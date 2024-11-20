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Новости мобилизации
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В "Резерв+" уже доступна отсрочка от мобилизации для многодетных отцов

У Резерв+ з’явилася відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків

В приложении "Резерв+" появилась услуга оформления онлайн-отсрочки от мобилизации для многодетных родителей.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Сделали еще один важный шаг в направлении цифровизации военной сферы. Отныне в приложении "Резерв+" появилась возможность оформить отсрочку от мобилизации для многодетных родителей. Сейчас это касается семей, воспитывающих трех несовершеннолетних детей в совместном браке", - отметил он.

Как оформить отсрочку:

  1. Авторизуйтесь в "Резерв+".
  2. Отправьте запрос на оформление отсрочки.
  3. Система автоматически проверит ваш статус.

"Если вы соответствуете требованиям, информация об отсрочке автоматически появится в вашем электронном военном документе", - пояснил Умеров.

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"Мы работаем над тем, чтобы вскоре в "Резерв+" стали доступными все типы отсрочек для многодетных родителей. Также стремимся, чтобы онлайн-оформление отсрочек стало возможным для других категорий граждан", - добавил министр обороны.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в целом 11 апреля 2024 года, а 17 апреля президент Владимир Зеленский подписал его.

Закон вступил в силу через месяц после официального обнародования, то есть 18 мая 2024 года. Одобренный 20 ноября законопроект 12104 вносит изменения в статью 23 Закона Украины о мобилизации.

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Автор: 

Минобороны (9321) мобилизация (2761) приложение (170) Умеров Рустем (525)


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Топ комментарии
+6
Чим відрізняються діти з родини з 3-ма дітьми і з родини з 2-ма дітьми? Вони чимось особливі Чому батько 2-х дітей повинен захищати батька 3-х дітей, його дружину і його дітей.
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20.11.2024 18:05
+6
"держава опікуватиметься його дітьми" - обіцянка так собі...
Ми вже побачили, як держава опікується тими, хто повернувся з війни з інвалідністю.
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20.11.2024 18:11
+3
Поменяется очередная власть и не удивлюсь если услышим старую песню-мы вас туда не посылали..
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20.11.2024 18:15
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Чим відрізняються діти з родини з 3-ма дітьми і з родини з 2-ма дітьми? Вони чимось особливі Чому батько 2-х дітей повинен захищати батька 3-х дітей, його дружину і його дітей.
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20.11.2024 18:05 Ответить
Ну якщо той батько працює на оборонку або задіяний до критичної інфраструктури - то чому б і ні?
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20.11.2024 18:13 Ответить
В законі не сказано, що батько 3-х дітей повинен працювати на оборонку чи критичну інфраструктуру . Достатньо 3 дітей і воювати мають інші. Мабуть ті діти дужче потребують тата, чим ті, котрих у родині 1 чи 2.
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20.11.2024 18:49 Ответить
Тим і відрізняються, що в них троє дітей а не двоє.
Хто не хочете служити, будь ласка, є цілком законна можливість "відкосити".
І не треба платити тих тисяч доларів різним МСЕКам, не треба перепливати ТИСУ, не треба ховатись від ТЦК.
Виховуєте трьох дітей і все ви вільний птах.
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20.11.2024 19:10 Ответить
ну шановна то з якої сторони подивитись,якщо троє чи четверо дітей до 10 років то повірте це вообше не легко одній мамі з ними я знаю з практики особливо якщо вони всі похворіли.Ясно якщо троє дітей після 12років то трохи інша історія...Коли моя дружина їхала з двома малими дітьми за кордон це зовсім не та ситуація коли їхати з трьома малими дітьми,на третю просто немає ще двох рук от і все,і тобі потрібно постійно когось просити помогти...
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20.11.2024 19:14 Ответить
Знаешь що, ти не маленький, розумів що чим більше дітей, тем тяжче і не буде хватати рук?? Розумів? Значить твої труднощі нікого не мають хвилювати!
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20.11.2024 22:16 Ответить
Кацапи уже Україну ділять на три частини. Відстрочка багатодітним чоловікам тільки на пів року і - тотальна мобілізація. У разі загибелі батька держава опікуватиметься його дітьми. Годі плодити ухилянтів через оргазми!!!
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20.11.2024 18:07 Ответить
"держава опікуватиметься його дітьми" - обіцянка так собі...
Ми вже побачили, як держава опікується тими, хто повернувся з війни з інвалідністю.
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20.11.2024 18:11 Ответить
Поменяется очередная власть и не удивлюсь если услышим старую песню-мы вас туда не посылали..
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20.11.2024 18:15 Ответить
Потрібно буде стріляти на голос того, хто буде таке ляпати своїм поганим язиком.
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20.11.2024 18:18 Ответить
У школі після Перемоги:
- Петрику, скільки у тебе братиків і сестричок і що твій тато робив під час війни?
- Захищав Україну на фронті. Я один у сім"ї.
- Іванку, яка у тебе сім"я і які героїчні вчинки робив твій тато у лиху годину війни?
- Я маю дев"ятеро братиків і сестричок, а мій тато усі воєнні роки не злізав з мами.

Чудова справедливість. Чи не так, українці???
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20.11.2024 18:39 Ответить
С херов ли чоловіки у кого 1 або 2 дитини, мае захищати папашу який не мае гальм в сексуальному питанні????? Країна одна на всіх, війна мае бути одна на всіх!!!!
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20.11.2024 22:15 Ответить
 
 