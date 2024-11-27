Администрация действующего президента США Джо Байдена призывает Украину немедленно увеличить численность вооруженных сил путем призыва большего количества бойцов и пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы разрешить призыв в армию лиц в возрасте от 18 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут Associated Press и Reuters.

По информации, которую журналисты получили от высокопоставленного чиновника администрации Байдена, Штаты оказывают давление на Украину по снижению мобилизационного возраста до 18 лет с целью укрепления ВСУ в борьбе с Россией.

Сейчас нужна живая сила. Россияне фактически достигают прогресса, стабильно продвигаются на востоке, и они начинают оттеснять украинские силы на Курском направлении... Мобилизация и увеличение численности личного состава может существенно повлиять на ситуацию на поле боя", - заявил чиновник.

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Американский чиновник подчеркнул, что Украина не мобилизует и не готовит достаточно новых солдат для войны с РФ.

Также представитель администрации Байдена утверждает, что администрация демократов, которая покидает пост, якобы хочет, чтобы Украина снизила призывной возраст до 18 лет с 25 лет, чтобы помочь расширить резерв мужчин призывного возраста.

По его словам, "чистая математика" ситуации, в которой оказалась Украина сейчас, заключается в том, что ей нужно больше войск для ведения боевых действий.

Кроме того, как пишет AP, по словам европейских чиновников, пожелавших остаться анонимными, президент Украины Владимир Зеленский также слышит беспокойство союзников в других западных столицах о том, что Украина имеет кадровую проблему, а не проблему с вооружением.

Европейские союзники также добавили, что отсутствие достаточного количества личного состава означает, что вскоре для Украины может стать невозможным продолжать действовать в Курской области РФ.

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