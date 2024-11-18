"Резерв +" планируют превратить в общий рекрутинговый центр, заменяющий ТЦК, - Умеров

Приложение "Резерв +" планируют превратить в общеукраинский рекрутинговый центр, чтобы заменить ТЦК. В то же время, о расформировании ТЦК речь не идет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.

"У нас есть цели. Мы слышим общество. Мы слышим людей. Мы слышим о проблемах и отрабатываем. То есть, чтобы отработать на юридическом, техническом, технологическом и законодательном уровнях, мы постоянно интегрируем процессы и цифровизируемся. В этом плане, наша цель, если есть возможность, - превратить "Резерв +" в такой всеукраинский рекрутинговый центр, чтобы заменить точки-офлайн, которые сейчас называются в народе ТЦК", - пояснил глава Минобороны.

По словам Умерова, это не значит, что "ТЦК - плохие, но в Минобороны слышат о проблемах и ставят цель заменить их". Ведется соответствующая работа.

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Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко заявила: "Мы хотим в 2025 году запустить возможность не идти в ТЦК и предъявлять свои бумажные документы, удостоверяющие личность, а сделать это возможным через, например, верификацию в Bank ID, через подтверждение документов Государственной миграционной службы, Единого государственного демографического реестра".

Она рассказала, что идея заключается в том, чтобы человек мог в своем смартфоне с любого удобного места встать на учет в государстве, стать военнообязанным и показать, что выполняет обязанность по закону через такой онлайн-инструмент.

Умеров подчеркнул, что о расформировании ТЦК речь не идет.

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"Мы взяли принцип - не навредить той системе, которая есть. Мы слышим, знаем - это вызов, это огромная боль. Со своей стороны, мы прорабатывали этот концепт, чтобы превратить это в офис по обслуживанию военнослужащих. Там несколько других концепций было. Мы не останавливаемся, чтобы найти решение в этом плане", - добавил он.

Черногоренко отметила, что нагрузка на ТЦК спадет, как только станет возможным выполнять офлайн-фунции через приложение в режиме онлайн.

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