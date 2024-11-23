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Отсрочки, выданные Минэкономики и через "Дію", 28 февраля 2025 года будут аннулированы, - постановление Кабмина (обновлено)

Відстрочка від мобілізації

Кабинет министров своим постановлением изменил срок действия отсрочек от мобилизации, выданных Минэкономики и через "Дію", они потеряют силу 28 февраля 2025 года.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1332, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Правительство установило, что отсрочки, предоставленные решениями Министерства экономики, действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не позднее чем до 28 февраля 2025 года. То же касается отсрочек, которые были предоставлены средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг ("Дія").

Как отмечается, после этого срока отсрочки будут аннулированы. Минэкономики должно направить решение об аннулировании отсрочки органам государственной власти, а также Министерству цифровой трансформации и Министерству обороны.

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Правительство также уточнило условия аннулирования, в частности, речь идет об увольнении работника, закрытии критически важного предприятия или окончании срока назначения.

Постановление вступает в силу с 1 декабря 2024 года, однако некоторые его пункты вступают в силу со дня публикации документа.

По данным "Экономической правды", постановлением вводятся основные положения изменений для бизнеса (критически важных предприятий):

  • отсрочки от призыва, предоставленные Минэкономики или через "Дію", действуют до истечения срока, но не дольше, чем до 28.02.2025;
  • решения о критичности предприятий, срок которых истекает до 30.11.2024, продлеваются до 31.12.2024;
  • бронирование военнообязанных осуществляется только через "Дію";
  • по отдельному решению Министра обороны можно забронировать более 50% военнообязанных;
  • в общем количестве военнообязанных, которые предлагаются для бронирования, не учитываются военнообязанные женщины;
  • для бронирования зарплата военнообязанных за последние 3 месяца последнего отчетного квартала должна быть не менее минимальной, умноженной на 2,5;
  • в донорских проектах можно бронировать до 50% работников, непосредственно вовлеченных в выполнение задач;
  • предприятия представляют данные о работниках в Пенсионный фонд не позднее следующего дня после изменений в трудовых отношениях;
  • бронирование аннулируется, если зарплата работника меньше определенного уровня;
  • аннулирование можно оформить через "Дію";
  • критичность предприятия будет согласовываться с Минэкономики и Минобороны.

Обязательными критериями для признания предприятия критически важны:

  • отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ;
  • Средняя зарплата работников за последний квартал не менее минимальной, умноженной на коэффициент 2,5.

Автор: 

Кабмин (14025) Минэкономразвития (652) бронирование (152) мобилизация (2746) Дія (421)


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Топ комментарии
+29
Бронь мусорам теж через Дію буде анульована?
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23.11.2024 12:53
+25
Відстрочка мусить постійно оплачуватись ,
а інакше вона втрачає свою чинність
Ось така фу@ня , малята )
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23.11.2024 13:03
+23
Держслужбовців,ментів,прокурорів,суддів,коли на фронт???
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23.11.2024 12:55
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Бронь мусорам теж через Дію буде анульована?
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23.11.2024 12:53 Ответить
Мусора не бронюються через Дію, на них поширюється окрема постанова. Тільки знати це не обов'язково, так нагнітати зручніше.
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23.11.2024 12:55 Ответить
Якийсь ви нудний.
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23.11.2024 13:16 Ответить
Це був сарказм.
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24.11.2024 09:27 Ответить
Яке має значення, через дію,чи не через дію?
Дійсно, всі робітники МВС, крім патрульної поліції, повинні бути мобілізовані на загальних підставах.
Але тож саме, стосується вас, дивинанних патріотів-ухилянтів
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24.11.2024 13:18 Ответить
Пьянь прокинулась
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24.11.2024 13:19 Ответить
Тоб то, ти згоден, що є " диванним патріотом- ухилянтом" і вправі з продавленго дивану надавати цінні вказівки.
Ховайся глибше, черга йде до тебе, ухилянт.
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24.11.2024 13:24 Ответить
От вже дебільне. Ти вже мінімум рік бігаєш за моїми коментарями і намагається зачепити. Навіщо? Для чого? Яка практична користь? Ідіот та й все.
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24.11.2024 14:38 Ответить
До чого тут ти,?
Тут таких як ти ухилянтів-патріотів за чужий рахунок мішок і більше.
Не не неси галіматью, ніхто і заперечувати не стане.
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24.11.2024 15:47 Ответить
Держслужбовців,ментів,прокурорів,суддів,коли на фронт???
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23.11.2024 12:55 Ответить
а як прокурорів на фронт, коли їм надбавки збільшили, хто ж буде ці надбавки в ресторанах пробухувати
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23.11.2024 12:57 Ответить
їх бережуть щоб в разі чого вони зустрічали "асвабадітєлєй" ну і потім звичайно працювали на них виловлюючи і знищуючи патріотів
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23.11.2024 14:15 Ответить
А як ви хотіли? Бронь це всього лише папірець! І лишиться вона лише у тих, хто при владі, а всі інші підуть в окопи цю владу захищати!
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23.11.2024 12:58 Ответить
А чим ви думали, коли вибирали квартал 95, хотілось по-приколу, от і майте, тільки нажаль страждають і ті , хто розумів, що гумористи не можуть керувати державою!
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23.11.2024 20:13 Ответить
Від кого захищати?
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24.11.2024 07:47 Ответить
Від людей, вєстімо
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24.11.2024 11:15 Ответить
Із 1 грудня бронювання працівників відбуватиметься лише через портал "Дія", - Федоров Джерело: https://biz.censor.net/n3520727

Відстрочки, видані Мінекономіки та через "Дію", 28 лютого 2025 року будуть анульовані, - постанова Кабміну Джерело:

Нє, ну я розумію, що то броня, а то відстрочка, але все одно ват зе фак?
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23.11.2024 13:03 Ответить
Броня і відсрочка, то одне і теж
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23.11.2024 14:01 Ответить
Я забронирован через работодателя. В "резерве" написано отсрочка
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23.11.2024 14:24 Ответить
И там же - тип отсрочки бронирование
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23.11.2024 14:26 Ответить
Подтверждаю:
Відстрочка до: 31.01.2025
Тип відстрочки: Бронювання.
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24.11.2024 11:20 Ответить
Вчора була стаття шо зебоба розлюбив фьодорова, бо той виявився наглим ізмєнщіком. Тож сьогодні і бронюванню капець платіть по-новій
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23.11.2024 20:11 Ответить
А слабо їм обом одночасно завалити одне одного? І не як геї, а остаточно? Ото оказія була б!
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23.11.2024 21:58 Ответить
Відстрочка мусить постійно оплачуватись ,
а інакше вона втрачає свою чинність
Ось така фу@ня , малята )
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23.11.2024 13:03 Ответить
Так ось ти яке-економічне бронювання.Так би зразу і сказали.
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23.11.2024 13:08 Ответить
Є ще опція не платити хабарі.
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24.11.2024 13:20 Ответить
Просто ухилянтів треба ловити, відривати жопу від стільця і т.п. А якщо загребти частину тих хто оформлює бронювання, скориставшись розривом між "втратив броню" та "оформив броню", то можна швидко виконати план мобілізації. Ну і вчергове зібрати абонплату з особливих категорій заброньованих.
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23.11.2024 13:10 Ответить
Ось для того і запровадили ''дію'' можна крутити-вертіти зразу сотнями тисяч людей
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23.11.2024 13:15 Ответить
Парам-пам-пам!
Нас знову НАЇ*АЛИ!
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23.11.2024 13:16 Ответить
Бідні воюють, багаті шикують
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23.11.2024 13:20 Ответить
Только у нас закон имеет обратное действие и законами можно крутить как цыган лошадью.
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23.11.2024 13:50 Ответить
І побіжать колишні заброньовані, захищати державу-шахрая...
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23.11.2024 14:00 Ответить
Як ми скучно жили до війни,даїшникам 20-50 і хоч через дві салоні на червоний,за дозвіл на зброю 1000 щоб до дому приніс дозвільник,за дозвіл на будівництво 2-3 тис.,за ділянку біля річки 5 плюс ще 5щоб громада не бухтіла що до води доступ обмежив.
Ну на пагорбах звісно гуляли доляри.
А зараз все в долярах,навіть у селі.
Мсек......
Тцки 200,800,2000,14000,18000(весь спектр послуг()
Вівціа сотні за критичність...
Стверджувати не буду,всі цифри з публікацій у пресі)))
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23.11.2024 14:03 Ответить
Держава завжде наїбе холопів, як не крути. Нахер такі бронювання,якв роздають та забирають як хотять. Чергове підтверждення того що працюють в білу тільки дурні.
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23.11.2024 16:08 Ответить
Мужичков на фронте не хватает, будут еще сильнее закручивать гайки, так что надежда только на Дональда Трампа, что он там чего-то порешает, хотя я очень сомневаюсь, но все же
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24.11.2024 11:26 Ответить
Ціни виросли.
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23.11.2024 16:10 Ответить
Корито мусить поповнюватись, тому просимо занести мзду по-новому. Проти закінчення війни не тільки путін, але й вся зелена мразь, яку зебіли обрали у владу
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23.11.2024 16:10 Ответить
Вот і хто у вас стане працювати в білу? Вот який ідіот взагалі буде вкладатися у це , якшо тут ризики не лише війна, а ще і дибіли при владі, які не зберігають домовленостей? Вот як тут бізнес планувати, якшо правила ще гірші за Януковича - вони тупо не діють!
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23.11.2024 16:55 Ответить
Обов'язковими критеріями для визнання підприємства критично важливим є cередня зарплата працівників за останній квартал не менше мінімальної, помноженої на коефіцієнт 2,5.

В установах соціальної сфери навряд чи такі зарплати... Тож той хто не сховався відкупився їде у окоп навіть якщо працює в дійсно критичній установі.
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23.11.2024 18:30 Ответить
Да на любому підприємстві крім вкінець упоротих госів біла зарплатня менше 2.5 мінімалок.
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23.11.2024 19:36 Ответить
Рано чи пізно усе що проходило через ''паро-Дію'' буде анульовуватись і відмінятись.
Бракована електронна порнографія під контролем москалів від Зеленського-Федорова в підсумку накриється ''мідним тазом''...
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23.11.2024 19:59 Ответить
Спочатку треба було виявити, а потім прихлопнули. Така країна. Постійні ігри з громадянином в кошки-мишки. Хто кого. Доречі так саме як і в Росії. Я навіть не розумію що захищається? Мова? Так на ній можна розмовляти і за кордоном.
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23.11.2024 21:08 Ответить
Якщо новий Закон працює кілька місяців а потім анулюється або переписується то це країна верховенства Беззаконня.
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23.11.2024 22:42 Ответить
перепустка на дозвіл на життя тепер і в смартфоні, цифровізація, країна в смартфоні
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24.11.2024 14:24 Ответить
Корні всього цього уходять у 2019. Треба давно вже визнати,що Україну лишили без Президента, КМУ, ВР і т.д.
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24.11.2024 21:03 Ответить
 
 