Минобороны планирует ежемесячно добавлять в "Армія+" по 5-10 новых видов рапортов, - Черногоренко

Министерство обороны намерено ежемесячно запускать в приложении "Армія+" по 5-10 новых видов электронных рапортов.

Об этом во время брифинга заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает NV, сообщает Цензор.НЕТ.

Черногоренко рассказала, что сейчас приложением "Армія+" пользуются более 410 тысяч военнослужащих из 1400 воинских частей.

Также она рассказала, что сейчас уже запущено 17 типов рапортов. В планах Минобороны - ежемесячно запускать по 5-10 новых видов рапортов.

Кроме этого, замминистра отметила, что популярным является и модуль обучения в приложении. По состоянию на данное время, 11 тысяч военных уже прошли такое онлайн-обучение.

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"Это полностью подтверждает, что дистанционное онлайн-обучение, современное обучение очень нужно нашим военнослужащим", - отметила чиновник.

Ранее сообщалось, что в приложении "Армія+" начала работать функция подачи рапорта на смену места службы.

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