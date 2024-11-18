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Минобороны планирует ежемесячно добавлять в "Армія+" по 5-10 новых видов рапортов, - Черногоренко

Міноборони про рапорти в Армія+

Министерство обороны намерено ежемесячно запускать в приложении "Армія+" по 5-10 новых видов электронных рапортов.

Об этом во время брифинга заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает NV, сообщает Цензор.НЕТ.

Черногоренко рассказала, что сейчас приложением "Армія+" пользуются более 410 тысяч военнослужащих из 1400 воинских частей.

Также она рассказала, что сейчас уже запущено 17 типов рапортов. В планах Минобороны - ежемесячно запускать по 5-10 новых видов рапортов.

Кроме этого, замминистра отметила, что популярным является и модуль обучения в приложении. По состоянию на данное время, 11 тысяч военных уже прошли такое онлайн-обучение.

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"Это полностью подтверждает, что дистанционное онлайн-обучение, современное обучение очень нужно нашим военнослужащим", - отметила чиновник.

Ранее сообщалось, что в приложении "Армія+" начала работать функция подачи рапорта на смену места службы.

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Автор: 

Минобороны (9285) приложение (170) Черногоренко (115)


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Чим більше рапортів, тим міцніше наша оборона. Це ж відомо...
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18.11.2024 17:25 Ответить
Краще б ви озброєнням займалися, а не отою цифровою дурнею!
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18.11.2024 17:32 Ответить
А по 5-10 нових видів озброєння до військових ні?
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18.11.2024 17:44 Ответить
раньше была бумажная волокита, теперь е-волокита)))
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18.11.2024 17:49 Ответить
Чим більше паперів, тим чистіше жопа. Стара армійська приказка. Новими видами рапортів ворога завалимо. Потужно...
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18.11.2024 17:51 Ответить
"дистанційне онлайн-навчання, ******* навчання дуже потрібне нашим військовослужбовцям" )))
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18.11.2024 17:51 Ответить
Хто автор цієї програми Ходять слухи, що автор той самий що і у ДІЇ- фірма ЕПАМ, генеральний підрядник ФСБ.
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18.11.2024 18:01 Ответить
 
 