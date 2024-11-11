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100 тис. онлайн-відстрочок оформлено у застосунку "Резерв+" за три дні, - Міноборони

оформлення відстрочки у Резерв+

100 тисяч онлайн-відстрочок згенерували користувачі застосунку "Резерв+" за три дні.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця цифра доводить, що сервіс онлайн-відстрочок — дуже нагальний і необхідний для усіх сторін у цьому процесі. Він заощаджує час українцям замість стояння у чергах й очікування кінцевого результату. Також це спрощує роботу працівникам ТЦК, з яких знімається велика частина марудної паперової роботи", — зазначила Черногоренко.

Заступниця міністра додала, що більша частина відстрочок, яка була оформлена — поновлення старих:

"Люди, які мали законні підстави на відстрочку, нарешті можуть отримати її швидше ніж за три місяці. Автоматизація прибирає людський фактор й можливі маніпуляції, сприяє швидкості та прозорості. А найголовніше — зниженню корупційних ризиків".

Читайте також: У листопаді в "Резерв+" повноцінно запрацюють три типи відстрочок, - Черногоренко

Міноборони продовжує працювати над тим, щоб впровадити можливість оформити відстрочку для всіх, хто має на це право. Наступними онлайн-відстрочки зможуть отримати багатодітні батьки.

Нагадуємо, минулої суботи у застосунку Резерв+ запустився сервіс, завдяки якому можна оформити онлайн-відстрочку від мобілізації. У першій версії він доступний для студентів, аспірантів і докторантів, а також для людей з інвалідністю, які мають чинне пенсійне посвідчення по інвалідності.

Також читайте: Військовозобов’язані зможуть повторно оновлювати дані у "Резерв+", - Черногоренко

Автор: 

Міноборони (7306) мобілізація (3023) додаток (474) Черногоренко Катерина (121) Резерв+ (56)


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Ойїїїї, мля....
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11.11.2024 17:51 Відповісти
100 000 !
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11.11.2024 18:00 Відповісти
"...нарешті можуть отримати її швидше ніж за три місяці" - тимчасову непридатність зараз взагалі не дають більш ніж на три місяці, полім знову на ВЛК!!!
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11.11.2024 19:14 Відповісти
Пиз..ть ,що все працює.Посвідчення довічне,а резерв не може його знайти,в дії посвідчення є.
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18.11.2024 07:59 Відповісти
 
 