В "Резерв+" уже доступна отсрочка от мобилизации для многодетных отцов
В приложении "Резерв+" появилась услуга оформления онлайн-отсрочки от мобилизации для многодетных родителей.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
"Сделали еще один важный шаг в направлении цифровизации военной сферы. Отныне в приложении "Резерв+" появилась возможность оформить отсрочку от мобилизации для многодетных родителей. Сейчас это касается семей, воспитывающих трех несовершеннолетних детей в совместном браке", - отметил он.
Как оформить отсрочку:
- Авторизуйтесь в "Резерв+".
- Отправьте запрос на оформление отсрочки.
- Система автоматически проверит ваш статус.
"Если вы соответствуете требованиям, информация об отсрочке автоматически появится в вашем электронном военном документе", - пояснил Умеров.
"Мы работаем над тем, чтобы вскоре в "Резерв+" стали доступными все типы отсрочек для многодетных родителей. Также стремимся, чтобы онлайн-оформление отсрочек стало возможным для других категорий граждан", - добавил министр обороны.
Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в целом 11 апреля 2024 года, а 17 апреля президент Владимир Зеленский подписал его.
Закон вступил в силу через месяц после официального обнародования, то есть 18 мая 2024 года. Одобренный 20 ноября законопроект 12104 вносит изменения в статью 23 Закона Украины о мобилизации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хто не хочете служити, будь ласка, є цілком законна можливість "відкосити".
І не треба платити тих тисяч доларів різним МСЕКам, не треба перепливати ТИСУ, не треба ховатись від ТЦК.
Виховуєте трьох дітей і все ви вільний птах.
Ми вже побачили, як держава опікується тими, хто повернувся з війни з інвалідністю.
- Петрику, скільки у тебе братиків і сестричок і що твій тато робив під час війни?
- Захищав Україну на фронті. Я один у сім"ї.
- Іванку, яка у тебе сім"я і які героїчні вчинки робив твій тато у лиху годину війни?
- Я маю дев"ятеро братиків і сестричок, а мій тато усі воєнні роки не злізав з мами.
Чудова справедливість. Чи не так, українці???