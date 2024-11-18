"Резерв +" планируют превратить в общий рекрутинговый центр, заменяющий ТЦК, - Умеров
Приложение "Резерв +" планируют превратить в общеукраинский рекрутинговый центр, чтобы заменить ТЦК. В то же время, о расформировании ТЦК речь не идет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.
"У нас есть цели. Мы слышим общество. Мы слышим людей. Мы слышим о проблемах и отрабатываем. То есть, чтобы отработать на юридическом, техническом, технологическом и законодательном уровнях, мы постоянно интегрируем процессы и цифровизируемся. В этом плане, наша цель, если есть возможность, - превратить "Резерв +" в такой всеукраинский рекрутинговый центр, чтобы заменить точки-офлайн, которые сейчас называются в народе ТЦК", - пояснил глава Минобороны.
По словам Умерова, это не значит, что "ТЦК - плохие, но в Минобороны слышат о проблемах и ставят цель заменить их". Ведется соответствующая работа.
Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко заявила: "Мы хотим в 2025 году запустить возможность не идти в ТЦК и предъявлять свои бумажные документы, удостоверяющие личность, а сделать это возможным через, например, верификацию в Bank ID, через подтверждение документов Государственной миграционной службы, Единого государственного демографического реестра".
Она рассказала, что идея заключается в том, чтобы человек мог в своем смартфоне с любого удобного места встать на учет в государстве, стать военнообязанным и показать, что выполняет обязанность по закону через такой онлайн-инструмент.
Умеров подчеркнул, что о расформировании ТЦК речь не идет.
"Мы взяли принцип - не навредить той системе, которая есть. Мы слышим, знаем - это вызов, это огромная боль. Со своей стороны, мы прорабатывали этот концепт, чтобы превратить это в офис по обслуживанию военнослужащих. Там несколько других концепций было. Мы не останавливаемся, чтобы найти решение в этом плане", - добавил он.
Черногоренко отметила, что нагрузка на ТЦК спадет, как только станет возможным выполнять офлайн-фунции через приложение в режиме онлайн.
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Змусити нато ввести війська можна створенням загрози інциденту на аес
У нас єдиний шлях
"Ми", "нас"... Що там у Німеччині таке відбувається, що так дуже треба війська НАТО, що ти готовий погрожувати "інцидентами" на АЕС?
Мене просто дивують твої заяви про те, що їх треба змусити сюди прийти, терористичними методами.
"Країна в смартфоні"? Щоб ці "цифровізатори" теж були тільки там: видалив додаток і здихався цих "геніїв"-"нових ліц"... Але ж то тільки мрії!
Питання: в яких організаціях, установах, підприємствах є копії наших доків ? Хоча б загальне число ?
Але при цьому ви надаєте доступ до своїх даних неліцензійованим "приблудам" (вони ж не мають європейських сертифікатів з захисту даних) лише на підставі того, шо використання цих застосунків просувають можновладці? При тому, що жоден з цих застосунків не є державною власністю та безпека якого не забезпечується жодною державною службою? І будь який збій/витік державні органи влади будуть лише констатувати без будь-якої відповідальності (як то було з "Дією" на початку 2022-го, коли було злито дані 13,5млн користувачів)?
Це якось непослідовно.
Ну а хто має доступ до тих даних, що надходять через ці застосунки, слід питати у їх (застосунків) власників. Може (ІМХО) це залежить від кількості нулів до коми в банківському чеку - хто зна?
Залишилось питання, якщо можна : в яких організаціях, установах, підприємствах є копії наших доків ? Хоча б загальне число ?
Ось так легко на поверхню випливає відверта брехня.
А паралельним міністром оборони Зеленського стає ''кавеенщик'' Федоров.
Що буде далі - одному Богу відомо...
Додаток "Резерв+" планують перетворити на загальноукраїнський рекрутинговий центр, щоб замінити ТЦК. Водночас про розформування ТЦК не йдеться. Джерело: