морозить??? Військові навпаки, кажуть, що є зброя, немає людей.. Вїбіть його чимось..
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19.12.2024 19:05 Відповісти
Є зброя? Серйозно? Чи може у твоїй уяві надані партнерчиками у підісраних підгузках тактичні шкарпетки і каски - теж зброя, тільки нелетальна. Наша авіація панує в повітрі, безперервно закидує рашистів високоточними бомбами, не дає їм просунутись, винищуючи все живе на кілометри вглиб фронту? Кориговані артилерійські снаряди руйнують навіть забетоновані укріплення кассабів, не даючи їм простояти довше кількох днів? Жоден кацапський тактичний літак, носій КАБів не може вилетіти на пускові рубежі - все збивається нашим далекобійним ППО? Жоден ударний гелікоптер Ка-52 не може бути до ЛБЗ ближче, ніж його бойовий радіус дії, бо всі аеродроми і інфраструктура кацапів винищена превентивними ударами далекобійною зброєю.
Пофантазував? А тепер подивися на карту DeepStateMap і подивись на темпи окупації наших територій, щоденну кількість кортежів "На щиті" в містах і селах, кількість зниклих безвісти і полонених в реєстрах у тицкунів. Тоді розкажеш, чого бракує в ЗСУ : гарматного м'ямса, чи озброєнь і *********** до неї
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19.12.2024 19:25 Відповісти
Людей бракує.. Це очевидно... твій пронос пішов мимо..
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19.12.2024 19:36 Відповісти
Тільки на передовій бракує, але не мільйонів мобілізованих, не сотень тисяч тилових щурів силовиків, які ухиляються від свого конституційного обов'язку захисту держави
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21.12.2024 17:43 Відповісти
Зєлін популізм про збереження "генофонду" ще вилізе Україні боком. Буде той молодий генофонд за орків воювати. Не дай Бог, звичайно...
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19.12.2024 19:08 Відповісти
ПРЕДЪЯВИ ТЕМ КТО ОРУЖИЕ НАШЕ В 90-Х ОТДАЛ !!! И ПРИТУЛА ОТТУЛИТСЯ !)
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19.12.2024 19:12 Відповісти
ВООБЩЕ-ТО ОБЩАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СВЯЗЬ НЕ ТО ЧТО ДОЛЖНЫ А ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ !!! ТЕМ БОЛЕЕ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ !!!
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19.12.2024 19:17 Відповісти
Знакомый вчера приехал в Десну, говорит забрали многих инструкторов на фронт, думают куда девать бусифицированных..... от вам и оружие....
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19.12.2024 19:17 Відповісти
В тилу мільйони силовиків, мобілізованих у військовій формі вештаються. Відкуплених під штиком людей більше ніж зброї, а на передовій чомусь не вистачає. Може їх всіх відправити в Сирію чи Африку захоплені вагінерами країни звільняти щоб у міжнародних партнерів не було претензій до узурпатора зелоха?
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21.12.2024 17:48 Відповісти
призывайте на пол-года и готовьте людей по нормальному....
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19.12.2024 19:37 Відповісти
Це той рідкісний випадок, коли я згоден із Зе.
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19.12.2024 19:52 Відповісти
Мобілізація 18-річних нічого не дасть, просто будуть ховатись як і 25+, в мене є знайомий-30 років, 3 повістки йому прийшли, так він вже 5 місяців в Київській області ховається, мотивувати треба грошима, строками служби, якісною підготовкою( хоча б місяців 6 для початку), можливо когось це змотивує, як можна навчитися за 45 днів, справі від якої залежить твоє життя? Як такий бардак як наприклад у 211 бригаді, повинен когось мотивувати?
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19.12.2024 20:08 Відповісти
идиот с одним и тем же зашёл на пятый круг
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19.12.2024 20:29 Відповісти
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19.12.2024 22:35 Відповісти
 
 