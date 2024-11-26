Нет оснований говорить, что законопроект об уменьшении предельного возраста до 55 лет будет рассмотрен в ближайшее время, - "слуга народа" Вениславский

Законопроект, который предлагает снизить верхнюю границу возраста для мобилизации мужчин с 60 лет до 55, не рассмотрят в Верховной Раде в ближайшее время.

Об этом в эфире "Украинского Радио" заявил член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "слуги народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас "очень сложно" говорить о законодательных инициативах, которые приведут к уменьшению количества граждан Украины, которых могут мобилизовать.

Враг, наоборот, наращивает свои мобилизационные потуги и поощряет граждан и в денежной форме, и путем списания задолженности по кредитам. Все это направлено в России на увеличение количества граждан, которые привлечены в армию страны-агрессора. Поэтому в Украине этот законопроект не рассмотрен даже в первом чтении", - подчеркнул нардеп.

Вениславский добавил, что "нет оснований" говорить, что законопроект рассмотрят в ближайшее время.

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Напомним, ранее Федор Вениславский заявлял, что боевые части отказываются мобилизовать мужчин в возрасте 50-60 лет, поскольку они уже не способны выполнять необходимые задачи. Есть два случая, когда эту категорию все же могут призвать.

Что предшествовало?

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщал о принятии определенной директивы Командования Сухопутных войск ВСУ, которая запрещает призыв ограниченно годных в возрасте с 18 до 25 лет. Призыв будет возможен только по письменному согласию.

Он заявил, что текст директивы находится под грифом, поэтому публиковать его нельзя, но сама директива уже поступила в областные и районные ТЦК.

Также Гончаренко сообщал, что мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованными только по отдельному мобилизационному распоряжению, выданному Генштабом на конкретное лицо.

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