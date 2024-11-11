100 тис. онлайн-відстрочок оформлено у застосунку "Резерв+" за три дні, - Міноборони
100 тисяч онлайн-відстрочок згенерували користувачі застосунку "Резерв+" за три дні.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ця цифра доводить, що сервіс онлайн-відстрочок — дуже нагальний і необхідний для усіх сторін у цьому процесі. Він заощаджує час українцям замість стояння у чергах й очікування кінцевого результату. Також це спрощує роботу працівникам ТЦК, з яких знімається велика частина марудної паперової роботи", — зазначила Черногоренко.
Заступниця міністра додала, що більша частина відстрочок, яка була оформлена — поновлення старих:
"Люди, які мали законні підстави на відстрочку, нарешті можуть отримати її швидше ніж за три місяці. Автоматизація прибирає людський фактор й можливі маніпуляції, сприяє швидкості та прозорості. А найголовніше — зниженню корупційних ризиків".
Міноборони продовжує працювати над тим, щоб впровадити можливість оформити відстрочку для всіх, хто має на це право. Наступними онлайн-відстрочки зможуть отримати багатодітні батьки.
Нагадуємо, минулої суботи у застосунку Резерв+ запустився сервіс, завдяки якому можна оформити онлайн-відстрочку від мобілізації. У першій версії він доступний для студентів, аспірантів і докторантів, а також для людей з інвалідністю, які мають чинне пенсійне посвідчення по інвалідності.
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