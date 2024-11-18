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Новости мобилизации
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"Резерв +" планируют превратить в общий рекрутинговый центр, заменяющий ТЦК, - Умеров

Резерв+ перетворять на рекрутинговий центр: це замінить ТЦК

Приложение "Резерв +" планируют превратить в общеукраинский рекрутинговый центр, чтобы заменить ТЦК. В то же время, о расформировании ТЦК речь не идет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.

"У нас есть цели. Мы слышим общество. Мы слышим людей. Мы слышим о проблемах и отрабатываем. То есть, чтобы отработать на юридическом, техническом, технологическом и законодательном уровнях, мы постоянно интегрируем процессы и цифровизируемся. В этом плане, наша цель, если есть возможность, - превратить "Резерв +" в такой всеукраинский рекрутинговый центр, чтобы заменить точки-офлайн, которые сейчас называются в народе ТЦК", - пояснил глава Минобороны.

По словам Умерова, это не значит, что "ТЦК - плохие, но в Минобороны слышат о проблемах и ставят цель заменить их". Ведется соответствующая работа.

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Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко заявила: "Мы хотим в 2025 году запустить возможность не идти в ТЦК и предъявлять свои бумажные документы, удостоверяющие личность, а сделать это возможным через, например, верификацию в Bank ID, через подтверждение документов Государственной миграционной службы, Единого государственного демографического реестра".

Она рассказала, что идея заключается в том, чтобы человек мог в своем смартфоне с любого удобного места встать на учет в государстве, стать военнообязанным и показать, что выполняет обязанность по закону через такой онлайн-инструмент.

Умеров подчеркнул, что о расформировании ТЦК речь не идет.

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"Мы взяли принцип - не навредить той системе, которая есть. Мы слышим, знаем - это вызов, это огромная боль. Со своей стороны, мы прорабатывали этот концепт, чтобы превратить это в офис по обслуживанию военнослужащих. Там несколько других концепций было. Мы не останавливаемся, чтобы найти решение в этом плане", - добавил он.

Черногоренко отметила, что нагрузка на ТЦК спадет, как только станет возможным выполнять офлайн-фунции через приложение в режиме онлайн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 100 тыс. онлайн-отсрочек оформлены в приложении "Резерв+" за три дня, - Минобороны

Автор: 

мобилизация (2735) приложение (170) Умеров Рустем (505) Черногоренко (115) ТЦК (518)


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Топ комментарии
+10
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18.11.2024 17:24
+7
Поки щось там перетворить, то зараз тцкуни ''звіріють'' не по дитячому. Напевне перед кончиною.
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18.11.2024 17:14
+7
умєров це хто? ..чергова срака з язиком ОПи
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18.11.2024 17:15
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Поки щось там перетворить, то зараз тцкуни ''звіріють'' не по дитячому. Напевне перед кончиною.
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18.11.2024 17:14 Ответить
а що трапилось ?
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18.11.2024 17:18 Ответить
Кажуть що їх скоро відравлять Батьківщину захищати., А тцк розформують
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18.11.2024 18:38 Ответить
Якщо до інавгурації трампипи ми не змусимо нато ввести війська - нас очікує заморозка-поразка

Змусити нато ввести війська можна створенням загрози інциденту на аес

У нас єдиний шлях
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18.11.2024 17:15 Ответить
Ти і далі в терористів пропонуєш гратися?

"Ми", "нас"... Що там у Німеччині таке відбувається, що так дуже треба війська НАТО, що ти готовий погрожувати "інцидентами" на АЕС?
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18.11.2024 17:35 Ответить
Той хто проти введення військ нато - підтримує знищення українців на фронті на втіху моцкві.
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18.11.2024 18:29 Ответить
Треба реально дивитись на життя, ніхто сюди не поїде, вони Шахеди над своєю територією сбити сцуться, війна не закінчеться, в найближчі 3-5 місяців, Трамп такий самий п.дун як, інші популісти, вони скоріше Іран будуть виховувати.
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18.11.2024 18:44 Ответить
Ну я і дивлюсь реально - ізраілю з samson option допомагають авіаносці миттєво.
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18.11.2024 18:58 Ответить
А я десь писав, що я проти?
Мене просто дивують твої заяви про те, що їх треба змусити сюди прийти, терористичними методами.
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19.11.2024 00:59 Ответить
умєров це хто? ..чергова срака з язиком ОПи
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18.11.2024 17:15 Ответить
"Дія", "Резерв+"... Держава не є власником цих додатків. Хто забезпечує безпеку інформації в цих додатках? Адже вимоги є не тільки для зберігання інформації, а й на запити. Яким законом регламентована діяльність цих додатків? Чому мене змушують ними користуватись (адже деякі опції доступні тільки в тій же "Дії", а офф-лайн - зась)?
"Країна в смартфоні"? Щоб ці "цифровізатори" теж були тільки там: видалив додаток і здихався цих "геніїв"-"нових ліц"... Але ж то тільки мрії!
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18.11.2024 17:17 Ответить
вони *******. не намагайтесь зрозуміти.
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18.11.2024 17:21 Ответить
Не користуйся. Не треба. Інтернетом теж не користуйся.
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18.11.2024 18:10 Ответить
Не користуюсь. Бо всі дані будуть в москви миттєво.
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18.11.2024 19:00 Ответить
Не плутайте мережу розповсюдження і роботу додатку (для вас - сайту, як аналога додатку). Якщо не розумієте різниці - ваші проблеми. Хоча... Якщо ви заходите на всі сайти, які спливають у ваших рекомендаціях, у вас не встановлений жоден антивірус та не налаштований/вимкнений файєрволл, відключена парольна чи двоступенева автентифікація до сайтів, де є хоч частка ваших особистих даних,, дозволені будь-які вхідні з'єднання, то знімаю капелюха!
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18.11.2024 19:12 Ответить
Паролі є - на "всі" сайти і додатки. Антивірус є.

Питання: в яких організаціях, установах, підприємствах є копії наших доків ? Хоча б загальне число ?
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18.11.2024 21:51 Ответить
Тобто за захистом своїх даних та запитів з компа/ноута ви слідкуєте і не заходите на сайти, які не рекомендовані різними системами захисту. Це добре, поважаю.
Але при цьому ви надаєте доступ до своїх даних неліцензійованим "приблудам" (вони ж не мають європейських сертифікатів з захисту даних) лише на підставі того, шо використання цих застосунків просувають можновладці? При тому, що жоден з цих застосунків не є державною власністю та безпека якого не забезпечується жодною державною службою? І будь який збій/витік державні органи влади будуть лише констатувати без будь-якої відповідальності (як то було з "Дією" на початку 2022-го, коли було злито дані 13,5млн користувачів)?
Це якось непослідовно.
Ну а хто має доступ до тих даних, що надходять через ці застосунки, слід питати у їх (застосунків) власників. Може (ІМХО) це залежить від кількості нулів до коми в банківському чеку - хто зна?
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18.11.2024 22:23 Ответить
Ух, скільки тексту !! То де там "бекенд" знаходиться ?? У світі якось по іншому ?

Залишилось питання, якщо можна : в яких організаціях, установах, підприємствах є копії наших доків ? Хоча б загальне число ?
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19.11.2024 21:39 Ответить
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18.11.2024 17:23 Ответить
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18.11.2024 17:24 Ответить
Так якщо планується що "резерв+" замінить тецека, то навіщо тоді будуть потрібні самі тецека, про ліквідацію яких "не йдеться"?
Ось так легко на поверхню випливає відверта брехня.
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18.11.2024 17:37 Ответить
Після цієї заяви Умерова, можна з впевненістю сказати, що Зеленський перетворює Умерова на ручну ляльку.
А паралельним міністром оборони Зеленського стає ''кавеенщик'' Федоров.
Що буде далі - одному Богу відомо...
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18.11.2024 17:47 Ответить
Це якесь двоємисліє !!

Додаток "Резерв+" планують перетворити на загальноукраїнський рекрутинговий центр, щоб замінити ТЦК. Водночас про розформування ТЦК не йдеться. Джерело:
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18.11.2024 18:12 Ответить
похоже на Роттердам + ... и сколько ещё плюсов нарисуют
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18.11.2024 22:13 Ответить
Ви не вирішуєте проблеми а створюєте, тцк плюють на резерв, тцк плюють на закони і права людей, ви робите рекрутинг але ніяк його не розвиваєте, чому ? Бо так вже накерувались що без примусу людей на війну не затягнути, навіщо потрібен резерв ? Щоб знати скільки "ресурсів" ви ще можете бусифікувати? Чому в резерві немає онлайн допомоги ? Щоб можна було виправити помилку онлайн? Навіщо додаток , якщо через помилку яку зробили ТЦК!!!!!!! треба їхати до них і виправляти, а якщо не виправиш то ти ще і винен!!!! Це як взагалі ??? А всі питання з тцк можна вирішувати лише через суд, це що за гімняна система ?
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19.11.2024 15:45 Ответить
 
 