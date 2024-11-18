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Более 50% рапортов на смену места службы в "Армія+" успешно согласованы, - Черногоренко

Черногоренко про погодження рапортів в Армія+

Через приложение "Армія+" уже согласовали 50% рапортов на перевод военных в другие части. Вскоре эти военные получат приказы на перевод.

Об этом в соцсети Facebook сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

Заместитель министра отметила, что всего с прошлой пятницы (15 ноября, - ред.), когда функцию запустили, было обработано около 1 000 электронных рапортов.

"Цифры говорят сами за себя - военнослужащие действительно ждали возможности сменить место службы без долгих согласований, бюрократии и безосновательных отказов. Теперь даже если в переводе отказано, система гарантированно сообщит причины отрицательного ответа", - заявила чиновница.

Читайте также: Минобороны планирует ежемесячно добавлять в "Армія+" по 5-10 новых видов рапортов, - Черногоренко

Черногоренко также назвала самые распространенные причины отказов. Это:

  • подача рапортов военными не из рядов ВСУ;
  • отсутствие заключения из ВВК (в случае перевода из боевой части в тыловую);
  • отсутствие копий всех страниц военного документа с записями о прохождении службы.

"Зато количество согласованных рапортов демонстрирует, что сервис работает эффективно. Уже работаем над тем, чтобы сделать услугу доступной для всех Сил обороны", - добавила чиновница.

Ранее сообщалось, что в приложении "Армія+" заработала функция подачи рапорта на смену места службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смена места службы: за первый день работы новой функции в "Армия+" подали 610 рапортов

Автор: 

приложение (170) ВСУ (6547) диджитализация (221) Черногоренко Екатерина (115)


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коефіцієнт 0,5 - половина рапортів зависла....
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18.11.2024 23:23 Ответить
Для справедливості який колфіцієнт совкового варіанту розгляду рапортів? Але я все ж проти електроної ****** по якій будуть вичислять ветеранів як вичисляли на початку вторгнення.
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19.11.2024 08:13 Ответить
 
 