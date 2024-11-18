Более 50% рапортов на смену места службы в "Армія+" успешно согласованы, - Черногоренко
Через приложение "Армія+" уже согласовали 50% рапортов на перевод военных в другие части. Вскоре эти военные получат приказы на перевод.
Об этом в соцсети Facebook сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.
Заместитель министра отметила, что всего с прошлой пятницы (15 ноября, - ред.), когда функцию запустили, было обработано около 1 000 электронных рапортов.
"Цифры говорят сами за себя - военнослужащие действительно ждали возможности сменить место службы без долгих согласований, бюрократии и безосновательных отказов. Теперь даже если в переводе отказано, система гарантированно сообщит причины отрицательного ответа", - заявила чиновница.
Черногоренко также назвала самые распространенные причины отказов. Это:
- подача рапортов военными не из рядов ВСУ;
- отсутствие заключения из ВВК (в случае перевода из боевой части в тыловую);
- отсутствие копий всех страниц военного документа с записями о прохождении службы.
"Зато количество согласованных рапортов демонстрирует, что сервис работает эффективно. Уже работаем над тем, чтобы сделать услугу доступной для всех Сил обороны", - добавила чиновница.
Ранее сообщалось, что в приложении "Армія+" заработала функция подачи рапорта на смену места службы.
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