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Новини Мобілізація
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США закликають Україну негайно знизити призовний вік до 18 років, - ЗМІ

США закликають Україну розпочати мобілізацію з 18 років

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена закликає Україну негайно збільшити чисельність збройних сил шляхом призову більшої кількості бійців і перегляду мобілізаційного законодавства, щоб дозволити призов до армії осіб віком від 18 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть Associated Press та Reuters.

За інформацією, яку журналісти отримали від високопоставленого чиновника адміністрації Байдена, Штати чинять тиск на Україну щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років з метою зміцнення ЗСУ у боротьбі з Росією.

Зараз потрібна жива сила. Росіяни фактично досягають прогресу, стабільно просуваються на сході, і вони починають відтісняти українські сили на Курському напрямку... Мобілізація і збільшення чисельності особового складу може суттєво вплинути на ситуацію на полі бою", - заявив посадовець.

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Американський чиновник наголосив, що Україна не мобілізує та не готує достатньо нових солдатів для війни з РФ.

Також представник адміністрації Байдена стверджує, що адміністрація демократів, яка залишає посаду, начебто хоче, щоб Україна знизила призовний вік до 18 років з 25 років, щоб допомогти розширити резерв чоловіків призовного віку.

За його словами, "чиста математика" ситуації, в якій опинилася Україна зараз, полягає в тому, що їй потрібно більше військ для ведення бойових дій.

Крім того, як пише AP, за словами європейських чиновників, які побажали залишитися анонімними, президент України Володимир Зеленський також чує занепокоєння союзників в інших західних столицях про те, що Україна має кадрову проблему, а не проблему з озброєнням.

Європейські союзники також додали, що відсутність достатньої кількості особового складу означає, що незабаром для України може стати неможливим продовжувати діяти в Курській області РФ.

Читайте також: Прямий призов у військову частину: нові правила рекрутингу без візиту до ТЦК

Автор: 

Байден Джо (2883) призов (431) США (22417) мобілізація (3017)


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Топ коментарі
+53
пєнсами війну не виграти (((
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27.11.2024 19:53
+45
Ну американці не розуміють, як це призивати 50-річних, бо в них такого не було ніколи - ні в громадянську війну, ні в Другу світову...
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27.11.2024 19:55
+33
Черговий піздьож від зе-шобли
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27.11.2024 19:51
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Сторінка 5 з 5
Спочатку мобілізуйте половину прокурорів- ''інвалідів, податківців, суддів, тих, хто відправили у війська 100 тис. Бракованих мін і тих гнид, які дозволили ці міни використовувати і т. П. Продажну пі...! А вже потім можна про щось ще розмовляти.
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27.11.2024 23:50 Відповісти
Як не крути, а американці і європейці від війни також не відкрутяться, бо кацапа тільки кіл в серце зупинить!
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27.11.2024 23:53 Відповісти
Шо ж ви *уки за ЗЕблюдков в 2019 голосовали по приколу, а теперь воевать не хотите?! С мотивацией или без автоматы в руки и на фронт защищать Украину. Доприкалывались - искупайте кровью!!!
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27.11.2024 23:59 Відповісти
Это было понятно с самого начала - с 18 до 40. Как во всех странах.
А если еще подумать что раньше было !!!! 27 !!! и зеленая тварь не хотела понижать, то вообще клиника какая то.
Хотя если война еще года 4 продлиться, то пойдут уже воевать те кому было 18 на момент вторжения, как 25 летние.
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28.11.2024 00:05 Відповісти
Т.е. утверждаете, что "14 новым бригадам не хватает оружия", "США надали только 10% от выделенной помощи" - это не правда.

Из открытых источников известно, Байден разрешил передать в рамках выделенных 33млрд за 2.5года
0 самолетов
31 танк
21 хаймарс
2 патриот
272 орудия
700 бредли+страйкеры

если сравнивать с потерями россии: 9500 танков, 20000 орудий, 1255 рсзо, 325 самолетов, 19000 бмп

неужели этих поставок достаточно, которых в сотни раз меньше, наверное не ломаются, и не уничтожаются?

а сколько тогда надо для наступления техники?

неужели вся проблема только в людях
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28.11.2024 00:37 Відповісти
Я бачу історія нікого в цій країні нічому не вчить. Крути ніхто не пам'ятає.
Що стало з тими нещасними юнаками, зауважу, саме 18-25 років, до речі, яких кинули проти переважаючих сил Мураєва усім до ср...ки.
Про те, що здоровий глузд волає, що проти добре озброєного війська потрібно також воювати переважно зброєю, а не тілами недосвідченого молодняка, усім начхати.
Баба еще наражают.
Просто немає слів.
С...ки
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28.11.2024 01:29 Відповісти
Закликаємо США завалити Україну зброєю.
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28.11.2024 00:13 Відповісти
Та запросто. А гроші де ???
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28.11.2024 10:50 Відповісти
У 18 річних в кишенях.
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28.11.2024 11:01 Відповісти
Я розумію що зе і його шапіто натворили біди,але і сша теж не святі,реальне затягування надання зброї позначилась на полі бою,а все почалось з авдіївки саме пів року москальня її брала коли від вас нічого не поступало,і просто дронами і тілами наших солдат вдалось цю навалу призупинити,і що тепер ви далі хочете щоб ми воювали тілами,ну вибачте три роки стримувати орду і тепер ще інща орда примкнула до них,яка і ракети постачає і снарядів цілу купу і вже техніка пішла.Тоість ви сците що вам прийдеться воювати з тими маньяками і тому вимагаєте від нас більше народу на фронті,бо після нас будете ви,поляки прибалти і всі решта,і хрен ви ту навалу зупинете...хіба ядерним ударом...
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28.11.2024 00:30 Відповісти
Подвиг української молоді - Героїв Крут.
З українського боку в бою під Крутами брали участь більш як 400 бійців в складі першої української військової школи ім. Б. Хмельницького. 1-шої сотні Куреня студентів Січових Стрільців. Були і студенти Українського народного університету, київського Університету Святого Володимира (нині ім. Т. Шевченка), гімназисти старших класів. (і їм не було 25 років) Вони зайняли оборону біля станції Крути.
Вранці 29 січня 1918 року розпочався наступ москалів більшовиків на станцію. За різними даними їх було до 6-7 тисяч окупантів. Бій тривав декілька годин: були відбиті кілька шалених атак, бойові втрати кацапів- загарбників складали до 300 убитих, а ще було багато поранених і полонених окупантів. Великі втрати понесли і молоді захисники Крут. Але українські герої виконали наказ командування - наступ більшовиків було зупинено. Наші війська організовано відступили, руйнуючи за собою колії й мости. А тепер що? ******* молодь зовсім не бере участі в захисті своєї рідної Батьківщини, яка може навіть впасти від навали тих же московських кацапів.
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28.11.2024 03:59 Відповісти
Нет слов.
Великі втрати понесли і наші захисники під Крутами.
С..ка. да вони, ця уся студентська дітвора майже вся загинула. Зате так, керівництво УНР встигло втекти.
Краще б ви не приводили цей жахливий факт. Крути трагедія. Так, 400 студентів прикрили своїми тілами позорну втечу очільників УНР.
Я так розумію, саме це ви вважаєте прикладом наслідування.
Не створення мотивованої контрактної армії, не залучення західних приватних військових кампаній, ні вимогу адекватного надання озброєння.
А от мобілізувати 400 студентів і кинути їх проти 5 тисяч кацапів, оце діло.
Припливли, нічого не скажеш.
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28.11.2024 04:56 Відповісти
А чим ти думаєш платити західним ПВК ?... просто цікаво... ЧИМ ???
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28.11.2024 09:31 Відповісти
Все, я не можу. Це неможливо витримати. Суцільне божевілля.
Кацапи створили контрактну армію, озброїлися до зубів і пруть безупину. Що робити, чи ж в нас план?
Звичайно є.
А давайте мобілізуємо дітвору. Здорові дядьки не справляються, та і як справляться з кабами фактично голіруч. А от студенти та інші сопляки, ті точно справляться.
Як під Крутами.

Та йдіть ви під три чорти. Уроди безмозглі.
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28.11.2024 05:07 Відповісти
Та да..кацапи озброювалися...а ти вибирала членограя...на шашличкі збиралася...дороги для кацапні прокладала... Чонгар розміновували...!? Нє ???... За всю дурість рано чи пізно треба ПЛАТИТИ !!
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28.11.2024 09:36 Відповісти
тобі ж сказали закрий вже пельку свою куриця недолуга
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28.11.2024 14:23 Відповісти
Та да, закидаємо арєшнік юнацькими тілами. До шапіто зелених клоунів плавно перекочовує циркова группа натовських недогенералів на чолі з зоряно- полосатим g-фельдмаршалом- маразматіком.
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28.11.2024 06:01 Відповісти
зелена брехня
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28.11.2024 08:46 Відповісти
Навіть не читав коментарів-ікспердів..."лютий гнів" до америкосів...ніякі дивани невитримають !)
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28.11.2024 09:24 Відповісти
Ну если не хотите, что бы на фронт ишли депутаты, плокулолы, судьи, менты, ТЦКуны, ДБРовцы, НАБУшники, САПовцы, 45 летние пенсионеры-охфицеры, охранники частных фирм и ОСТАЛЬНАЯ СВОЛОЧЬ, то пусть тогда идут 18 летние щеглы на фронт!!!!
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28.11.2024 09:27 Відповісти
я думаю це буде ПОТУЖНО!!!
Зате потім пенси-патріоти розповідатимуть як пережили війну.... Буде про що поговорити за пивком
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28.11.2024 12:22 Відповісти
я не вижу разницы бойцов в каком возрасте будут выбивать орки из-за того, что "партнеры" (мать их так) поставляют обещанное в развалочку и не в полном объеме
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28.11.2024 09:35 Відповісти
Я теж так вважаю, партнери мають нам клєпати зброю, а наш стійко-потужний Лідор буде купляти електора за " вовину тисячу" і красти мільярди на бракованих мінах.
Ми зебіли, ми сила!!!👏👏👏
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28.11.2024 10:06 Відповісти
В Японії під час війни 1939- 1945 р. призиний вік був дванадцять років, так що враховуючи некомпетентність "укро.влади"(?) і відсторонення від своїх забов'язань так званих "гарантів безпеки, підисантів Будапештського меморандуму) →можно очикувати, чого завгодно.
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28.11.2024 09:44 Відповісти
Знижувати призовний вік неможна, бо це основний електорат зеленого ушльопка. А дядьки 50+ просто не витягують на собі цю війну, бо роки вже не ті. Тому у нас і воює найефективніше за всіх 3 штурмова, де старше 30 нікого немає. В Ізраїлі, де живуть мама с папой найвеличнішого лідОра, призовний вік з 18 років і ніхто не верещить про "гєнафонд націі". Нахєр буде той гєнафонд, якщо країна програє війну. Кому після краху України перейде цей генафонд? Воювати, нажаль, має ВСЯ країна, а не лише дядьки перепенсійного віку та інваліди яких нахапало ЗЕлене ТЦК на вулицях.
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28.11.2024 09:48 Відповісти
та все розслабся клоун.... Ми приплили, коли вам ура-дибілам-патреотам говорили, що потрібно гнати в шию зеленого виродка і все його шапіто ви кричали : "неначасі!!! після перемоги розберемося!"...
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28.11.2024 12:26 Відповісти
Бидло ЗЕлене ти своїх марафонів передивилося? Я таким як ти, недоумкам-какімрахніцам ще в 2019 доказував що кремлівського клоуна неможна обирати, а такі як ти хотіли паржать, бо з Порохом скучно було? Ну що, куви, зараз весело???
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28.11.2024 12:34 Відповісти
ух та ти ЩО), прямо доказував)))).... Ану чмо ванюче скинь фото бюлетеня, ато якщо ти не із Львівщини то в мене сумніви, що ти чмирло за зе не голосував).... Є голі цифри, і повірити що ви бидло-поЦреоти побідуни всі поголовно за Петьку голосували це аж смішно....
Такщо йди подихай коаще, ато тиск скоче пердло старе
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28.11.2024 12:43 Відповісти
Таке бидло-какаяразніца як ти може лише нести пропагандонську ОПешну хєрню. Йди у Подоляка свої 30 ********* отримай, імбіцил ти квартальний
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28.11.2024 12:49 Відповісти
що ти верзеш біосміття ти недолуге.... який подоляк, яка опа... В подібних тобі тупорилих непотребів одна відповідь на все... Тож хто працює і срає по методичці це ще потрібно подумати
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28.11.2024 14:46 Відповісти
Не полишає враження, що зелені гниди спеціально роблять все, щоб знизити обороноздатність країни! Цікаво, що таке кацапи пообіцяли їм? Чи вони просто такі дрімуче тупі?
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28.11.2024 09:55 Відповісти
Пообіцяли що вони спокійно втічуть з грошима хто куди схоче. Або залишаться і працюватимуть далі хто схоче.
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28.11.2024 10:16 Відповісти
Ще вся молодь сїбеться з України, бо при постійному саботажі при владі і в армії, мало хто піде воювати
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28.11.2024 10:00 Відповісти
В кого є клепка давно з' їбали.
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28.11.2024 11:25 Відповісти
Не всі встигли, президент обідцяв шашлики, люди повірили. Якби кордони відкрили самі б побачили скільки патріотів би тут залишилось, о то тільки і диванні вояки з цензора і були б, один одного далі в москалі записували
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28.11.2024 13:49 Відповісти
Якщо серйозно про війну, то звичайно найпродуктивніший для війни вік 18-35 років і максимум, всі інші за бажанням. Сила, міць, реакція та ерекція теж саме в цьому віці. Старими пердунами війну не виграти, на жаль.
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28.11.2024 10:17 Відповісти
это и дураку понятно, что призывать надо с 18 лет, но популизм сильнее чем здравый смысл. путлер как захватит всю Украину так с 16 будет призывать и на польские пулеметы посылать. а еще нужно ющенковских и порошенковских детишек призывать.
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28.11.2024 10:18 Відповісти
Шось є в мене чуйка що дітки зелених підарів десь так у віці 18-25, тому й призову нема.
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28.11.2024 10:27 Відповісти
Якесь анонімне джерело - це ще не Байден. Як говорили на початку широкомасштабного вторгнення "читайте офіційні джерела". "Розповсюдження інформації про якісь "вимоги адміністрації Байдена до України" про зниження призовного віку до 18 років є грубою дезінформацією і використанням режимом Зеленського іноземних СМІ для психологічного тиску на населення України з ультимативним "або мир з Росією, або ваші діти з 18-и ідуть на фронт". Насправді ситуація з поповненням особистим складом ЗСУ є питанням чисто організаційного порядку. Кількість заброньованих від мобілізації в Україні складає станом на 01.‎09.‎2024 більше 800000 тисяч осіб. (точні дані тут Хроніка 03.‎11.‎2024 https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html). Половини з цього складу достатньо для проведення ротації і поповнення. "
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28.11.2024 10:30 Відповісти
Під цією новиною -- наймасовіша кількість коментарів та переглядів.
Такої кількості не навіть близько не було під звістками про розстріл та страти українських полонених.
...Хвора країна поголовних кретинів та govნойоნів.
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28.11.2024 11:36 Відповісти
За 3 роки війни тільки на початку була спроба завершити війну дипломатичним шляхом. Не потрібно звичайно погоджуватись зі всіми хотілками, але якби була наполегливість можна було вийти з цієї війни з малою кровью в буквальному сенсі. Головна хотілка кремля це зняття санкцій за окупацію Криму. Згадайте спробу перших і останніх переговорів. Основна умова Крим російський зняття санкцій, доля Донбасу мала вирішитись на переговорах, тобто русні донбас особливо і не потрібен був. Їм дешевше було викупити Крим у нас чим відвойовувати, ну такі у нас сусіди, живуть мріями розширення імперії.
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28.11.2024 12:05 Відповісти
А може почати з мусорні, митників, прокурорів і мажорів?
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28.11.2024 12:09 Відповісти
та ні це не ПОТУЖНО)))... Бачите ж як у вроді би старих немічних пенсіонерів-поцреотів від звістки про мобілізацію молодняка 18+ стоїть дітородний орган? Не бачите? А він стоїть....
Їм прокурори, менти і тд не так цікаві, от гроби з 18-ти літніми це в самий раз щоб в церкві було би про що потриндіти
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28.11.2024 12:31 Відповісти
За словами аноніма... Та який він анонім, цей Дєрьмак.
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28.11.2024 13:16 Відповісти
ксена михальська написала------------------------------ -----------------"Тобто, ви хочете сказати, що нашій молоді перспектива лише війна та смерть? Типу, все рівно помрете, то помріть раніше?
Звідки ви такі беретесь? Гниди. "

Відповідаю----кого ти гнидами назвала хабалка недоразвита...закрий гнилу свою совкову пельку та не розгоняй хайп...ось таки як ти якщо шось так відкривають хайло відразу про дітей начинають мразі..ти українців образила тварюка безмозгла..може давай 70 мобілізувати куриця тупа люди навіть у молодшому віці не вивозять нагрузки окрім того майже усі у такому віці мають кучу проблем з станом здоровья...то таке...але типа нехай старіши гинуть? вони нам не потрібні? суспільство судять по тому як у суспільстві відносяться к старим сиротам та інвалідам........ треба мобілізувати що найменше з 20 років...а то мля пиво пьють..і нех не роблять.. як дівчат топтати вони дорослі а як батьківщину захищати вони діти...Зелень електорат свій береже ..цеж не пополярне рішення...не хоче таке приймати...а ти куриця недолуга не кудахтай на украйнців яку б думку вони не мали тому що хто така?..ти куриця..мозку немає..тож мовчи...
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28.11.2024 13:36 Відповісти
Твої діти вже на фронті?
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28.11.2024 13:58 Відповісти
Та в нього їх немає, якийсь старий нікчемний підор, ти ж ба яке воно вонюче, власні діти одцурались, оставсь один на старості і все що залишись це гадити тут, сам чомусь не спішить в окопа
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28.11.2024 14:01 Відповісти
ну шо засцяв недоносок? може тебе обосцяти ?кажи нікчемне бидло..
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28.11.2024 14:12 Відповісти
ти якщо сам ссишиь мобілізації ти хоть інших не подбивай... та ще публично цеж стаття виродок..ти не знав?
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28.11.2024 14:15 Відповісти
а у тебе рогоносець ваще діти є? ти тудиж ?тряпка *******
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28.11.2024 14:17 Відповісти
Я тебе перший спитав як що, хоча с тобой все понятно і так
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28.11.2024 14:26 Відповісти
Ті, хто це написав на заході просто не знають чи не хочуть розголошувати у себе те, що в Україні на передовій в основному воюють лише знедолені, хворі й малозабезпечені цивільні.
От сотні тисяч вгодованих, потужних й натренованих вбивству зброєю професійних силовиків, держслужбовців на величезних зарплатах, які до того ж все своє життя користуються пільгами й преференціями від держави, тихо сидять у тилу, бо несправедливий закон їх "захищає" від мобілізації, не беручи до уваги майже 2 млн.-нну мобілізовану тилову армію, яка отримуючи грошове забезпечення, яке корупційним шляхом готівковими млрд.-ними потоками стікається до найвищих чинів, жодним чином не бере участі у бойових діях, поряд із навіть не сотнею тис. бійців на передовій.

В результаті економіка України зазнає краху, повністю нівелюється демократичний громадський контроль за діяльністю посадових осіб, які на даний час неконституційно утримують владу, повноцінне функціонування ВПК, забезпечення населенням армії на передовій припиняється через масові т.з. "бусифікацію" цивільних, порушення їх основних прав і свобод людини і громадянина внаслідок побиття, катування, вбивств в установах тцк, масові порушення й нехтування елементарними правами військових у складі ЗСУ, виїзд більшості цивільних громадян за кордон замість залучення їх до мобілізації економіки воюючої держави, переведення її на воєнні рейки. Натомість силовики, держслужбовці, банківські установи і привладні корупціонери паразитують на держбюджеті країни, висосуючи сотні мільярдів грн. щомісяця критично необхідних коштів, які мали б йти на оборону від кремлівського агресора.

Ще гірша ситуація у ЗСУ, які буквально знищуються ворожою 5-ю колоною в їх командуванні з середини через деструктивне управління, злочинні в інтересах ворога завідомо неефективні способи та методи ведення бойових дій, що перетворюються для ЗСУ у значні втрати озброєння, *********** особового складу, територій держави, прямі й відкриті диверсії у забезпеченні озброєнням та ************ свого особового складу, тощо.

Усе наведене, як і поставка на передову 1.9 млн.од. дефектних *********** до мінометів, саботаж усіх демократичних процесів із зміною влади є підривною диверсійною діяльністю ворога в особі привладної 5-ї колони, що всупереч Конституції узурпувала всю владу в державі і цілеспрямовано та планомірно знищує Україну.
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28.11.2024 14:04 Відповісти
Все що ви написали можна охарактерезувати двома словами: "режим зеленьских"
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28.11.2024 14:28 Відповісти
Точніше зелена агресія, яка набагато небезпечніша для держави ніж воєнна кацапська
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28.11.2024 15:42 Відповісти
Я думаю ви самі розумієте, що це означає? Хоча ура-поЦреоти за Україну і в штани насруть від патріотичних потугів
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28.11.2024 14:48 Відповісти
На мою думку,нічого крамольного в мобілізації з 18 років немає.
Просто треба справедливо мобілізувати по 1 з родини.Знаю приклад,коли у матері забрали обидвох синів,а у сусідів навпроти троє приблизно такого ж віку переховуються вдома...
А щодо поліцаїв і пенсіонерів силовиків після 40 рочків то й мови немає.
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28.11.2024 14:45 Відповісти
А через рік ви напишете, що нічого крамольного немає в мобілізації 16-17.

Розумні воюють технологіями, дурні своїми дітьми.
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28.11.2024 14:48 Відповісти
забудьте, українська ідея вже давно перетворилась на фарс для душевнохворих на яких заробляють наглі дяді при кориті!!!
Усі ці диванні поЦреоти і всіляке недолуге пенсійне сміття відправить на убой кого завгодно лишень не себе любимих і щоб потриндіти було про що
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28.11.2024 14:51 Відповісти
Войну побеждают оружием , или людскими жизнями и без оружия ? Неужели не понятна тема Трампа , пора завязывать , но по чуть -чуть , чтоб не оку-ли....
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28.11.2024 14:51 Відповісти
У зе-зраді-- наші" захиснички--обранці"---звертаються(коли їм вигідно.) доБіблійних істин...З цієї нагоди. доречно згадати біблійне:"Для всього
свій час і година своя в цім житті...(Екклезієст. 3:1)
Отже 18 років--це досягнення зрілого віку (як статевого так і розумового) У цьому віці--найефективніші воїни в плані фізично--виносливості. безстрашності.сміливості.(нехай марно-славства...) Вони іще НЕ пов*язані обов*язками із власно-створеною родиною і.т.і. Згадаймо. що витворяв у свої 18-Олександр -Македонський на своєму Буцефалі!!!
Отже тупий ступор нашої ВР У щодо призову із 18 рокі-це "відсеб*ятіна"
Яку можна пояснити ( НЕ отим .сердобольним.прагненням зберегти репродуктивний потенціал країни) а виключно. щоб НЕ мати клопоту із збереженням власних чад.яким .здебільшого 18--25 років...Н атомість
реальна перемога України цих зрадофілів НЕ пече--вони вже стільки нахапались отієї гумдопомоги...що в будь яку мить--лише кофта здується у бік сонячної Елади... Згадаймо нашу улюбленицю--"ПРАВДОЛЮБКУ"--телеведучу Мосійчучку. як вона і завчасно і надійно убезпечила. оприютила свого коханого синулю...
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28.11.2024 16:01 Відповісти
Розумні воюють технологіями.
Дурні своїми дітьми.
Ідіоти радіють самій можливості позбутися своїх дітей.
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28.11.2024 17:00 Відповісти
А що, 18-ти річні здатні на героїчні вчинки?! Вони ще не прожили і нічого не бачили в житті!
Хто підійматиме Українську Націю після війни?! Хто відновить демографію?! Ті, кому 50+, 60+ своє вже прожили і мають здобутки, народили дітей.
Якщо ми піддамось політиці США, і відправимо покоління 18+ на фронт, то Україні просто прийде КІНЕЦЬ!! Краще розширити мобілізаційний вік до 65 років й призивати жінок 30-45 років. Навчити їх військовій справі, і створити жіночі бойові загони. Жінки довели, що воюють не гірше чоловіків, навіть ракети з ПЗРК збивають, розміновують, танки водять. То чому дітей 18-річних на смерть відправляти?
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28.11.2024 17:16 Відповісти
Воювати треба технологіями, зброєю та професіоналами.
Якщо 18 річний юнак вибере для себе шлях професійного військового, піде навчатися до військової закладу, чудово. це його право.
Якщо жінка захоче укласти контракт з ЗСУ і стати у лави війська, це її вибір, який викликає у мене глибоку повагу.
А от якщо учорашніх школярів та студентів дорослі чоловіки виловлюють як тварин та тягнуть у буса, забравши навіть телефон . Це дикість.
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28.11.2024 19:12 Відповісти
Янкі,закличте себе не вибирати очільниками держави старих пердунів-маразматиків,яким святий Петро вже ставить прогули!
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28.11.2024 18:38 Відповісти
Хочеться побачити, як америкоїдні нігеро-латино-азіто-трансгендери побіжать записуватись добровольцями в армію США, коли китай анексує Гавайські острови.
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28.11.2024 19:03 Відповісти
Послати молодих на фронт - ініціатива єврейського клоуна і "слуг Путіна". Це негідники, які нам щодня брешуть, брешуть і брешуть...
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04.12.2024 07:28 Відповісти
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