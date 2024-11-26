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Новости мобилизации
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Нет оснований говорить, что законопроект об уменьшении предельного возраста до 55 лет будет рассмотрен в ближайшее время, - "слуга народа" Вениславский

Законопроєкт про зменшення граничного віку для мобілізації до 55 років

Законопроект, который предлагает снизить верхнюю границу возраста для мобилизации мужчин с 60 лет до 55, не рассмотрят в Верховной Раде в ближайшее время.

Об этом в эфире "Украинского Радио" заявил член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "слуги народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас "очень сложно" говорить о законодательных инициативах, которые приведут к уменьшению количества граждан Украины, которых могут мобилизовать.

Враг, наоборот, наращивает свои мобилизационные потуги и поощряет граждан и в денежной форме, и путем списания задолженности по кредитам. Все это направлено в России на увеличение количества граждан, которые привлечены в армию страны-агрессора. Поэтому в Украине этот законопроект не рассмотрен даже в первом чтении", - подчеркнул нардеп.

Вениславский добавил, что "нет оснований" говорить, что законопроект рассмотрят в ближайшее время.

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Напомним, ранее Федор Вениславский заявлял, что боевые части отказываются мобилизовать мужчин в возрасте 50-60 лет, поскольку они уже не способны выполнять необходимые задачи. Есть два случая, когда эту категорию все же могут призвать.

Что предшествовало?

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщал о принятии определенной директивы Командования Сухопутных войск ВСУ, которая запрещает призыв ограниченно годных в возрасте с 18 до 25 лет. Призыв будет возможен только по письменному согласию.

Он заявил, что текст директивы находится под грифом, поэтому публиковать его нельзя, но сама директива уже поступила в областные и районные ТЦК.

Также Гончаренко сообщал, что мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованными только по отдельному мобилизационному распоряжению, выданному Генштабом на конкретное лицо.

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Автор: 

законопроект (3220) мобилизация (2749) Вениславский Федор (263)


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Топ комментарии
+38
Зате у тебе, підар, є підстави говорити:
"Слуга народу" Веніславський звинуватив військових у порушені умов зберігання бракованих мін Джерело:

Тож може вже час завалити їбальника?
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26.11.2024 20:37
+28
Вони НЕ сподіваються "воювати пенсіонерами".
Вони сподіваються просто З'ЕКОНОМИТИ (накрасти) на Пенсійному Фонду!
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26.11.2024 20:40
+28
Мобілізувати чоловіків від 50 років немає сенсу, бо вони вже не здатні виконувати бойові завдання, - "слуга народу" Веніславський Джерело: Пусть он определиться! Он "умный" "или красивый". В этом интервью он "выдал", что собирается дедами 55!+ устроить ротацию в действующих бригадах! Командиром роты его, в роту дедов 55+ и под угрозой расстрела, как командира не выполнившего задачу, нарезать полосу наступления или обороны! Все, в теплых креслах, почему то не головой, а местом, что в тепля думают! А так проветрился бы ( возраст соответствующий!) тем более петиция про призыв народных депутатов то же 25 тысяч набрала.
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26.11.2024 20:55
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а скільки років Хфедіним дітЯм ?
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26.11.2024 20:36 Ответить
Зате у тебе, підар, є підстави говорити:
"Слуга народу" Веніславський звинуватив військових у порушені умов зберігання бракованих мін Джерело:

Тож може вже час завалити їбальника?
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26.11.2024 20:37 Ответить
Перед цим би його натовкти
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26.11.2024 20:42 Ответить
Бусифікувати і десь через три місяці знайти на нолі. Бусифікувати МАКСИМАЛЬНО жорстко
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26.11.2024 21:31 Ответить
Навіщо? У сенсі навіщо шукати? Невловимий педро на те й невловимий, про нього навіть зе! не згадав би. Бо юзаний кондом воно.
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26.11.2024 21:35 Ответить
час авалити...
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26.11.2024 22:19 Ответить
Час вже цій Зеленій шоблі йти геть!
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27.11.2024 07:15 Ответить
У французький іноземний легіон (який за визначенням є росхідним) беруть до 40 років.
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26.11.2024 20:38 Ответить
Навіщо так далеко ходити в поліції в 45 уже на пенсію відпускають, вважають, що після 45 вони вже не можуть фізично виконувати свої обов'язки.

Так воно і є в 42-45 уже всі спортсмени йдуть із спорту, що вважаються старими, хіба Тайсон ще може на якесь шоу вийти за 20 млн.
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26.11.2024 21:06 Ответить
А яким чином "50" перетворилося на "55", хто і звідки "висмоктав" цей вік?
А все тому, що якісь 232 дебіла у ВР в 14-му році підняли планку до 60-ти...
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27.11.2024 10:41 Ответить
Вони НЕ сподіваються "воювати пенсіонерами".
Вони сподіваються просто З'ЕКОНОМИТИ (накрасти) на Пенсійному Фонду!
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26.11.2024 20:40 Ответить
За цим ''вені-пухом'' буцегарня плаче!
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26.11.2024 20:41 Ответить
Він шо там за всіх рішає?
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26.11.2024 20:44 Ответить
Пенсія була так близько...
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26.11.2024 20:48 Ответить
"та заохочує громадян і в грошовій формі, і шляхом списання заборгованості за кредитами."

То уже і вам так робити, ні?
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26.11.2024 20:50 Ответить
Звісно нема - простий нарід розслабився, йому по хєр хто служить, аби не він, улюблений.
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26.11.2024 20:52 Ответить
Мобілізувати чоловіків від 50 років немає сенсу, бо вони вже не здатні виконувати бойові завдання, - "слуга народу" Веніславський Джерело: Пусть он определиться! Он "умный" "или красивый". В этом интервью он "выдал", что собирается дедами 55!+ устроить ротацию в действующих бригадах! Командиром роты его, в роту дедов 55+ и под угрозой расстрела, как командира не выполнившего задачу, нарезать полосу наступления или обороны! Все, в теплых креслах, почему то не головой, а местом, что в тепля думают! А так проветрился бы ( возраст соответствующий!) тем более петиция про призыв народных депутатов то же 25 тысяч набрала.
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26.11.2024 20:55 Ответить
Щоб не зменшувалась кількість громадян, яких можна мобілізувати, то потрібно мобілізувати ВР.
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26.11.2024 20:56 Ответить
То й добре!
Значить Веніславський ще встигне послужити! Бо ж попередніх 3 років йому забракло, якось не до того було.
Так би мовити особистим прикладом "наростить мобілізаційні потуги".
Чи цей комісарський висерок воює тільки за чужими спинами, шляхом збільшення надходжень на особистий рахунок?
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26.11.2024 20:57 Ответить
Відверто кажучи і у 50 вояка так собі. Але один дурник із "голосу", дехто юрчишин здається, пропонував збільшити перебування на військовій службі до 70, правда добровільно...
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26.11.2024 21:00 Ответить
Є такі СМАЧНІ посади з яких тільки вперед ногоми деякі військові готові піти. А поки ТАМ годівничка - ВОНИ БУДУТЬ ЖЕРТИ
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26.11.2024 21:35 Ответить
Це той під…р, у якого снаряди мнометні просто на передовій відсиріли?
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26.11.2024 21:05 Ответить
так!!! цк той пітух що звинуватис брг в неправильному зберігання мін, через що вони відсиріли...
комбриги не видали солдатам термопечі на передову, для зберігання пороху, та грилі для сушки вистрілів... ну і випадково забули видати шампура та сітки-гриль... для нагрівання самих мін...
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26.11.2024 21:47 Ответить
йому вже 55,може ще хай ****** служити?
живчик *******.
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26.11.2024 21:09 Ответить
Мені 65. Але б був би у нагоді в тилових підрозділах. Не відмовлюсь від будь-якої робити. Навіть від чорнової. Звісно, що штурмовик з мене вже кепський.
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26.11.2024 21:09 Ответить
Вы в армии сколько прослужили? Поверьте, из Вас даже сторож будет кепський в таком возрасте.
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26.11.2024 21:14 Ответить
Відповім просто. Охоронцем не піду. Не тому, що кепський. Бо здатен виконувати більш складні завдання. Можу трусцою доставити кашу чи набої в окопи. Десь за тридцять км. Можу ремонтувати БТТ. Й вночі, й вдень. Але відновлююсь вже повільно. Тому цілодобову втому не потягну. Перепочинок потрібен.
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26.11.2024 21:24 Ответить
В армии не спрашивают, пойду не пойду! И не спрашивают, что Вы умеете или хотите!
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26.11.2024 21:28 Ответить
Юначе (не переймайтесь цим словом), я армію пройшов за двадцять два роки, а не за півтора чи два. І закінчив старшим офіцером. Давно це було. Тому не вчить мене. Добре ? ! Лише додам, що армії потрібні на різні професії різного рівня підготовки люди. І справа не у віці. А лише як правильно використати потрібну людину.
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26.11.2024 21:33 Ответить
Я то же старший офицер и знаю, что такое суточный наряд кода спишь 2 часа в сутки, что такое двухсменный пост, который сутки отбарабанил ( это еще при сссре) И год по мобилизации отслужил! Поэтому знаю что говорю!
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26.11.2024 21:40 Ответить
Ну ось і СЛАВНЕНЬКО. Що ви все знаєте про себе. А про мене знає ЛИШЕ Я ! Домовились ?
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26.11.2024 21:43 Ответить
он тебе ж объяснил, что в армии всех уравнивают, а не выбирают кто и где может служить. Что то не похоже , что ты служил. Да и состояние организма у БОЛЬШИНСТВА с твоим не совпадает. Так что если бы добровольно было, то это одно, а принудительно совсем другое.
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01.01.2025 14:20 Ответить
Це одоробало всього на рік старше за мене. Йому 55 років.
З задоволенням взяв би його до себе в штурмове відділення стрільцем - помічником гранатометника. А то нема кому за мною тягати по ріллі ті AT-4 та постріли до РПГ-7
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26.11.2024 21:14 Ответить
Фєдя Веніславський 1969 р. народження, тобто Фєдє зараз 55 років. Чому Фєдя досі не в ЗСУ? Чому Фєдя досі не на фронті? Чи може Фєдя вирішив, що служити замість таких уйо..ков як він має будь який інший дядько 55-59 років? Фєдя, йо.. твою мєдь, тебе давно вже в мотопіхотному батальйоні зачекалися. Коли ти, курва Фєдя Вєніславський, замість пустопорожнього пі..дєжа, покажеш на власному прикладі, як в бронікє з каскою та з повним боєкомплектом пройти БЗВП, пройти полосу перешкод, а потім на нулі тримати першу лінію та штурмувати окопи тим кому 50+? Чи слуги зеленського принципово не служать в ЗСУ, бо хочуть бути схожі на вашого 4-разового верховного ухиляна зеленського?
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26.11.2024 21:27 Ответить
Дідів треба мобілізувати і утилізувати. Не треба буде пенсію платити. Знаю такого діда, який працює в дві зміни, бо у його дочок чоловіки загинули, а онукам треба допомагати. Ще його треба мобілізувати
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26.11.2024 21:27 Ответить
Взагалі краще поки не попадатися, навіть у 59
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26.11.2024 21:37 Ответить
Не хоче падла Веніславський сам йти воювати! Хоче мене відправити в окопи, щоб я його захищав,щоб він замість мене мою пенсію отримував!
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26.11.2024 21:45 Ответить
До речі! Утілізація дідів це вигідна для держави справа! Толку з них на фронті мало, але пенсії платити треба буде! І от, щоб не платити пенсії,то дідів на 0 для обнулення!
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26.11.2024 21:53 Ответить
В Ізраїлі, який воює майже весь час, граничнийтермін перебування в резерві осіб які можуть бути залучені до збройних сил, складає 40-42 років для рядового складу та 45 років для офіцерського складу. У нас це середній вік збройних сил.
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26.11.2024 21:55 Ответить
ЦАХАЛ - 19 - 49 років!
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26.11.2024 21:56 Ответить
Якби ви потвори забеспечували військо дронами на 100%, то і людей стільки не гинуло б.
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26.11.2024 22:03 Ответить
Все ж таки в унікальній країні живемо....
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26.11.2024 22:38 Ответить
Оркостан нарощує армію заохочуючи грошами і списанням кредитів, у нас заохочують побиттям, бусифікацію і штрафами. Хм в чомусь є про лема але в чому ? 🤔🤔🤔🤔
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27.11.2024 01:12 Ответить
 
 