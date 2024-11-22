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В "Резерв+" планируют добавить онлайн-уплату штрафов за нарушение военного учета, - Черногоренко

Черногоренко про можливість сплати штрафів через Резерв+

Министерство обороны хочет добавить в приложении "Резерв+" возможность уплаты штрафов за нарушение правил воинского учета.

Об этом в интервью "24 каналу" рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Черногоренко, в приложении "Резерв+" хотят разработать функционал для уплаты штрафов за нарушение правил воинского учета.

"Мы хотим сделать в "Резерв+" функционал уплаты штрафов за нарушение правил воинского учета. Многие люди не хотят идти в ТЦК для этого, брать квитанцию. Техническая возможность для реализации уплаты штрафов в "Резерв+" есть", - заявила чиновник.

Она также напомнила, что существует законопроект, в котором предусмотрено, что человек получает 50% скидки на штраф, если вовремя и добровольно его платит.

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Черногоренко добавила, что есть техническое понимание этого вопроса, и если депутаты примут законопроект до конца года, то в начале следующего года в "Резерв+" будет такая функция.

Отметим, что военнообязанные, которые нарушили воинский учет, могут получить штраф на сумму от 17 000 до 25 000 гривен. Сейчас такой штраф невозможно оплатить в электронном формате.

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Автор: 

мобилизация (2746) приложение (170) штраф (1283) Черногоренко Екатерина (115)


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Топ комментарии
+9
А ось і основний функціонал додатку намалювався!
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22.11.2024 19:49
+6
А можна зробити функцію «онлайн пєндаль» під зад слуги народу? Спочатку вони обіцяють зарплати вчителям по 4 тисячі доларів і дешевий газ, а закінчується все штрафами, податками та війною
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22.11.2024 19:45
+5
Обілєчіваніє - найголовніша функція. Варто було її ввести ще до 18-го червня.
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22.11.2024 19:39
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Правила форума Совет форумчан
Як малі діти.
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22.11.2024 19:39 Ответить
Обілєчіваніє - найголовніша функція. Варто було її ввести ще до 18-го червня.
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22.11.2024 19:39 Ответить
Общипують гусей як тільки можуть 🤣🤣
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22.11.2024 19:51 Ответить
нарешті!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.11.2024 19:41 Ответить
А переказ коштів коли буде реалізовано?
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22.11.2024 19:42 Ответить
А коли буде функціонал мінімальної зп 25 тисяч?
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22.11.2024 19:43 Ответить
та с карт списали и все.....) .так если есть Резерв+, то какое порушення облику???
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22.11.2024 19:45 Ответить
А можна зробити функцію «онлайн пєндаль» під зад слуги народу? Спочатку вони обіцяють зарплати вчителям по 4 тисячі доларів і дешевий газ, а закінчується все штрафами, податками та війною
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22.11.2024 19:45 Ответить
А ось і основний функціонал додатку намалювався!
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22.11.2024 19:49 Ответить
100 пудов.. Останні 10 років все робиться для того шоб збити по більше бабла
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22.11.2024 19:53 Ответить
А чи не можна добавити функцію онлайн-штурму , онлайн-нуль ,онлайн-перемога , думаю це б дуже сподобалось плебсу.
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22.11.2024 20:09 Ответить
Не, ну теперь все бегут оплачивать))
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22.11.2024 20:09 Ответить
добавьте онлайн игры членом на рояле, кто раз в день не играет - штраф!
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22.11.2024 20:42 Ответить
Онлайн служба на "нулі" буде ?
хоча ця елітна кнопка доступна багатьом тиливом будівельникам дач
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22.11.2024 21:16 Ответить
А зробити систему виправлення помилок онлайн ви не хочете додіки ? Але нафіга, вам би з людей тягнути гроші, а функціонал нормально додатку це не для вас.
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22.11.2024 22:57 Ответить
 
 