Отсрочки, выданные Минэкономики и через "Дію", 28 февраля 2025 года будут аннулированы, - постановление Кабмина (обновлено)

Кабинет министров своим постановлением изменил срок действия отсрочек от мобилизации, выданных Минэкономики и через "Дію", они потеряют силу 28 февраля 2025 года.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1332, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Правительство установило, что отсрочки, предоставленные решениями Министерства экономики, действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не позднее чем до 28 февраля 2025 года. То же касается отсрочек, которые были предоставлены средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг ("Дія").

Как отмечается, после этого срока отсрочки будут аннулированы. Минэкономики должно направить решение об аннулировании отсрочки органам государственной власти, а также Министерству цифровой трансформации и Министерству обороны.

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Правительство также уточнило условия аннулирования, в частности, речь идет об увольнении работника, закрытии критически важного предприятия или окончании срока назначения.

Постановление вступает в силу с 1 декабря 2024 года, однако некоторые его пункты вступают в силу со дня публикации документа.

По данным "Экономической правды", постановлением вводятся основные положения изменений для бизнеса (критически важных предприятий):

отсрочки от призыва, предоставленные Минэкономики или через "Дію", действуют до истечения срока, но не дольше, чем до 28.02.2025;

решения о критичности предприятий, срок которых истекает до 30.11.2024, продлеваются до 31.12.2024;

бронирование военнообязанных осуществляется только через "Дію";

по отдельному решению Министра обороны можно забронировать более 50% военнообязанных;

в общем количестве военнообязанных, которые предлагаются для бронирования, не учитываются военнообязанные женщины;

для бронирования зарплата военнообязанных за последние 3 месяца последнего отчетного квартала должна быть не менее минимальной, умноженной на 2,5;

в донорских проектах можно бронировать до 50% работников, непосредственно вовлеченных в выполнение задач;

предприятия представляют данные о работниках в Пенсионный фонд не позднее следующего дня после изменений в трудовых отношениях;

бронирование аннулируется, если зарплата работника меньше определенного уровня;

аннулирование можно оформить через "Дію";

критичность предприятия будет согласовываться с Минэкономики и Минобороны.

Обязательными критериями для признания предприятия критически важны: