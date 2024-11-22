В "Резерв+" планируют добавить онлайн-уплату штрафов за нарушение военного учета, - Черногоренко

Министерство обороны хочет добавить в приложении "Резерв+" возможность уплаты штрафов за нарушение правил воинского учета.

Об этом в интервью "24 каналу" рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Черногоренко, в приложении "Резерв+" хотят разработать функционал для уплаты штрафов за нарушение правил воинского учета.

"Мы хотим сделать в "Резерв+" функционал уплаты штрафов за нарушение правил воинского учета. Многие люди не хотят идти в ТЦК для этого, брать квитанцию. Техническая возможность для реализации уплаты штрафов в "Резерв+" есть", - заявила чиновник.

Она также напомнила, что существует законопроект, в котором предусмотрено, что человек получает 50% скидки на штраф, если вовремя и добровольно его платит.

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Черногоренко добавила, что есть техническое понимание этого вопроса, и если депутаты примут законопроект до конца года, то в начале следующего года в "Резерв+" будет такая функция.

Отметим, что военнообязанные, которые нарушили воинский учет, могут получить штраф на сумму от 17 000 до 25 000 гривен. Сейчас такой штраф невозможно оплатить в электронном формате.

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