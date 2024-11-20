В "Резерв+" уже доступна отсрочка от мобилизации для многодетных отцов

В приложении "Резерв+" появилась услуга оформления онлайн-отсрочки от мобилизации для многодетных родителей.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Сделали еще один важный шаг в направлении цифровизации военной сферы. Отныне в приложении "Резерв+" появилась возможность оформить отсрочку от мобилизации для многодетных родителей. Сейчас это касается семей, воспитывающих трех несовершеннолетних детей в совместном браке", - отметил он.

Как оформить отсрочку:

Авторизуйтесь в "Резерв+". Отправьте запрос на оформление отсрочки. Система автоматически проверит ваш статус.

"Если вы соответствуете требованиям, информация об отсрочке автоматически появится в вашем электронном военном документе", - пояснил Умеров.

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"Мы работаем над тем, чтобы вскоре в "Резерв+" стали доступными все типы отсрочек для многодетных родителей. Также стремимся, чтобы онлайн-оформление отсрочек стало возможным для других категорий граждан", - добавил министр обороны.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в целом 11 апреля 2024 года, а 17 апреля президент Владимир Зеленский подписал его.

Закон вступил в силу через месяц после официального обнародования, то есть 18 мая 2024 года. Одобренный 20 ноября законопроект 12104 вносит изменения в статью 23 Закона Украины о мобилизации.

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