Адміністрація чинного президента США Джо Байдена закликає Україну негайно збільшити чисельність збройних сил шляхом призову більшої кількості бійців і перегляду мобілізаційного законодавства, щоб дозволити призов до армії осіб віком від 18 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть Associated Press та Reuters.

За інформацією, яку журналісти отримали від високопоставленого чиновника адміністрації Байдена, Штати чинять тиск на Україну щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років з метою зміцнення ЗСУ у боротьбі з Росією.

Зараз потрібна жива сила. Росіяни фактично досягають прогресу, стабільно просуваються на сході, і вони починають відтісняти українські сили на Курському напрямку... Мобілізація і збільшення чисельності особового складу може суттєво вплинути на ситуацію на полі бою", - заявив посадовець.

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Американський чиновник наголосив, що Україна не мобілізує та не готує достатньо нових солдатів для війни з РФ.

Також представник адміністрації Байдена стверджує, що адміністрація демократів, яка залишає посаду, начебто хоче, щоб Україна знизила призовний вік до 18 років з 25 років, щоб допомогти розширити резерв чоловіків призовного віку.

За його словами, "чиста математика" ситуації, в якій опинилася Україна зараз, полягає в тому, що їй потрібно більше військ для ведення бойових дій.

Крім того, як пише AP, за словами європейських чиновників, які побажали залишитися анонімними, президент України Володимир Зеленський також чує занепокоєння союзників в інших західних столицях про те, що Україна має кадрову проблему, а не проблему з озброєнням.

Європейські союзники також додали, що відсутність достатньої кількості особового складу означає, що незабаром для України може стати неможливим продовжувати діяти в Курській області РФ.

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