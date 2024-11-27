США призывают Украину немедленно снизить призывной возраст до 18 лет, - СМИ
Администрация действующего президента США Джо Байдена призывает Украину немедленно увеличить численность вооруженных сил путем призыва большего количества бойцов и пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы разрешить призыв в армию лиц в возрасте от 18 лет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут Associated Press и Reuters.
По информации, которую журналисты получили от высокопоставленного чиновника администрации Байдена, Штаты оказывают давление на Украину по снижению мобилизационного возраста до 18 лет с целью укрепления ВСУ в борьбе с Россией.
Сейчас нужна живая сила. Россияне фактически достигают прогресса, стабильно продвигаются на востоке, и они начинают оттеснять украинские силы на Курском направлении... Мобилизация и увеличение численности личного состава может существенно повлиять на ситуацию на поле боя", - заявил чиновник.
Американский чиновник подчеркнул, что Украина не мобилизует и не готовит достаточно новых солдат для войны с РФ.
Также представитель администрации Байдена утверждает, что администрация демократов, которая покидает пост, якобы хочет, чтобы Украина снизила призывной возраст до 18 лет с 25 лет, чтобы помочь расширить резерв мужчин призывного возраста.
По его словам, "чистая математика" ситуации, в которой оказалась Украина сейчас, заключается в том, что ей нужно больше войск для ведения боевых действий.
Кроме того, как пишет AP, по словам европейских чиновников, пожелавших остаться анонимными, президент Украины Владимир Зеленский также слышит беспокойство союзников в других западных столицах о том, что Украина имеет кадровую проблему, а не проблему с вооружением.
Европейские союзники также добавили, что отсутствие достаточного количества личного состава означает, что вскоре для Украины может стать невозможным продолжать действовать в Курской области РФ.
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А если еще подумать что раньше было !!!! 27 !!! и зеленая тварь не хотела понижать, то вообще клиника какая то.
Хотя если война еще года 4 продлиться, то пойдут уже воевать те кому было 18 на момент вторжения, как 25 летние.
Из открытых источников известно, Байден разрешил передать в рамках выделенных 33млрд за 2.5года
0 самолетов
31 танк
21 хаймарс
2 патриот
272 орудия
700 бредли+страйкеры
если сравнивать с потерями россии: 9500 танков, 20000 орудий, 1255 рсзо, 325 самолетов, 19000 бмп
неужели этих поставок достаточно, которых в сотни раз меньше, наверное не ломаются, и не уничтожаются?
а сколько тогда надо для наступления техники?
неужели вся проблема только в людях
Що стало з тими нещасними юнаками, зауважу, саме 18-25 років, до речі, яких кинули проти переважаючих сил Мураєва усім до ср...ки.
Про те, що здоровий глузд волає, що проти добре озброєного війська потрібно також воювати переважно зброєю, а не тілами недосвідченого молодняка, усім начхати.
Баба еще наражают.
Просто немає слів.
С...ки
З українського боку в бою під Крутами брали участь більш як 400 бійців в складі першої української військової школи ім. Б. Хмельницького. 1-шої сотні Куреня студентів Січових Стрільців. Були і студенти Українського народного університету, київського Університету Святого Володимира (нині ім. Т. Шевченка), гімназисти старших класів. (і їм не було 25 років) Вони зайняли оборону біля станції Крути.
Вранці 29 січня 1918 року розпочався наступ москалів більшовиків на станцію. За різними даними їх було до 6-7 тисяч окупантів. Бій тривав декілька годин: були відбиті кілька шалених атак, бойові втрати кацапів- загарбників складали до 300 убитих, а ще було багато поранених і полонених окупантів. Великі втрати понесли і молоді захисники Крут. Але українські герої виконали наказ командування - наступ більшовиків було зупинено. Наші війська організовано відступили, руйнуючи за собою колії й мости. А тепер що? ******* молодь зовсім не бере участі в захисті своєї рідної Батьківщини, яка може навіть впасти від навали тих же московських кацапів.
Великі втрати понесли і наші захисники під Крутами.
С..ка. да вони, ця уся студентська дітвора майже вся загинула. Зате так, керівництво УНР встигло втекти.
Краще б ви не приводили цей жахливий факт. Крути трагедія. Так, 400 студентів прикрили своїми тілами позорну втечу очільників УНР.
Я так розумію, саме це ви вважаєте прикладом наслідування.
Не створення мотивованої контрактної армії, не залучення західних приватних військових кампаній, ні вимогу адекватного надання озброєння.
А от мобілізувати 400 студентів і кинути їх проти 5 тисяч кацапів, оце діло.
Припливли, нічого не скажеш.
Кацапи створили контрактну армію, озброїлися до зубів і пруть безупину. Що робити, чи ж в нас план?
Звичайно є.
А давайте мобілізуємо дітвору. Здорові дядьки не справляються, та і як справляться з кабами фактично голіруч. А от студенти та інші сопляки, ті точно справляться.
Як під Крутами.
Та йдіть ви під три чорти. Уроди безмозглі.
Зате потім пенси-патріоти розповідатимуть як пережили війну.... Буде про що поговорити за пивком
Ми зебіли, ми сила!!!👏👏👏
Такщо йди подихай коаще, ато тиск скоче пердло старе
Такої кількості не навіть близько не було під звістками про розстріл та страти українських полонених.
...Хвора країна поголовних кретинів та govნойоნів.
Їм прокурори, менти і тд не так цікаві, от гроби з 18-ти літніми це в самий раз щоб в церкві було би про що потриндіти
Звідки ви такі беретесь? Гниди. "
Відповідаю----кого ти гнидами назвала хабалка недоразвита...закрий гнилу свою совкову пельку та не розгоняй хайп...ось таки як ти якщо шось так відкривають хайло відразу про дітей начинають мразі..ти українців образила тварюка безмозгла..може давай 70 мобілізувати куриця тупа люди навіть у молодшому віці не вивозять нагрузки окрім того майже усі у такому віці мають кучу проблем з станом здоровья...то таке...але типа нехай старіши гинуть? вони нам не потрібні? суспільство судять по тому як у суспільстві відносяться к старим сиротам та інвалідам........ треба мобілізувати що найменше з 20 років...а то мля пиво пьють..і нех не роблять.. як дівчат топтати вони дорослі а як батьківщину захищати вони діти...Зелень електорат свій береже ..цеж не пополярне рішення...не хоче таке приймати...а ти куриця недолуга не кудахтай на украйнців яку б думку вони не мали тому що хто така?..ти куриця..мозку немає..тож мовчи...
От сотні тисяч вгодованих, потужних й натренованих вбивству зброєю професійних силовиків, держслужбовців на величезних зарплатах, які до того ж все своє життя користуються пільгами й преференціями від держави, тихо сидять у тилу, бо несправедливий закон їх "захищає" від мобілізації, не беручи до уваги майже 2 млн.-нну мобілізовану тилову армію, яка отримуючи грошове забезпечення, яке корупційним шляхом готівковими млрд.-ними потоками стікається до найвищих чинів, жодним чином не бере участі у бойових діях, поряд із навіть не сотнею тис. бійців на передовій.
В результаті економіка України зазнає краху, повністю нівелюється демократичний громадський контроль за діяльністю посадових осіб, які на даний час неконституційно утримують владу, повноцінне функціонування ВПК, забезпечення населенням армії на передовій припиняється через масові т.з. "бусифікацію" цивільних, порушення їх основних прав і свобод людини і громадянина внаслідок побиття, катування, вбивств в установах тцк, масові порушення й нехтування елементарними правами військових у складі ЗСУ, виїзд більшості цивільних громадян за кордон замість залучення їх до мобілізації економіки воюючої держави, переведення її на воєнні рейки. Натомість силовики, держслужбовці, банківські установи і привладні корупціонери паразитують на держбюджеті країни, висосуючи сотні мільярдів грн. щомісяця критично необхідних коштів, які мали б йти на оборону від кремлівського агресора.
Ще гірша ситуація у ЗСУ, які буквально знищуються ворожою 5-ю колоною в їх командуванні з середини через деструктивне управління, злочинні в інтересах ворога завідомо неефективні способи та методи ведення бойових дій, що перетворюються для ЗСУ у значні втрати озброєння, *********** особового складу, територій держави, прямі й відкриті диверсії у забезпеченні озброєнням та ************ свого особового складу, тощо.
Усе наведене, як і поставка на передову 1.9 млн.од. дефектних *********** до мінометів, саботаж усіх демократичних процесів із зміною влади є підривною диверсійною діяльністю ворога в особі привладної 5-ї колони, що всупереч Конституції узурпувала всю владу в державі і цілеспрямовано та планомірно знищує Україну.
Просто треба справедливо мобілізувати по 1 з родини.Знаю приклад,коли у матері забрали обидвох синів,а у сусідів навпроти троє приблизно такого ж віку переховуються вдома...
А щодо поліцаїв і пенсіонерів силовиків після 40 рочків то й мови немає.
Розумні воюють технологіями, дурні своїми дітьми.
Усі ці диванні поЦреоти і всіляке недолуге пенсійне сміття відправить на убой кого завгодно лишень не себе любимих і щоб потриндіти було про що
свій час і година своя в цім житті...(Екклезієст. 3:1)
Отже 18 років--це досягнення зрілого віку (як статевого так і розумового) У цьому віці--найефективніші воїни в плані фізично--виносливості. безстрашності.сміливості.(нехай марно-славства...) Вони іще НЕ пов*язані обов*язками із власно-створеною родиною і.т.і. Згадаймо. що витворяв у свої 18-Олександр -Македонський на своєму Буцефалі!!!
Отже тупий ступор нашої ВР У щодо призову із 18 рокі-це "відсеб*ятіна"
Яку можна пояснити ( НЕ отим .сердобольним.прагненням зберегти репродуктивний потенціал країни) а виключно. щоб НЕ мати клопоту із збереженням власних чад.яким .здебільшого 18--25 років...Н атомість
реальна перемога України цих зрадофілів НЕ пече--вони вже стільки нахапались отієї гумдопомоги...що в будь яку мить--лише кофта здується у бік сонячної Елади... Згадаймо нашу улюбленицю--"ПРАВДОЛЮБКУ"--телеведучу Мосійчучку. як вона і завчасно і надійно убезпечила. оприютила свого коханого синулю...
Дурні своїми дітьми.
Ідіоти радіють самій можливості позбутися своїх дітей.
Хто підійматиме Українську Націю після війни?! Хто відновить демографію?! Ті, кому 50+, 60+ своє вже прожили і мають здобутки, народили дітей.
Якщо ми піддамось політиці США, і відправимо покоління 18+ на фронт, то Україні просто прийде КІНЕЦЬ!! Краще розширити мобілізаційний вік до 65 років й призивати жінок 30-45 років. Навчити їх військовій справі, і створити жіночі бойові загони. Жінки довели, що воюють не гірше чоловіків, навіть ракети з ПЗРК збивають, розміновують, танки водять. То чому дітей 18-річних на смерть відправляти?
Якщо 18 річний юнак вибере для себе шлях професійного військового, піде навчатися до військової закладу, чудово. це його право.
Якщо жінка захоче укласти контракт з ЗСУ і стати у лави війська, це її вибір, який викликає у мене глибоку повагу.
А от якщо учорашніх школярів та студентів дорослі чоловіки виловлюють як тварин та тягнуть у буса, забравши навіть телефон . Це дикість.