100 тыс. онлайн-отсрочек оформлены в приложении "Резерв+" за три дня, - Минобороны

100 тысяч онлайн-отсрочек сгенерировали пользователи приложения "Резерв+" за три дня.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта цифра доказывает, что сервис онлайн-отсрочек - очень насущный и необходимый для всех сторон в этом процессе. Он экономит время украинцам вместо стояния в очередях и ожидания конечного результата. Также это упрощает работу работникам ТЦК, с которых снимается большая часть хлопотной бумажной работы", - отметила Черногоренко.

Замминистра добавила, что большая часть отсрочек, которая была оформлена - обновления старых:

"Люди, которые имели законные основания на отсрочку, наконец могут получить ее быстрее чем за три месяца. Автоматизация убирает человеческий фактор и возможные манипуляции, способствует скорости и прозрачности. А самое главное - снижению коррупционных рисков".

Читайте также: В ноябре в "Резерв+" полноценно заработают три типа отсрочек, - Черногоренко

Минобороны продолжает работать над тем, чтобы внедрить возможность оформить отсрочку для всех, кто имеет на это право. Следующими онлайн-отсрочки смогут получить многодетные родители.

Напоминаем, в минувшую субботу в приложении Резерв+ запустился сервис, благодаря которому можно оформить онлайн-отсрочку от мобилизации. В первой версии он доступен для студентов, аспирантов и докторантов, а также для людей с инвалидностью, которые имеют действующее пенсионное удостоверение по инвалидности.

Также читайте: Военнообязанные смогут повторно обновлять данные в "Резерв+", - Черногоренко