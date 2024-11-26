Нет оснований говорить, что законопроект об уменьшении предельного возраста до 55 лет будет рассмотрен в ближайшее время, - "слуга народа" Вениславский
Законопроект, который предлагает снизить верхнюю границу возраста для мобилизации мужчин с 60 лет до 55, не рассмотрят в Верховной Раде в ближайшее время.
Об этом в эфире "Украинского Радио" заявил член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "слуги народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас "очень сложно" говорить о законодательных инициативах, которые приведут к уменьшению количества граждан Украины, которых могут мобилизовать.
Враг, наоборот, наращивает свои мобилизационные потуги и поощряет граждан и в денежной форме, и путем списания задолженности по кредитам. Все это направлено в России на увеличение количества граждан, которые привлечены в армию страны-агрессора. Поэтому в Украине этот законопроект не рассмотрен даже в первом чтении", - подчеркнул нардеп.
Вениславский добавил, что "нет оснований" говорить, что законопроект рассмотрят в ближайшее время.
Напомним, ранее Федор Вениславский заявлял, что боевые части отказываются мобилизовать мужчин в возрасте 50-60 лет, поскольку они уже не способны выполнять необходимые задачи. Есть два случая, когда эту категорию все же могут призвать.
Что предшествовало?
Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщал о принятии определенной директивы Командования Сухопутных войск ВСУ, которая запрещает призыв ограниченно годных в возрасте с 18 до 25 лет. Призыв будет возможен только по письменному согласию.
Он заявил, что текст директивы находится под грифом, поэтому публиковать его нельзя, но сама директива уже поступила в областные и районные ТЦК.
Также Гончаренко сообщал, что мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованными только по отдельному мобилизационному распоряжению, выданному Генштабом на конкретное лицо.
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"Слуга народу" Веніславський звинуватив військових у порушені умов зберігання бракованих мін Джерело:
Тож може вже час завалити їбальника?
Так воно і є в 42-45 уже всі спортсмени йдуть із спорту, що вважаються старими, хіба Тайсон ще може на якесь шоу вийти за 20 млн.
А все тому, що якісь 232 дебіла у ВР в 14-му році підняли планку до 60-ти...
Вони сподіваються просто З'ЕКОНОМИТИ (накрасти) на Пенсійному Фонду!
То уже і вам так робити, ні?
Значить Веніславський ще встигне послужити! Бо ж попередніх 3 років йому забракло, якось не до того було.
Так би мовити особистим прикладом "наростить мобілізаційні потуги".
Чи цей комісарський висерок воює тільки за чужими спинами, шляхом збільшення надходжень на особистий рахунок?
комбриги не видали солдатам термопечі на передову, для зберігання пороху, та грилі для сушки вистрілів... ну і випадково забули видати шампура та сітки-гриль... для нагрівання самих мін...
живчик *******.
З задоволенням взяв би його до себе в штурмове відділення стрільцем - помічником гранатометника. А то нема кому за мною тягати по ріллі ті AT-4 та постріли до РПГ-7